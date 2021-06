Seus animais de estimação são tão engraçados quanto os do Comedy Pet Photo Awards 2021?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Comedy Pet Photo Awards celebra o que há de melhor em fotos divertidas de animais de estimação. A competição deste ano já conta com alguns verdadeiros corkers, como podem imaginar.

Os participantes da competição têm a chance de ganhar £ 2.000 como o prêmio principal, com os finalistas sendo anunciados em outubro e os vencedores logo depois em novembro. A competição está aberta até agosto, então se você acha que seu animal de estimação é um vencedor, participe.

Enquanto isso, estamos exibindo alguns dos participantes atuais, então prepare-se para uma boa risada.

Risada de cachorro

Hassan é claramente um cachorrinho que gosta de se divertir e parece que também está tramando alguma travessura séria.

Arthur Carvalho de Moura, o fotógrafo deste, explicou os desafios de tentar fotografar um cachorrinho super-entusiasmado:

“Essa foto foi tirada na casa da minha avó às 8 da manhã. O Hassan é um cachorro muito agitado, era quase impossível fotografá-lo, então me escondi e chamei no quintal, o cachorrinho veio correndo, olhou para a câmera e sorriu. "

Hugo, o Photobomber!

Sempre gostamos de um bom instantâneo de fotobomba. E assim que essas duas pessoas estavam tentando posar para uma foto legal, esse cão louco decidiu pular para o quadro.

A fotógrafa Chloe Beck falou sobre o que aconteceu:

"Esta é minha melhor amiga Faith e seu marido Alex ... E seu atrevido Sproodle, Hugo. Faith queria uma fotografia para marcar uma ocasião especial - sua primeira saída após proteger em casa por 14 meses. Hugo saltou para o quadro apenas no dia momento certo! Ele é um filhote de cachorro bloqueado, então ele ainda não se acostumou com a emoção de estar perto de outras pessoas. "

Com licença - podemos pegar nossa bola de volta, por favor?

Vimos alguns desses tipos de fotos agora. Os cães confundem estátuas com pessoas reais, com resultados divertidos.

Aqui, dois amigos de quatro patas (Star e Will) tentam fazer com que uma estátua lance uma bola para eles com resultados decepcionantes.

Isso é normal certo?

Alguns gatos gostam de encontrar uma boa caixa para se sentar, mas Casey não. Ela prefere se equilibrar precariamente em cima de um poste de arranhadura de gato. Talvez o fluxo sanguíneo ascendente dê uma nova perspectiva do mundo?

Piada interna

Nada para ver aqui, exceto um cavalo dando uma boa gargalhada de seu dono.

Holly Taylor de Austalia diz que esse tipo de encontro é uma batalha diária com seu cavalo atrevido.

Não pode me fazer mover humano!

Já tivemos um gato assim. Ela esqueceu o que estava fazendo no meio do caminho para se limpar e ficou sentada com a língua de fora por um bom tempo.

Bailey, a gata, é vista aqui aninhada sob alguns cobertores, deitada em cima da dona Laura Pickup e não se move por amor ou comida de gato.

Eu vou pegar essa bola!

Alguns cães gostam muito de um bom jogo de busca e Molly, a Springer spaniel, é uma dessas criaturas.

"Eu tiro muitas fotos de ação dos meus cães e de vez em quando aparece uma engraçada. Acho que resume o meu Springer perfeitamente."

Não perturbe

Lulu, a gata, pode parecer estragada, mas por que não? Ela certamente não parece muito satisfeita em ser perturbada de seu sono. Humanos chatos.

Eu vou ajudar com o ensino doméstico se você compartilhar o chá

Aqui parece que o melhor amigo do homem está pronto para ajudar esta jovem com seu dever de casa. O soldado da fronteira terrier é claramente um bom menino.

Aparentemente, a família tem um apelido para ele quando ele está fazendo essa cara - Professor Sir Didymus.

Eddie o gato

Aparentemente, Mike e seu gato Eddie podem ser encontrados com frequência relaxando no sofá assistindo a um bom filme. Aqui, Eddie está gostando particularmente de The Crying Game.

Foto bomba

Outra bomba fotográfica, só que desta vez parece que o cão peludo mais próximo está tentando tirar uma selfie enquanto pula no ar. Amamos a energia deste e gostaríamos de ser tão felizes.

Garotas curiosas

O que acontece se você der televisão a dois filhotes?

"Cutie e Speedy são dois pintinhos nascidos de ovos colocados em uma incubadora em casa em agosto de 2020. Nos primeiros 3 meses, eles passaram a maior parte do tempo comigo. Eles adoravam olhar para a tela do meu iPad quando eu respondia a e-mails ou conversando no FaceTime. Na foto, eles têm apenas 9 dias de idade. Eles estavam curiosos sobre tudo ao seu redor. Certa manhã, coloquei um vídeo no youtube de "efeito sonoro de galinha". Queria ver o que aconteceria como o único "ser vivo" que eles estavam acostumados era comigo. A reação deles foi inigualável! "

Ratos Ninja

Memphis Morey tem dois ratos que gostam de brincar de lutar um com o outro. De vez em quando param assim para descansar. Pela foto, parece que eles são dois amantes se abraçando, mas na verdade, é apenas uma pausa em seu tempo de jogo antes de começarem novamente.

Preste atenção em mim!

Este cachorro parece ter crescido alguns dentes extras para chamar a atenção de seu dono, quando na verdade ele está apenas tentando desviar os olhos do jogo de futebol na televisão.

Com olhos que dizem "por favor, brinque comigo!" como pode alguém resistir?

Escrito por Adrian Willings.