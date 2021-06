Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca de casa inteligente de Anker, Eufy , está lançando uma nova linha de câmeras de segurança alimentadas por bateria sob uma marca chamada SoloCam.

A nova linha consiste em duas câmeras padrão “Essential”, duas câmeras de holofotes e uma câmera movida a energia solar. Essas câmeras de segurança possuem armazenamento local e podem funcionar sem um hub separado. Eufy está prometendo quatro meses de bateria com uma única carga, além de todas as câmeras virem com 8 GB de armazenamento local, o que Eufy disse que deve ser bom para cerca de dois meses de vídeo.

As SoloCams padrão e spotlight são talvez as mais interessantes do grupo porque oferecem modelos de resolução 1080p ou 2K. Agora você pode pré-encomendar todas as SoloCams. Mas eles têm preços e datas de envio diferentes - veja abaixo:

SoloCam 1080p Essential (ou E20) Preço: $ 99,99 Disponível: meados de junho de 2021

SoloCam 2K Essential (ou o E40) Preço: $ 129,99 Disponível: final de junho de 2021

SoloCam 1080p Spotlight (ou L20) Preço: $ 149,99 Disponível: meados de julho de 2021

Spotlight SoloCam 2K (ou L40) Preço: $ 169,99 Disponível: final de julho de 2021

SoloCam Solar (ou S40) Preço: $ 199,99 Disponível: meados de agosto de 2021



Suspeitamos que essas câmeras serão vendidas na loja da Eufy na Amazon , mas, por enquanto, você deve fazer o pedido antecipado no site da Eufy.

Escrito por Maggie Tillman.