12 fotos incríveis do concurso de Fotógrafo do Ano da Via Láctea de 2021

(Pocket-lint) - Todos os anos, o blog de fotografia de viagens Capture the Atlas promove uma competição de prêmios para encontrar o Fotógrafo do Ano da Via Láctea.

Este ano, 25 das melhores fotos foram selecionadas a partir de inscrições de todo o mundo. Fotógrafos de 12 países, incluindo Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Chile, Irã, Turquia, Brasil, Espanha,

Itália, Eslovênia, Suíça e Grécia enviaram suas imagens.

Como você verá, a qualidade dessas imagens é espantosa.

Cadini di Misurina, Dolomitas

Esta foto foi tirada em Cadini di Misurina, Dolomitas, na Itália, pelo fotógrafo Stefano Pellegrini.

Mostra uma vista fantástica da Via Láctea sobre a encosta da montanha italiana. Essa foto não foi fácil de tirar, como o fotógrafo explica:

“Isto foi de uma grande viagem da Via Láctea nas Dolomitas italianas, embora houvesse alguns desafios por causa do tempo. Em primeiro lugar, tirei esta foto em maio, quando a neve estava quase derretida, então tive que fazer a subida“ Auronzo ”a pé em vez de de snowmobile. Além disso, o caminho foi difícil porque eu o fiz no meio de uma forte tempestade de neve.

Felizmente, assim que cheguei ao topo, o céu se abriu completamente, um bom sinal para as filmagens noturnas. Após um breve descanso no abrigo de inverno, comecei a caminhada até este local espetacular à meia-noite. Uma vez no local, as possibilidades composicionais eram muito limitadas. Este local, muito frequentado durante o verão, era completamente diferente e coberto de neve. Todo o cume estava coberto por uma camada de neve fofa de 3 metros que tornava muito perigoso chegar muito perto da borda. Coloquei a câmera o mais próximo possível da borda para capturar a cordilheira e, em seguida, movi todo o caminho para a direita para concluir a filmagem comigo mesmo. "

O lado esquecido da Ilha Kanagaroo

Tirada na Ilha Kangaroo, na Austrália, esta imagem é ótima por vários motivos. Não só mostra uma vista fantástica da Via Láctea, mas também de uma área felizmente não tocada pelos incêndios que devastaram outras áreas de Oz na época.

"Esta imagem foi capturada na Praia Baudin, na Ilha Kangaroo. Felizmente, esta parte da ilha não foi afetada pelos devastadores incêndios florestais em 2020. É uma captura do crescente Centro Galáctico flutuando sobre o oceano e representa o modo de vida na ilha “Onde as pessoas vivem em harmonia com a natureza.” "

Às vezes, não é apenas o assunto da foto que impressiona, é também o enquadramento.

Aqui, Daniel Thomas Gum usou o ambiente circundante para criar um primeiro plano impressionante para complementar o cenário magnífico.

"Esta é minha imagem de paisagem noturna favorita até agora. Mungo fica a 12 horas de carro de minha casa em Sydney, mas aqueles céus de Bortle 1 são os melhores que já testemunhei e fotografei à noite. Tive condições perfeitas por três noites consecutivas , com uma visão muito boa por toda parte.

No momento em que cheguei a esta cena, eu sabia exatamente o que queria para nomear a imagem. Era sobrenatural - pense em Game of Thrones - e se encaixou perfeitamente em como eu queria capturá-lo. Paredes grandes e irregulares emolduravam um caminho sinuoso que conduzia a uma torre central a oeste. Só haveria uma maneira de fazer justiça, e essa era como um panorama de várias camadas da Via Láctea. "

Riaño

Tirar uma boa foto da Via Láctea não envolve apenas boas habilidades fotográficas, mas também paciência e lidar com o meio ambiente.

Como você pode imaginar, trabalhar em condições frias como esta provou ser um desafio:

"Eu capturei esta imagem no inverno passado no reservatório da montanha Riaño, na Espanha. A maior dificuldade naquela noite foi principalmente o frio; estava acima de -10 graus. A umidade no reservatório estava congelando as lentes e era difícil fotografar por muito tempo período de tempo."

Quando todas as estrelas se alinham

Este faz parecer que a Via Láctea está saindo de um vulcão com uma vista incrível do mundo em pano de fundo perfeitamente pela Via Láctea.

Esta área da Califórnia também é um ótimo local para capturar esse tipo de imagem devido ao céu escuro da noite.

"Alguns dos céus mais escuros da Califórnia estão ao longo da Hwy 395 no lado leste das Sierras. Este local específico, perto de Mammoth Lakes, é um local único onde o alinhamento vertical do Núcleo Galáctico da Via Láctea fica perfeitamente sobre um pico de montanha riacho com fontes termais naturais fluindo para ele. "

Em torno de árvores mortas

Árvores mortas e um universo vivo em crescimento. Uma excelente justaposição cheia de cores e intrigas.

Esta vista de Java, na Indonésia, certamente mostra uma bela parte do mundo cercada por um magnífico céu noturno.

Céus acima

Nesta imagem, uma velha igreja fica pacificamente em um paddock no Hunter Valley de NSW, Austrália. No céu, há um maravilhoso arco da Via Láctea que se estende de forma impressionante pelo céu.

Uma vista verdadeiramente maravilhosa que exigia tempo claro para ser capturada.

Paraíso

Uma vista absolutamente impressionante da beira da água na costa do Pacífico. Uma bela cena à beira-mar tornada ainda mais impressionante por um número insondável de estrelas.

"Se eu tivesse que escolher meu lugar favorito na terra, poderia ser este. Localizado na costa do Pacífico perto de Big Sur, ele realmente tem de tudo: uma bela enseada cheia de águas esmeraldas, uma cachoeira de 24 metros que cai diretamente na praia , uma palmeira que faz você se sentir como se estivesse em uma ilha tropical, e um céu perfeitamente escuro que brilha com estrelas à noite. "

Desolação

De locais incríveis a lugares onde parece que a terra está morrendo, essas fotografias premiadas certamente têm de tudo.

O fotógrafo Phil Sisto falou com entusiasmo sobre a localização desta foto.

"Utah é um lugar que conquistou meu coração desde o início da minha jornada como fotógrafo da Via Láctea. Vivendo no meio-oeste poluído pela luz (estou localizado no nordeste de Ohio), leva de três a quatro horas para dirigir de minha casa até chegue a qualquer lugar onde você possa ter uma visão ainda satisfatória das estrelas. Por causa disso, eu faço meu caminho para o oeste todo verão agora, procurando os céus mais escuros e os locais mais épicos que posso encontrar para fazer fotografia. "

GranTeCan

Esta brilhante vista da Via Láctea foi tirada por Antonio Solano e mostra o observatório de La Palma nas Ilhas Canárias.

Gostamos dessa imagem porque mostra uma amostra do que o telescópio da torre deve estar vendo.

Garganta do diabo

Esta foto de Victor Lima exigiu permissão especial da agência ambiental local para funcionar.

Foi tirada em um dos Parques Nacionais no Brasil e mostra uma fantástica cachoeira ao fundo, com Saturno e uma massa de outras estrelas que parecem se estender até o infinito.

Victor Lima falou sobre as dificuldades e os resultados:

“Na área mais próxima às principais cachoeiras, o grande desafio era fazer imagens de longa exposição com os fortes borrifos de água dos mais de 1,5 milhão de litros por segundo que caem pelas cachoeiras. Trabalhar com tempos de exposição superiores a 10 ou 15 segundos passou a ser uma tarefa quase impossível e a lente nunca secou.

Nesta imagem, temos uma das principais cachoeiras do complexo das Cataratas do Iguaçu, o “Salto Santa Maria”. Logo após o outono, podemos ver Saturno e a luz zodiacal iluminando o horizonte. Mais acima está o Núcleo da Via Láctea. Também podemos identificar algumas das principais nebulosas de emissão presentes nesta região do céu. "

Noites Navajo

À primeira vista, esta imagem parece ter sido tirada em outro planeta, mas na verdade foi tirada em Bisti Badlands no Novo México.

Outra vista surpreendente de nosso magnífico planeta de potencialmente milhões a mais nos céus.

Escrito por Adrian Willings.