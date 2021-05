Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os proprietários de câmeras de segurança doméstica da Eufy encontraram uma maneira de acessar os feeds das câmeras da EufyCam e os vídeos salvos de outros usuários em uma aparente falha de segurança. A marca é de propriedade da Anker e é bem conhecida nos Estados Unidos por suas câmeras de segurança, campainhas de vídeo e até aspiradores de robô.

Conforme relatado pelo 9to5Mac, a falha de segurança de Eufy apareceu pela primeira vez em um tópico do Reddit no fim de semana, onde usuários de todo o mundo explicaram em detalhes o que aconteceu com eles. Eles descreveram o problema como uma violação e disseram que agora estão preocupados com a insegurança de seus dispositivos.

Um usuário escreveu:

"Alguém mais tem isso? Eu verifiquei meu aplicativo hoje (da Nova Zelândia) e percebi que nenhum dos vídeos era meu. Eles são de alguém de outro país (belo Mustang) - Kangaroo Cam alude a estar em algum lugar na Austrália. Também posso ver os detalhes de contato (como contas adicionadas). É normal poder acessar as câmeras de outra pessoa? "

Outro usuário disse:

“Basicamente, eu podia ver todas as câmeras, suas portas da frente e dos fundos, quarto principal, sala de estar, garagem, cozinha, suas gravações de movimento, tudo. . . Eu estava me perguntando o que estava acontecendo, pois meu e-mail e nome ainda estavam registrados e percebi que algum e-mail desconhecido, suponho que seja do proprietário do Havaí, estava em minha conta de convidado compartilhada. ”

Os usuários também disseram no Reddit que receberam uma mensagem de Eufy alegando que o problema era parte de um erro do servidor:

"Querido usuário,

O problema era causado por um bug em um de nossos servidores. Isso foi resolvido rapidamente por nossa equipe de engenharia e nossa equipe de atendimento ao cliente continuará a ajudar as pessoas afetadas. Recomendamos a todos os usuários:

1. Desconecte e reconecte a base.

2.Faça logout do aplicativo de segurança eufy e efetue login novamente.

Contate support@eufylife.com para perguntas. "

O Pocket-lint entrou em contato com Eufy para comentar, mas já disse à Android Police que o problema durou uma hora e não afetou os monitores de bebês.

