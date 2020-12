10 imagens épicas da Competição de Fotógrafo da Aurora Boreal do Ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, o blog de fotografia de viagens Capture the Atlas organiza uma competição anual de Fotógrafo das Luzes do Norte . Este ano, a competição teve inscrições de todo o mundo dos Estados Unidos, Rússia, Finlândia, Austrália, Antártica e muito mais.

Com 25 fotógrafos, 18 nacionalidades diferentes e uma infinidade de imagens para escolher, selecionar o vencedor foi sem dúvida difícil. A aurora boreal também não é fácil de fotografar . Eles são melhores filmados entre setembro e abril no hemisfério norte e de março e setembro no hemisfério sul e você precisa de um céu escuro sem poluição luminosa também.

Estamos coletando alguns dos vencedores para sua diversão.

Dana celestial

Esta imagem foi tirada por Sergey Korolev na Península de Kola, na Rússia, na costa do Mar de Barents. A combinação de incrível show de luzes no céu e águas nebulosas na orla da costa resulta em uma vista deslumbrante.

Sergey Korolev explicou que a imagem é, na verdade, o resultado de duas fotos combinadas em uma - uma exposição rápida para capturar as luzes e uma longa para as rochas.

A recompensa da caa

Outra vista incrível de um céu noturno colorido, desta vez da Tasmânia, Austrália.

Ben Maze, o fotógrafo explica melhor:

"Capturado nesta imagem está uma trifeta de fenômenos astronômicos que criou algumas das melhores condições astrofotográficas que podemos testemunhar na Austrália, a saber, o cenário do núcleo galáctico da Via Láctea, a luz zodiacal e, claro, a indescritível Aurora Australis. isso, uma exibição cintilante de bioluminescência oceânica adornava as ondas quebrando, adicionando a cereja no topo do que já era uma experiência de tirar o fôlego.

As cores desta são mais incomuns quando comparadas com as fotos normais com um matiz verde que você veria nessas fotos noturnas.

Ovos de drago

Esta foto é quase de outro mundo, com uma vista incrível de gelo e áreas quebradas onde o gelo aparentemente se quebrou.

Roksolyana Hilevych criou esta foto com imagens tiradas nas Ilhas Lofoten, na Noruega, e as montou agrupando três fotos para obter a imagem perfeita.

“Encontrei este lugar desconhecido nas ilhas Lofoten enquanto me deslocava pelas ilhas Gimsoya. Aquela noite estava muito fria, com temperaturas a chegar a -20º C. Foi provavelmente um dos melhores programas de ver e fotografar a aurora boreal que já fiz. já experimentou, porque em um lugar como este, não é fácil encontrar algo novo com um primeiro plano tão mágico e as Luzes do Norte kp5 / kp6 dançando a noite toda. "

Noite Antrtica

Da zona de congelamento da Antártica vem outra foto incrível, com uma aurora colorida sobre o Observatório IceCube Neutrino no Pólo Sul.

Na verdade, é parte de um lapso de tempo de longo prazo que Benjamin Eberhardt estava elaborando na época, o que é uma coisa complicada de realizar em temperaturas ultrabaixas:

"... para conseguir tomadas de lapso de tempo de 24h, você precisa de alguma criatividade para aquecer e isolar seu equipamento a fim de mantê-lo funcionando, e mesmo girando, em temperaturas que variam de -80ºC (-112ºF). Caso, esta foi uma curva de aprendizado ao longo de vários meses, com muitas tentativas e erros e congelamento. Por outro lado, depois de enfrentar todos os desafios, você tem muitos motivos para se orgulhar de suas fotos.

Convergncia

Em setembro de 2020, Agnieszka Mrowka tirou esta imagem da aurora boreal em Jökulsárlón, Islândia.

Tempo calmo, uma lua brilhante e uma vista maravilhosa das geleiras ao redor da lagoa resultaram em uma das imagens mais impressionantes que você provavelmente verá desta região.

Finland a noite

Aninhado nas florestas frias de Ruka, Finlândia, onde as temperaturas caíram para menos 36 graus C, Kim Jenssen conseguiu tirar esta imagem da aurora boreal dançando no céu.

Depois de passar horas esperando, eles finalmente desistiram e voltaram para casa pouco antes de isso acontecer:

“Na descida, vi algo do meu lado esquerdo e disse ao meu amigo para parar e esperar. De repente, a aurora começou a“ dançar ”, e tudo que eu tive que fazer foi pular na neve, preparar minha câmera, e pronto! Não houve planejamento ou tempo para se concentrar na composição. Após 5 minutos, a aurora boreal desapareceu, mas foi uma noite com um final feliz. "

Luzes de gelo Lofoten

Outra imagem deslumbrante das Ilhas Lofoten. Desta vez, com pingentes de gelo incrivelmente grossos enquadrando a parte externa da imagem e adicionando um destaque interessante à aurora boreal.

O fotógrafo Dennis Hellwig teve que ser paciente para entender esta, pois as luzes dos carros que passavam aparentemente estavam estragando a foto:

“Outro desafio foi a poluição luminosa dos carros que passavam (eram apenas 20 horas e ainda havia muita gente na estrada) e outros fotógrafos com os faróis acesos. Mas no final deu tudo certo e eu tirei minha foto. "

Fogos de artifcio de primavera

Na verdade, essa foto foi tirada em 2019, em abril, que é o fim da temporada de auroras no Ártico. Finalmente, a paciência valeu a pena:

"Tenho perseguido a Aurora Boreal há mais de 10 anos e sei que são bastante imprevisíveis. No entanto, algumas das minhas melhores capturas de Aurora resultaram de eventos inesperados ou previsões incertas."

"Aquela noite foi uma daquelas em que a previsão era incerta, mas decidi ir a este local fantástico chamado“ Ersfjordbotn ”, que fica a 20 minutos de carro da cidade de Tromsø, e fiquei muito feliz por ter feito isso Depois de uma hora de espera, uma exibição magnífica ocorreu sobre minha cabeça.Tirei muitas imagens diferentes, mas esta se estendendo por todo o céu comigo em pé na rocha em primeiro plano mostra muito bem como as auroras podem ser incríveis e grandes. "

A Aurora Boreal, para mim, é uma maravilha do mundo. É a observação celestial e astronômica mais magnífica que podemos fazer com nossos olhos. Embora a maioria das Luzes do Norte se movam lentamente ou pareçam estáticas, se você tiver sorte como eu tive naquela noite, poderá desfrutar de uma experiência única na vida. "

"Acho que todos deveriam colocar“ perseguir a Aurora Boreal ”em sua lista de desejos. É definitivamente algo que você deve testemunhar e experimentar com seus próprios olhos."

Sinfonia das luzes

Esta foto de Iurie Belegurschi é outra história de boa sorte. Depois de esperar muito para que a Aurora Boreal aparecesse no Parque Nacional Thingvellir, Islândia, eles desistiram. Mas quando o carro ficou preso no caminho para casa, a dança da Aurora Boreal finalmente apareceu.

Quando um sonho se tornou realidade

Mohad Almehanna colocou o máximo esforço nesta cena, reservando um tempo para planejá-la e encontrar o local perfeito para uma composição incrível em Yukon, Canadá.

Apesar de todo o planejamento, o clima difícil e as baixas temperaturas tornaram a fotografia real complicada. O resultado final valeu o esforço:

“No dia em que tirei esta foto, o tempo estava extremamente difícil; a temperatura estava 20 graus abaixo de zero e o vento forte não facilitava a situação. Tive uma certa visão da foto que queria, e por causa do extremo tempo, tive que construir a foto em etapas. Tirar muitas fotos em diferentes estágios da subida de Aroura me deu uma boa chance de conseguir a foto final aqui. A sensação avassaladora de ver o fenômeno espetacular pela primeira vez e correr contra o tempo e frio para tirar a foto foi uma emoção que eu quero experimentar novamente. "

Escrito por Adrian Willings.