A foto exposta mais longa já tirada foi tirada com uma lata de cerveja

(Pocket-lint) - Em 2012, Regina Valkenborgh, formada em Belas Artes, montou uma câmera de lata de cerveja para capturar uma longa exposição no Observatório de Bayfordbury.

A câmera foi instalada logo após as Olimpíadas de Londres no Observatório da Universidade de Hertfordshire com a intenção de capturar uma visão de longa exposição de um ponto estático.

Segundo a universidade, Regina Valkenborgh se interessou em capturar imagens "sem o uso de tecnologia moderna" - e assim nasceu a ideia de usar uma lata de cerveja forrada com papel fotográfico como uma simples câmera pinhole. Ela colocou a lata em um local perto do Observatório e aparentemente se esqueceu dela até este ano.

O que pode ser a fotografia de maior exposição da história foi tirada no Observatório de Bayfordbury ao longo de 8 anos - usando uma câmera pinhole feita de uma lata de bebida. https://t.co/25QSIoYmBt - Observatório da Universidade de Hertfordshire (@BayfordburyObs) 10 de dezembro de 2020

O resultado deste esforço é uma longa exposição que mostra essencialmente a passagem do tempo naquela área. O principal destaque é a impressionante vista de trilhas em arco no centro da imagem.

Esses arcos são o resultado do nascer e do pôr do sol durante um período de oito anos e um único mês. A universidade diz que a foto mostra 2.953 trilhas em arco.

Esta não é a primeira vez que uma exposição de longo prazo é realizada. Mas é considerado o mais longo. O recorde anterior de quatro anos e oito meses detido pelo artista alemão Michael Wesely. Uma fotografia semelhante (embora não tão impressionante) foi tirada aproximadamente no mesmo local durante um período de seis meses em 2011, mas a nova certamente é impressionante.

