Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está interessado em escolher uma câmera de ação, provavelmente notou que a GoPro está longe de ser o único nome que produz ótimas câmeras no mercado.

Outro sólido conjunto de opções é oferecido pela Insta360, e uma das melhores alternativas que ela oferece é a intrigante One R, uma câmera que contorna a questão de qual lente você deseja, oferecendo um sistema modular que permite a você encaixar várias.

A câmera efetivamente tem uma base à qual você conecta dois pedaços - um é uma tela e o outro é o corpo da lente. Pode ser uma lente de 360 graus, uma grande angular ou uma lente padrão, dependendo do que você precisa no momento.

Com folga, a Insta360 está descontando várias versões do One R para a Black Friday, para que você possa economizar na que achar que funciona melhor para você. A primeira, por exemplo, é a prática Twin Edition do One R, que vem com uma lente 4K padrão e também uma alternativa de 360 graus, para permitir que você obtenha imagens vibrantes em uma variedade de cenários.

O Insta360 One R Twin Edition baixou de £ 439,99 / $ 479,99 para apenas £ 373 / $ 407, uma economia considerável que você pode encontrar na Amazon UK aqui ou na Amazon US aqui .

Alternativamente, você pode optar pela edição de 1 polegada da câmera, que vem com apenas uma lente, mas que lente - é um sensor de 1 polegada feito pela Leica que produz fotos de grande angular de cair o queixo honestamente que precisam ser visto para ser acreditado.

Esta versão de lente premium da câmera tem um grande desconto de £ 78,99 / $ 82,99 para torná-la apenas £ 519,99 / $ 467, que você pode obter na Amazon UK aqui, ou na Amazon US aqui .

Finalmente, se aquela lente Leica chamou sua atenção, mas você deseja a opção de obter um vídeo de 360 graus junto com ela, você pode optar pelo Ultimate Kit cantando e dançando, que vem com ambas as lentes, um bastão de selfie incluso (que será tirado da sua filmagem) e um cartão de memória, para que você esteja pronto para filmar direto da caixa.

Você pode adquirir o kit Insta360 One R Ultimate com um enorme desconto de £ 134,96 / $ 144,96 agora na Amazon UK aqui ou na Amazon US aqui .

Escrito por Max Freeman-Mills.