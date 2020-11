15 fotos gloriosas do EPSON International Pano Awards 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O EPSON International Pano Awards é dedicado à fotografia panorâmica, com obras de arte de fotógrafos de todo o mundo enviadas e avaliadas todos os anos.

A competição deste ano viu quase 6.000 inscrições de 1.452 fotógrafos, profissionais e amadores, vindos de 96 países diferentes.

Todos esses participantes esperavam ganhar milhares de dólares no caso de prêmios e impressoras e projetores da EPSON.

Como você pode imaginar, as inscrições são realmente fantásticas. Coletamos alguns dos melhores para seu prazer.

Resduos de mina

Esta magnífica fotografia de Colin Leonhardt vem da Austrália e mostra os padrões fascinantes criados pelos resíduos de minas na parte ocidental do país. Uma vista panorâmica maravilhosamente colorida com um toque aéreo.

A imagem foi escolhida como segunda colocada no Concurso Aberto do EPSON International Pano Awards deste ano,

Ilha flutuante

Tirada na maravilhosa região de Bled, Eslovênia, esta imagem incrível parece mostrar uma ilha mágica flutuando em uma felicidade pacífica cercada por névoa e nuvens. Carsten Bachmeyer da Alemanha certamente tem um olho para belas visões panorâmicas. É fácil ver porque foi selecionado como vice-campeão.

Tempestade no Deserto

Esta foto de Sebastian Tontsch é intitulada Tempestade no Deserto, mas a vemos mais como uma visão pacífica de um mundo feito pelo homem. Com os arranha-céus de Dubai erguendo-se corajosamente acima da névoa abaixo, como se se estendessem até as nuvens. Outra visão incrível para a Categoria Aberta.

Bo-Kaap

Grant Hutchinson tirou uma foto incrivelmente colorida em Bo-Kaap, Cidade do Cabo, África do Sul. Casas com fachada amarela e vermelha contrastam de uma forma que realmente chama a atenção. Esta é certamente uma outra visão diferente das estruturas feitas pelo homem em comparação com as outras fotos nesta categoria.

Amanhecer de Veneza

Uma vista tranquila desde o início da manhã de Veneza mostra um panorama que inclui um magnífico nascer do sol sobre a paisagem artificial. Adoramos a luz do sol atravessando os arcos próximos.

Mquina do tempo

Uma das imagens mais impressionantes que vimos de Radiotelescópios. Esta imagem colorida mostra os Radiotelescópios VLA em Soccoro, Novo México, EUA. Com um pano de fundo rodopiante de estrelas, a foto alude aos maravilhosos mistérios além do nosso mundo.

Palcio da Noite

Esta vista panorâmica de Madrid, Espanha, parece mostrar um magnífico palácio à noite, aparentemente flutuando inexplicavelmente na superfície da água.

"O Palácio de Aranjuez refletido nas águas sob as estrelas, é uma das residências da família real espanhola, localizada no Real Sitio e na Villa de Arnjuez, na Comunidade de Madrid."

O olho

Uma fotografia a preto e branco mais simples tirada em Londres mostra um ambiente feito pelo homem, mas sem a natureza incómoda a atrapalhar. Os ângulos deste realmente chamam a atenção.

Sabre de luz

Este panorama do nível do porão pode ser intitulado Light Sabre, mas nossos olhos foram atraídos mais para a simetria dos barris do que para a luz impressionante no meio da sala.

O Salo de Buda

Várias dessas entradas apresentam características modernas feitas pelo homem, mas esta mostra uma estátua de Buda muito mais antiga. E um que é impressionante em seu tamanho e em sua glória.

Vgan kirke

Nós nunca deixamos de nos impressionar com as incríveis vistas que a aurora boreal nos proporciona e esta foto panorâmica realmente aproveita ao máximo as cores do céu.

Apocalipse

Esta foto, intitulada Apocalipse, parece mostrar o fim dos tempos - com múltiplos relâmpagos brilhando no céu e atingindo a paisagem. Linda, estranha e perigosa. Certamente uma vista fantástica e que vale a pena considerar como uma entrada para a competição.

Caminho para a luz

Outra imagem incrível com destaques da aurora boreal, mas visualmente agradável graças à ponte incrivelmente reta passando pelo meio.

Um monstro de olhos verdes

Manish Mamttani ganhou o prêmio EPSON Digital Art em 2020 com esta imagem intitulada Dragon Eye, tirada na Islândia. Ele falou sobre a foto para a equipe de premiação:

"Esta imagem foi tirada durante uma de minhas viagens recentes à Islândia e mostra a vista de cima para baixo de uma piscina geotérmica esmeralda nas Terras Altas. Depois de desfrutar de um lindo pôr do sol em um desses dias, decidi continuar dirigindo para esta área geotérmica que ficava a algumas horas de distância. Em julho, o sol se põe abaixo do horizonte por apenas algumas horas. Portanto, a hora dourada é geralmente muito mais seguida pela hora azul / crepúsculo. A viagem foi linda, sem ninguém por perto, exceto o vasto e paisagem acidentada das montanhas islandesas. Cheguei a esta área geotérmica um pouco antes do nascer do sol. Embora meu plano inicial fosse chegar lá e descansar um pouco, a luz dourada da manhã me tentou a voar com meu drone e explorar a área primeiro. feliz por ter decidido fazer isso porque o vapor dos gêiseres, combinado com a bela luz da manhã, estava criando uma tela perfeita para fotos incríveis de drones. Tropecei nesta piscina enquanto explorava a área e a luz da manhã estava batendo todos os lugares certos e destacando não apenas a cor esmeralda da piscina, mas também os zilhões de pequenos riachos que estavam saindo dela. Para mim, parecia que eu estava olhando para o olho de um dragão - Foi de tirar o fôlego !! Tentei algumas fotos e finalmente decidi por esta - que mostra o verdadeiro esplendor deste lugar. "

Picos da Patagnia

Esta foto dos picos da Patagônia na Argentina recebeu o prêmio One of a Kind na premiação deste ano e mostra uma vista incrível do topo das montanhas. Um espetáculo de tirar o fôlego que muitos não verão pessoalmente em suas vidas.

Escrito por Adrian Willings.