Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Arlo apresentou duas novas câmeras de segurança. Chamados de Arlo Pro 4 sem fio Spotlight Camera e Arlo Ultra 2 Wire-Free Spotlight Camera System , eles são dispositivos sem fio, o que significa que você pode colocá-los em qualquer lugar, já que não precisam de uma tomada para energia.

O Arlo Pro 4 se conecta ao Wi-Fi sem a necessidade de hub doméstico inteligente. Ele pode gravar vídeo 2K com HDR e possui visão noturna em cores, um ângulo de visão de 160 graus, um refletor integrado e áudio bidirecional. Ele pode ir para dentro ou para fora, e a bateria removível supostamente durará até seis meses com carga.

A nova câmera de segurança também funciona com Alexa, Google Assistant e IFTTT. A compatibilidade do HomeKit está supostamente no convés, de acordo com MacRumors.

Já o Arlo Ultra 2, é o modelo mais sofisticado, capaz de gravar vídeo 4K com HDR. Possui foco automático, visão noturna em cores, um ângulo de visão de 180 graus, um refletor externo, uma sirene, áudio bidirecional e até seis meses de bateria. Ele também suporta HomeKit no lançamento, bem como Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Arlo Ultra 2 começa com $ 200 e é o sucessor do Arlo Ultra , enquanto o Arlo Pro 4 começa com $ 300 e segue o Arlo Pro 3 . Você pode encomendar ambas as câmeras.

Escrito por Maggie Tillman.