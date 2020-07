Confira estas fotos impressionantes do prêmio Astronomy Photographer of the Year 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Talvez mais do que qualquer outro tipo de fotografia, a fotografia astrológica seja incrivelmente impressionante - o grau de paciência e controle necessário para obter boas fotos do céu noturno, muito menos estrelas e planetas distantes, é difícil de exagerar.

Essa é uma das razões pelas quais existem prêmios dedicados inteiramente a fotografias de astronomia a cada ano, e a lista restrita acaba de ser lançada para o maior gongo nessa área - o Fotógrafo de Insights em Astronomia do Ano 2020.

A Dama Verde

Essa imagem impressionante tem tudo: aurora boreal dançando no céu, em uma sublime mistura de verdes e azuis, todos suspensos acima de um lago gelado e os indícios de habitação humana na forma daquela pequena cidade iluminada. É realmente uma maravilha.

Os muitos jatos e conchas do Centaurus A

Uma imagem de cair o queixo da infinita variedade de espaço, com aqueles jatos proeminentes no centro, fornecendo um ponto focal de ficção científica. Parece algo de Guerra nas Estrelas, não?

A lua e o fragmento

A lua paira ameaçadoramente atrás do Shard de Londres, tudo iluminado perfeitamente para destacar a constância do edifício em contraste com os maravilhosos detalhes capturados na superfície da lua.

Islândia

Apropriadamente intitulada, esta foto faz um trabalho incrível de equilibrar a cor profunda e deliciosa da aurora no céu contra o incrível show que ela está projetando nos pedaços de gelo impossivelmente claros no chão.

Inefável

Esta foto leva você para trás da cortina, mostrando um fotógrafo solitário tirando uma foto de um eclipse e mostrando o quão remoto é preciso viajar para encontrar a melhor luz.

Manchas solares AR 2741 e AR 2740

A superfície do sol é um mistério para a maioria de nós, leigos, mas todos sabemos que existem manchas solares - aqui está uma imagem impressionante capturando apenas dois deles, nem sugerindo a enorme energia que sua aparência realmente implica.

Desert Magic

Uma cena desesrt que é lindamente iluminada pelo smorgasbord de luz e estrelas no céu acima, uma constelação inteira e galáxia suspensa lindamente.

Dança sobre o pântano

Não costumamos pensar nas luzes do norte como ocorrendo sobre pântanos, mas aqui está, no entanto, e essa reflexão plácida é a chave para o sucesso estelar dessa foto.

Portal Galáctico

Mais uma vez, aqui o contraste entre terra e céu é a chave, com os surpreendentes roxos e rosados da noite iluminando a moldura lindamente, vistos de dentro de um aglomerado de rochas emoldurando a ação.

Pintando o céu

Essa surpreendente seleção de cores, iluminando o céu de maneiras que a maioria de nós nunca viverá para ver pessoalmente, cria um quadro incrível. Achamos que esta imagem é nomeada perfeitamente.

Ascensão de Júpiter

Não é tarefa fácil capturar a superfície de um planeta como Júpiter dessa maneira, a uma distância tão grande, mas esta imagem oferece uma grande sensação do caos que sua superfície realmente seria.

Moonshot

Essa ótima cena é um milagre do tempo, com uma nuvem de nuvens passando diante da lua e causando esse efeito sobrenatural - é como algo saído de um filme de terror giallo, e nós adoramos.

Graded

Este incrível timelapse sobre alguns arrozais é um belo lembrete de como o tempo é inevitável, e gostamos particularmente de como a exposição concentra as luzes das habitações humanas no centro da moldura.

Via Láctea e meteoro em Porthgwarra

O barco na imagem é um ponto focal perfeito, unindo os dois lados quase simétricos da composição e atraindo o espectador. Não podemos ser os únicos que adorariam embarcar em uma jornada, certo?

Trixy

O cachorro do fotógrafo Trixy é a estrela do show aqui, artisticamente silhueta em frente a uma lua brilhante e enorme, a distância focal fazendo com que pareça quase impossivelmente grande. É uma composição divertida e deliciosa.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Dan Grabham.