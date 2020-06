Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os fabricantes de câmeras tradicionais estão tentando se tornar o rei de um setor em expansão no mercado: câmeras de vlogging. Onde o YouTube é o rei, mais criadores procuram maneiras melhores de capturar a si mesmos e ao ambiente em melhor qualidade.

Escolhemos três das melhores opções disponíveis - a Panasonic Lumix G100 , a Sony Vlog Camera ZV-1 e a Canon Powershot G7 X III - para ajudá-lo a decidir qual o melhor sentido para comprar e por quê.

Panasonic Lumix G100: 115.6 x 82.5 x 54.2mm; 412g (com lente de 12-42mm)

Câmera Sony Vlog ZV-1: 105,5 x 60 x 43,5 mm; 294g

Canon PowerShot G7 X M3: 105,5 x 60,9 x 41,4 mm; 304g

Pequeno às vezes é mais poderoso. Embora todas as três câmeras sejam pequenas, é a Sony que provavelmente se sentirá mais leve e portátil. Não há uma quantidade enorme nele.

Panasonic Lumix G100 Sensor: 20MP Micro Quatro Terços Lente: Montagem de lente intercambiável Lente de kit de 12 a 32 mm (equivalente a 24 a 64 mm)

Câmera Sony Vlog ZV-1 Sensor: 20MP Exmor RS CMOS de 1,0 polegadas Lente: 24-70mm f / 1.8-2.8 equivalente

Canon PowerShot G7 X M3 Sensor: CMOS empilhado de 20,1MP e 1,0 polegadas Lente: 24-100mm f / 1.8-2.8 equivalente



No entanto, há uma grande razão para a variação no tamanho: tamanho do sensor e distância focal de cada lente.

Os modelos Sony e Canon possuem lentes de zoom fixas no local, enquanto a G100 da Panasonic é uma câmera de sistema com lentes intercambiáveis Micro Quatro Terços - o que a torna potencialmente muito mais versátil (e um pouco maior e mais pesada em comparação).

Todas essas três câmeras possuem sensores maiores que um compacto básico, o que é um bom presságio para a qualidade. A Sony e a Canon usam sensores CMOS de 1 polegada empilhados. A Panasonic possui um sensor de maior escala, no entanto, o que deve significar maior potencial quando se trata de desfoque de fundo e qualidade geral.

O kit Panasonic G100 vem com um zoom de panqueca de 12-32 mm - que oferece um zoom equivalente de 24-64 mm. Isso é o mesmo em grande angular que a 24-70mm da Sony ZV-1 e a 24-100mm da Canon G7 X III. Observe que a Canon pode fazer o zoom mais distante - ou seja, fazer os objetos mais distantes parecerem mais próximos no quadro.

Panasonic Lumix G100: Áudio OZO da Nokia (rastreamento / posicionamento de áudio), entrada de microfone de 3,5 mm, saída micro HDMI

Câmera Sony Vlog ZV-1: entrada de microfone de 3,5 mm, saída micro HDMI, proteção contra vento incluída

Canon PowerShot G7 X M3: entrada de microfone de 3,5 mm, saída micro HDMI

Um grande motivo para comprar uma câmera dedicada para vídeo é por suas habilidades de áudio. Todas as três câmeras oferecem uma entrada de microfone de 3,5 mm, para que você possa conectar um microfone acessório como desejar - seja um microfone direcional, um microfone montado sem fio ou qualquer outro número de possibilidades.

No entanto, nem sempre você deseja usar um microfone. É aqui que a Sony aparece com tudo, incluindo o que é chamado de gato morto na caixa - uma tampa de microfone fofa que fica no topo e impede que o ruído do vento crie esses sons rasgantes.

O mais avançado do lote, no entanto, é o Lumix G100 da Panasonic. Pela primeira vez em uma câmera, isso inclui o OZO Audio da Nokia, que utiliza os três microfones internos para gravar em um formato direcional - você pode definir se deseja que atrás, na frente ou no assunto seja isolado com som. Esse é realmente o grande vencedor: o foco automático do sistema inclui detecção de rosto que pode ser sincronizada com áudio. Assim, à medida que o assunto se move pelo quadro, a tecnologia OZO usa a proporção certa de microfones para canalizar esse isolamento de áudio. Muito esperto.

Panasonic Lumix G100: LCD touchscreen de 3 polegadas com 1.840k pontos de tela sensível ao toque; EVF embutido de 3.680k pontos

Câmera Sony Vlog ZV-1: LCD com tela sensível ao toque de 921k pontos e 921k pontos; sem EVF

Canon PowerShot G7 X M3: LCD touchscreen com ângulo de inclinação vertical de 1.040k pontos de 3 polegadas; sem EVF

As câmeras tradicionais não são ótimas para vlogs devido às telas fixas. Todas as três câmeras, no entanto, oferecem telas de LCD montadas que podem ser reposicionadas: a Canon vira para a frente na vertical; a Sony e a Panasonic são montadas na lateral e, portanto, oferecem um potencial de posição ainda mais versátil.

Em termos de resolução de tela, a Panasonic é de longe a mais resoluta - embora duvide que você notará uma enorme diferença nisso, e na verdade mais pontos na tela são apenas mais um consumo de bateria.

Das três câmeras, apenas a Panasonic possui um visor eletrônico embutido (EVF). Isso é mais para fotografar imagens estáticas ou proteger da luz do sol para julgar melhor a exposição e a composição - assim certamente seus casos de uso.

Todos os modelos: até 4K a 30fps Panasonic: até 9 minutos e 59 segundos Sony: até 5 minutos devido a superaquecimento Canon: Até 9 minutos e 59 segundos

Panasonic Lumix G100: 1080p a 60fps (máximo de 29m 59s)

Câmera Sony Vlog ZV-1: 1080p a 120fps (29m 59s no máximo)

Canon PowerShot G7 X M3: 1080p a 120fps (29m 59s no máximo)

Tendo como alvo o vlogging, as três câmeras atendem à resolução de 4K a 30fps no máximo (e com 100Mbps em todos os casos, garantindo que haja dados suficientes para obter a melhor qualidade). No entanto, a Sony pode gravar apenas pela metade do tempo em comparação com as outras duas para evitar superaquecimento - e mesmo assim a Canon e a Panasonic atingem o limite máximo de 10 minutos nesta resolução.

Se você está procurando gravação em Full HD para aumentar o tempo de gravação, economize largura de banda, espaço de armazenamento e pressões de processamento de edição, e as três câmeras também podem atender a isso.

A câmera lenta é mais bem manuseada pela Sony, com Full HD a 240fps / 480fps / 960fps disponível. A Canon oferece câmera lenta de 120fps. A folha de especificações da Panasonic diz que a saída do sensor de 120fps também é possível - mas a captura na câmera é de 60fps.

Panasonic Lumix G100: estabilização híbrida de 5 eixos (4 eixos para vídeo 4K)

Câmera Sony Vlog ZV-1: Steadyshot para estabilização de filme híbrido

Canon PowerShot G7 X M3: IS dinâmico dinâmico de 5 eixos e nível automático

A estabilização é importante quando se trata de vídeo. Embora você queira comprar um cardan de mão para estabilização extra para obter resultados de vídeo ultra-suaves.

Todas as três câmeras oferecem sistemas de estabilização híbridos - ou seja, há troca de lente ótica trabalhando em conjunto com estabilização eletrônica (usando uma parte do sensor como um buffer para impedir o movimento). Nós não testamos esses três lado a lado, então não podemos dizer qual é o melhor do grupo.

A grande questão: qual escolher? Bem, se o preço entrar em equação, a Sony é a mais cara do lote. Isso pode ser uma surpresa quando a Panasonic oferece um sistema de isolamento de áudio mais avançado, possui um tamanho de sensor maior e lentes intercambiáveis.

Se o tamanho é sua maior preocupação, a Sony é a mais leve do grupo, o que ajuda em termos de portabilidade. Ele também tem mais força quando se trata de opções de câmera lenta - embora sua captura em 4K seja mais limitada no tempo do que as outras duas.

A decisão, como se costuma dizer, é sua.