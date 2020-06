Paisagens incríveis: as impressionantes fotografias de Ansel Adams em toda a sua glória

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Vá a muitos parques nacionais nos EUA, reservas naturais impressionantes, onde a vida selvagem é deixada relativamente a si mesma, e paisagens deslumbrantes em quase todos os cantos e curvas, e você provavelmente encontrará coisas semelhantes.

Existem lojas de madeira à moda antiga, áreas de camping e trilhas a seguir e, muitas vezes, sejam postadas em quadros de mensagens por trilhas, emolduradas em salas de jantar ou em cartões postais na loja do centro de visitantes, é provável que você veja fotos de Ansel Adams. O lendário fotógrafo viajou para muitos parques, tirando fotografias famosas por sua escala e beleza.

Os Arquivos Nacionais dos EUA abrigam muitas de suas fotografias, de uma variedade de parques nacionais, e reunimos alguns destaques impressionantes aqui para o seu prazer.

Esta foto de Acoma Pueblo, no Novo México, quase irradia calor, o branqueamento esbranquiçado dos prédios baixos refletindo o brilho do sol. Aquela piscina de água parada em primeiro plano cria um espelho para o mundo que mostra o prédio novamente e nós amamos a paleta de luzes da foto em geral.

De outro ângulo, essa estrutura em Acoma Pueblo faz o assentamento parecer mais impressionante e estruturado, com a igreja na parte traseira esquerda da estrutura parecendo realmente grande, com suas duas torres, apesar da falta de ornamentação.

De outro ângulo, porém, você pode ver a dilapidação atingindo o fundo, com a argamassa caindo para mostrar tijolos em ruínas abaixo. É um lembrete de como as estruturas do Ocidente não foram necessariamente construídas para durar até meados do século XX.

Mais tarde em sua carreira, em 1941, Adams tirou um conjunto de fotos da Boulder Dam, também conhecida como Hoover Dam, uma enorme estrutura no rio Colorado, e achamos que eles fazem uma visualização interessante de como Adams aplica os olhos de um fotógrafo de paisagens. uma enorme construção artificial como esta.

Adams pode estar associado à paisagem e à fotografia natural, mas ele vivia um tempo de rápidas mudanças tecnológicas e a disseminação de processos industriais. Essa foto de uma unidade de energia na represa Hoover mostra que ele não apenas ignorou isso - é um estrutura sedutora de fios e bobinas.

Enquanto isso, linhas de força espalhavam-se pelas paisagens que ele teria fotografado, como muitos caminhantes sabem hoje em dia. Ainda assim, esta fotografia mostra que, com sua experiência e habilidades com a câmera, ele poderia expor perfeitamente uma foto para tornar as linhas de energia uma parte igual e interessante da composição.

Esta foto em retrato da barragem dá uma grande noção de quão grande era (e permanece) - ficar em cima dela pode ser uma experiência indutora de vertigem, mesmo nos tempos modernos, por isso deve ter sido ainda mais impactante nos anos 40, quando isso aconteceu. tiro foi tirado.

Aqui, novamente, Adams mostra seus olhos usando a linha de energia em primeiro plano para atrair seus olhos de volta para a barragem e depois para além dela, para as montanhas e colinas ondulantes no horizonte, cada uma mais fraca que a outra à medida que você avança na distância .

Esta imagem é um livro Adams, sua exposição sombria e sombria criando um cenário deslumbrante e a rocha em faixas deste desfiladeiro do Arizona iluminada em diferentes graus pelo sol que espreita através das nuvens. É uma peça excelente que está lá em cima, com suas imagens mais famosas em termos de qualidade.

O parque nacional do Vale da Morte é um daqueles locais claramente nomeados para dissuadir as pessoas de visitá-las, mas mesmo assim as visitamos, e seus climas aparentemente áridos realmente escondem alguma beleza louca. Não sabemos ao certo quais são os elementos de luz desfocada na parte inferior desta foto, mas eles dão à foto uma sensação etérea e mágica.

Os incêndios florestais podem ser aterrorizantes, mas também são uma parte natural da regeneração (até certo ponto). É o resultado de um incêndio desse tipo no Glacier National Park, Montana, e um tiro na orientação retrato Adams lhe dá uma enorme sensação de escala. Apenas tente contar quantas árvores queimadas estão nesta cena.

Esta foto mostra como Adams tinha um verdadeiro olho para o céu, capaz de ver nuvens se formando e fluindo e capturá-las no momento certo. Este par de montanhas tem uma nuvem passando por elas que parece diretamente do Senhor dos Anéis.

Não há nada como um lago calmo para criar uma imagem tranqüila, e esta fotografia é um belo exemplo. Você quase pode ouvir o silêncio natural que circunda Adams quando ele tira essa foto, com muitas colinas e montanhas diferentes inclinadas para o único lago.

Parece uma imagem parada de um filme de animação ou de uma pintura, o enquadramento é perfeito e os perfis das montanhas são tão perfeitos, enquanto a silhueta da única árvore na parte inferior fornece um toque adorável, e a nuvem no meio é como você imaginaria um na sua cabeça.

Novamente, aqui Adams mostra seu talento único ao tornar o céu a verdadeira estrela do show - a variação ilimitada da nebulosidade, sua cor e profundidade, criando um quadro incrível. É claro que não faz mal ter uma montanha incrível abaixo de tudo.

Aqui temos uma ótima imagem de três peças na vertical, com o lago em primeiro plano subindo para uma montanha repentina e árida, que por sua vez aponta para o céu, chamando o espectador dessa maneira. Você pode dizer que o sol está novamente espreitando a cena também, tão bonita é a luz.

Adams pode ter se preocupado muitas vezes com o enorme fim da escala, mas ele claramente também estava atento aos detalhes, e você pode ver por que esse pedaço de líquen atraiu sua atenção, espalhando-se sobre uma superfície rochosa. Sua textura é tão atraente e única quanto as nuvens fotografadas em outros lugares.

Você já viu uma folha mais perfeita do que esta? É outra grande vitrine da paciência e dos olhos de Adams, encontrando uma folha imaculada para brotar entre o tumulto de opções que qualquer floresta ou vegetação rasteira oferece.

Outro exemplo de livro didático de uma planta parecida com a que você imaginaria em sua cabeça, esta samambaia de cinco pontos é exposta maravilhosamente, com um pouco mais de luz do que Adams às vezes usava, para criar uma imagem deslumbrante.

No entanto, se você está falando de profundidade, as camadas e as faces das rochas e dos penhascos desta cena são de cair o queixo. É do Parque Nacional do Grand Canyon, uma área que as pessoas podem não perceber abrange muito mais do que apenas o próprio Grand Canyon, permitindo vistas incríveis como esta.