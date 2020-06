Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Arquivo Nacional dos EUA é um verdadeiro tesouro de imagens surpreendentes de tempos passados, um enorme conjunto de documentação que funciona como uma prova de como as coisas costumavam ser, em todas as esferas da vida.

Suas imagens do Velho Oeste são algumas das mais impactantes, mostrando como nasceu a nação moderna e, ao mesmo tempo, elevando e validando nossas noções preconcebidas de como era a vida na fronteira e nas vilas e cidades.

Estamos vasculhando sua lista de fotografias há semanas, reunindo algumas das fotos mais interessantes e interessantes, como as que estão abaixo.

Não há nada como sair para um piquenique à sombra do que é um cacto francamente enorme - o tipo de cacto que você se lembra de Looney Tunes. Esses convidados da guarnição de Fort Thomas, no Arizona, parecem estar tendo um dia agradável, apesar das armas em todos os lugares.

Pode não ser fácil decifrar a princípio, mas esses homens estão realmente reunidos para a solene ocasião de um jogo de pôquer - parece que eles têm muito trabalho a fazer, mas nunca há realmente um momento ruim para se sentar por algumas mãos, certo?

Essa é outra imagem em que pode não ser imediatamente óbvio o que realmente está acontecendo - é a recreação, novamente, embora com um lado de prática hábil, pois esses homens trabalham em alguma prática-alvo com suas armas de fogo.

Esta foto mostra que a circulação de água em torno de uma nova cidade dificilmente era uma questão simples (não imaginamos que seria). A torre de água que está sendo erguida aqui em Oklahoma seria uma parte essencial da infraestrutura inicial da área.

É incrível para nós que esta fotografia tenha sido tirada no mesmo ano da última, em 1893 - demonstra o quão longe alguns territórios poderiam estar baseados na imigração e no crescimento. Este movimentado mercado de algodão está muito longe das terras errante que ocupava.

É claro que essas cidades não surgem do nada - elas tinham que ser construídas e antes dos dias de ferramentas industriais e automação que significavam trabalho duro e um balde de graxa de cotovelo absolutamente enorme.

Esta fotografia mostra outro lado do oeste americano - a vida familiar, em uma casa claramente construída recentemente, e ser justo é agradável e robusto, dando muito espaço. A foto está um pouco subexposta, dando a um lado da casa aquele visual sombrio ameaçador, que achamos que aumenta o impacto da imagem.

Uma parte essencial do crescimento dessas cidades é, obviamente, a chegada dos negócios e do comércio e, nos primeiros dias, muitas empresas precisariam atender a diversas necessidades diversas. Se você tivesse um suprimento de madeira, por exemplo, poderá montar uma loja que venda móveis e caixões, como esta loja possui.

Onde as pessoas se instalam, a comida segue, e as pessoas quase sempre estarão interessadas em gastar sua renda disponível em alguns alimentos que não precisam se preparar. Pode ser um pouco forte chamar isso de restaurante, mas a cozinha inglesa certamente parece antiga.

Você não podia necessariamente contar com uma enorme lista de advogados para escolher se quisesse fazer algum trabalho legal naquela época, mas, com sorte, conseguiria ajuda de pessoas como JW Craig e outros que resolveram disputas por terras em particular.

Outra imagem maravilhosa de um lugar que deve ter sido apreciado por muitos, o salão Bijou realmente pareceria uma jóia se você estivesse com sede de tomar uma bebida - embora gostemos de ver quão pequeno é o número de pessoas que ficam do lado de fora isto!

Outra ótima foto de grupo, este é um lembrete de que crescer no Ocidente ainda significava ir à escola, a menos que você fosse realmente rural - essa foto de uma turma cheia de crianças é ótima e lembra as fotografias de turma semelhantes que ainda estão sendo tiradas em todo o mundo hoje.

É um edifício tão chique quanto vimos no Arquivo desse período, fotografado por volta de 1897 ou 1898, e não é surpresa saber que é o lar de uma universidade antiga, que gostaria de abrigar seus alunos em algo um pouco mais sofisticado.

Esta imagem mostra outro tipo de instituição educacional - a escola dominical de uma igreja local em Oklahoma, que explica por que todos estão vestidos de maneira tão chique. É um grupo diversificado e mostra o tipo de comunidades que surgiriam e se concentrariam na fé.

Faith não conseguiu repelir todos os vícios, no entanto, e o jogo foi uma chegada antecipada aos Estados Unidos, tornando-se um grampo para filmes sobre o Ocidente também. Esta mesa está jogando Faro, que não é mais tão popular, mas ainda parece característica da sensação de um salão.

Como é isso para uma localização imponente? Não podemos deixar de sentir que a construção de uma estrutura tão grande tão perto do oceano está causando problemas, mas não parece pitoresca. Isso foi tirado perto de São Francisco em 1902, e gostamos muito da escolha de fazer o passeio em família em primeiro plano para dar uma sensação de escala.

Esta vaca parece estar bastante acostumada a ter que carregar as crianças de costas, mas isso não a torna menos impressionante. Eles parecem ter uma baleia de cada vez, e é uma imagem adorável de um tempo feliz.

Esta igreja é um ótimo lembrete de que nem todos os edifícios dessa época eram algo que você poderia chamar de impressionante - ele tem um caráter, com certeza, mas também parece um pouco rústico. O calor abrasador do dia do Novo México também é quase palpável.

Em muitas cidades pequenas do país, é assim que as ruas ficam parecidas há muito tempo - algumas lojas com varandas, muitas sem, e grandes inscrições em letreiros para que você saiba para onde ir buscar seus suprimentos.

Vimos muitas imagens de bares nesta coleção, e nossa imagem final é outra, mostrando o Shamrock Saloon, que também parece estar se anunciando como restaurante se você estiver se sentindo corajoso. É uma pena para o proprietário que seu rosto esteja oculto pela imagem!