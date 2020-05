Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há nada como um anúncio de um produto tecnológico espúrio em preto e branco para fazer você perceber quanto progresso fizemos na sociedade tecnológica. Sejam engenhocas bizarras para fazer chamadas telefônicas ou produtos de iluminação que mal parecem seguros, é justo dizer que todos nós temos muito mais acesso a tecnologia confiável agora.

Ainda assim, há muita diversão e interesse em pesquisar imagens de tecnologia antiga e nos lembrar de como as coisas costumavam ser. É aí que entra o feed do Concept Talk no Instagram - é cheio de fotos incríveis dos dias passados. Nós vasculhá-lo para encontrar algumas fotos incríveis para o seu prazer de navegação.

Os carros refletem nossos tempos mais do que às vezes percebemos - seus projetos e aparência geralmente estão ligados ao tipo de tecnologia que nós, como sociedade, estamos comprando e desejando. Não é de admirar, então, que este modelo da Ford pareça tão descolado - é dos anos 70 e nós simplesmente não conseguimos o suficiente dessa faixa colorida.

As bicicletas, em comparação com os carros, pelo menos, não mudaram muito - afinal, a tecnologia básica só pode ser alcançada até agora. Dito isto, já faz um tempo desde que vimos uma opção de iluminação para uma bicicleta como esta, que prende um número francamente surpreendente de lâmpadas à sua bicicleta. Se as pessoas estivessem preocupadas em serem vistas quando estava escuro, isso certamente teria resolvido o problema.

As versões imaginadas pelas pessoas do futuro sempre fazem comparações fascinantes após o fato, e essa pintura da Itália é um exemplo perfeito. Sua visão de indivíduos isolados andando em veículos pessoais que os afastam do resto da sociedade é, por um lado, absurda, mas também tem pelo menos uma semelhança passageira com alguns aspectos de como vivemos agora.

As pessoas também gostavam de imaginar como seriam nossas cidades décadas no futuro, e essas previsões parecem, por qualquer motivo, frequentemente se inclinarem para os otimistas. Portanto, você tem idéias como esta, que postulavam que os arranha-céus que disparavam nas cidades ao redor do mundo seriam cobertos por jardins para diminuir seu impacto ambiental e visual. Infelizmente, isso realmente não provou ser verdade.

Desde 1930, o caso do vendedor de neon é um ótimo exemplo de quão futurista pode ser uma tecnologia retro real - a maneira como esses tubos são alimentados é tão baixa que a maioria de nós se esforça para compreendê-lo. O que é óbvio, porém, é que ele tem uma aparência e um visual lindos, com certeza um item de colecionador hoje em dia.

Avançando rapidamente para este século, amamos essa imagem, porque sabemos que era, no seu tempo, o auge da sofisticação. Este é o equipamento incrível de alguém para jogar simuladores de vôo, mesmo que um jogador de PC moderno cheire com a ideia. Compare esses monitores robustos com opções ultra amplas modernas e você verá a definição de progresso.

Esta é uma foto tão absurda que parece divertida, mas essa ideia de como as pessoas podem parecer se a moda mudasse drasticamente, enquanto a tecnologia de telecomunicações permaneceu incrivelmente estática, cria uma colagem divertida de conceitos.

Da mesma forma, este não é um design ou protótipo real de um traje espacial, como esperávamos que fosse óbvio, mas mesmo como uma exploração de como um traje poderia um dia parecer, é divertido o quão longe ele está fora da base.

Enquanto isso, esse conceito para uma soneca agora parece poderosamente presciente. Pode não estar certo em termos de design, com a aparência bulbosa não está mais em voga, mas desde que o Google adicionou estações de cochilo ao seu imenso campus no Vale do Silício, as cápsulas de cochilo se tornaram, se não populares, pelo menos aceitas.

Deixando de lado a loucura de Elon Musk na forma do Cybertruck, achamos justo dizer que o design do carro ficou muito menos interessante nas últimas décadas, como demonstra este lindo modelo. Embora possa não ter sido um best-seller, não podemos ver um projeto tão radical sendo feito agora.

Enquanto isso, a ideia desse artista de como seria um esconderijo ideal nos deixa babando de inveja. Se você atualiza mentalmente sua mesa de pinball para um console de jogos, isso realmente não é tão distante do que as pessoas aspiram hoje em dia, tanto quanto sua estética é selvagem. Quem não gostaria de uma piscina?

Por outro lado, essa imagem simples de um telefone dos anos 70 é um lembrete útil de que a tecnologia física real das décadas passadas pode muitas vezes ser avassaladora ou abertamente um pouco feia. Não estamos dizendo que estampas e padrões florais são sempre sombrios, mas também não temos certeza de que queremos esse telefone em nossa casa.

Gostamos desta imagem de quão datados são os diferentes elementos - em particular, o contraste entre o aparelho de TV futurista (para a época) e os bonecos nas prateleiras à sua direita - mostrando a rapidez com que a tecnologia marchou no século XX.

Gostaríamos de dizer que a divisão fácil dos fones de ouvido se tornou muito mais fácil desde essa imagem, mas de maneira divertida não é realmente, pelo menos não, se você ainda quer que oito filhos ouçam a mesma fonte de áudio. Ainda assim, qualquer que seja a solução existente, é provavelmente uma visão menor, pelo menos.

Falando em toca-discos, esse pode ser o mais ostensivo que já vimos - um conjunto de decks embutidos no que só pode ser descrito como um ovo de mármore gigante; é apenas um dos pedaços mais feios de decoração de interiores já registrados. pensar.

Este telefone é um bom contraste com a opção de impressão floral que apresentamos anteriormente - ele pode estar usando margaridas para se anunciar, mas o design real do telefone é, se é que dizemos, muito bom. É elegante e atemporal, e gostaríamos de usá-lo agora.

A capa deste livro é um ótimo lembrete de como as microondas mudaram o jogo quando se tornaram amplamente disponíveis e acessíveis - acelerando alguns tipos de preparação de alimentos a ponto de os jovens realmente precisarem de lembretes de que a tecnologia não é apenas mágica.

As televisões esféricas são uma lei em si mesmas. Sabemos que eles não fazem sentido ergonomicamente ou para ângulos de visão, mas não podemos ajudar a nós mesmos quando dizemos que eles parecem apenas ace. Veríamos um filme em um agora? Claro que não. Teríamos uma como uma parte interessante da arte? Bem possível.

O mixer de áudio em si pode estar na frente e no centro, mas isso não nos impede de pensar que não podemos ver nenhuma empresa moderna comercializando seu produto com a imagem de alguém desfrutando de um baseado em segundo plano - talvez seja apenas nós!

Esta foto do arquivo da Mitsubishi mostra de maneira divertida o tamanho de um alto-falante, se você estiver ultrapassando os limites do sensível - não sabemos ao certo o que soaria ligado, mas podemos imaginar a dor de qualquer tipo de interferência alimentando-o.

Qual a melhor maneira de comercializar seu aparelho de som como a Philips fez aqui, com um grande raio? Cópia de marketing? Não, obrigado - basta nos dar um céu tempestuoso e enormes reflexos rosados nos alto-falantes para mostrar que essa coisa é feita para o rock and roll.

Este pode ser o veículo mais legal de qualquer tipo que já vimos há algum tempo, mas o fato de ter sido construído na década de 1930 o torna quase de cair o queixo. Podemos ver as razões pelas quais isso não se espalhou para se tornar um tipo normal de coisa, mas isso ainda é uma vergonha.

Um telefone em formato de hambúrguer mais tarde seria icônico pelo filme Juno, mas por que não ter um console de jogos portáteis da mesma forma? Esta peça conceitual é hilária, e você não sente que seus dois botões e um D-pad seriam muito divertidos de tocar, mas certamente é memorável.

Nossa imagem final também é um telefone final e estamos honestamente divididos. É um ótimo design conscientemente kitsch com botões enormes únicos e divertidos, ou uma monstruosidade feia com botões que nunca devem ser replicados em nenhum lugar, nunca. No final do dia, talvez tenhamos que deixar isso para você.