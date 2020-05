Entre em outro mundo com estas edições de fotos incrivelmente oníricas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Photoshop é uma ferramenta maravilhosa e, embora possa ter se tornado sinônimo de retoques e retoques por um tempo, a realidade é que é um programa que permite que as pessoas realizem coisas maravilhosas visualmente.

Tomemos Justin Peters , cujo perfil do Instagram está aqui , por exemplo, um artista visual que trabalha há algum tempo em imagens maravilhosamente alteradas que evocam uma sensação de admiração e de outro mundo. Reunimos uma excelente seleção de imagens dele aqui - confira!

Esta primeira imagem é uma boa amostra do estilo de Peters, que consiste em misturar dois mundos diferentes e criar um paradigma inteiramente novo. Aqui você tem o flutuador etéreo de uma água-viva transformado em um novo tipo de sereia inteiramente.

As praias são lindas, achamos que a maioria das pessoas concorda - e as formações rochosas também são ótimas. Dito isto, eles não tendem a ocorrer naturalmente assim, embutidos nas árvores. É uma imagem deliciosa, porém, e cria uma praia que adoraríamos nos visitar.

Falando em praias encantadoras e imaginárias, porém, essa é uma tempestade. Imagine ter um local à beira-mar local onde você não pode apenas nadar e brincar nas ondas, mas também relaxar e observar o mundo assim. Phwoar.

Adoramos o quão perfeitamente as águas-vivas nesta imagem se misturam ao topo do carrossel - ele faz um amálgama que nos lembra batalhas de chefes nos videogames japoneses, mas os efeitos de desfoque fazem com que pareça incrivelmente real.

Podemos estar chegando ao verão agora, mas todos podemos lembrar os meses mais frios com muita facilidade. Essa imagem forma quase uma história em nossas mentes, pois esse homem andando por uma cidade se lembra do deserto em que esteve recentemente.

Se a última imagem contou uma história, este parece que é sobre contar histórias, com a página em branco tomando a imaginação em uma viagem, neste caso, para os picos brancos e encostas de um resort de esqui.

Não é a última vez que você vê asas de borboleta nesta galeria - há algo perfeito nelas quando editadas em outros animais, como no caso deste orgulhoso pinguim, cujas pequenas asas são muito mais bonitas que o normal.

Todos nós estamos acostumados à idéia de que de vez em quando a lua faz algo absolutamente louco, seja um eclipse, uma lua vermelha ou uma superlua, mas, infelizmente, é improvável que a maioria de nós veja uma tão grande como essa atordoante, muito menos pegar um veado perfeitamente posicionado na frente dele.

Adoramos as ondulações espalhadas ao redor deste cisne no céu, uma espécie de lago dos sonhos que faz com que pareça a manifestação de um deus antigo ou algo assim, enquanto o balão de ar quente dá um toque humano.

Temos certeza de que qualquer mergulhador experiente ficaria absolutamente emocionado ao descobrir um recife ou ecossistema tão interessante quanto este tão perto da superfície e realmente tão perto da terra - com certeza seria conveniente!

Às vezes, parece que edifícios antigos, a menos que sejam cuidados com grande atenção, podem derreter como uma vela, por assim dizer, depois de terem queimado com tanto brilho no auge.

Se você pensou que um balão de ar quente parecia panorâmico, confira esta composição com muitas coisas. Isso nos faz absolutamente ansiar pelos dias em que poderemos escolher nossas próprias rotas de corrida com total liberdade novamente, mesmo que seja improvável que correspondam a esse local na praia.

Este é o tipo de tiro que uma vez poderia ter passado de verdade, antes que as pessoas ficassem sábias. Uma coisa é fixar as condições e a iluminação para esta foto sombria da ponte, mas outra é também focar um pássaro que passa e olhar diretamente para a câmera.

As águas-vivas retornam, possivelmente para a imagem mais realista da coleção, com a tocha iluminando uma cena impossível de criaturas aquáticas no céu brincando sob as estrelas.

Se você acha que não estamos orgulhosos desse trocadilho Dumbo, você está completamente errado, mas de qualquer maneira amamos essa imagem de um elefante em seu território, mas com uma chave e detalhes muito atraentes mudados.

Adoramos essa imagem de outro mamífero africano mudada de uma maneira imediatamente óbvia, principalmente porque nos lembra de como costumávamos colorir esses gentis gigantes quando éramos crianças - com cada cor de giz de cera em que podíamos colocar nossas luvas sujas.

Esta imagem tem uma inspiração óbvia de uma certa história de Roald Dahl, se você está nos perguntando, e compartilha o amor desse autor por situações extravagantes e absurdas. Francamente, até parece bastante atraente.

Outro dia, outra girafa, embora esta esteja muito mais perto de parecer normal. De fato, são os arredores do animal que tiveram um retoque da variedade mais sutil, dando à imagem uma paleta de cores que, infelizmente, seria improvável na vida real.

Outra cena adorável é oferecida por essa foto de uma paisagem seca ao pôr do sol, e você pode nem perceber o que é estranho à primeira vista, até prestar mais atenção à folhagem nublada daquela árvore.

Essa combinação de twister de poeira e desértica é mais do que um pouco desanimadora, embora não pareça estar impedindo o 4x4 de se aproximar dela - evidência mais do que suficiente para nos fazer suspeitar que o twister foi adicionado completamente, assim como a tempestade no fundo.

Nossa penúltima foto traz o último passeio para as asas de borboleta, desta vez substituindo o rabo de cavalo dessa enorme baleia, e somos fãs sérios do contraste entre o azul royal do oceano e o laranja brilhante dessas asas.

Por último, mas não menos importante, estamos tão integrados à vibração desta imagem final. Seu assunto, aquela pequena tartaruga, parece estar mergulhando, voando pelo ar em direção àquele adorável mar azul - verdadeiramente alegre.