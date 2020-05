Mais fotos incríveis do oeste americano - retratos de um tempo mais simples

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A fotografia do oeste americano nunca deixa de nos interessar. É o início da câmera, e as fotos daquela época mostram um mundo que pensamos conhecer, de filmes, livros e jogos, mas que muitas vezes surpreende enormemente nos detalhes.

Reunimos outra incrível lista de imagens do Arquivo Nacional dos EUA, mostrando como era realmente a vida naquela época, em uma época em que não havia um dia fácil.

Abrimos com este adorável retrato de família, tirado no Novo México em 1895, que mostra uma adorável variedade de roupas e estilos, tudo com a seriedade dos livros didáticos que posavam fotos dessa época com tanta frequência. Este é um grande grupo familiar, em frente à sua cabana de madeira.

Por outro lado, essa família é muito menor e você tem a sensação de que seus meios são igualmente reduzidos em comparação. Você pode ver a propriedade deles em segundo plano, e parece modesto, para dizer o mínimo, embora a presença de alguns cavalos seja uma promessa fraca para eles.

Se você quiser entender como o trabalho pode ser difícil sob o sol quente de Oklahoma, confira algumas expressões que essas mulheres estão usando. Do cansaço ao sardônico, esses catadores parecem tão cansados quanto imaginamos.

A colheita de frutas era um trabalho comum e, infelizmente, poderia ser feito com bastante eficiência pelo trabalho infantil que ainda era extremamente comum na virada do século. Há algo bonito no carrinho sendo usado, mas não há nada divertido nesse trabalho.

Achamos isso um pouco impressionante de fotografia, independentemente de sua idade. Em primeiro plano, esse vaqueiro prepara seu laço para um dia de trabalho, mas espera por um sinal de seu companheiro pastor, que você verá no horizonte distante, do outro lado do rebanho. É um belo pedaço de espelhamento.

Essa visão à distância mostra o quão ocupado um ambiente poderia estar no Ocidente quando as trilhas estavam sendo colocadas e os assentamentos preparados. Em um quadro, você tem pessoas, cavalos, carruagens e um trem, todos trabalhando juntos para limpar a terra.

Enquanto isso, essa foto é um lembrete adequado de quão intocada poderia ser a paisagem intocada. Quem quer que morasse no rancho à direita da estrutura, quaisquer que fossem seus problemas, a beleza natural ao seu redor devia ter proporcionado algum conforto a cada dia.

Mas esses modos de vida podem ser seriamente difíceis, como mostram esses caçadores, cujo transporte de peles de guaxinim pode custar um preço, mas não ofereceria o suficiente para melhorar o que é uma habitação bastante desorganizada. Pelo menos eles têm alguma companhia canina.

Se a agricultura era o caminho para você, o trabalho árduo também era nessa direção - esse fazendeiro está transformando os primeiros gramados em seu campo, com a ajuda de uma equipe de cavalos, mas não há como escapar da aparência devastadora. Ainda assim, ele tem muito mais para superar.

Se você quiser um retrato do isolamento que o Ocidente poderia significar, confira esta casa à beira de nada, com varanda e chaminé. No entanto, também mostra o quão singular e livre poderia ser - uma jovem ajudando a alimentar as galinhas, com um jovem bezerro de pé. É uma cena doméstica adorável.

É claro que o Ocidente não era apenas um pedaço de terra amorfo - é mais um período de tempo e, geograficamente, certamente incluía a Costa Oeste, como mostrado por esta pequena vila, que você poderia pensar que era da Escandinávia, mas na verdade está na Baía de São Francisco.

E, mudando-se para São Francisco, isso significa que as viagens e o comércio marítimo ainda eram enormes, usando navios que poderiam parecer anacrônicos em comparação com a modernidade da ferrovia, mas eram muito difundidos.

De fato, os frutos do mar que ainda estão espalhados pelo litoral americano já estão surgindo - se você acha que gosta de sardinha, confira esta visão do dia de comércio em Monterey (agora o local de uma excelente unidade de aquário e pesquisa).

Longe da costa, no entanto, o mundo estava mudando rapidamente à medida que a industrialização aparecia, e os recursos naturais da América eram alguns dos fatores determinantes por trás das pessoas que povoavam a fronteira. Esta cidade mineira mostra o tipo de comunidade que poderia surgir em torno de uma grande quantidade de recursos.

E, de um tipo diferente de ângulo, você pode ter uma noção de quão drástico foi o impacto nos ambientes naturais imediatamente. É estranho ver esse tipo de mudança acentuada há mais de cem anos atrás, pois é o tipo de imagem que estamos mais acostumados a ver em ambientes modernos.

Obviamente, naquela época, essa mineração não estava sendo feita por máquinas enormes e cadeias de suprimentos sofisticadas. Este foi um trabalho humano, e esta imagem mostra o quão tórridas eram as condições de trabalho.

Aqui vemos outro tipo de impacto ambiental, desta vez de desmatamento, e não de mineração. Mais uma vez, é chocante ver essa escala de ruptura natural tantos anos antes de a preocupação com esse tipo de coisa se tornar um movimento popular.

Você pode imaginar que a fotografia panorâmica é necessariamente uma invenção recente, mas essa imagem prova o contrário, tirada no Arizona em 1899 ou 1898. É outra visão de uma enorme mina, com todo o impacto em sua área descoberta.

É claro que, embora esse possa ser um conjunto atraente de imagens do enorme impacto que os seres humanos já estavam causando na paisagem da América, voltamos ao ponto de vista individual para fechar esta galeria. Aqui você pode ver um garimpeiro solitário buscando ouro - um lembrete das esperanças e sonhos que atraíram tantas pessoas para o Ocidente em primeiro lugar.