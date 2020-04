Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O oeste americano, seja você o oeste selvagem ou não, é um dos cenários e períodos da história mais sugestivos em que podemos pensar. Seja por causa de inúmeros filmes ao longo dos anos ou de entradas mais modernas, como Westworld e Red Dead Redemption 2 , é um momento sempre interessante.

Melhor ainda, é uma época que coincidiu com as primeiras instâncias da fotografia, e isso significa que há muitas fotos antigas por aí mostrando a diversidade da vida na época.

Reunimos outra seleção de algumas das fotografias mais interessantes que encontramos para seu prazer em navegar.

Todos sabemos que foi um momento mais brutal, quando a caça aos troféus foi mais amplamente aceita do que é hoje em todo o mundo. Este urso pardo, no entanto, é particularmente importante, e não apenas por causa de sua impressionante massa. Na verdade, foi baleado pelo general Custer, que mais tarde ficaria infame por suas táticas militares tolas.

Antes de ficar preocupado, como você verá na anotação nesta fotografia, os cavalos que você vê nela estão vivos e bem, apenas sendo treinados em táticas no campo de batalha. Dito isto, considerando que as armas são manejadas pelos dois lados, é mais do que um pouco deprimente considerar que os cavalos foram treinados para agir como uma proteção como essa.

Afastando-se desse lado mais brutal das coisas, essa visão sobre a interseção entre os rios Mississippi e Minnesota é extremamente romântica, principalmente por causa da jovem que a observa à esquerda do quadro. No fundo, você pode ver alguns edifícios longos que sugerem quartéis ou outras acomodações em massa.

Esta foto é de Montana e mostra uma festa de patinação aproveitando o clima gelado para desfrutar de uma excursão - não perca o grande cão preto e desgrenhado que o grupo à esquerda trouxe com eles. É raro ver imagens com famílias e crianças nesse cenário.

O clima frio geralmente não foi divertido e jogos como o skate que vimos antes - no entanto, para as pessoas em movimento, isso significava condições traiçoeiras e muita prática, como mostra esta coluna. Pelo menos eles estão todos embrulhados contra o frio.

Um bar no velho oeste tem algo extraordinariamente evocativo. Esta é a cantina The Good Old Days de Fort Keogh, em Montana, na foto no início dos anos 1890, para o caso de os bigodes expostos não lhe darem uma dica.

Os ferreiros podem não ser uma marca particularmente comum de comerciantes agora, mas eles eram os elos principais das cadeias de infraestrutura no Ocidente, ajudando com todos os tipos de ferramentas e reparos, de carruagens a ferraduras.

Obviamente, uma das muitas verdades desconfortáveis deste período da história é o tratamento de povos indígenas em toda a América. Esta imagem mostra os nativos americanos dando as boas-vindas ao Presidente Chester A. Arthur, uma rara imagem de concordância.

À medida que a tecnologia das câmeras avançava cada vez mais, as fotos eram cada vez menos posadas e formais. Esta imagem de uma unidade de cavalaria que realiza manobras de sabre é um exemplo perfeito, repleto de movimento e poeira.

É claro que o Ocidente também é famoso por suas gangues e ladrões, e por seus xerifes e delegados - um tempo sem lei que seria lentamente interrompido. Se você acabasse do lado errado da lei, as coisas poderiam ficar bem difíceis para você. Basta considerar esta prisão em Clifton, Arizona, esculpida na face do penhasco. Não gostaríamos de passar muito tempo lá.

Esta fotografia de "Peace Commissioners" de Dodge City, Kansas, mostra uma imagem real - os olhares sérios em seus rostos, as variadas e atraentes diferenças entre seus casacos e chapéus. Esses eram os guardiões da lei quando não havia muita lei.

Outra forma de justiça é representada aqui pelo juiz Roy Bean, realizando uma espécie de sessão no tribunal ao julgar ladrões de cavalos. Como o sinal da cerveja poderia ter sugerido, esse prédio era o tribunal e o salão para os habitantes locais, tornando-o um local interessante de dupla finalidade.

Enquanto os vaqueiros e xerifes podem ter o centro das atenções, a realidade é que a maioria dos americanos no Ocidente na virada do século enfrentou uma vida dura de trabalho e pouca diversão. Esses trabalhadores de uma vinha mostram que, mesmo em ambientes rudimentares, as indústrias estavam começando.

Você provavelmente poderia confiar em relaxar depois do anoitecer, como esta festa está acontecendo em um rancho em Idaho, com construção de madeira, peles e, é claro, uma coleção impressionante de armas.

Dependendo de onde você lavou a louça, a sua pode ser a única propriedade a quilômetros de distância, levando a cenas isoladas, mas incrivelmente bonitas como essa, tirada em Montana, com as montanhas subindo ao fundo.

Isso pode parecer algum tipo de empreendimento militar, mas na verdade é uma vala de irrigação no processo de escavação no Arizona, em grande parte por mão de obra americana nativa. Esta é uma mostra de quanto trabalho físico foi necessário.

Enquanto isso, as famílias continuavam vivendo e tendo filhos, como demonstrado por este grupo de Mormon Lake, no Arizona (não podemos ter certeza se eles eram mórmons - o nome do local, embora divertido, pode não ter relação).

Como qualquer um que jogou Red Dead Redemption 2 até o fim sabe, construir uma casa nesse momento levou, bem, tempo. Esse grupo pode ter acabado com a casa atrás deles, mas eles parecem orgulhosos, independentemente disso, e justos o suficiente.