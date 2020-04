Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Não há nada como uma dose de nostalgia pela manhã. Fotografias antigas, desde os primeiros dias de uso da tecnologia, muitas vezes podem atuar como portais em momentos que achamos difícil de imaginar adequadamente.

Todos conhecemos histórias e filmes sobre o velho oeste, as terras semi-sem lei de prospecção e exploração dos Estados Unidos, mas é justo dizer que essas obras de ficção só podem fazer muito para pintar uma imagem de como era a vida. Felizmente, existem hordas de fotos por aí, mostrando as idiossincrasias da vida real naquela época.

Reunimos alguns dos nossos favoritos aqui para o seu prazer de navegação - divirta-se!

Esta fotografia mostra a equipe de um diário de Utah chamado Daily Reporter em seu escritório, uma barraca em um acampamento. Isso mostra o quão rigorosas eram as condições para muitos quando os assentamentos estavam sendo estabelecidos, mas também como as pessoas continuavam com suas vidas.

Adoramos esta foto por várias razões, entre as quais o sorriso atrevido no rosto de Fred Loring - é ele exibindo sua mula, chamada "Evil Merodach", que, para o nosso dinheiro, tem que estar na corrida para o melhor pet name ever. Apenas dois dias depois, Loring seria morto por Apaches - era esse tipo de tempo.

Esta imagem mostra um correspondente do Boletim de São Francisco fazendo anotações no campo de batalha, e gostamos do contraste entre o ar estudioso e a cautela armada dos soldados à esquerda dele.

Este membro de uma expedição faz uma pausa para esboçar um leito seco de um desfiladeiro, diante de um impressionante penhasco. O guarda-sol em que ele está sentado dá à cena uma agradável sensação de calma.

Esta imagem mostra um fotógrafo em ação - John K Hillers está inspecionando um de seus negativos enquanto acampava em uma viagem de levantamento geológico.

Esta fotografia mostra uma vista natural no que é agora Idaho, e é realmente impressionante - pode demorar um pouco para você notar as figuras humanas examinando-as por si mesmas em primeiro plano.

Essa cena no deserto pode parecer extremamente remota, embora na verdade seja no deserto de Carson, Nevada. Ainda assim, o calor não deve ser subestimado. A foto mostra o vagão de ambulância que também servia de quarto preto para o fotógrafo Timothy OSullivan.

Esta foto mostra uma das muitas pesquisas geológicas em uma pausa para o almoço enquanto eles viajam pela terra, e a natureza desagradável do grupo parece algo saído de um romance de aventura.

Isso é o que você chamaria de comboio adequado, com dezenas de cavalos e cavaleiros caminhando ao longo da margem deste rio perto de Yellowstone, um retrato aparentemente típico de como as pessoas viajavam.

Esta imagem mostra os diretores da empresa Union Pacific Railroad no 100º meridiano, a oeste de Omaha, antes de um passeio para comemorar a abertura da ferrovia. É um ótimo retrato de como os tempos estavam mudando rapidamente à medida que a tecnologia avançava.

Enquanto isso, as viagens a outros lugares ainda eram totalmente rudimentares, contando com pontes em ruínas e infraestrutura como essa, retratada no rio Beaver Head cinco anos após a última imagem.

Mesmo com a chegada da ferrovia, a maioria dos grandes grupos mudou-se da maneira tradicional, como evidenciado por esta coluna de cavalaria e armas sob o comando do general George Custer. E, sim, ele é realmente esse Custer.

Este barco, retratado em 1878, é o botão de rosa, que viajava para cima e para baixo no rio Missouri, levando pessoas com ele.

Essa diligência é um exemplo do tipo usado pelas empresas de entrega expressa nesse período - completo com os guardas armados no topo da carruagem.

Enquanto os trens e barcos estavam acelerando os links de suprimentos em todo o país, alguns lugares ainda precisam de exploradores robustos adequados para fazer um mapa deles - como esta expedição ao agora famoso Pikes Peak, que nos parece muito trabalho duro.

Se você está falando de trabalho duro, porém, não temos certeza de que algo supere realmente colocar trilhos de trem no calor sufocante do Arizona, como esses trabalhadores estão trabalhando.

Quando você vê uma diligência, através dos olhos modernos, é fácil esquecer que eles não saíram de uma fábrica pronta para a maioria das pessoas. Esta versão desconstruída nos lembra que eles precisavam de manutenção e, frequentemente, montagem.

Quando se trata de cobrir áreas desafiadoras, as rochas escorregadias sob o sol também não são muito agradáveis, como esta festa está descobrindo em Utah em 1909, algum tempo depois da maioria das fotos que mostramos até agora.

Outra imagem que mostra o quão difícil poderia estar se movendo pelo país, essa trilha na estrada de Pikes Peak, no Colorado, em 1911, mostra que, mesmo no século XX, ainda era um desafio adequado.

Não importa que em outras partes do país as pessoas não dependessem mais de cavalos e carruagens - o automóvel havia chegado aos Estados Unidos, como mostra a imagem de 1912. Infelizmente, as placas de sinalização não eram suficientes para arranhar por algum tempo.

Esta imagem mostra um test drive da nova rota entre Denver e Salt Lake, para ver o quão estável e dirigível era - um dos carros é do Denver Motor Club, mostrando a rapidez com que os carros conquistaram fãs nos Estados Unidos.

Nossa imagem final para esta coleção contrasta o período em que terminamos, tendo começado na era dos cavalos e das carruagens - aqui, um carro espera para deixar uma carruagem passar na estrada, ilustrando o quanto mudou.