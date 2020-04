Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os prêmios anuais de fotografia da Sony são sempre uma excelente desculpa para beber em algumas fotografias absolutamente inacreditáveis, abrangendo todos os tipos de categorias e assuntos, e a lista restrita de 2020 não é exceção a essa regra.

Essa lista de candidatos foi apresentada recentemente para a categoria Open dos prêmios, que é a seção aberta a todos os participantes e participantes. Os vencedores não serão revelados até o início de junho, mas até então temos tempo de sobra para navegar na incrível seleção de fotos.

Há algo de muito gratificante nas linhas de cor e textura nesta fotografia de inverno, com os vários estratos do edifício chamando a atenção de maneira diferente, enquanto as duas janelas fechadas realmente parecem muito com um par de olhos de pálpebras pesadas.

A divisão entre metrópole e espaço verde raramente é tão clara e óbvia quanto nesta foto aérea tirada em Guangzhou, China. Os prédios aglomerados e aglomerados são espelhados pelo crescimento excessivo de árvores e plantas, com aquela clara estrada que divide os dois.

Esta enseada em Newfoundland tem inúmeras cestas de pesca esperando para serem usadas em um píer, empilhadas em suas multidões. O destaque da madeira na construção do píer faz com que essa foto tenha uma sensação quase histórica.

É quase inconcebível para nós que esta seja uma fotografia, não uma pintura, tão linda e suave é a imagem. Não há nitidez ou clareza arrogante aqui, apenas cores excelentes e um ponto de vista maravilhosamente escolhido.

Esta vista da Islândia tem uma variedade impressionante de cores e texturas, pois a água corre para o mar sobre vários tipos de rochas e lodos, assumindo tons peculiares e memoráveis. As ondulações na superfície da água no meio da moldura também são extremamente agradáveis.

A pose, a moda e o penteado dessa remadora se combinam para fazê-la parecer um pouco fora do tempo - é credível que essa foto possa ter sido tirada em qualquer uma das últimas décadas, argumentaríamos. É um retrato excelente, capturando-a respirando enquanto trabalha.

Parece uma exploração simples e agradável da luz e da escuridão até você olhar mais de perto pelas janelas do carro e ver que há muito mais para interpretar. Quais são essas luzes de outro mundo? O que está acontecendo dentro do carro? Tudo isso depende da sua imaginação.

As técnicas históricas usadas para tirar essa foto brilham no visual suave e monocromático. O contraste entre a vaca distante, vista de lado, e seu amigo mais próximo olhando diretamente para a lente é bom, enquanto a paisagem marítima à distância é enigmática.

Esta cena de ação do Palkhi Festival em Pandharpur, Índia, está repleta de energia e felicidade, o único baterista se elevando acima da multidão para roubar seu foco, enquanto as mãos batendo palmas em primeiro plano enquadram a cena inteira.

O sol poente fornece uma iluminação deslumbrante para esta foto de um barco sendo pilotado com um pouco de diversão em mente, e as ondulações e turbilhões aleatoriamente infinitas que ele deixa em seu rastro são atraentes.

O dia dos mortos é um festival bem conhecido, mas seus trajes e pompa não são menos divertidos de se observar, como demonstra este traje extraordinariamente colorido. O olhar com o qual ela está servindo a câmera pode assustar qualquer um.

Não há nada como a pura alegria de um cachorro curtindo a brincadeira, e essa foto também mostra o puro caos que grupos de cães podem promover. Há muita coisa acontecendo, mas o ponto principal da imagem é que o cachorro está congelado no meio do mergulho quando volta para a piscina, claramente pela primeira nem pela última vez.

As demolições planejadas proporcionam uma visualização satisfatória em formato de vídeo, desde que tudo corra bem, mas esse quadro incrível mostra que elas podem ser igualmente impressionantes em forma fotográfica. O sol poente é o ingrediente perfeito para amarrar tudo junto com ótimas cores.

Levamos absolutamente eras para descobrir o que diabos estava acontecendo aqui, mas depois que você observa que o brilho laranja borrado no topo da moldura está caindo neve, as coisas começam a fazer mais sentido em termos de perspectiva.

Essa imagem é uma evocação impressionante da silenciosa ressonância dos locais de culto, ajudada pela qualidade limpa da luz da manhã e pela total falta de pessoas no local. Parece um espaço verdadeiramente calmo para pensar.

Esta escultura alucinante é muito real - ela é chamada 38 ° Parallelo por Mauro Staccioli, e a fotografia em preto e branco aqui faz com que ela se destaque ainda mais da paisagem natural em que está inserida.

Nós, do Reino Unido, conhecemos muito bem esse tipo de imagem devido às tempestades anuais que atingem nossas costas, mas essa é uma versão particularmente artística, com as rachaduras na parede do mar chamando a atenção quando você olha para longe da própria onda.

Se você sabe muito sobre peixes, pode ficar confuso com o que sai da boca desse carinha. Infelizmente para ele, é um parasita que come a língua, então não é exatamente a foto que você teve pela primeira vez.

Ficando com o oceano, essa imagem negativa de um polvo bizarro foi tirada à noite, mas parece para todo o mundo uma imagem parada de um ambiente de laboratório. É completamente estranho de uma maneira realmente cativante.

As gaivotas podem ser muito possessivas com qualquer alimento em potencial, como sabemos muito bem ao tentar comer batatas fritas à beira-mar, mas a maneira como esses três estão brigando por uma estrela do mar totalmente desamparada é incrível. O tempo necessário para obter este tiro é uma crença.

Enquanto isso, com esta foto, deve ter sido mais paciência, à espera de uma falta de perturbação para capturar a paisagem totalmente parada e essas deslumbrantes árvores dançantes na Indonésia.

O cabelo, o chapéu e o tom de pele dessa dançarina brasileira combinam-se maravilhosamente para criar uma paleta delicada para essa imagem, enquanto a maneira como o cabelo dela bloqueia o rosto cria um escudo de anonimato.

Parece para todo o mundo um tiro direto da Floresta Fangorn de Tolkien, não uma pista de Tenerife, mas a última é a realidade da situação. Essa névoa é perfeita para evocar memórias de inúmeros romances de fantasia.

Esse quadro é simplesmente saturado em tons sutilmente diferentes de vermelho, um retrato de um ritual de Theyyam na Índia. O traje é elaborado, delicado e extremamente complexo.

Nem todos os retratos da paternidade exigem seres humanos, e é evidente o vínculo entre este bebê orangotango e sua mãe. A careta divertida no rosto da mãe é uma imagem de perseverança, enquanto isso.

Adoramos esse retrato de um jovem na África do Sul, com sua jaqueta superdimensionada parecendo dizer muito sobre as expectativas com as quais ele foi sobrecarregado, enquanto a paisagem árida atrás dele também é castigadora.

Achamos essa imagem quase ameaçadora, como resultado daquele vazio preto que se arrasta do alto da moldura, enquanto esses homens tiram alegremente selfies e tiram fotos em seus telefones.

Esta foto captura uma paisagem alpina usando a tecnologia de infravermelho para apresentar uma paisagem colorida diferente de qualquer olho humano, e deixando a impressão de uma paisagem quase alienígena.

Outra bela foto da criação dos pais em ação, esta limpeza mútua de uma jovem guepardo e sua mãe mostra a dualidade dos grandes felinos - caçadores aterrorizantes em um momento e adoráveis bolas de pelúcia enormes no seguinte.

Esta foto dos manifestantes da Extinction Rebellion no metrô de Londres parece uma declaração impactante nos tempos modernos - principalmente porque eles estão sendo discretamente ignorados pela maioria dos passageiros na cena do crime.

Essa enorme gangue de raros raios cownose, no recife de Ningaloo, na Austrália, produz uma imagem incrível, onde o grupo quase parece estar se movendo como uma bola de raios fervilhante.

Adoramos essa fotografia de cair o queixo pela forma como ela atrai seu olhar para o horizonte, onde você é confrontado com o surgimento imediato dessa cadeia de montanhas na parte de trás do quadro. É uma paisagem incrível, com certeza.

Esta caverna de gelo é tão suave e brilhante que quase parece uma onda de correnteza congelada no tempo. Os dois caminhantes que o abandonam também oferecem um contexto valioso sobre o quão grande ele é.

Não há nada como um dia chuvoso em um festival para mostrar o espírito humano - condições que devem gerar miséria refletem pessoas que têm o tempo de suas vidas, como essas garotas capturando o momento com uma selfie.

O visual que essa garota está dando à câmera grita poder, enquanto a roupa incrível que ela está vestindo é quase ilimitadamente interessante de se ver. Seu cabelo é incrivelmente maquiado, enquanto as bolhas no estilo da lente são um toque estranho.

Essa natureza-morta parece ter levado séculos para se organizar, se a linguagem corporal do gato é algo que deve ser seguido. É excêntrico e tímido, que a banana colou na parede uma possível referência à grande história da arte moderna de 2019.

Esta paisagem montanhosa, fotografada de cima, revela uma incrível variedade de cores emanando do rio que forma um vale no meio da moldura.

Estamos encantados com a beleza dessa foto, desde a encosta suave e o iceberg ainda aos reflexos levemente ondulados dos dois. Tem uma forte mensagem ambiental para chegar em casa também.

Essa exibição inacreditável é criada por cerca de 17.300 estudantes na Coréia do Norte, movendo-se como um, exatamente como o regime os dirige. É um site surpreendente, lindamente capturado, enquanto o fato de estarem criando um arco-íris parece terrivelmente irônico.

Muitas vezes, o combate a incêndios parece recuar contra uma poderosa fera inanimada, mas a escuridão desta fotografia também torna a luta mais desesperadora do que é. A fumaça negra jorrando e o telhado enegrecido são opressivos.

Você poderia ser perdoado por pensar que essa era a imagem de um microchip ou alguma outra peça de tecnologia, mas na verdade é o lado de um prédio, artisticamente filmado para remover seu contexto e parecer algo que não é.

Este estudo de luz e cor tem uma variedade de texturas e sombras atraentes para desistir, com aquele forte raio de luz irradiando através de seu centro em ângulo.

Esta é uma imagem que parece bonita até você entender que não é um fenômeno natural. Na verdade, é de uma mina de sal, mostrando o impacto que o ser humano depila em grandes paisagens.

O brutalismo dessa foto e a arquitetura que ela captura são memoráveis. Você pode supor que é um lugar mais totalitário ou industrializado do que a antiga cidade de Atenas, onde foi realmente filmada.

Esta bela foto é perfeitamente enquadrada com três cavalos, cada um com sua fatia da fotografia, enquanto a cor do céu e as montanhas no topo são quase improvavelmente lindas.

Terminamos com um pedaço do paraíso, uma foto aérea de Exuma que nos faz ansiar por umas férias adequadas. O azul do oceano e o branco da areia são totalmente transportadores.