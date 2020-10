Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Procurando um ótimo negócio em uma nova câmera? O Amazon Prime Day acontece nesta semana entre 13 e 14 de outubro, com o varejista online reduzindo os preços em sua loja - o que significa que você pode fechar um negócio compacto, sem espelho, DSLR ou lente durante o período de venda de dois dias.

Traremos todas as ofertas aqui quando estiverem ao vivo.

Você pode se inscrever para um teste gratuito de 30 dias no Amazon Prime para aproveitar as ofertas do Prime Day. Você pode cancelar a qualquer momento, pois não há obrigação de continuar. Leia mais sobre os benefícios aqui

• Fujifilm X-A7 sem espelho com lente 15-45mm - economize 36%, agora £ 449: O modelo básico na linha da Fuji abre as portas para um sistema de câmera muito versátil. Confira a oferta do Fuji X-A7

• Fujifilm X-T200 sem espelho com lente 15-45 mm - economize 27%, agora £ 549: Uma grande melhoria em relação ao seu antecessor, este modelo sem espelho torna-se uma câmera de lente intercambiável sólida graças ao autofoco aprimorado e sua grande tela de toque de ângulo variável. Confira a oferta do Fuji X-T200

• Kit de câmera sem espelho de quadro completo Sony A7 II - economize 49%, agora £ 839: A primeira câmera sem espelho de quadro inteiro da Sony é alguns anos mais velha atualmente, mas em sua forma de segunda geração é uma forma de barganha para o mundo de qualidade full-frame. Confira a oferta da Sony A7 II

• Kit de câmera sem espelho de quadro inteiro Sony A7 R II - economize 50%, agora £ 1199: A versão centrada em vídeo, daí a R, é uma mãozinha em todas as coisas de imagem em movimento. E pela metade do preço é um roubo. Veja a oferta da Sony A7 R II

• Câmera compacta Sony RX100 Mark III - economize 56%, agora £ 349: A série de câmeras compactas de última geração mais acessível é a RX100. Este modelo de terceira geração emparelha um tamanho de sensor de 1 polegada com visor pop-up. E com £ 451 de desconto é um compacto de bolso barato se você está procurando fotos melhores do que o telefone. Veja a oferta da Sony RX100 III

• Câmera compacta Sony RX100 Mark VI - economize 36%, agora £ 739: a edição de sexta geração deste compacto de última geração adiciona uma lente de zoom mais longa do que a MkV, mantendo a qualidade de construção pequena que a torna uma câmera de bolso atraente . A qualidade do sensor de 1 polegada também é excelente. Confira a oferta da Sony RX100 VI

• Câmera superzoom Sony RX10 III - economize 25%, agora £ 829: Procurando algo com um pouco mais de alcance? Um superzoom será o pretendente perfeito. Esta Sony é como uma RX100 compacta de última geração, mas com uma lente muito mais longa, o que significa que pode filmar assuntos distantes como se estivessem mais perto. Não é tão pequeno, é claro, mas faz parte do pacote. Veja a oferta da Sony RX10 MkIII

Abaixo estão links rápidos diretos para as páginas de negócios dos principais varejistas, apenas no caso de você estar procurando algo que não abordamos.

Escrito por Mike Lowe.