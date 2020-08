Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vandalismo é um crime e não endossamos, mas às vezes pode ser divertido, espirituoso ou simplesmente estúpido. Mesmo a mais puritana das pessoas pode desfrutar de um toque de travessuras do mundo real de vez em quando.

Reunimos uma galeria de fotos idiotas e hilárias de vários atos de vandalismo com uma pitada de humor saudável para você aproveitar.

Vndalos CCTV

Não há nada mais atrevido do que um vândalo tão descarado. Maneira de agradar ao homem com um estilo divertido.

A porta frgil

Um vandalismo profundo e dolorosamente preciso fala sobre a fraqueza da condição humana e a compara a uma porta que só precisa ser aberta com cuidado.

No remova este selo

Às vezes, os atos de vandalismo mais sutis são os mais divertidos. Você não consegue vencer um pouco de humor homônimo.

No postar contas

Não podemos deixar de pensar que este sinal poderia ter servido com mais fotos de Bill Murray, mas por outro lado, amamos o senso de humor desse vândalo.

Para quem voc vai ligar?

A reinicialização do filme Ghostbusters poderia ter tomado uma direção muito diferente se esse sujeito tivesse participado.

Nenhuma ideia original

Aqui está, a prova fotográfica de que nenhuma ideia é original, nem mesmo as dos vândalos. Ainda assim, divertido. Ajudado pelo fato de que temos uma imaginação selvagem e agora estamos pensando em alguém tentando apagar um incêndio com um elevador.

Tudo mos-livres

Em um mundo onde quase tudo é mãos-livres, construído para conveniência ou ativado por voz com a ajuda de um assistente inteligente, esses atos de vandalismo são bastante convincentes. Essa é, obviamente, a ideia. Sem dúvida, aquele vândalo estava parado por perto para assistir enquanto alguém gritava com um distribuidor de toalhas de mão ou batia palmas repetidamente, perguntando-se por que não conseguiam beber em um bebedouro.

As travessuras são abundantes.

Vandalismo poltico

Mesmo os vândalos não têm medo de usar sua arte para um comentário social. Quer você concorde ou não, você não pode deixar de sorrir para este.

Vandalismo de ao positiva

Às vezes, o vandalismo é por uma boa causa. Esta caixa de correio precisava de uma nova camada de tinta. Em vez de uma carta com palavras severas, alguém se encarregou de pintar a monstruosidade com spray até que o conselho resolvesse o problema. Talvez não seja a solução mais sensata, mas funcionou.

Grafite corretivo

Às vezes, o graffiti é por uma boa causa. Nesse caso, não apenas uma luta contra o racismo, mas também uma piada despreocupada com a má grafia alheia.

Vandalismo consistente

A bochecha desse vandalismo. Difícil de acreditar o quanto a pessoa por trás deve ser malandro para vandalizar um aviso sobre vandalismo. Temos que admitir que tivemos uma boa gargalhada sobre isso.

A porta est alarmada

Esta pobre porta, nós nos perguntamos com o que ela está tão preocupada. Pelo menos as janelas e o piso estão mantendo sua companhia em seu perpétuo estado de pânico.

Paciente vandalismo

Às vezes o diabo está nos detalhes e os pequenos atos de vandalismo são os melhores. Esta foto mostra um Chromebook que foi "consertado" na escola do Redditor. Olhe com atenção e você verá que as teclas foram reorganizadas na ordem correta do alfabeto.

O ltimo Harry Potter

Uma das obras menos conhecidas de JK Rowling leva Harry Potter por um caminho muito mais sério. Nós nos perguntamos se o pequeno feiticeiro pode resolver os problemas econômicos da URSS

Problemas de impresso

Se você tem problemas de impressão, Jay-Z se sente mal por seu filho. Ele tem 99 problemas, mas a impressão não é um deles.

Esconda sua batata

Adoramos esses detalhes simples de vandalismo que fazem você olhar duas vezes para uma placa pública. Lavar as mãos torna-se esconder a batata. Batatas são preciosas.

Qual caminho para a floresta correr

Sempre gostamos de um pouco de vandalismo nas placas de rua. Ainda mais quando inclui uma referência a Forest Gump. Clássico.

Darth Vader pipe

Este vândalo claramente adora uma boa referência de Star Wars e algumas brincadeiras também. Temos que admitir, as semelhanças são certamente impressionantes.

O falco do milnio

Um pouco de arte certamente tornou esta tampa de drenagem mais interessante e uma delícia geek também.

O sum pesado

Este pequeno Sumô tem algum peso e quebrou algo no mundo real. Gostamos desse tipo de vandalismo que desvia os olhos de objetos do mundo real quebrados, danificados ou amassados.

Pilar de estacionamento Bender Rodriguez

Quando o dobrador de Futurama se tornar obsoleto, talvez ele tenha outros usos em vez de ser apenas um robô dobrador. Este vândalo de rua imaginou como seria se ele fosse um pilar de estacionamento.

Publicidade falsa, mas hilria

Na esteira dos escândalos do Facebook, alguém postou este anúncio falso em Londres para todos os cidadãos aproveitarem.

Bill Posters inocente

Pobre Bill Posters, ele sempre leva a culpa. Vimos tantos sinais de alerta dizendo que ele será processado, mas pelo quê?

Voc est offline

Este artista recriou o jogo de dinossauro offline do Google Chrome no mundo real. A arte também vem com alguns conselhos sábios - "não entre em pânico, olhe ao redor e tente interagir com a realidade."

Edifcio duvidoso

O artista urbano Falko One faz as coisas de maneira um pouco diferente, usando suas habilidades para transformar as ruas da África do Sul em uma galeria de arte ao ar livre.

Essas obras de arte podem não ser hilárias, mas vale a pena mencionar, pois certamente iluminam o mundo.

Expanda as artes

Quem precisa de um aeroporto maior quando você tem arte? As artes são obviamente melhores para todos.

Palavres

Parece o tipo de graffiti que alguém pode criar se estiver se sentindo realmente malcriado, mas não tão malcriado que pode fazer todo o caminho com palavras chocantes.

Talvez o mais graffiti canadense que você já viu?

Teimoso

Grafite hilariante e irônico que todos nós podemos apreciar. Embora sua saúde não seja brincadeira, cuide de si mesmo, certifique-se de verificar se há caroços e visite seu médico quando necessário.

Esta porta est alarmada

Porta pobre. Nós sabemos como é. Nós nos perguntamos o que a porta poderia ter visto para ficar tão transtornada?

Sinal de trnsito para Tetris

Se você nunca jogou Tetris, você pode se considerar um jogador? Adoramos o esforço feito para transformar este sinal de estrada em uma homenagem ao clássico retro.

No faa baguna

Uma placa padrão sugerindo que as pessoas não comam e bebam na área foi convertida em um sólido conselho de vida. Não tente comer líquidos com garfo e faca. Vai ficar confuso.

Os abraos tornam tudo melhor

Os abraços tornam tudo melhor! Essas pobres criaturas maltratadas precisam de amor, assim como o resto de nós.

Clippy

O muito amado ou difamado (dependendo da sua opinião) Clippy continua vivo na forma desta divertida peça de arte.

Maravilhosamente geek.

