47 das melhores imagens da Wikipedia ao longo dos anos

(Pocket-lint) - As melhores imagens que apareceram na Wikipedia e receberam o status de " imagem em destaque ". Existem algumas fotos incríveis nesta coleção.

As imagens em destaque são fotos que foram escolhidas como de melhor qualidade na Wikipedia. Essa lista inclui mais de 12.000 fotos de um total de bem mais de 54 milhões usadas no site.

Reunimos alguns dos melhores dos últimos anos para você aproveitar.

Um trem de balde vazio

O segundo colocado na competição de 2018 veio da Bolívia e mostra um "trem balde" vazio nos trilhos entre San Pedro e Ascotan, no Chile. Um cenário incrível inclui o vulcão San Pedro superando a longa linha de vagões de trem.

Bolha congelada

Uma bolha congelada de beleza clássica pega no meio do congelamento. Esta imagem conquistou o terceiro lugar em 2018 e é fácil perceber porquê.

Dois sapos Phyllomedusa rohdei machos

Algumas das melhores fotos são aquelas imagens em close da natureza, nosso mundo e as criaturas nele. Esta imagem do Brasil mostra um sapo saltando casualmente sobre um de seus amigos - como não parece muito satisfeito com isso. A imagem ganhou o prêmio de Foto do Ano em 2017 e veio com esta legenda:

"Phyllomedusa rohdei é uma espécie de sapo da família Hylidae com coloração roxa e laranja na região inguinal. Na foto, dois machos disputam um galho, um passando por cima do outro. Fotografado na Mata Atlântica, Reserva Michelin, Igrapiúna , Bahia, Brasil. "

Pavilho Real na Caverna Phraya Nakhon

Uma vista deslumbrante do Pavilhão Real na Caverna Phraya Nakhon, na Tailândia. Ele foi originalmente capturado em 2015, mas passou a ser usado em vários lugares na Wikipedia no tempo que se seguiu antes de arrebatar o segundo lugar na competição de 2017.

Dois corvos da Torre de Londres

Eles podem parecer dois corvos normais, mas na verdade são especiais:

"Jubileu e Munin, Ravens da Torre de Londres. O Jubileu nasceu em Somerset em 2012 e usa uma faixa de ouro. Ele foi dado à Rainha em seu Jubileu de Diamante. Munin nasceu em North Uist em 1995 e usa uma faixa verde-clara . Ela é o corvo mais velho da torre. Identificação confirmada com Chris Skaife, Mestre dos Corvos na Torre. "

Outra imagem brilhante da natureza no seu melhor e outra foto premiada - desta vez, a vencedora do primeiro lugar na competição de 2016.

Elefantes selvagens na estrada

Esta foto premiada vem do Parque Nacional Khao Yai, na Tailândia, e mostra alguns elefantes selvagens magníficos vagando casualmente por uma longa estrada feita pelo homem.

Urso polar em vo

Da região norte de Svalbard, na Noruega, vem esta fotografia de um urso polar saltando de um bloco de gelo para outro em uma tentativa desesperada de encontrar algo para comer. O fotógrafo desta imagem premiada explicou como o urso perseguia uma foca barbada momentos antes, mas a foca havia escapado. O resultado é uma visão brilhante da natureza em ação.

Uma viso de alta resoluo de Pluto

Já exibimos essa imagem antes e ficamos impressionados cada vez que a vemos. A imagem mostra uma visão colorida de alta resolução de Plutão, tirada em 2015 pela nave espacial New Horizons da NASA. Um tiro bastante surpreendente considerando que Plutão está a 4,67 bilhões de milhas de distância da Terra.

A imagem foi a vencedora do concurso Imagem do Ano em 2015.

Uma vista colorida da mesquita

Esta foto ficou em segundo lugar no concurso Imagem do Ano de 2015. Mostra uma vista colorida do interior da Mesquita Nasir ol Molk, localizada em Shiraz. A luz do sol lança cores incríveis nos tapetes internos e cria uma bela vista para os visitantes da mesquita.

Cus acima dela

Uma incrível foto premiada da Via Láctea capturada estendendo-se acima dos céus de uma senhora parada abaixo. Ele foi fotografado no Trona Pinnacles National Landmark, Califórnia, em 2014, e ganhou o terceiro lugar na competição Imagem do Ano de 2015.

Uma borboleta se alimentando das lgrimas de uma tartaruga

Esta bela cena foi capturada em 2012 no Equador. Mostra o comportamento incomum das Borboletas Julia da região. Eles estão participando de uma atividade conhecida como "lacrifagia" - alimentando-se das lágrimas das tartarugas próximas. Eles obtêm seus nutrientes dessa forma e prosperam juntos.

Esta foto incrível foi a primeira vencedora da competição em 2014.

Pinguins imperador na Antrtica

Em 2013, Christopher Michelm, um empresário e fotógrafo americano, capturou esta incrível fotografia de um pinguim-imperador pulando das águas da Antártica. Uma criatura majestosa fotografada de forma brilhante e bem merecedora do prêmio de segundo lugar em 2014.

Boxcabs no Chile

Não é para quem sofre de vertigem, esta foto mostra a visão de um dos Boxcabs SQMs andando nas trilhas acima de Tocopilla, Chile. Outra foto brilhante e premiada de 2014.

Uma lmpada acesa

A foto vencedora do concurso de 2013 foi esta imagem incrível de uma lâmpada quebrada por Stefan Krause:

"O envelope de vidro desta lâmpada foi aberto, permitindo que o ar oxigenado substitua o gás inerte normalmente dentro. Quando ligado, o filamento de tungstênio queima com uma chama. No momento da exposição, a lâmpada foi parafusada em um soquete, que foi substituída pela base do parafuso da lâmpada usando a edição de imagem. "

O parque nacional

O segundo lugar vencedor da competição de 2013 foi esta imagem do Parque Nacional "Sviati Hory" (Montanhas Sagradas), Donetsk Oblast, Ucrânia. Uma vista deslumbrante do parque com uma névoa brilhante sobre as águas.

Um gole bebendo

Esta imagem épica de uma andorinha em vôo mostra um pássaro magnificamente enquadrado na foto prestes a beber da superfície de uma piscina. Nós nos perguntamos quanto tempo demorou para capturar um momento tão incrível. A imagem conquistou o terceiro lugar no concurso Imagem do Ano em 2013.

Abelharucos europeus

Esta fotografia premiada de 2012 mostra dois Abelharucos descansando em um galho solitário. O macho pode ser visto estendendo a mão para pegar um lanche para sua companheira.

Uma ejeo de massa coronal

Esta foto de 2012 foi tirada pelo Goddard Space Flight Center da NASA e mostra uma grande ejeção de massa coronal do sol. Acredita-se que essa bela, mas mortal, explosão de plasma tenha resultado no aparecimento de uma aurora no céu noturno no início de setembro daquele ano.

Uma lmpada explodindo

Esta imagem foi cuidadosamente elaborada usando técnicas de fotografia de alta velocidade. Ele mostra uma lâmpada aparentemente explodindo após ser baleada por uma bala de pistola de airsoft de baixa potência.

Uma vista beira do lago

Esta fotografia premiada de 2011 mostra uma vista incrivelmente bela do lago Bondhus, na Noruega. A geleira Bondhus pode ser vista ao fundo, junto com águas maravilhosamente calmas, um barco solitário e nuvens brilhantes descendo as montanhas.

Uma selfie baseada no espao

É improvável que você tire uma selfie melhor do que essa. Esta foto de 2010 foi escolhida como a segunda colocada na competição Imagem do Ano de 2011. Mostra a astronauta Tracy Caldwell Dyson a bordo da Estação Espacial Internacional.

Esta é uma mulher incrível, com quase 189 dias de espaço em seu currículo, que incluem três caminhadas espaciais bem-sucedidas e a honra de ser a primeira astronauta a nascer após a missão Apollo 11.

Um curso dgua no tnel de lava

Esta foto brilhante de Luc Viatour mostra uma vista deslumbrante de uma caverna criada por um túnel de lava na Espanha. As águas paradas dentro da caverna parecem mostrar uma ilusão de ótica com reflexos impressionantes das paredes da caverna.

Um laser para o cu

O vencedor da competição de Foto do Ano de 2010 foi tirado por Yuri Beletsky e parece mostrar um laser disparando para o espaço.

"Em meados de agosto de 2010, o embaixador fotográfico do ESO, Yuri Beletsky, tirou esta foto no Observatório do Paranal do ESO, no Chile. Um grupo de astrônomos estava observando o centro da Via Láctea usando a instalação de estrela guia a laser em Yepun, um dos quatro telescópios unitários do Very Large Telescope (VLT). "

"O feixe de laser de Yepun cruza o céu do sul e cria uma estrela artificial a uma altitude de 90 km de altura na mesosfera da Terra. A Estrela do Guia de Laser (LGS) faz parte do sistema de óptica adaptativa do VLT e é usada como referência para corrigir o desfoque efeito da atmosfera nas imagens A cor do laser é precisamente ajustada para energizar uma camada de átomos de sódio encontrada em uma das camadas superiores da atmosfera - pode-se reconhecer a cor familiar dos postes de sódio na cor do laser. Acredita-se que essa camada de átomos de sódio seja um resíduo de meteoritos que entraram na atmosfera da Terra. Quando excitados pela luz do laser, os átomos começam a brilhar, formando um pequeno ponto brilhante que pode ser usado como uma estrela artificial de referência para a óptica adaptativa . Usando essa técnica, os astrônomos podem obter observações mais nítidas. Por exemplo, ao olhar para o centro da Via Láctea, os pesquisadores podem monitorar melhor o núcleo galáctico, onde um h preto supermassivo central ole, rodeado por estrelas em órbita próxima, está engolindo gás e poeira. "

Um panorama da cidade velha

Este panorama premiado foi capturado por Ramirez e mostra Mostar, na Bósnia e Herzegovina, uma cidade antiga que remonta a 1452.

Nova iorque noite

Da bela paisagem, no meio da expansão urbana. Esta imagem premiada mostra Nova York à noite com o modo HDR ativado.

Um esquilo vermelho raro

Esta última foto mostra um esquilo vermelho raro fotografado na Alemanha. Esses esquilos são uma visão rara na Europa, onde o esquilo cinza dominante predominou. Isso torna esta foto vencedora ainda mais especial.

Uma erupo vulcanica

Uma vista incrível do alto da Terra foi obtida pela NASA e mostra o incrível poder da natureza. Esta nuvem em forma de cogumelo quase parece uma explosão nuclear, mas mostra as consequências da erupção de um vulcão e a magnificência da natureza.

Um peregrino no Templo Dourado

O vencedor do primeiro lugar na competição de 2009 foi esta imagem tirada no Harmandir Sahib (Templo Dourado) em Amritsar, Índia. Ele mostra um peregrino solitário em um estado de nudez após emergir recentemente de um banho ritual com o incrível Templo Dourado ao fundo.

Cachoeiras e piscinas em espiral

Outra visão incrível e premiada da natureza. Este mostra as belas cachoeiras de Elakala no parque estadual Blackwater Falls, West Virginia. No primeiro plano, uma incrível piscina de água em redemoinho chama a atenção enquanto inúmeras cachoeiras lançam água ao fundo.

A guarda de honra russa

O terceiro colocado em 2009 vem de um desfile militar:

"Uma guarda de honra militar russa do 154º Regimento do Comandante dá as boas-vindas ao almirante da Marinha dos Estados Unidos Mike Mullen, presidente do Estado-Maior Conjunto, durante uma cerimônia de colocação de coroas na Tumba do Soldado Desconhecido em Moscou, Rússia, 26 de junho de 2009 . Mullen está em uma viagem de três dias ao país, encontrando-se com colegas e visitando a academia militar russa. "

Cavalos relaxados

Esta imagem foi a vencedora do primeiro lugar no concurso Imagem do Ano de 2008. Mostra dois cavalos relaxando nas regiões montanhosas de Navarra, na Espanha.

Um artista cuspidor de fogo

Um artista cuspidor de fogo impressiona os espectadores durante uma apresentação da Jaipur Maharaja Brass Band. Esta imagem foi a segunda colocada em 2008 e mostra algum fogo real.

Locomotivas a vapor

Esta imagem pode muito bem ser uma das mais interessantes da nossa lista. Simplesmente porque não foi tirada no ano que foi. Embora a foto tenha ficado em terceiro lugar em 2008, na verdade foi tirada por Jack Delano em 1942. Ela não ganharia até uma década depois que ele faleceu.

Evoluo de um Tornado

Esta foto de Jason Weingart foi selecionada como a Imagem do Ano 2018 . Ele foi criado a partir de oito imagens tiradas quando um tornado começou a se formar sobre o Kansas em 2016. Essa enorme frente climática levou a cerca de 12 tornados que provocaram uma tempestade na área.

Uma torre na colina

Esta imagem parece um photoshopping do famoso papel de parede do Windows XP da Microsoft, mas na verdade mostra a Broadway Tower em Cotswolds, Inglaterra.

Snowy Britain

Esta imagem em destaque é de 2010 - uma imagem de satélite da Grã-Bretanha quando as tempestades de neve devastavam a Europa e as costas britânicas pareciam cobertas de neve de costa a costa.

Um lanamento areo de alvio

Em 2010, o Haiti foi atingido por um terremoto catastrófico que causou a morte de 316.000 pessoas, bem como o colapso ou severos danos a 250.000 casas e muito mais.

Esta foto, porém, mostra a força de socorro de emergência que foi lançada dos céus para prestar assistência.

Via Lctea vista do Alto Altiplano Boliviano

Ao viajar de Ushuaia a Anchorage, Thomas Fuhrmann fez esta imagem do céu noturno sobre a Bolívia. O resultado é uma vista magnífica da Via Láctea com cores maravilhosas e um olhar deslumbrante para as estrelas.

Fluido superparamagntico em ao

Esta foto mostra um fluido superparamagnético reagindo à presença de um ímã de neodímio próximo.

Este fluido também é comumente referido como ferrofluido - um líquido que é feito de partículas magnéticas em nanoescala transportadas em um fluido que é atraído pelos pólos de um ímã.

Além de ter uma aparência incrível, esse tipo de fluido é usado em várias aplicações, incluindo desde discos rígidos até alto-falantes, propulsão de naves espaciais e muito mais.

Uma escada satisfatria

Esta é uma das imagens apresentadas em 2015. É uma imagem satisfatória de uma escadaria na torre central do pavilhão de caça Granitz. Maravilhosamente emoldurado e quase simétrico é brilhantemente satisfatório.

Em 2020, esta foto ganhou o quinto prêmio na Wiki Loves Monuments 2020 na Alemanha .

Vaca de lama correndo

Parece que correr vacas na lama é um negócio confuso (e sem dúvida perigoso). Este é um esporte tradicional na Indonésia e, sem dúvida, requer uma forte disposição.

O jóquei, visto no centro desta imagem, está de pé em um arado de madeira, segurando as caudas dos touros enquanto eles passam por um arrozal lamacento. Os vencedores da corrida são considerados os touros que correm mais rápido e em linha reta.

Esta imagem é uma brilhante homenagem a uma tradição que vem acontecendo há séculos, pois a população local a utiliza como forma de comemorar o fim da colheita do arroz.

Um salto em distncia aterrissando

Uma foto brilhantemente cronometrada captura um atleta do Exército no momento em que ele atinge a areia durante uma competição de salto em distância no meio de uma competição de atletismo Inter-Corps em 2011.

Fogo!

Outra foto oportuna, desta vez mostrando um Panzerhaubitze 2000 holandês (obuseiro autopropelido de 155 mm) durante um tiroteio no Afeganistão em 2009.

Camadas geolgicas

Esta é outra imagem de satélite impressionante, desta vez do deserto Dasht-e Kavir no Irã. Mostra diferentes camadas geológicas na superfície do deserto. E demonstra o que acontece quando milhares de anos de vento açoitam a superfície.

Os padrões estranhos e maravilhosos são o resultado de camadas e as cores azuis são consideradas outros materiais, como sal, vegetação e outras coisas que o satélite pegou.

Heris do nosso tempo

Alberto Giuliani tirou várias fotos de médicos e enfermeiras cansados durante um dos piores dias do contágio do COVID-19 na Itália em 2020.

As imagens resultantes foram um testemunho de seus esforços e de todos os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente para proteger nossas vidas neste período conturbado.

"Estes são os médicos e enfermeiras do Hospital San Salvatore em Pesaro, Itália, a cidade onde eu nasci e onde resido novamente, que desde o primeiro dia infelizmente está no topo das paradas de contágio e mortalidade do COVID-19. I fotografei-os no final de seus turnos - doze horas sem pausa durante sua luta em uma guerra desigual. Nos momentos de silêncio na frente da minha câmera, esses indivíduos em apuros estão em um estado de abandono total, vítimas de uma exaustão que corrói no corpo e na mente, uma falta de ar que deixa a pessoa desorientada, desligada do tempo e do espaço. Tiravam as máscaras, gorros e luvas diante da minha lente, permanecendo imóveis, procurando algum tipo de normalidade em meio ao inferno estava vivendo."

Treinamento com armas biolgicas

Esta imagem pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas na verdade é de um evento especial projetado para ajudar o pessoal da Força Aérea a identificar agentes biológicos:

"Tech. Sgt. Timothy Cotterall, um gerente de emergência da Guarda Aérea Nacional, é descontaminado após tentativas de identificar vários contaminantes biológicos em um laboratório simulado durante um evento de treinamento Global Dragon em 18 de março de 2015. Realizado nos Centros Guardiões da Geórgia, Global Dragon O Deployment For Training oferece um curso de atualização para os aviadores, permitindo que eles coloquem suas habilidades em prática para identificar agentes e materiais químicos, biológicos, radiológicos e nucleares vivos. Técnicos de gerenciamento de emergência da Guarda Aérea Nacional de mais de 20 unidades individuais participaram do Global Dragon. Cotterall é membro da 137ª Ala de Reabastecimento Aéreo em Nova Jersey. "

Gota de gua ricocheteando

Esta imagem simples foi uma das finalistas para Imagem do Ano 2012. Apenas uma gota dágua, mas uma imagem magnificamente simples e maravilhosamente agradável de um objeto do cotidiano.

