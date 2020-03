33 fotos incrivelmente interessantes da história

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Desde que a câmera foi inventada, tem sido uma ferramenta maravilhosa para documentar não apenas nossas vidas diárias, mas a história da humanidade, desde nossos melhores momentos até as piores atrocidades.

Reunimos algumas das imagens mais interessantes de todos os tempos, tiradas ao longo das décadas e mostrando todos os tipos de visões da humanidade ao longo dos tempos.

Esta é uma foto tirada durante a Operação Dominic - uma série de 31 testes de armas nucleares diferentes realizados pelos EUA durante o auge da Guerra Fria. Esta foto foi tirada em 11 de maio de 1962 e mostra a detonação de Swordfish. Esse teste em particular envolveu mísseis anti-submarinos e cargas nucleares de profundidade W44, projetadas para causar um golpe nos submarinos soviéticos.

Wilbur Wright, um dos irmãos que ficou famoso pela invenção do avião, causou outra sensação neste vôo em torno da Estátua da Liberdade em 1909.

Ele foi convidado a se envolver em vôos especiais de exibição que estavam sendo realizados para celebrar os 300 anos da cidade de Nova York. O vôo ocorreu em 29 de setembro de 1909 e durou não mais que cinco minutos, mas causou uma grande agitação entre os espectadores e a imprensa.

A American Star Bicycle era um veículo com rodas altas projetado com uma pequena roda dianteira para impedir que ela tombasse para a frente. Foi originalmente construído em 1880 e esta imagem icônica mostra Will Roberston, um membro do Washington Bicycle Club descendo as escadas do edifício do Capitólio dos Estados Unidos.

Prova fotográfica de que mesmo naquela época as pessoas eram atrevidas em bicicletas.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o transatlântico britânico aposentado, o RMS Queen Mary, foi usado para transportar soldados dos Estados Unidos para o Reino Unido para lutar pelo esforço de guerra. Aqui, o enorme navio é visto em 20 de junho de 1945 trazendo milhares de tropas dos EUA para casa. Os decks estão certamente lotados.

A história da Estátua da Liberdade é certamente interessante . Sem dúvida, você já viu muitas fotos de Lady Liberty ao longo dos anos, mas você já viu aquelas tiradas durante a construção dela?

Antes de ser totalmente construída, partes da estátua foram construídas na França antes de serem enviadas para Nova York. Em 1878, a cabeça foi exibida na Feira Mundial de Paris. Vários anos depois, em 1885, caixas contendo as principais partes da estátua foram enviadas via navio francês para Nova York e a construção começou a sério. O resto é história.

A Apple é conhecida por criar alguns designs interessantes, inspiradores e impressionantes ao longo dos anos. Houve muitos destaques e muitos flops também .

Era uma vez, nos anos 80, a marca de tecnologia também tinha roupas bastante especiais para os super fãs. Certamente, marcaremos essa questão nos livros de história.

A proibição terminou nos Estados Unidos em 1933, em Cleveland Ohio, o povo começou a comemorar quase imediatamente. Homens foram vistos distribuindo cerveja de um caminhão com clientes capazes de ligar para a Henderson 8030 para obter mais.

Essa visão espetacular é uma visão do que acontece quando um jato de alta velocidade é transônico. É conhecido como cone de vapor e é, em essência, uma nuvem de água condensada que se formou ao redor do avião ao passar pelo ar úmido em alta velocidade. Este F-18 foi fotografado com uma nuvem perfeita ao ser empurrado para o vôo transônico. Isso acontece no ponto em que partes do avião são supersônicas, enquanto outras permanecem subsônicas. Ondas de choque e condensação de água criam uma vista magnífica das realizações de viagens de alta velocidade da humanidade.

O primeiro vôo supersônico aconteceu em outubro de 1947, quando um Bell X-1 alcançou Mach 1,06 (700 milhas por hora), mas essa imagem é uma homenagem brilhante a quão longe essa tecnologia chegou desde então.

O Bowden Spacelander era visto como uma maravilha do design do pós-guerra. Foi originalmente criado pelo designer britânico Benjamin Bowden em 1946 e, embora muitos estivessem admirados na época, só entraria em produção uma década depois, quando as pessoas não estavam tão entusiasmadas. Apenas 500 foram feitas, o que a torna uma das bicicletas mais estranhas e raras já feitas.

Atualmente, podemos controlar nossa exibição de TV com nossas vozes, assistentes inteligentes e muito mais. A tecnologia percorreu um longo caminho. Nos anos 60, as coisas eram muito diferentes. Não havia muitos canais de TV para começar. Foi em 1956 que a Motorola lançou seu controle remoto transistorizado para a televisão.

A Motorola não foi a primeira empresa a lançar um controle remoto - que era a Zenith Radio Corporation em 1950 -, mas certamente impulsionou a conveniência nos anos seguintes. Esse anúncio foi um dos muitos da época que impulsionou a facilidade de uso. Não há mais problemas de se levantar para mudar de canal.

Antes da banda larga super rápida, os jogadores de PC se reuniam com suas pesadas máquinas e grandes monitores CRT para jogar. Essas partes da LAN eram um negócio sério e certamente uma marca na história que muitos de nós não esquecerão.

Essa visão de 1912 mostra trabalhadores uniformizados com equipamentos especiais para ajudá-los a evitar pegar a praga. Esses indivíduos foram responsáveis pela pesquisa da praga que atingiu as Filipinas na época. Uma visão rara do trabalho aterrorizante e das pessoas corajosas que o realizam.

Em 1882, William Jennings tirou a primeira foto de um raio a ser tirada. Embora não seja a imagem mais impressionante do poder da natureza, foi certamente um momento histórico para a fotografia em geral.

A raça humana pode muito bem ser obcecada por selfie, mas a NASA nos faria acreditar que os robôs também. Essa pressão foi feita pelo rover Curiosity da NASA na superfície de Marte. Uma vista incrível, ainda que empoeirada, de outro planeta e uma brilhante fotografia histórica.

Um incrível vislumbre de décadas de exploração espacial com a NASA

Esta imagem da NASA mostra o primeiro foguete a ser lançado de Cabo Canaveral na década de 1950. O foguete alcançaria novos patamares de tempo e mais altos que a atual órbita da Estação Espacial Internacional. O Bumper II seria o primeiro de muitos foguetes a serem lançados a partir deste local e esta é uma foto brilhante para indicar sua importância.

Esta foto do início do século XX mostra a cachoeira das Cataratas do Niágara congelada. Uma visão espetacular, mas algo que realmente acontece com bastante regularidade parece, embora poucos consigam vê-la em toda essa glória.

Em 1955, a Disneyland abriu seus portões pela primeira vez. O primeiro ingresso já foi vendido ao irmão de Walt Disney, Roy O. Disney, por US $ 1. O primeiro cliente real foi um estudante universitário chamado David MacPherson. MacPherson conquistou a honra levantando-se às 2 horas da manhã para se juntar a outras 6.000 pessoas na fila para entrar no parque. Ele foi o primeiro hóspede adequado a entrar no parque e recebeu um passe da vida como recompensa.

Em 1886, este casal posou para uma foto do lado de fora da Casa Branca, em Washington DC, nesta bicicleta de dois lugares. O design em tandem percorreu uma curta distância desde então, assim como os equipamentos que as pessoas usam quando andam de bicicleta.

Galileu Galilei foi um astrônomo italiano que foi conhecido como o pai de várias ciências, incluindo astronomia observacional, física moderna, método científico e ciência moderna também.

Em 1610, ele publicou as famosas imagens da lua, como as observara através de um telescópio. Eles foram lançados no Sidereus Nuncius , um panfleto astronômico que mostrava observações detalhadas da lua e constelações das estrelas. Não é tão incrível quanto as fotos da lua que vimos hoje, mas incrivelmente impressionante para a época.

Esta foto da década de 1960 parece mostrar um piloto insanamente corajoso reiniciando manualmente sua hélice no ar. Na verdade, era parte de um truque do airshow.

O fotógrafo explicou:

"Eu peguei isso em novembro de 1946 e mostra Merle Larson demonstrando uma pequena façanha do show aéreo que ele fez. Parece que ele está sozinho no avião, mas há outro piloto (Gladys Davis) pilotando o avião pelo banco traseiro e ele faz amarrar uma corda em torno de si. Merle era um piloto da Segunda Guerra Mundial B-24, instrutor de vôo, inventor e construtor de três aviões incomuns baseados em Buchanan Field, Concord, Califórnia. "

Esta imagem mostra um cavalheiro com mais de 100 anos de idade que dirige o mesmo carro, um Rolls-Royce Phantom de 1928 há mais de 80 anos. Eles não os constroem como costumavam fazer.

Durante a Grande Guerra e a Segunda Guerra Mundial, homens afro-americanos e soldados negros lutaram pela liberdade do mundo contra as forças inimigas. Esses homens em particular eram do 369º Regimento de Infantaria, conhecido como Harlem Hellfighters. Eles venceram o Croix de Guerre por galanteria em ação durante a luta e podem ser vistos aqui orgulhosamente exibindo as medalhas. A imagem original era em preto e branco, mas foi colorida para que os homens possam ser vistos em toda a sua glória aqui.

Dizem que esta foto mostra algumas bruxas vitorianas posando para uma foto em 1875. Temos algumas dúvidas sobre a legitimidade da imagem, mas é bom imaginar damas do coven posando descaradamente em um momento em que não seriam queimadas na fogueira para o seu ofício.

A construção do famoso edifício do World Trade Center começou em 1966 e não foi concluída até 1973. Enquanto isso, essa visão brilhante das torres era capturada com a luz do sol brilhando no meio. É uma homenagem incrível a um lugar onde muitos perderam suas vidas tragicamente em 2001.

Antigamente, os cigarros eram inacreditavelmente comercializados como bons para você. Como testemunho dessa época idiota, essa foto de um homem comprando cigarros em sua cama de hospital foi tirada nos anos 50. Que hora estranha de estar vivo.

Esta foto de 1899 não é apenas interessante porque mostra a magnífica Nikola Tesla, mas também pode ser uma das primeiras imagens manipuladas da época. O experimento que o espectador está testemunhando parece mostrar Tesla sentado próximo, enquanto seu transmissor de ampliação gera grandes raios de eletricidade no ar.

No entanto, a imagem é na verdade uma dupla exposição, que o próprio homem admitiu em uma escuridão posterior. As faíscas de eletricidade foram quebradas em uma sala escura quando Tesla não estava lá. Essa foto foi exposta novamente com Tesla em segurança na sala e as máquinas desligadas. Ainda parece impressionante.

Esta fotografia impressionante remonta a 1908 e mostra uma criança que trabalha nos moinhos da Carolina do Sul. A fotografia dizia que o moinho estava cheio de crianças trabalhando assim, mas que o "superintendente" do moinho alegou que eles "simplesmente apareceram" para ajudar.

Esta foto de 1914 mostra a líder do movimento Sufragista das Mulheres sendo presa do lado de fora do Palácio de Buckingham em 1914. Emmeline Pankhurst era a líder do movimento na época e tentava fazer uma petição ao rei George V na época.

Mais tarde, o movimento Suffragette conseguiu obter o voto das mulheres em 1918. Mas essa imagem é uma homenagem adequada às dificuldades que as mulheres da época enfrentaram enquanto lutavam por seus direitos.

Esta imagem foi tirada no final de setembro de 2001 a 1.000 metros acima das ruas da cidade de Nova York por um jato Cessna. Ele mostra as consequências dos ataques de 11 de setembro e a devastação do prédio do World Trade Center que é claramente visível no meio da foto.

Esta foto remonta a 1963 e é talvez uma das imagens mais instantaneamente reconhecíveis em nossa lista. Ele mostra Thích Quảng Đức, um monge budista mahayana vietnamita que atearam fogo em si mesmo como um protesto contra a perseguição de budistas pelo governo do sul do Vietnã na época.

A imagem foi um dos muitos eventos históricos da crise , mas de maneira alguma a coisa mais chocante que aconteceu na época.

Essa imagem pode ser uma das fotos mais icônicas da Segunda Guerra Mundial e mostra um Hellcat que caiu sobre a mesa do USS Enterprise. O piloto surpreendeu incrivelmente a aeronave em chamas sem ferimentos significativos, apesar do tanque de combustível em chamas visto na parte inferior do avião.

Essas fotos antigas mostram um magnífico grupo de tropas em exercício. Rachaduras alegres em alguns uniformes impressionantes. Recomendamos verificar a coleção inteira, pois são muito especiais.

Esta imagem de 1942 mostra um americano M3 Lee em exercícios de treinamento em Kentucky. É interessante porque o M3 Lee era um daqueles tanques quase obsoletos antes mesmo de começar a ser útil. Um pequeno canhão principal, alta visibilidade, armadura fraca e mais o tornaram ineficaz contra os tanques inimigos.

A tecnologia dos tanques progrediu rapidamente durante os anos da guerra e era muito fácil que até novos tanques fossem rapidamente superados pelo inimigo.