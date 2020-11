33 das fotos mais interessantes que já apareceram na web

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que a câmera foi inventada, muitas imagens incríveis foram tiradas. Muitos anos depois, a tecnologia da fotografia progrediu a passos largos.

Estamos viajando para as profundezas do espaço com lentes incríveis e quase todo mundo tem um telefone com câmera no bolso.

Como resultado, há muitas fotos incríveis para ver se você tiver tempo para olhar. Coletamos uma galeria de 28 do que consideramos alguns dos mais interessantes que você talvez não tenha visto.

Um tomo premiado

Bem no centro desta imagem está um único átomo preso em uma armadilha de íons. Foi fotografado por David Nadlinger, da Universidade de Oxford. Tanto a imagem quanto o feito por trás dela são bastante impressionantes. Como tal, venceu o concurso nacional de fotografia científica do Engineering and Physical Sciences Research Council em 2018 .

David Nadlinger explicou a maravilha desta imagem com um pouco mais de profundidade: "A ideia de ser capaz de ver um único átomo a olho nu me pareceu uma ponte maravilhosamente direta e visceral entre o minúsculo mundo quântico e nossa realidade macroscópica. Um cálculo no verso do envelope mostrou que os números estavam do meu lado, e quando saí para o laboratório com uma câmera e tripés em uma tarde tranquila de domingo, fui recompensado com esta imagem específica de um pequeno ponto azul claro. "

Incrível.

Uma cirurgia de sucesso

Esta imagem interessante de 1987 mostra um cirurgião cardíaco sentado com seu paciente após um transplante de coração de 23 horas. É uma imagem fascinante por vários motivos, um dos quais é o assistente do cirurgião caído dormindo no canto da sala.

O paciente era Tadeusz Żytkiewicz, o ex-Ministro da Saúde da Polônia. Ele passou a ser a pessoa com vida mais longa a ter um transplante de coração no país até que, infelizmente, faleceu em 2009 de câncer de pulmão. A imagem é um testemunho dos incríveis feitos médicos que cirurgiões como este realizam todos os dias em todo o mundo.

Sol se ps em Marte

Existem muitas imagens brilhantes de pôr do sol tiradas em nosso planeta natal, mas com que frequência você consegue ver um pôr do sol de outro mundo? Esta imagem foi capturada pelo Mars Exploration Rover Spirit da NASA em 2005 e mostra uma visão do Sol afundando abaixo da cratera de Gusev por volta das 18h.

Os usurios de mscara de gs

Esta imagem é o assunto de algum debate . Foi sugerido que ele mostra o exercício de Viktor Bulla Pioneers in Defense, de Leningrado, em 1937 . Um grupo de jovens lutadores bem treinados e bem equipados, prontos para tudo.

Uma visão oposta é que mostra os habitantes da ilha de Miyakejima, no Japão, onde um vulcão ativo regularmente expele gás tóxico na atmosfera e, portanto, os residentes são obrigados a portar máscaras de gás . Seja qual for a verdade por trás da imagem, não há como negar que é incrivelmente interessante.

Quartos de hotel subaquticos

No Conrad Maldives Rangali Island, de propriedade dos Hotéis Hilton, não há apenas um restaurante subaquático, mas também quartos onde você pode se hospedar e que oferecem uma visão bastante épica da vida selvagem aquática local.

Estes quartos estão localizados a 5 metros sob o Oceano Índico e a vista é algo muito especial.

A Rainha Elizabeth j foi uma mecnica

A atual rainha da Inglaterra já foi mecânica de caminhões. Esta foto a mostra trocando uma roda em 1945. Durante a guerra, a então Princesa se juntou ao Serviço Territorial Auxiliar, onde ajudou no esforço de guerra depois de aprender como trocar rodas, reconstruir e consertar motores e muito mais.

Esse fato a torna a única chefe de estado viva que serviu na Segunda Guerra Mundial.

Os crditos da tela do MGM

Esta imagem de 1928 mostra a filmagem dos créditos da tela do Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.

Um terrível pesadelo de saúde e segurança que provavelmente nunca aconteceria hoje, mas uma visão brilhante da história por trás das imagens.

Um caminho de cabea para baixo?

Este caminhão parece que capotou e pousou no teto enquanto puxava para pegar um pouco de gasolina. No entanto, foi projetado para ter essa aparência. Dê uma olhada mais de perto e você verá um pára-brisa no que deveria ser o lado de baixo que você provavelmente não notou antes.

A estrutura humana

Esta é uma imagem mock-up para mostrar a estrutura do esqueleto de Keith Martin. O homem que reivindicou o título de " o homem mais gordo do mundo " antes de falecer tristemente aos 44 anos.

Keith Martin pesou 70 pedras (980 libras) em seu pico, mas esta imagem mostra como sua estrutura esquelética poderia ser. Também demonstra como o corpo humano não foi projetado para suportar todo esse peso extra.

Raio X de uma cadela grvida

Esta imagem de raio-x estranhamente assustadora, mas também bela, mostra todos os ossos do esqueleto dos numerosos filhotes dentro desta cadela grávida. Mal parece que há espaço suficiente para seus órgãos com todo o espaço que estão ocupando.

Faltando maquetes de criana

Infelizmente, muitas crianças desaparecem a cada ano. A tecnologia da informática costuma ser usada para fazer maquetes da aparência dessas crianças depois de meses ou anos. Esta imagem oferece uma visão surpreendente de como esses sistemas são precisos.

A primeira imagem mostra uma foto de quando a criança desapareceu e, em seguida, uma maquete de "progressão" de como eles poderiam ficar depois de todo o tempo que faltaram ao lado da imagem encontrada quando finalmente foram resgatados ou encontrados.

Vo espacial sem amarras

Esta imagem mostra o astronauta Bruce McCandless II, que em 1984 fez a primeira caminhada no espaço sem amarras usando apenas sua unidade de manobra tripulada.

Ele deu sua opinião sobre o evento:

"Fui extremamente treinado demais. Só estava ansioso para ir lá e voar. Senti-me muito confortável ... Ficou tão frio que meus dentes batiam e eu tremia, mas isso era uma coisa muito pequena ... Eu tinha ouvido falar do vácuo silencioso que você experimenta no espaço, mas com três links de rádio dizendo: Como está o seu oxigênio?, Fique longe dos motores! e Quando é a minha vez?, não foi tão tranquilo ... Foi uma sensação maravilhosa, uma mistura de euforia pessoal e orgulho profissional: levei muitos anos para chegar a esse ponto. "

Mas fantasma

As maçãs fantasma são feitas a partir de um fenômeno bastante interessante, pelo qual o tempo congelado cobre uma maçã de gelo. Quando a maçã dentro apodrece e cai, a casca de gelo é deixada para trás e você obtém uma maçã de gelo.

A esttua mais alta do mundo

Esta imagem mostra a Estátua da Unidade . É a estátua mais alta do mundo - dizem ter quase o dobro do tamanho da Estátua da Liberdade. Ele retrata o estadista indiano e ativista pela independência Sardar Vallabhbhai Patel, um líder altamente respeitado da Índia.

Diz-se que custou US $ 360 milhões para ser construída e levou cinco anos para ser concluída. Certamente uma maravilha do mundo moderno e um tributo adequado a um grande homem.

Como bebs fazem raios-x

Este dispositivo de aparência estranha e ligeiramente aterrorizante é conhecido como pigg-o-stat , um imobilizador projetado para impedir que uma criança se contorça enquanto está sendo examinada. Honestamente, não temos certeza de como isso iria cair bem com a maioria das crianças, mas certamente é algo para se olhar.

Ascenso da terra

Esta foto de 1968 mostra a vista da Apollo 8 - a primeira missão tripulada à lua. Os astronautas da NASA a bordo do Módulo Lunar conseguiram capturar esta visão de nosso planeta natal quando emergiram do outro lado da lua. A primeira vista incrível do nosso planeta de longe, vista pelos olhos humanos.

Osso da coxa em Marte

Em 2014, o rover Curiosity da NASA coletou algumas imagens bastante interessantes de Marte, incluindo esta que parecia mostrar uma rocha de formato muito estranho que parecia um osso da coxa humana. Obviamente, os ossos descobertos no planeta vermelho seriam um grande negócio, mas decidiu-se que era muito mais provável que fosse uma rocha erodida pelo clima.

Um feto com 18 semanas

Esta imagem vem do ensaio fotográfico de Lennart Nilsson publicado pela Life Magazine em 1965, conhecido como "Drama da Vida Antes do Nascimento".

Essas fotos revelaram ao mundo a aparência de um feto em desenvolvimento. Uma história de tragédia, já que a maioria dos fetos fotografados foram tirados fora do útero tendo sido abortados por uma série de razões diferentes.

Anos mais tarde, as fotografias de Nilsson ainda oferecem a visão mais clara e impressionante da vida humana em seus estágios iniciais.

Um farol antes e depois

Esta foto incrível mostra um farol em Michigan antes e depois de uma grande tempestade de gelo. O resultado é certamente incrível, mas provavelmente não é ideal para a pessoa pobre que tem o homem como farol.

Raio colidindo com erupo vulcnica

Uma visão incrível do poder da mãe natureza, tanto na terra quanto no céu, quando uma incrível tempestade de raios colide com o poder surpreendente de um vulcão em erupção.

Rocha de tubaro

Alguma alma criativa se deu ao trabalho de pintar esta grande rocha pontiaguda e torná-la parecida com um tubarão furioso. Jaws visitou essencialmente o litoral.

O menor computador do mundo e um gro de arroz

Este é o Michigan Micro Mote , o menor computador em funcionamento do mundo, que, para fins de comparação de tamanho, foi fotografado ao lado de um grão de arroz. Mais tarde, em 2018, a IBM foi ainda melhor ao fazer um dispositivo do tamanho de um grão de sal .

Seu rosto esta cheio de nervos

É por isso que dores de cabeça e de dente freqüentemente andam de mãos dadas. Existem muitos nervos no corpo humano e um número surpreendente deles conduz ao rosto e à boca.

Um corredor projetado para impedir as pessoas de correr

Este corredor foi projetado com uma ilusão de ótica proposital. O objetivo é impedir que as pessoas corram no corredor, pois elas estarão muito preocupadas em cair no buraco. Certamente fará você pensar duas vezes antes de correr entre as portas.

Cristais de gelo grandes e incrveis

Sabemos como os flocos de neve e os cristais de gelo podem ser incríveis. Tudo que você precisa fazer é ver algumas das impressionantes fotos macro dessas formações naturais para apreciá-las. Mas este é algo especial. Um enorme cristal de gelo preso nas mãos das profundezas geladas da Suíça, completo com padrões e formas incríveis.

Um piano readaptado

Quando um Redditor encontrou um piano que estava quebrado e sem conserto, eles decidiram dar-lhe um novo sopro de vida convertendo-o nesta estante elegante. Uma pitada de retroiluminação LED e uma colocação cuidadosa de plantas / pertences e eles criaram uma obra de arte prática para sua casa.

Leia mais sobre como isso aconteceu aqui .

Um teto cheio de patos

The Voyage of Buck é um pub localizado em Edimburgo, na Escócia. Esse pub tem um ponto de conversa interessante embutido em seu teto - uma caixa de vidro contendo 750 patos de borracha. Esta instalação de iluminação fascinante e peculiar foi projetada e construída por Splintr e contribui para uma vista brilhante para os visitantes e bebedores locais.

Crebros impressos em 3D

O que você está vendo aqui é essencialmente o cérebro dele e dela. Esses cérebros impressos em 3D maravilhosamente detalhados são baseados em imagens de ressonância magnética de marido e mulher, que foram então transformadas em impressões físicas que podem ser seguradas. Bastante legal quando você pensa sobre isso, com que frequência você conseguiria segurar seu próprio cérebro em suas mãos? Não temos certeza por que eles são azuis, mas não estamos criticando o quão interessantes eles são.

Pr do sol na Terra visto de cima

Esta foto do astronauta da Agência Espacial Europeia Alexander Gerst mostra o quão impressionante é um pôr do sol visto de cima.

Você achou que eles pareciam incríveis de nossa altura, eles são ainda mais impressionantes deste ângulo.

Uma onda de choque interessante

Esta fotografia incrível e perfeitamente sincronizada dá uma visão incomumente impressionante de uma explosão. Mas não é a explosão que é interessante, e sim a onda de choque que claramente emana dela. A clara onda de choque parece um escudo invisível protegendo os arredores da explosão.

Fantasias misteriosas de Halloween da dcada de 1930

Vemos seus esforços no Halloween e apresentamos esta foto incrivelmente assustadora dos anos 1930 com crianças usando todos os tipos de máscaras e adornos grandes. Estranhamente, a matéria de pesadelos.

Polticos discutindo aquecimento global

Talvez uma das imagens mais adequadas dos últimos anos, esta escultura de Issac Cordal está localizada em Berlim e retrata um grupo de políticos conversando sobre o aquecimento global.

Eles estão, sem dúvida, negando que é um problema. Apesar das águas subindo ao redor deles.

Sentinelas do rtico

Esta fotografia parece algo de outro mundo, mas na verdade foi tirada na Lapônia. No inverno, as temperaturas lá caem para menos de 40 graus centígrados e o agora que engolfa as árvores locais frequentemente congela em formas estranhas e maravilhosas.

O resultado deste frio do inverno é certamente algo para se admirar.

Escrito por Adrian Willings.