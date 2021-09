29 imagens satisfatórias de tecnologia montanhosa e objetos do cotidiano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Knolling é uma técnica fotográfica maravilhosamente satisfatória que envolve alinhar as coisas para criar a imagem perfeita.

Este estilo de fotografia envolve a organização de objetos semelhantes de maneira paralela ou em 90 graus de forma organizada.

O resultado geralmente é incrivelmente satisfatório e um tanto bonito. Tornou-se uma tendência nos últimos anos, por isso reunimos alguns dos nossos favoritos para você aproveitar.

Na sua bicicleta

Amamos esta visão simples de uma bicicleta da velha escola explodida e espalhada em uma alegre colina.

As ferramentas usadas também estão incluídas na imagem e são uma adição muito boa, com as chaves cada vez menores da maneira mais satisfatória.

Torrada tostada

Como uma daquelas muitas imagens que você provavelmente já viu online perguntando se você gosta de sua comida cozida, este knolling apresenta torradas de vários tons de marrom.

Temos quase certeza de que a casa já teria pegado fogo quando a última foi feita.

Brilhantemente preto

Uma visão montanhosa muito moderna das coisas que a maioria de nós tem no bolso ou sobre nossa pessoa.

Chaves do carro, telefone, relógio, moedas, carteira e muito mais. Tudo bem organizado e brilhantemente fotografado.

Aspirador Roborock H7

Ao revisar o aspirador de pó Roborock H7 , o ex-editor associado da Pocket-lint, Dan Grabham, criou esta imagem fantástica usando todas as partes incluídas do aspirador. Bem alinhado para que todos nós possamos desfrutar.

Essenciais do dia a dia

Esta imagem mostra os fundamentos do dia a dia de Jae S. Min, um designer do Grupo Volkswagen da América.

Esta foto foi uma seleção de todas as coisas que ele usava no seu trabalho durante o dia em 2013. Tablets, cadernos e até um pouco de cafeína, todas essas coisas ajudaram este designer a passar o dia.

Volkswagen Golf em pedaços

Você pode muito bem ter visto essa imagem antes, mas não é menos impressionante, não importa quantas vezes você a veja. Pelo menos em nossa mente, de qualquer maneira.

Todas as partes do VW Golf foram removidas e exibidas de uma forma fantástica e montanhosa.

Colinas maravilhosamente brancas

Em 2012, a marca americana de relógios e acessórios Nixon lançou uma coleção de produtos brancos, incluindo um relógio, fones de ouvido, capa para iPhone e muito mais.

Esta imagem mostra a faixa ao lado de um mixer e uma mesa giratória Technics. Knolling fantástico para o lançamento de um produto em nossa opinião.

Uma máquina de escrever desconstruída

Quando sua máquina de escrever precisava de limpeza, Tinned Thumbs deu um passo adiante e desmontou tudo.

A imagem resultante é brilhantemente satisfatória e mostra uma visão rachada de todas as partes minúsculas dessa máquina antiquada.

Consoles retrô

Que melhor homenagem à história dos jogos do que esta foto de vários consoles incríveis, mas agora arcaicos. Apresentado de forma brilhante e maravilhosamente organizado por Jim Golden .

Gamer / fotógrafo

Rocco é um criador de conteúdo para a marca de equipamentos de jogos Razer e Redbull gaming.

Como você esperava, ele tem um equipamento incrível para realizar seu trabalho e seus hobbies. Telefones, drones, equipamento de câmera e uma infinidade de lentes parecem ser um excelente knolling.

Um cortador desconstruído

Algumas dessas imagens montanhosas são legais, não apenas porque mostram objetos em maravilhosas linhas paralelas, mas também porque mostram todas as partes componentes de um item do mundo real.

Essa visão de um cortador de grama manual desconstruído, por exemplo, não é algo que você provavelmente verá no dia-a-dia. No entanto, é incrivelmente satisfatório de se olhar.

Uma autópsia do controlador Wii

Esta imagem brilhante é uma série de fotos de vários controladores de jogos diferentes dissecados e perfeitamente exibidos pela Ballen Photography .

"Desconstruído é uma série de controladores dissecados coletados dos jogadores que os possuíam. Cada controlador foi usado e muitas vezes jogado até não estar mais operável. Alguns foram fisicamente alterados e outros foram danificados nas tentativas de consertá-los. Esta é a autópsia deles. , uma chance de comparar nosso crescimento e compromisso com as ferramentas que usamos para jogar. "

Uma câmera em partes

Os entusiastas da câmera podem muito bem ter sentimentos confusos sobre este.

Esta imagem mostra uma câmera Olympus Pen-EE de 1962 em partes. É improvável que esta câmera seja montada novamente e ainda funcione, mas certamente parece ótima assim.

Telefone celular Motorola V500

Um telefone flip retro Motorola V500 recebe o tratamento de knolling. Adoramos ver esses dispositivos antigos em partes. Toda a pouca tecnologia de gerações passadas.

Um canivete suíço

Esta imagem incrível de um canivete suíço desconstruído faz parte de uma série de Todd McLellan para o livro " Things Come Apart ".

Este trabalho inclui uma infinidade de objetos cotidianos brilhantes divididos em todas as partes componentes e dispostos em linhas satisfatórias para que todos possam desfrutar.

Cirurgia séria

Parece que até os cirurgiões gostam um pouco de knolling. É perfeitamente compreensível que eles queiram ser organizados no meio de um trabalho importante para salvar vidas.

Energia eólica e solar

Honestamente, não temos certeza do que está acontecendo com este, mas adoramos a combinação de painéis solares, minúsculos moinhos de vento e conhecimentos tecnológicos. O fundo vermelho em negrito para este knolling também é incrível.

Skate satisfatório

Este é certamente um skate muito usado. Quando a proprietária, Deborah Gruber, tirou as rodas para outro projeto, decidiu desmontar tudo especialmente para esta foto.

Fotógrafo moderno?

Esta imagem apareceu na web com o slogan "Equipamentos de aventura". - para nós, parece mais um equipamento para um fotógrafo moderno. No entanto, linhas agradáveis.

Câmeras, câmeras, câmeras

Jim Golden e Kristin Lane montaram esta imagem impressionante de uma infinidade de câmeras com a ajuda de 15 fotógrafos de Portland, Oregon.

Certamente uma coleção impressionante de câmeras antigas e novas. Sem dúvida, levou séculos para colocá-los todos bem alinhados também.

Coleção de 8 faixas

Outra imagem incrível montada por Jim Golden mostra uma magnífica coleção de 8 faixas. Áudio retro apresentado com um estilo fantástico.

Rádio rad

Outra visão incrível da tecnologia retro desconstruída e apresentada em um formato knolled brilhantemente satisfatório.

Adoramos os números do relógio incluídos neste também. Detalhes intrincados de fios, resistores e muito mais também são maravilhosamente atraentes.

Um homem e suas ferramentas

É bastante incomum ver uma pessoa incluída em uma imagem montanhosa, mas aqui é bem garantido (e brilhante).

Este sujeito certamente tem muito kit de fotografia e todo o equipamento de que ele poderia precisar para a imagem perfeita. Embora possamos apostar que o kit só cresceu e cresceu desde que a foto original foi tirada.

Coisas velhas

Às vezes, as visualizações mais simples contribuem para knollings satisfatórios. Uma bebida quente, um livro bem apresentado, uma câmera envelhecida e alguns pedaços da natureza incluídos em uma boa medida também.

Esta imagem de Abdessalem Benyahia é um exemplo perfeito.

Equipamento de câmera

Os fotógrafos adoram exibir seu equipamento fotográfico. E poderia haver uma visão esteticamente mais agradável dessa tecnologia? É improvável.

Um tipo diferente de câmera

Outra câmera. Desta vez é uma câmera mais antiga, destruída com todas as suas partes internas em exibição. Atenção impressionante aos detalhes.

Disquetes

Embora não necessariamente knolling no sentido tradicional, apreciamos o maravilhoso posicionamento e as linhas desses antigos disquetes.

Esteticamente agradável

Imagens esteticamente agradáveis são abundantes nesta lista. Este não apresenta apenas linhas maravilhosas, mas também ótimas cores complementares que o fazem se destacar. Sarah Arista claramente tem um olho para essas coisas.

Ferramentas em abundância

Se você precisar de uma ferramenta específica, esse tipo de configuração certamente tornará mais fácil encontrá-la rapidamente. Com o bônus adicional de que também parece realmente incrível.