Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A beleza da macro fotografia é que ela captura detalhes não visíveis a olho nu. Ele nos transporta para mundos inteiros que normalmente não conhecemos e se tornou uma técnica de fotografia incrivelmente popular, tanto para fins de pesquisa quanto de entretenimento.

Ser capaz de estudar flocos de neve, os olhos de insetos e como a luz reflete em uma bolha de sabão pode revelar joias escondidas e percepções que podem ser usadas para fins científicos e tecnológicos.

Tecnicamente falando, a macro fotografia (também conhecida como fotomacrografia) é uma forma de capturar close-ups extremos de assuntos minúsculos. É isso que torna a macro fotografia de insetos tão atraente. O termo se refere ao fato de que o tamanho do assunto na fotografia parece pelo menos tão grande quanto na vida real, se não maior do que o tamanho real. Uma lente macro é, portanto, uma lente capaz de proporções de reprodução de pelo menos 1: 1.

A melhor fotografia macro é capturada por DSLRs equipadas com lentes macro “verdadeiras” ou tubos de extensão, mas muitos telefones agora podem ser equipados com lentes de estilo macro para rivalizar com essas configurações mais caras, e alguns como o iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max vêm com lentes macro.

Para inspirá-lo em seus projetos de macrofotografia ou simplesmente ajudá-lo a escapar da monotonia do trabalho, aqui estão algumas das melhores fotos de macrofotografia na web, e algumas que nós mesmos tiramos.

Carpenter Bee

Para o olho destreinado, esta incrível foto macro parece o rosto de uma vespa. No entanto, essa criatura é na verdade uma Ceratina, ou abelha carpinteira, do Vietnã. Semelhante em tamanho e aparência aos zangões, a abelha carpinteira recebe o nome da maneira como se enterra nas árvores ou armações de madeira para fazer seu ninho. Eles são menos sociais do que os zangões, porém, e são menos coloridos e peludos. Os machos não conseguem picar, enquanto as fêmeas - como a da foto - podem picar, mas só o farão se provocadas. Esta foto foi tirada com uma Canon Mark II 5D.

Floco de neve

Além dos insetos, os flocos de neve estão entre os assuntos mais bonitos - mas também os mais difíceis de capturar - para macrofotografia. Seu tamanho minúsculo e natureza delicada significam que eles derretem quase assim que atingem uma superfície mais quente; apenas sendo capaz de permanecer intacto por qualquer período de tempo quando em contato com vários outros flocos. Eles vêm em um dos 35 formatos, dependendo da temperatura e da umidade. Esta foto foi tirada de um único floco de neve plano composto de 4 mm em Moscou que caiu em um macacão de lã pelo fotógrafo Alexey Kljatov usando uma lente Helios 44M-5.

Olho de rã

Esta foto fantástica mostra o fotógrafo Egor Kamelev e seu Sony ILCE-7RM2 refletidos no olho de um sapo. Os olhos esbugalhados de um anfíbio dão a eles um campo de visão de quase 180 graus e sua forma e lente os tornam incrivelmente sensíveis ao movimento, além de fornecer uma ótima visão noturna. Além do mais, quando uma rã engole comida, ela puxa os olhos para o céu da boca para ajudar a empurrar a comida pela garganta.

Bolha de sabão

Esta imagem pode ser confundida com a superfície de um olho, semelhante aos padrões vistos no olho do sapo acima, mas na verdade é parte de uma bolha de sabão. As bolhas se formam quando a água fica presa entre duas camadas de moléculas de sabão. Eles encolhem até a menor forma possível, uma esfera, e isso mantém o ar dentro até que o selo seja quebrado ou a água evapore.

Embora possa parecer que bolhas de sabão refratam a luz da mesma forma que um arco-íris na água ou através do vidro, as cores incríveis vistas nesta foto são causadas por ondas de luz refletindo para frente e para trás entre as camadas de sabão. É por isso que muitas vezes você pode ver reflexos de seu próprio rosto em bolhas, mas não em arco-íris. O brilho e a gama de cores dependem da espessura das camadas.

Aranha saltadora

Instantaneamente reconhecíveis por seu estranho arranjo de olhos, as aranhas saltadoras estão entre os aracnídeos mais fascinantes do planeta.

Eles são minúsculos - medindo tão pequenos quanto 1 mm de comprimento, até 25 mm - mas podem saltar até 50 vezes o comprimento do corpo. Em vez de pernas especialmente adaptadas, como as vistas em um gafanhoto, quando a aranha saltadora quer atacar, uma onda de sangue flui para suas pernas, fazendo-as se estender e lançar o aracnídeo no ar. Esta foto foi tirada em uma Canon Mark II 5D, com Zerene Stacker, Stackshot Sled, lente macro 65 mm Canon MP-E 1-5X e Twin Macro Flash em Styrofoam Cooler.

Assistir

Dado seu tamanho relativamente diminuto, os relógios, como o movimento (ou módulo) do relógio feminino retratado, contêm alguma engenharia notável. Usando um oscilador eletrônico, regulado por um cristal de quartzo, os relógios modernos marcam o tempo criando um sinal com uma frequência incrivelmente precisa.

Em vez disso, os relógios mecânicos usam um mecanismo de relógio para medir a passagem do tempo. Em relógios e relógios mecânicos, o tique-taque icônico é criado conforme os ponteiros do relógio são movidos para frente por meio das rodas do relógio. Esta foto, capturada por Guy Sie, foi tirada usando uma Canon EOS 350D Digital e tubos de extensão - uma maneira mais barata de obter fotos macro sem bifurcar para uma lente macro cara. O movimento mostrado está sendo usado como uma abotoadura, medindo apenas 17 mm de largura.

Orquídea

Sua forma incomum, cores vibrantes e fragrâncias frescas fizeram da exótica flor da orquídea uma flor popular por séculos. Elas são tidas em tal consideração que são as flores nacionais de países como Panamá, Honduras e Cingapura e, desde 2.800 aC, a orquídea tem sido usada em remédios fitoterápicos chineses para tratar uma miríade de doenças e enfermidades. Provavelmente uma das flores mais conhecidas no gênero das orquídeas é a baunilha, da qual o extrato de baunilha é retirado.

Libélula

Outra grande foto capturada por Egor Kamelev, esta foto mostra o rosto de uma libélula adulta coberta de orvalho. Se você olhar de perto, você também pode ver uma formiga descansando no centro. Os olhos de uma libélula são conhecidos como olhos compostos e são feitos de milhares de fotorreceptores minúsculos e independentes que o inseto usa para distinguir o brilho e a cor. Isso diminui um pouco a resolução, mas os ajuda a detectar movimentos rápidos e dá a eles um campo de visão impressionantemente grande. A foto foi capturada em um Sony ILCE-7RM2.

Uma nota de £ 10

A macro fotografia não precisa ser apenas sobre insetos ou tirada com uma câmera DSLR. Esta foto foi tirada com o iPhone 13 Pro e mostra que, se você olhar com atenção, poderá ver a escrita na nota que não é visível a olho nu.

Folhas iluminadas pelo sol

As folhas são uma oportunidade fantástica de macro fotografia. Eles têm tantos detalhes neles. Como esta folha de rosa, por exemplo. Filmado no iPhone 13 Pro Max.

Minifigs Lego

Dê vida a esses rostos de minifig com uma foto macro que permitirá que você se aproxime como se fosse uma pessoa.