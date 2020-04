Imagens surpreendentes da nossa lua em todas as formas e tamanhos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora faz mais de 50 anos desde que a raça humana foi para a Lua, com o primeiro pouso lunar do Apollo 11 acontecendo em 20 de julho de 1969. E com a NASA anunciando que planeja pousar na Lua novamente em 2024, pensamos em qual melhor maneira de comemorar do que com uma coleção de algumas das melhores fotos da lua em toda a sua glória para você aproveitar.

Aproveite a variedade de imagens inspiradoras da nossa lua em todas as formas e tamanhos:

Dan Marker-Moore tirou uma série de 11 imagens em pouco menos de 28 minutos que capturaram a lua nascendo sobre a cidade de Los Angeles, EUA. Essas fotos foram então combinadas neste brilhante composto noturno . Uma vista fantástica sobre a paisagem urbana.

Pode parecer um planeta bastante fascinante nas profundezas do espaço, mas essa ainda é a nossa lua. A imagem foi processada e teve suas cores altamente aprimoradas para mostrar variações no regolito lunar - as camadas de poeira, solo, rochas quebradas e outros materiais na superfície.

Esta imagem brilhante de Andrew McCarthy ( Cosmic_background ) destaca a maravilha da lua e mostra todos os diferentes impactos de asteróides que ocorreram em sua superfície. A dispersão de cores mostra até que ponto os detritos são espalhados a cada impacto e a vista pintada resultante da história também.

Com esta imagem, Andrew McCarthy queria demonstrar o quão diferente a lua e nosso planeta são quando vistos em termos de luminosidade:

"A lua cheia é descrita como algo brilhante e luminoso, mas na verdade é tão escura quanto o asfalto ao sol".

Nossa casa reflete muita luz do sol graças à atmosfera e à noite parece ainda mais magnífica. Mas ainda não há como negar o quão incrível a lua também pode ser.

No início de 2018, tivemos a sorte de ver a aparência da superlua . Uma visão maior que o normal da lua cheia que ocorre devido à órbita próxima da Terra durante certos períodos.

Esta foto de Alexander Krivenyshev mostra essa superlua em toda a sua glória acima do horizonte de Manhattan.

Esta é uma visão de uma das crateras de impacto na Lua capturadas pela Lunar Reconnaissance Orbiter Camera em 2018.

Esta cratera é muito pequena para ser vista da Terra, mas é uma das muitas na superfície da lua. Pensa-se também ser bastante jovem no grande esquema das coisas. A NASA a datou em cerca de 100 milhões de anos, com base nos padrões de ejetos e raios circundantes.

Estranhamente bonito, considerando o dano explosivo que deve ter acontecido quando o impacto ocorreu.

Essa pequena visão da lua, vista no distante horizonte da Terra, foi vista pela astronauta Karen Nyberg. Foi tirada da Estação Espacial Internacional em 2013 e mostra uma visão incomum que realmente demonstra a que distância a Lua está da Terra e quão insignificantes somos todos no grande esquema das coisas.

Essa visão brilhantemente colorida da lua foi tirada dos desertos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ele mostra um eclipse lunar total fantasticamente colorido que aconteceu em julho de 2018.

Esta é outra imagem da lua, vista novamente em seu estado de superlua. Essa é a lua Super Blue Blood é incomum não apenas por causa de sua órbita próxima à Terra, mas também porque foi a segunda vez que a lua estava cheia naquele mês.

Esta foto em particular mostra a lua se pondo atrás das Colunas do Capitólio Nacional em Washington DC e foi tirada por Aubrey Gemignani em janeiro de 2018.

Esta imagem mostra um fotomosaico do local de pouso do Surveyor 7 perto da cratera Tycho. A foto em si não é tão notável até você conhecer a história. O Surveyor 7 foi o sétimo e último módulo lunar enviado para explorar a lua.

Este inspetor pousou na superfície da lua em 10 de janeiro de 1968. Foi danificado logo depois e parou de transmitir em fevereiro daquele ano. No entanto, conseguiu transmitir um total de 21.091 antes que isso acontecesse.

Em 1969, a tripulação da espaçonave Apollo 11 conseguiu capturar essa imagem impressionante mostrando nosso planeta natal subindo no horizonte da lua. Essa visão icônica mostra os cinzas escuros da superfície da lua e quão grande, arrojada e azul a Terra pode ser definida no cenário do espaço.

Essa visão incrivelmente brilhante e detalhada da lua foi formada a partir de 50.000 fotos usando duas câmeras diferentes para criar uma obra-prima de 81MP. É uma das muitas obras impressionantes de Andrew McCarthy e outra vista fantástica da lua em toda a sua glória.

Não há como negar que a lua é deslumbrante, mas é fácil esquecer como ela é pequena como parte do cosmos. Essa visão noturna estrelada da lua, cercada por bilhões de estrelas, mostra uma vista maravilhosa do espaço em toda a sua magnificência.