Imagens incríveis da nossa lua em todas as formas e tamanhos

(Pocket-lint) - Já se passaram mais de 50 anos desde que a raça humana foi à lua com o primeiro pouso da Apollo 11 na lua em 20 de julho de 1969. E com os planos da NASA de pousar na lua novamente em 2024, pensamos que melhor maneira de comemorar do que com uma coleção de algumas das melhores fotos da lua em toda a sua glória para você aproveitar.

Aproveite a variedade de imagens inspiradoras de nossa lua em todas as formas e tamanhos:

Imagens incrveis da nossa lua em todas as formas e tamanhos

Lua sobre Los Angeles

Dan Marker-Moore tirou uma série de 11 imagens em pouco menos de 28 minutos que capturaram a lua nascendo acima da cidade de Los Angeles, EUA. Essas fotos foram então combinadas nesta brilhante composição noturna . Uma vista fantástica sobre a paisagem urbana.

Lua mineral

Pode parecer um planeta bastante fascinante bem longe nas profundezas do espaço, mas ainda é a nossa lua. A imagem foi processada e teve suas cores altamente aprimoradas para mostrar variações no rególito lunar - as camadas de poeira, solo, rocha quebrada e outros materiais na superfície.

Esta imagem brilhante de Andrew McCarthy ( Cosmic_background ) destaca a maravilha da lua e mostra todos os diferentes impactos de asteróides que ocorreram em sua superfície. A propagação da cor mostra até que ponto os destroços estão espalhados com cada impacto e também a visão pintada da história resultante.

Comparao de luminosidade

Com esta imagem, Andrew McCarthy queria demonstrar o quão diferentes a lua e o nosso planeta são quando vistos em termos de luminosidade:

"A lua cheia é retratada como uma coisa brilhante e luminosa, mas na verdade é tão escura quanto asfalto ao sol."

Nossa casa reflete muito da luz do sol graças à atmosfera e à noite parece ainda mais magnífica. Mas ainda não há como negar o quão incrível a lua pode ser.

Supermoon over Manhattan

No início de 2018, tivemos a sorte de ver o surgimento da lua superlua . Uma visão maior do que o normal da lua cheia que surge devido à órbita próxima à Terra durante certos períodos.

Esta foto de Alexander Krivenyshev mostra essa lua super em toda a sua glória acima do horizonte de Manhattan.

Beleza lunar

Esta é uma visão de uma das crateras de impacto na lua, capturada pela Lunar Reconnaissance Orbiter Camera em 2018.

Esta cratera é muito pequena para ser vista da Terra, mas é uma das muitas na superfície da lua. É considerado muito jovem no grande esquema das coisas também. A NASA o datou em cerca de 100 milhões de anos com base nos padrões de material ejetado e raios circundantes.

Estranhamente bonito, considerando o dano explosivo que deve ter acontecido quando o impacto ocorreu.

Uma viso distante da lua

Esta pequena visão da lua, vista no horizonte distante da Terra, foi tirada pela astronauta Karen Nyberg. Foi tirado da Estação Espacial Internacional em 2013 e mostra uma visão incomum que realmente demonstra quão longe a lua está da Terra e como todos nós somos insignificantes no grande esquema das coisas.

Eclipse Lunar Total

Esta imagem brilhantemente colorida da lua foi tirada dos desertos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Mostra um eclipse lunar total fantasticamente colorido que aconteceu em julho de 2018.

Super Blue Blood Moon

Esta é outra imagem da lua, vista mais uma vez em seu estado de lua super. Esta lua Super Blue Blood é incomum não apenas por causa de sua órbita próxima à Terra, mas também porque foi a segunda vez que a lua esteve cheia naquele mês.

Esta foto em particular mostra a lua se pondo atrás das Colunas do Capitólio Nacional em Washington DC e foi tirada por Aubrey Gemignani em janeiro de 2018.

Fotomosaico do local de pouso do Surveyor 7

Esta imagem mostra um fotomosaico do local de pouso do Surveyor 7 perto da cratera Tycho. A foto em si não é tão notável, até que você conheça a história. Surveyor 7 foi o sétimo e último módulo lunar enviado para explorar a lua.

Este topógrafo pousou na superfície da lua em 10 de janeiro de 1968. Foi danificado logo depois e parou de transmitir em fevereiro daquele ano. No entanto, conseguiu transmitir um total de 21.091 antes disso acontecer.

Nosso Lar

Em 1969, a tripulação da espaçonave Apollo 11 conseguiu capturar esta imagem impressionante mostrando nosso planeta natal surgindo no horizonte da lua. Esta vista icônica mostra os tons de cinza escuro da superfície da lua e o quão grande, ousada e azul a Terra pode ser definida no pano de fundo do espaço.

Uma visualizao de 81 MP

Esta visão incrivelmente brilhante e detalhada da lua foi formada a partir de 50.000 fotos usando duas câmeras diferentes para criar uma obra-prima de 81 MP. É uma das muitas obras incríveis de Andrew McCarthy e outra vista fantástica da lua em sua glória total.

Um cu estrelado

Não há como negar que a lua é deslumbrante, mas é fácil esquecer o quão pequena ela é como parte do cosmos. Esta visão noturna estrelada da lua rodeada por bilhões de estrelas pinta uma visão maravilhosa do espaço em toda a sua magnificência.

Uma lua crescente

Capturada da Estação Espacial Internacional em abril de 2020, esta foto mostra uma lua minguante. Não totalmente iluminado, mas magnificamente destacado na escuridão do espaço.

Uma lua minguante e minguante no horizonte

Outra incrível imagem da Lua tirada da posição vantajosa da Estação Espacial Internacional mostra-a aparecendo no horizonte do nosso planeta logo acima da costa de Angola.

Aqui, parece minúsculo e insignificante, mas não menos fantástico.

Um mosaico do Plo Norte

Esta imagem da Lua foi tirada pela Lunar Reconnaissance Orbiter Camera e criada usando 983 imagens tiradas durante o período de um mês em 2011.

Uma superfície desgastada e desgastada aparece em torno de um poste que está quase permanentemente na sombra.

Buzz Aldrin na Lua

Existe alguma outra imagem mais icônica do que o astronauta Buzz Aldrin visto caminhando na superfície da Lua?

Tirada pelo astronauta Neil Armstrong, a imagem mostra uma vista da região do Mar da Tranquilidade da lua que foi explorada durante a missão Apollo 11.

Hubble e o Eclipse Lunar

Em 2019, durante o Eclipse Lunar, o Telescópio Espacial Hubble foi treinado em nossa lua para que pudesse ser usado como um espelho para ver o ozônio de nossa própria atmosfera.

Essa observação pode então ser usada para procurar evidências de vida em outros planetas , observando suas bioassinaturas.

A terra e a lua

Esta imagem é, na verdade, a combinação de duas imagens combinadas. Ambos foram capturados separadamente pela espaçonave Galileo em 1992, enquanto se dirigia ao sistema de Júpiter.

A Lua parece opaca e sem vida em comparação com as nuvens rodopiantes e o tom azul do oceano na superfície do nosso planeta.

Uma lua de metal?

Esta imagem foi criada usando a espaçonave Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA. O significado que o cerca é talvez mais interessante do que a própria imagem.

Os pesquisadores da equipe que utilizaram os instrumentos de radiofrequência em miniatura do Lunar Reconnaissance Orbiter descobriram evidências de mais metais, como ferro e titânio, do que se pensava que existissem na superfície da lua.

Sob a superfície, acredita-se agora que há muito mais minerais contando uma história interessante de nosso vizinho mais próximo.

Escrito por Adrian Willings.