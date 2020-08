Imagens surpreendentes de Marte como você nunca viu antes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ele pode ser apelidado de planeta vermelho, mas há muito mais em Marte do que apenas rochas e poeira vermelha. As imagens da NASA mostram muita beleza e intriga escondidas.

Temos vasculhado o arquivo para escolher uma seleção das melhores e mais interessantes imagens que a NASA compilou.

Demnios de poeira

Capturada pela câmera High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) da NASA no Mars Obiter, esta imagem de 2012 mostra um grande redemoinho projetando uma forma de cobra sobre a superfície do planeta vermelho.

Pensa-se que o redemoinho tinha cerca de 800 metros de altura e 30 metros de diâmetro.

Aranhas do plo sul

Não tema, estas não são aranhas alienígenas gigantes, mas sim rachaduras na superfície de Marte. Isso foi capturado pelo Mars Reconnaissance Orbiter em 2009 e mostra uma região do Pólo Sul do planeta vermelho onde rachaduras apareceram na superfície.

Pensa-se que essas rachaduras surgiram à medida que o dióxido de carbono escapou do gelo derretido e se dissipou na atmosfera. Estamos felizes por eles não estarem se movendo.

Selfie de curiosidade

Que coleção de imagens de Marte estaria completa sem uma selfie de um Mars rover? Esta foto do rover Curiosity foi tirada em 2015 . Esta imagem é na verdade uma coleção de imagens do local "Mojave", onde o rover estava ocupado perfurando e coletando amostras de rocha para análise.

Outras imagens semelhantes de Curiosity ocupando-se com a análise da paisagem foram capturadas em Rocknest , John Klein e Windjana . Adoramos a ideia desses rovers vagando pela superfície do planeta realizando testes importantes em nome de toda a humanidade.

Poeira e geada na superfcie

Em meados de 2018, o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA capturou imagens de dunas de areia nas regiões ao norte de Marte. Eles pareciam mostrar camadas de poeira de cores claras espalhadas por outras regiões arenosas mais escuras.

Uma observação atenta mostra algumas manchas de gelo seco ao redor das bordas das dunas - manchas que rapidamente se transformavam em gás durante o verão.

Dunas azuis

Outra imagem do Mars Reconnaissance Orbiter da NASA mostra uma área de Marte com dunas barchan clássicas ( dunas de areia em forma de crescente). Essas dunas se acumularam no interior da cratera Lyot.

Uma área das dunas, quando realçada com a cor, parece ser de um azul turquesa frio, mostrando que é feita de um material muito mais fino do que a área circundante.

Outra imagem da mesma área capturada em 2017 mostra algumas formas igualmente estranhas e maravilhosas na cratera.

Superfcie gelada

Esta imagem do pólo norte de Marte mostra espessas camadas de gelo na superfície do planeta. Não são só pedras e poeira lá embaixo.

Esta imagem foi capturada pelo Mars Reconnaissance Orbiter, que detectou a geada sazonal que se acumulava naquela área.

Avalanches de Marte

Esta imagem de Marte faz parte de uma série das regiões polares setentrionais do planeta. Esta área mostra muitas mudanças ao longo dos anos e inclui não apenas a formação de novos blocos de gelo, mas também seções de colapso de penhascos de gelo. A NASA também tem uma visão bastante impressionante disso acontecendo .

Esta nova imagem foi capturada pelo Mars Reconnaissance Orbiter, que foi encarregado de refazer as imagens de regiões de Marte que foram fotografadas anos antes para comparar a paisagem. Assim como na Terra, muita coisa mudou ao longo desses anos, desde que a área foi fotografada pela primeira vez em 2006.

Possveis fontes de metano

Em 2018, o Mars Orbiter capturou esta imagem das superfícies na região de Chryse Planitia do planeta perto do equador. A imagem mostra grandes montes, que dizem ter centenas de metros de tamanho.

Os cientistas não sabem ao certo o que causou esses montes, mas acham que pode ser o resultado de erupções de lava ou lama quente emergindo de baixo da superfície. Se for o último, pode muito bem apontar sinais de metano em Marte - algo que os cientistas vêm procurando há algum tempo.

Dunas perto de Nili Patera

Esta imagem de Nili Patera revela alguns insights interessantes sobre o clima de Marte. As dunas capturadas na imagem mostram que os ventos na superfície sopram continuamente de leste para oeste, movendo a areia pela área.

O movimento gradual da areia está acontecendo aqui, com as dunas se reposicionando ao longo do tempo conforme o vento continua a mover a areia.

Camadas de histria

Muitas dessas imagens não são apenas vistas incríveis do planeta, mas também oferecem uma visão científica da história de Marte que pode ser estudada aqui na Terra:

"A história geológica de um planeta está escrita em suas camadas. A erosão da superfície revela vários tons de camadas de tons claros, provavelmente depósitos sedimentares, como mostrado nesta imagem tirada pela câmera HiRISE no Mars Reconnaissance Orbiter. as características são as estreitas dunas de areia serpenteando pelo topo de todas as rochas.

HiRISE opera em comprimentos de onda visíveis, iguais aos olhos humanos, mas com uma lente telescópica que produz imagens em resoluções nunca antes vistas em missões de exploração planetária. Essas imagens de alta resolução permitem aos cientistas distinguir objetos de 1 metro (cerca de 3 pés) em Marte e estudar a morfologia (estrutura da superfície) de uma maneira muito mais abrangente do que nunca. "

Rastros na poeira

Assim como a Terra, a superfície de Marte é regularmente sujeita a redemoinhos de poeira - redemoinhos fortes e bem formados de tamanhos variados que levantam a sujeira na superfície. Esta imagem mostra longas trilhas escuras por onde esses redemoinhos passaram e espalharam a terra ao redor. As linhas mais escuras mostram o material sob a sujeira e poeira da superfície usual.

Terreno cerebral

Uma imagem maravilhosamente estranha da superfície de Marte, conhecida casualmente como o "terreno do cérebro" - este é aparentemente um dos mistérios não resolvidos do planeta. Este estranho terreno texturizado é feito de cristas e vales encontrados em Marte.

Pensa-se que a água enterrada abaixo da superfície está causando essas formas estranhas e maravilhosas à medida que sublima (se transforma em um gás) e emerge da terra. Mais dados são necessários para estabelecer isso como um fato.

Terreno cerebral novamente

Outra visão da mesma área mostra a estranha trama da paisagem e a semelhança com o cérebro humano é incrível.

De olho na tempestade

Em meados de 2018, o Telescópio Espacial Hubble capturou esta imagem de Marte quando ele passou para a maior proximidade de nossa casa desde 2003.

Visível na imagem é uma tempestade de poeira que assolou todo o planeta e cobriu a totalidade de Marte em uma nuvem de poeira gigante. Outro destaque aqui são os dois pólos do planeta que estão cobertos por uma brilhante manta de nuvens.

Os dois pontos brilhantes que podem ser vistos na escuridão do espaço ao redor do planeta são Fobos e Deimos - as duas luas que pertencem a Marte.

Marte tatuado

Esta imagem data de 2007 e mostra o campo de dunas da cratera Russell. Esta área de Marte é freqüentemente coberta por geadas de dióxido de carbono. Quando a geada evapora, a área muda significativamente. No topo da imagem, manchas de gelo remanescente podem ser vistas. As marcas pretas são a ferrugem de redemoinhos de poeira arrastando-se pela paisagem circundante.

Visualizaes de vero

Esta imagem mostra o hemisfério sul de Marte no final do verão. Os picos das cadeias de montanhas aqui parecem estar cobertos de gelo e neve, mas a NASA diz que isso não é possível durante este período de verão e é mais provável que sejam depósitos minerais.

Deuteronilus Mensae

Esta imagem do Mars Reconnaissance Orbiter mostra a região Deuteronilus Mensae de Marte. Uma formação em forma de lóbulo pode ser vista no lado direito da imagem. Acredita-se que essas formações sejam causadas por regiões geladas da terra que se subliminam e se dissipam.

Alicerce antigo

Esta imagem mostra algumas cristas retas no antigo leito rochoso que constitui a superfície de Marte perto dos Vales Nirgal - um dos vales mais longos do planeta.

Acredita-se que esta rocha tenha endurecido com o tempo e seja capaz de resistir a bilhões de anos de erosão. Um feito impressionante para uma vista intrigante.

Uma mesa incrvel

Outra incrível imagem da superfície de Marte mostra uma pequena mesa cercada por dunas de areia. A área está fortemente erodida e inclui vários depósitos sedimentares dentro da Mesa. Uma bela vista do poder da natureza em Marte e como o planeta reage ao ambiente ao seu redor.

Camadas secretas de Saheki

Esta imagem mostra a Cratera Saheki - uma cratera com cerca de 84 quilômetros de diâmetro. Esta cratera está cheia de leques aluviais (depósitos em forma de triângulo) que provavelmente foram criados quando a neve derretida carregou diferentes materiais da borda da cratera para o centro.

O resultado é uma bela, colorida e intrigante paisagem de Marte brilhantemente capturada pelo Mars Reconnaissance Orbiter.

Camadas e dunas

A maior parte da superfície de Marte está coberta de poeira, sujeira e outros materiais que cobrem a rocha abaixo. Esta imagem mostra uma área do planeta onde a rocha está exposta aos elementos. Aqui, camadas de rocha vermelha podem ser vistas com o que parecem anéis de idade.

A cratera Hargraves

Esta imagem do Mars Reconnaissance Orbiter mostra uma área de Marte que foi atingida por diferentes detritos espaciais. Uma superfície rochosa rica e variada na área significa que minerais e materiais coloridos foram espalhados pelos arredores. O resultado é uma imagem brilhantemente colorida de Marte, diferente de muitas outras que você provavelmente verá.

Impactos da cratera

A superfície de Marte está sempre mudando graças a centenas de novos impactos de asteróides na superfície regularmente.

Marte tem uma atmosfera muito mais fina que a da Terra, o que significa que é menos protegido do que nosso planeta quando se trata de perigos interestelares.

Esta imagem mostra uma cratera totalmente nova que se formou com resultados explosivos quando a explosão enviou detritos em todas as direções. Os materiais expostos variam em cores selvagens e apresentam uma grande variedade de materiais.

Girinos da cratera

Uma visão incomum de uma cratera na superfície de Marte mostra uma visão que se parece um pouco com um girino. A cauda desta cratera foi provavelmente criada pela água correndo para fora da cratera e fluindo colina abaixo.

Esse tipo de imagem é útil para cientistas que estão tentando estudar a história da área e como a água existiu e reagiu com o ambiente.

As falhas

Uma foto do Meridiani Planum mostra alguns depósitos interessantes em camadas e falhas que também apresentam rupturas nítidas. Outra vista fantástica da superfície de Marte graças ao Mars Reconnaissance Orbiter.

Outra viso curiosa

Esta imagem mostra a vista do rover Curiosity Mars da NASA. O Monte Sharp pode ser visto dentro da linha dos olhos do Curiosity e a superfície rochosa de Marte certamente parece formidável.

Alterao qumica

Marte pode não ser muito para se olhar agora, mas isso não significa que não esteja cheio de paisagens fascinantes que contam histórias sobre sua história.

Antigamente, acreditava-se que a água corria em Marte, abrindo canais pela paisagem e transportando sedimentos pelo caminho. Esta imagem mostra uma análise espectral orbital que evidencia a alteração química na superfície causada por esta água.

Esta imagem do delta da cratera de Jezero mostra uma superfície rica em argila e carbonatos. Acredita-se que as formas de relevo que você pode ver datem de 3,6 bilhões de anos e possivelmente abriguem moléculas orgânicas antigas e outros sinais potenciais de vida microbiana. É por isso que a NASA escolheu esta área como local de pouso para o próximo Rover , que deve pousar no planeta em 2020.

Layering

Assim como na Terra, existem áreas de sedimentos na superfície de Marte. Essas áreas geralmente resultam neste tipo de camadas maravilhosamente requintadas e falam sobre a história geológica do planeta.

Avalanches

Em maio de 2019, o Mars Reconnaissance Orbiter ajudou a capturar esta imagem de uma avalanche ocorrendo em um penhasco de 500 metros de altura perto do pólo norte de Marte.

Nessa época do ano, as temperaturas na superfície aumentam, o que faz com que o gelo se vaporize, o que, por sua vez, quebra os blocos de gelo e levanta poeira para os arredores. De cima, os resultados são bastante espetaculares.

Ondulaes na areia

Esta imagem de 2009 mostra ondas de areia maravilhosas e uma grande duna de areia capturada na Cratera Proctor . A cor foi adicionada para tornar a imagem mais visível, mas não é menos impressionante sem ela.

Escrito por Adrian Willings.