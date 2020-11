As melhores imagens de viajantes do tempo ao longo da história

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De vez em quando, aparece uma imagem online que as pessoas afirmam mostrar a um viajante do tempo em um lugar onde não deveria estar. Mas eles são apenas casos de pessoas deixando sua imaginação correr solta?

Reunimos algumas das melhores e mais interessantes imagens de viajantes do tempo ao longo da história. Alguns se revelaram falsos ou casos de identidades erradas, mas outros são certamente intrigantes.

O que você já viu antes?

O hipster da viagem no tempo

Esta foto foi tirada em 1941 na cerimônia de reabertura da ponte South Fork em British Columbia.

Se você olhar com atenção, do lado direito você pode ver um homem vestido de forma incomum com o que parece ser uma roupa moderna, usando óculos escuros em um momento em que a maioria usava chapéus e jaquetas elegantes.

Muitos argumentam que este é um viajante do tempo, enquanto outros argumentam que ele é simplesmente um homem com um senso de moda à frente de seu tempo. De qualquer forma, ainda é uma foto muito popular e uma ótima também em nossa mente.

Comemoraes da copa do mundo

Esta foto é da Copa do Mundo de 1962 e mostra as comemorações enquanto a Seleção Brasileira ergue o troféu.

Se você olhar de perto, verá na parte inferior central da imagem o que parece ser alguém com um celular tirando uma foto do evento.

Este poderia ser um viajante do tempo também? É um pouco estranho pensar que alguém no futuro pode ter um telefone flip, mas eles têm voltado recentemente e sabemos que os telefones dobráveis também estão prestes a ser grandes .

O buscador de sol que viaja no tempo

Esta imagem de 1943 aparentemente mostra operários britânicos fugindo para o litoral para uma pausa durante o período de guerra. As roupas e trajes de praia da maioria das pessoas certamente se encaixam na época, mas no centro de uma moldura parece estar um homem vestido como o Sr. Bean, checando seu celular.

Ou talvez seja um dispositivo de viagem no tempo? Provavelmente um pouco forçado ou um caso de imaginação hiperativa na Internet, mas ainda gostamos da ideia. Talvez não haja praias públicas no futuro?

Viajante do tempo Mohawk

Esta imagem de 1905 parece mostrar os acontecimentos usuais da época - incluindo trabalhadores e um banana boat entregando suas mercadorias.

No entanto, se você olhar perto da borda do barco, poderá ver um homem em uma camisa branca com o que parece ser um corte de cabelo estilo Mohawk. Um corte de cabelo muito incomum para a época e prova possível de um viajante do tempo? Quem pode dizer?

Filme extra

Imagens filmadas durante a gravação do filme mudo de Charlie Chaplin, "The Circus", de 1928, parecem mostrar uma senhora toda vestida de preto, usando um chapéu e andando pelo set falando em seu telefone celular.

A filmagem é um pouco duvidosa, assim como a ideia de que alguém poderia estar falando em um dispositivo móvel na década de 1920, mas certamente alguns sugerem que pode ser a prova de que os viajantes do tempo estão entre nós.

A escultura do antigo astronauta

Em Salamanca, Espanha, há uma catedral com várias esculturas esculpidas em suas laterais. Uma dessas esculturas parece mostrar a semelhança de um astronauta moderno (ou talvez futurista).

Considerando que a construção da catedral data de 1513, as pessoas consideram isso uma prova de que os viajantes do tempo voltaram àquela época. No entanto, a verdade é que o astronauta é apenas uma adição moderna à obra de arte realizada por Jerónimo García de Quiñones durante as reformas em 1992.

Celebridades que viajam no tempo

Há uma tendência interessante de pessoas que se parecem muito com pessoas de uma época passada. Isso pode ser apenas uma coincidência assustadora, mas talvez seja a prova de que a viagem no tempo é possível?

Talvez essas celebridades estejam vivendo uma vida dupla em outro século? Aqui, o líder revolucionário marxista-leninista Mahir Cayan, que nasceu em 1946 e morreu em 1972, mostra uma notável semelhança com a estrela de TV Jimmy Fallon. Jimmy Fallon está vivendo uma vida dupla como comunista revolucionário? Parece muito improvável.

Um homem e seu telefone celular

Alguns afirmam que esta pintura a óleo de Pieter de Hooch, que foi cuidadosamente trabalhada em 1670, parece mostrar um jovem segurando seu telefone celular. Em uma época em que tal coisa provavelmente o teria visto queimado na fogueira, isso é difícil de acreditar.

Uma descrição da imagem também sugere que o jovem é um mensageiro e isso é uma carta em suas mãos, não um telefone, mas ainda é bom deixar sua imaginação correr solta de vez em quando. Muitas vezes nos perguntamos como seria poder viajar de volta a tempos mais simples para ver como era a vida para nós.

A mmia dos treinadores Adidas

Há alguns anos, uma múmia antiga foi descoberta por arqueólogos que escavavam na Mongólia. Na época, foi sugerido que o calçado de aparência descolada que ela usava era muito parecido com os tênis Adidas. Mais evidências de um viajante do tempo visitando os tempos antigos? A investigação do corpo datou de cerca de 1.100 anos. Isso é uma explosão no passado.

No entanto, novas descobertas mostraram que a mulher provavelmente era uma costureira turca, o que pode explicar os novos chutes. Ela foi encontrada com uma bolsa de mão antiga, um espelho, um pente, uma faca e muito mais. Mas nenhum celular.

O surfista do tempo

Outra imagem de um indivíduo fora do lugar que as pessoas aderiram como prova de que a viagem no tempo é uma realidade. Esta imagem data de mais de 100 anos e mostra alguns canadenses elegantemente vestidos sentados na encosta de uma colina.

No lado esquerdo, entretanto, está sentado um jovem com o que parece ser uma camiseta e shorts com cabelos despenteados. Ele foi rapidamente referido como o viajante do tempo do surf, devido ao quão incomum seu traje era. Outros sugeriram que as pessoas na foto parecem chocadas com sua aparência, até apontando para a mulher à direita que parece estar gesticulando em sua direção. Novamente, um pouco exagerado, já que um viajante do tempo realmente passaria pelo tempo vestido assim?

Um visitante de Reykjavk durante a guerra

Esta fotografia aparentemente mostra uma cena do centro de Reykjavík em 1943. No coração da guerra, soldados e marinheiros podem ser vistos por toda parte nas ruas entre os civis. O homem circulou, porém, parece estar em um telefone celular.

Nós realmente temos um tema para esses smartphones que usam viajantes do tempo. Para quem ele está ligando? E como? E se ele é um viajante do tempo, por que não está em Berlim tentando assassinar Hitler?

O soldado da segunda guerra mundial

Há um tema aparente nessas fotos de viajantes do tempo que não inclui apenas usuários de smartphones, mas também pessoas que visitam a segunda guerra mundial. Nesta imagem, um jovem soldado é visto tocando, um movimento de dança que se tornou popular por volta de 2014, mas certamente não era conhecido em tempos de guerra.

Claro, essa foto não é a imagem de um viajante do tempo, mas apenas a imagem de alguns atores do blockbuster de 2017, Dunquerque. O fato de que a maioria dos soldados está sorrindo também deve ser uma espécie de revelação com este.

Greta Thunberg

Em 2019, a Internet descobriu uma fotografia de 1898 que mostrava três crianças trabalhando em uma mina de ouro no território canadense de Yukon.

A imagem parecia mostrar uma garota com uma semelhança incrível com a jovem a ativista climática Greta Thunberg. Isso faz de Thunberg um viajante do tempo que veio no tempo para salvar o planeta? Ano estranho para ela escolher, mas é uma boa ideia.

Escrito por Adrian Willings.