Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos nós já vimos as acrobacias insanas, os esforços esportivos incríveis e as exibições fantásticas realizadas pelos atletas patrocinados pela Red Bull. Existem pessoas ousadas por aí com um gosto pelo extremo e a Red Bull adora dar-lhes asas.

Os arquivos das sessões de fotos associadas mostram uma coleção brilhante de imagens que colocam os esportes radicais sob uma nova luz. Quando uma sequência de fotos já fantásticas é costurada no Photoshop, os resultados são de alguma forma ainda mais espetaculares.

Faça uma viagem conosco enquanto exploramos alguns dos instantâneos mais legais do desenrolar da ação.

Snowboard urbano

Denis Leontyev pode ser visto regularmente snowboarding em Moscou, Rússia. Esta imagem é apenas um exemplo de sua paixão por rasgar encostas e paisagens urbanas e que lugar melhor para fazer isso do que no auge do inverno russo?

Travessuras de snowboard

Denis Leontyev é um snowboarder incrível que veio da Rússia. Sua carreira começou em 2011 e ele continuou a crescer cada vez mais.

Para a produção do Film Sport em 2018, ele foi capturado fazendo algumas manobras surpreendentes fazendo snowboard do telhado de um prédio em Kirovsk, na Rússia. A imagem resultante faz com que tudo pareça desafiador da gravidade se você olhar da esquerda para a direita - ele está aparentemente subindo no prédio de costas.

Red Bull Rampage 2018

O Red Bull Rampage é uma competição insana de mountain bike que mostra corredores de downhill, free riders e slopestyle subindo pelas encostas e encostas das montanhas. Em 2018, o evento foi realizado em Virgin, Utah e a competição foi acirrada.

Esta imagem é uma sequência de fotos costuradas juntas que capturam um dos competidores dando um incrível salto na descida. A imagem resultante é quase tão fantástica quanto a façanha em si.

Wakeboard em torno de uma escavadeira

Parks Bonifay é uma lenda do wakeboard. Ele venceu os X Games com apenas 14 anos e continuou a impressionar - dominando vários eventos e realizando feitos impressionantes. Ele é conhecido como o primeiro wakeboarder documentado a pousar um 1080. Aqui, ele o viu esculpindo uma pá de escavadeira durante a produção de Falling Rocks na Caríntia, na Áustria

Uma viso do futuro

Matt Jones é um atleta de slopestyle e feeride com mentalidade competitiva. Esta imagem incomum dele em ação mostra o que parece ser uma visão do futuro enquanto ele se vê entrando na hélice. Um borrão de cor e velocidade substitui a visão dele parado, olhando para o obstáculo à frente.

Descendo em velocidade

Outra foto do Red Bull Rampage em Virgin, Utah, mostra o freerider de mountain bike Brandon Semenuk fazendo seu trabalho, descendo uma ladeira em alta velocidade.

A sequência de imagens faz com que pareça que vários motoqueiros diferentes desceram a ladeira ao mesmo tempo, seguindo cuidadosamente em rápida sucessão.

A corrida sinuosa

Sébastien Buemi é um piloto do Campeonato Mundial de Resistência e lenda da Fórmula E. Ele tem rasgado faixas em um veículo ou outro desde os 15 anos de idade. Aqui, ele pode ser visto se apresentando durante The Pass no Tremola em Airolo, Suíça, em 20 de setembro de 2017.

Esta imagem é uma das favoritas desta coleção e parece mostrar uma linha perfeitamente sincronizada de carros serpenteando pela estrada, mas na verdade é apenas um homem e seu veículo.

Aros de tiro

Sergio Llull , um dos jogadores de basquete mais habilidosos da Europa, é mostrado aqui realizando uma série de arremessos incríveis durante uma sessão de fotos em Madri, na Espanha. Uma sequência de tiros costurados faz parecer que há um fluxo interminável de bolas saindo dele e caindo sem esforço no aro.

Extension Man backflip

Szymon Godziek foi capturado pela câmera durante o projeto Extension Man em Proszkowice, Polônia. Este evento também é o momento em que ele conseguiu o primeiro backflip superman do mundo para agarrar um assento com uma mão. Rasgando o curso de slopestyle personalizado com enormes saltos de terra realizando truques e saltos com estilo e sutileza.

Fuga Fabiolous

O motociclista de ensaio, Fabio Wibmer, é visto aqui em uma sequência costurada de imagens capturadas durante as filmagens de seu vídeo Fabiolous Escape 2.0 . Este vídeo mostra o motociclista em pleno voo, saltando de helicópteros e muito mais em Saalbach-Hinterglemm, Áustria. A foto em si conta as travessuras repletas de diversão apresentadas na filmagem e as habilidades do piloto.

Caleidoscpio

Kriss Kyle vem realizando manobras em uma BMX desde os 10 anos. Desde então, ele participou de várias competições e viajou pelo mundo todo para filmar acrobacias e participar de eventos. Aqui ele é visto fazendo truques para o inovador projeto de vídeo Kaleidoscope em 2015.

Snowboarding Big Air

Esta imagem mostra Seppe Smits se apresentando em Saas-Fee, Suíça, em 2016. O habilidoso snowboarder conseguiu pegar um pouco de ar e a fotografia resultante é extremamente impressionante. Este snowboarder de estilo slopestyle tem rasgado as encostas nevadas desde 2009 e ganhou vários eventos, incluindo Campeonatos Mundiais e Copas do Mundo.

Stunting no lago

Aaron Colton é visto aqui fazendo algumas acrobacias em um lago seco em Lucerne Valley, Califórnia, EUA. Este campeão de motociclismo fez seu nome em uma variedade de disciplinas, incluindo Street Freestyle, AMA Pro Road Racing e AMA Pro Flat Track. Esta sequência mostra-o em ação, fazendo o que mais gosta.

Arco-ris de esqui livre

Russell Henshaw é um atleta olímpico de inverno e uma lenda do esqui livre. Ele descobriu a paixão pelo pó branco quando tinha apenas quatro anos e aos 14 já ganhava títulos e impressionava o público.

Com essa costura incrível, ele pode ser visto pegando um pouco de ar e criando um arco-íris enquanto pratica alguns movimentos em Perisher, Austrália.

Um mergulho nas profundezas

Caso você não tenha percebido desta imagem, Orlando Duque é um entusiasta do mergulho no penhasco. Ele também é incrivelmente talentoso e ganhou nada menos que 11 títulos mundiais com isso, e também fez parte do Guinness Book of World Records duas vezes. Esta imagem o mostra mergulhando na Antártica em 2018.

Wakeskating noite

Uma cena muito mais colorida mostra uma sequência de impressão 3D de Zuzana Vrablova em um cenário noturno escuro construído em um estúdio em Praga, República Tcheca, em 13 de outubro de 2014.

O duplo backflip

Daniel Bodin é um atleta multidisciplinar apaixonado por coisas movidas a motores. Ele é um grande negócio no mundo do Freestyle Snowmobile Cross e tem uma queda por fazer backflips inacreditáveis.

Esta foto de janeiro de 2017 mostra uma sequência brilhante de imagens costuradas para mostrar quando ele voou para o céu para se tornar a primeira pessoa a dar um backflip duplo em um snowmobile.

Motocross Freestyle em ao

O Red Bull FMX Jam coloca os campeões do motocross de estilo livre uns contra os outros - exibindo suas habilidades e mostrando seus talentos para todos verem. Aqui, Alexey Kolesnikov se apresenta em Almaty, Cazaquistão, em 2018. Esta gloriosa sequência mostra as habilidades desses pilotos para desafiar a gravidade e as emoções que eles proporcionam ao público.

Ao infinito e alm

Em uma série bastante impressionante de fotos costuradas, Markus Stoeckl se apresenta durante a V-Max no Deserto do Atacama, Chile, em 10 de dezembro de 2016. Aqui, ele tentou bater seu próprio recorde mundial estabelecendo uma nova velocidade de downhill mountain bike. A imagem final resultante parece vê-lo se distanciar e se transformar em uma versão minúscula de si mesmo.

Imaginao Red Bull

Chris Tedesco capturou esta incrível foto de sequência do piloto de motocross Tyler Bereman no evento Red Bull Imagination 2020. Aqui ele pode ser visto casualmente voando por cima de um enorme obstáculo com o brasão da Red Bull com uma delicadeza que desafia a gravidade.

Habilidades de pilotagem srias

Nós amamos essa foto. Não é apenas uma visão fantástica das habilidades de pilotagem, mas também uma obra fotográfica impressionante.

Predrag Vuckovic criou esta sequência ao capturar fotos do piloto do helicóptero acrobático da Red Bull, Aaron Fitzgerald, realizando vários feitos ao longo do Estatuto da Liberdade em 2019.

Panfletos da alma

Os pilotos do Soul são um grupo de acrobatas aéreos magníficos e enlouquecidos que realizam todos os tipos de acrobacias e esportes de vôo livre para sua diversão e outros.

Max Haim os capturou aqui, aparentemente voando no ar acima de um farol em La Coubre em La Tremblade, França. Gracioso, impressionante e magnífico de observar.

Mergulho de helicptero

Orlando Duque é geralmente um atleta de mergulho do penhasco, mas nesta ocasião ele voou para os céus acima das águas de San Andres, na Colômbia, e mergulhou 27 metros de um helicóptero nas águas frias abaixo.

Esta sequência de fotos de Maximiliano Blancowas é uma homenagem perfeita a um feito incrível e também a um atleta talentoso.

Escrito por Adrian Willings.