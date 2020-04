Fotos subaquáticas impressionantes que deixarão você sem fôlego

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há algo de mágico nas fotos subaquáticas. Se você não acredita em nós, imagine a capa Nevermind do Nirvana com o bebê deitado em um tapete, em vez de nadar na piscina.

As bibliotecas de fotos estão cheias de fotos subaquáticas emocionantes, mas há muitas jóias no Flickr, na Wikimedia e em outras bibliotecas também, e você também pode usar essas fotos em suas próprias criações.

Aqui estão algumas das fotos subaquáticas mais impressionantes que já vimos; alguns são surpreendentes por causa do momento em que capturaram; outros por causa das histórias de seus súditos, e outros ainda por causa do que dizem sobre o que nós humanos fizemos com tantas espécies.

Observe que a última foto pode não ser apropriada para espectadores mais jovens.

Nem tudo que você vê debaixo dágua vive debaixo dágua. Visitantes como este urso polar são más notícias para focas, porque estão procurando o jantar: para muitas focas, esse rosto pode ser a última coisa que vê, pois está preso a um corpo que pesa até 450Kg. Os ursos polares são outra espécie que sofre por causa dos seres humanos: as mudanças climáticas estão destruindo o gelo em que vivem e foram classificadas como espécies ameaçadas pelos EUA em 2008.

O fotógrafo grego fez bom uso da cor nesta foto de um tubarão cinza: parece muito mais sinistro do que realmente é, porque o tubarão cinza não é realmente perigoso para os seres humanos, a menos que você use um maiô feito de carne crua. Como muitas fotografias marinhas, esta tem uma subcorrente triste, porque, como muitos tubarões, o tubarão-cinzento está sofrendo com um número decrescente após anos de pesca comercial: enquanto são espécies protegidas, a pesca ilegal ainda ocorre.

Guichard é de Londres, mas você não verá muitos Humboldts por lá: é nativo da América do Sul, embora essa foto tenha sido tirada em um parque de pássaros na França. Você provavelmente adivinhou isso pela cor de fundo: as fotos subaquáticas em compartimentos relativamente pequenos tendem a ser muito mais verdes do que as capturadas ao ar livre. No entanto, é uma excelente foto, capturando um excelente olhar lateral de seu assunto.

Tecnicamente, esta foto é apenas um pouco subaquática, pois o assunto foi levado para uma piscina de rochas - mas estamos incluindo porque é um ótimo exemplo de como tantas criaturas marinhas podem ser de outro mundo. Essa pequena beleza azul é mais conhecida como andorinha do mar, lesma do mar azul ou Lizard Nudibranch, que seria um excelente nome artístico para alguém de uma banda. É uma pequena lesma azul do mar que flutua de cabeça para baixo na água; a coloração azul é camuflada, de modo que se funde com o azul da água, enquanto o lado subaquático é cinza-prateado. Não pegue uma se a vir: elas causam uma picada muito dolorosa.

O NOAA é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA, a agência científica que se concentra nos oceanos e na atmosfera. Seu feed do Flickr está cheio de imagens incríveis como esta, tiradas no recife Pearl e Hermes do Havaí. Adoramos porque captura muito bem a curiosidade lúdica do selo. Esse selo em particular é um selo jovem de monge, um dos dois tipos restantes de selo de monge: o terceiro, o selo de monge do Caribe, está extinto. Este camarada é um selo de monge havaiano, o único selo nativo do Havaí e, infelizmente, mais um nome na lista de espécies ameaçadas de extinção.

Esta linda foto de uma baleia jubarte que inspeciona um mergulhador está em toda a Internet - e, infelizmente, geralmente é publicada sem crédito em sites de papéis de parede, sites de fotos grátis e assim por diante. Mais uma vez, estamos nas boas mãos da NOAA, e esta foto ajuda a comunicar a escala e a majestade dessa criatura extraordinária. Algumas jubarte podem crescer até 16 metros e pesar até 30 toneladas, o que é ainda mais incrível quando você acessa o YouTube para vídeos deles se lançando no ar. Esta é uma criatura que você realmente não quer que a barriga caia no seu pedal.

Se não confiassemos no NOAA, pensamos que eles fizeram esse em um aplicativo de modelagem 3D. O sifonóforo de cores maravilhosas é uma Cnidaria, um grupo de criaturas que inclui corais e águas-vivas, como a infame Guerra Portuguesa dos Man O , e algumas delas são incrivelmente grandes: espécimes com até 40 metros foram descobertos. Os mais coloridos vivem nas águas mais profundas e alguns são até bioluminescentes, brilhando quando perturbados. Eles são predadores, mas também são muito vulneráveis, pois se quebram com muita facilidade.

Vamos ter um pouco de arte. Esta imagem impressionante de Engin Akyurt é a nossa favorita em uma série de fotos subaquáticas: gostamos da composição, da quietude do modelo e do contraste entre o preto profundo do fundo e o vermelho brilhante do vestido da modelo. As bibliotecas de fotos contêm várias fotos artísticas subaquáticas - por exemplo, o Adobe Stock tem uma seleção de mulheres em roupas de cores vivas e casais nadando enquanto vestem roupas formais - mas preferimos esta: ela faz mais com menos.

As águas-vivas não são estranhas? Pode ser um alienígena do espaço, ou o padrão criado por algo vazando tinta na água. É uma imagem brilhantemente colorida do versátil Tim Mossholder, cujas fotos costumam fazer muito uso da cor, como nesta foto. Não sabemos quais são as espécies específicas de água-viva, mas a combinação de roxo e rosa geralmente traz más notícias para suas presas e para qualquer humano que tenha a sorte de chegar perto demais.

Adoramos todas as fotos de tartarugas por causa de suas expressões incrivelmente impressionadas, mas gostamos particularmente desta porque o uso da perspectiva de Tom Fisk faz parecer que o mergulhador está se aproximando de uma tartaruga muito maior do que ele. A foto foi tirada na Ilha Komodo, na Indonésia, que abriga cinco espécies de tartarugas marinhas - e, embora essa tartaruga em particular não seja gigante, elas podem crescer até 2 metros de comprimento e pesar até 590 kg.

Kalisinski tirou algumas fotos bonitas nas águas mornas e limpas de Mallorca, e essa foto de perto de uma água-viva de outro mundo é ótima: ela captura não apenas a esquisitice estranha de seu objeto, mas também os tentáculos flutuantes que ele usa para pegar suas refeições. Embora Kalisinski não nomeie as águas-vivas, achamos que é Pelagia Noctiluca, uma visão relativamente pequena e bastante incomum nas águas maiorquinas, mas que você não quer ficar do lado errado: esses tentáculos podem causar dor, queimação e cãibras musculares. .

Há esquisito, e depois há Red Jellyfish esquisito. Esse adorável luminoso se parece com um visitante de outro planeta, e gostaríamos de saber quem tirou a foto, onde a tirou e que tipo de medusa em particular é esse. Infelizmente, o Pixabay pode apenas nos dizer que foi filmado em 2013 em uma Panasonic DMC-FZ200, o que não é realmente muito útil.

Quem precisa de criaturas extraordinárias quando você pode fazer um mergulhador soprar algumas bolhas de sua máscara? Esta foto não atribuída do Pixabay funciona de maneira brilhante porque é livre de contexto: podemos compor toda a história de fundo e imaginar que ele é um espião, ou que ele acabou de ver um tubarão realmente grande e irritado.

Há algo assustador nas coisas feitas pelo homem que não foram projetadas para viver no fundo do mar, e os sites de fotos estão cheios de fotos fascinantes de naufrágios e outros veículos que acabaram onde não eram destinados. Mas, por mais interessantes que sejam, estamos mais atraídos pelas ruínas da arquitetura e de coisas incríveis como essas estátuas afundadas da ilha mexicana de Isla Mujeres. Parece o resultado de uma tragédia, mas na verdade é um museu de arte moderna, que é bastante surpreendente.

Nossa fotografia final é a mais triste: tirada pelo fotógrafo do Greenpeace Salvatore Barbera, também conhecido como Capitan Giona, é o corpo de uma tartaruga afogada por uma rede de pesca. Embora muita pesca seja naturalmente responsável em termos ambientais, ela ainda tem suas vítimas, e a sobrepesca ilegal trouxe algumas espécies à beira da extinção. Mas não é só a pesca que ameaça a vida marinha. A poluição, especialmente na forma de plástico, também está causando um grande prejuízo.