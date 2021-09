Imagens incríveis da competição Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, a competição Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano reúne um número recorde de inscrições de todo o mundo e mostra algumas imagens realmente fantásticas para os vencedores finais. Este ano não é diferente.

Como era de se esperar, as imagens são impressionantes, lindas e de tirar o fôlego. Eles mostram a natureza no seu melhor e demonstram uma amplitude de talento inegável da fotografia para admirarmos.

Analisamos as inscrições e retiramos alguns de nossos favoritos. Isso inclui fotos incríveis deste ano e de anos anteriores também. Com o Peoples Choice Award e também as imagens dos vencedores do Grande Título , prêmios Adultos e prêmios Jovens .

Para ver o que há de melhor, pode visitar a exposição no Museu de História Natural .

Deep Feelers

Da categoria subaquática vem esta foto maravilhosa que foi selecionada como uma entrada altamente elogiada.

Esses camarões narval são vistos capturados fantasticamente contra um lindo fundo azul.

Storm Fox

O fotógrafo Jonny Armstrong seguiu esta raposa por vários dias antes de tirar esta foto incrível com um pano de fundo tempestuoso.

O resultado foi outra imagem altamente elogiada, desta vez na categoria de retratos de animais.

Prejuízo líquido

Nem todas as imagens da competição mostram a beleza da natureza, às vezes mostram a destruição dela pelo homem. Como esta imagem de Audun Rikardsen.

A foto mostra as consequências da pesca excessiva. Um barco pegou muitos peixes e a rede se quebrou, espalhando toneladas de peixes mortos na água ao redor. Uma coisa boa veio da foto, pois foi usada para levar o dono do barco ao tribunal para responder pelo problema.

Elefantes no Crepúsculo

Com esta imagem e mais de 30 anos de trabalho fotográfico, Frans Lanting foi agraciado com o "Prêmio pelo conjunto de sua obra de fotógrafo de vida selvagem do ano" em 2018. Uma cena tranquila à noite no poço.

"Certa noite, durante a estação seca de Botswana, entrei em um poço de água para capturar um reflexo cintilante de uma reunião de elefantes no crepúsculo, com uma lua cheia suspensa em um céu rosa luminoso. A imagem é minha homenagem às qualidades primitivas do sul da África deserto, a grandeza dos elefantes e a preciosa natureza da água em uma terra de sede. "

O casal de ouro

Esta imagem foi tirada por Marsel van Oosten e foi escolhida entre as inscrições como o vencedor do grande título , o que lhe valeu o título de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano 2018.

"Enquanto o grupo de macacos dourados de nariz arrebitado Qinling pulava de árvore em árvore, Marsel lutava para acompanhar, escorregando e tropeçando em troncos. Gradualmente, ele aprendeu a prever seu comportamento e capturou o macho e a fêmea em repouso. Com o Sol filtrando do dossel, eles são banhados por uma luz mágica, seus cabelos dourados brilhando contra os verdes frescos da floresta.

Este par pertence a uma subespécie de macaco dourado de nariz arrebitado restrito às montanhas Qinling. Entre os primatas mais marcantes do mundo, esses macacos correm o risco de desaparecer. Seu número tem diminuído constantemente ao longo das décadas e agora existem menos de 4.000 indivíduos restantes. "

Leopardo solto

O outro vencedor do Grande título, Skye Meake ganhou o título de Jovem Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano 2018 por esta imagem de um leopardo de aparência bastante relaxada.

"Notoriamente tímidos e evasivos, os leopardos residentes da Reserva de Caça Mashatu são difíceis de localizar. Mas desta vez Skye teve sorte. Depois de rastrear os leopardos por algumas horas, ele encontrou Mathoja - uma mulher bem conhecida. momento, pouco antes de o leopardo adormecer, Skye capturou um retrato pacífico desta criatura majestosa.

Nomeada por guias locais, Mathoja significa aquela que anda mancando - um título dado a ela após uma grave lesão na perna quando era um filhote. Embora suas chances de sobrevivência fossem mínimas, Mathoja agora é uma adulta saudável. Ela é uma das sortudas - esta espécie foi classificada como vulnerável e muitos leopardos são caçados ilegalmente por suas peles altamente desejáveis. "

Tudo o que resta

Uma das inscrições do LUMIX Peoples Choice Award vem de Phil Jones e mostra o lado destruidor da natureza enquanto um pássaro se banqueteia com um Leão-marinho em decomposição.

"Uma orca macho havia encalhado cerca de uma semana antes da visita de Phil à Ilha do Leão Marinho, nas Ilhas Malvinas. Apesar de seu enorme tamanho, as areias movediças quase cobriram toda a carcaça e os necrófagos, como esta caracara estriada, começaram a se mover."

Retrato de família

Não é uma foto comum de família, mas certamente é magnífica. Este incrível retrato de uma coruja cinza e sua família foi fotografado por Connor Stefanison e está incluído na categoria LUMIX Peoples Choice Award.

"Uma grande coruja cinza e seus filhotes sentam-se em seu ninho no topo quebrado de um pinheiro de Douglas em Kamloops, Canadá. Eles olharam para Connor apenas duas vezes enquanto ele os observava durante a temporada de nidificação em um esconderijo de árvore de 15 metros acima."

Adolescente

O amor está no ar ou debaixo dágua? Esta foto mostra um cachalote ficando um pouco brincalhão, mas não tendo muita sorte. Uma imagem subaquática brilhantemente cronometrada de Franco Banfi .

"Franco estava mergulhando em Dominica, no Mar do Caribe, quando testemunhou esse jovem cachalote tentando copular com uma fêmea. Infelizmente para ele, seu filhote estava sempre no caminho e o macho brincalhão tinha que perseguir continuamente o filhote problemático."

Encontro Curioso

Outra foto incrível e incrivelmente oportuna mostra um encontro incrível com uma foca na Antártica. Nós nos perguntamos se o selo ficou tão surpreso ao ver o fotógrafo quanto ele apareceu.

"Qualquer encontro próximo com um animal no vasto deserto da Antártica acontece por acaso, então Cristobal ficou emocionado com este encontro espontâneo com uma foca caranguejo na Ilha de Cuverville, Península Antártica. Essas criaturas curiosas são protegidas e, com poucos predadores, prosperam. "

A luta de um urso polar

Uma cena fotográfica que mostra as agruras que também sofreu no reino animal. Esta foto terrivelmente triste mostra um urso polar faminto em busca de algo para comer.

"Todo o corpo de Justin doeu enquanto observava este urso polar faminto em um acampamento de caçadores abandonado, no Ártico canadense, lentamente se levantando. Com pouco e cada vez mais gelo para se mover, o urso é incapaz de procurar comida . "

Sob a neve

Uma bela cena de inverno mostra um esquilo olhando ao redor enquanto a neve cai. Esta foto não era o assunto originalmente pretendido - o fotógrafo Audren Morel estava realmente tentando tirar fotos de pássaros. Este pequeno esquilo incrível estava por perto e chamou a atenção.

"Sem medo da nevasca, este esquilo veio visitar Audren enquanto ele tirava fotos de pássaros na pequena vila Jura de Les Fourgs, França. Impressionado com a resistência do esquilo, ele o tornou o tema da filmagem."

Vínculo de irmãos

Amamos essa foto de amor fraternal . Mesmo as criaturas mais ferozes deste planeta têm um lado suave. Família é tudo, mesmo para irmãos peludos.

"Esses dois homens adultos, provavelmente irmãos, cumprimentaram e esfregaram rostos por 30 segundos antes de se acomodarem. A maioria das pessoas nunca teve a oportunidade de testemunhar tal sensibilidade animal, e David ficou honrado por ter experimentado e capturado tal momento."

Olhar de leopardo

Uma bela e assustadora visão de um leopardo olhando de volta para as lentes. Não é algo que você gostaria de ver de perto na natureza, mas brilhante quando capturado pelo olho especialista de Martin van Lokven .

"Durante uma estadia de três semanas no Parque Nacional do Serengeti, na Tanzânia, Martin encontrou esta leopardo fêmea várias vezes. Chamada de Fundi pelos guias locais, ela era bem conhecida na área. No final da tarde, Fundi deixou a árvore em que estava descansando e parou pelo carro de Martin, fixando-o com seu olhar magnífico. "

Festa na piscina

É uma festa e todos estão convidados. Vários pássaros maravilhosamente coloridos se aglomeraram em um poço durante a estação de seca e são vistos brincando nas águas frias. Uma foto brilhante capturada por Luke Massey .

"À medida que a seca no Parque Nacional Luangwa do Sul da Zâmbia se estendia, os poços diminuíram em poças. Bandos de pombinhos de Lilian se reuniram e, quando a costa estava limpa, eles desceram para esta lagoa. Eles avançaram arrastando os pés, revezando-se para beber e se banhar, como se estivesse em uma esteira. "

Emboscada

Outra foto do Peoples Choice Award mostrando o poder dos predadores na natureza. Esta imagem de Federico Veronesi foi tirada no Zimbábue e mostra a beleza aterrorizante dos animais em sua forma mais violenta.

"Em uma manhã quente em Chitake Springs, no Parque Nacional de Mana Pools, no Zimbábue, Federico observou uma velha leoa descer do topo da margem do rio. Ela estava esperando para emboscar qualquer animal que passasse visitando um poço próximo o leito do rio. "

Vermelho, prata e preto

Uma foto brilhante de algumas raposas capturada perto de sua toca na América do Norte. Esta imagem foi tirada por Tin Man Lee depois que ele esperou pacientemente pelo tempo perfeito para capturar esta foto incrível.

"Tin teve a sorte de saber sobre uma toca de raposas no estado de Washington, América do Norte, que era o lar de uma família de raposas vermelhas, pretas e prateadas. Depois de dias de espera pelo bom tempo, ele finalmente foi recompensado com este momento comovente."

Três reis

Não é uma visão que você provavelmente verá regularmente, mas mesmo assim uma bela vista. Esta foto de Wim Van Den Heever mostra alguns pinguins bastante magníficos envolvidos em rituais de acasalamento.

"Wim encontrou esses pinguins-reis em uma praia nas Ilhas Malvinas quando o sol estava nascendo. Eles foram apanhados em um fascinante comportamento de acasalamento - os dois machos estavam constantemente se movendo ao redor da fêmea usando suas nadadeiras para se defenderem."

Kuhirwa lamenta seu bebê

A natureza é repleta de beleza tanto quanto de tragédia. Esta foto de Ricardo Núñez Montero mostra um gorila da montanha cuidando do corpo de seu filho que infelizmente faleceu.

"Kuhirwa, uma jovem gorila da montanha, não desistia de seu bebê morto. Inicialmente, ela aninhou e cuidou do minúsculo cadáver, carregando-o nas costas como as outras mães. Semanas depois, ela começou a comer o que restava dele. Forçada por a pouca luz para trabalhar com uma grande abertura e uma estreita profundidade de campo, Ricardo focou no corpo e não no rosto de Kuhirwa.

De elefantes acariciando os ossos de familiares falecidos a golfinhos tentando manter companheiros mortos à tona, há uma abundância de evidências confiáveis para mostrar que os animais expressam tristeza visivelmente. As ações iniciais de Kuhirwa podem ser interpretadas como luto, seu comportamento mostrando a dor de uma mãe que perdeu seu filho. "

Gorila da montanha em repouso

Uma cena pacífica e serena de um bebê gorila descansando um pouco. Esta imagem foi capturada por David Lloyd e aparece na categoria LUMIX Peoples Choice Award.

"O bebê gorila agarrou-se à mãe enquanto mantinha um olho curioso em David. Ele estava fazendo uma caminhada em South Bwindi, Uganda, quando encontrou toda a família. Seguindo-os, eles pararam em uma pequena clareira para relaxar e cuidar um do outro . "

Raposa encontra raposa

Uma das poucas fotos da natureza que foram realmente tiradas na selva urbana. Esta imagem não poderia ser muito mais perfeita quando uma raposa de verdade contorna a esquina de uma estrada perto de um mural.

"Matthew fotografa raposas perto de sua casa no norte de Londres há mais de um ano e desde que avistou essa arte de rua sonhava em capturar essa imagem. Depois de incontáveis horas e muitas tentativas fracassadas, sua persistência valeu a pena."

Passeio de Roller

A natureza não é ótima? Criaturas de todas as formas e tamanhos apenas progredindo, vivendo juntos em harmonia. Esta foto brilhantemente capturada por Lakshitha Karunarathna mostra um pássaro conhecido como rolo de peito lilás cavalgando nas costas de uma zebra. Que visão colorida contra um fundo listrado preto e branco.

"Lakshitha estava em um safári na Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, quando avistou uma visão incomum - um rolo de peito lilás andando em uma zebra. Normalmente eles preferem empoleirar-se no alto da folhagem, mas esse rolo passou uma hora ou mais andando por aí e aproveitando a refeição ocasional de insetos. Lakshitha esperou que as zebras ao redor formassem o cenário perfeito antes de fazer esta safra apertada. "

A passagem da meia-noite

Uma foto meio subaquática capturada à meia-noite não apenas destaca maravilhosamente as estrelas, mas também um cervo vermelho que está quase posando para a foto. Esta imagem de Vegard Lødøen foi selecionada para a categoria de animais altamente recomendados em 2018 em seu ambiente.

"Um sonho se tornou realidade quando eu tirei esta foto, diz Vegard. Depois de anos de pesquisa, ele finalmente encontrou um local ribeirinho visitado pelo veado de Valldal. Depois de submergir parcialmente sua câmera em uma caixa à prova dágua, ele instalou um flash acima e abaixo da água, junto com sensores de movimento. Perto da meia-noite, um homem cruzou o rio - a câmera capturando sua pose orgulhosa.

Depois dos alces, o veado-vermelho é a maior espécie de veado. Apenas os machos têm chifres, que crescem mais de um metro de comprimento e pesam até cinco quilos. No final de cada inverno, eles perdem os chifres, que são feitos de osso - quando chega a primavera eles voltam a crescer, protegidos por uma cobertura macia conhecida como veludo. ”

Lanche noturno

A fotografia de Audun Rikardsen de uma baleia assassina banhada pela luz da superfície foi selecionada como a fotografia subaquática altamente recomendada. Uma imagem brilhante que mostra a majestade subaquática do mar.

"Um grande número de arenques estava passando o inverno nos fiordes do norte, atraindo centenas de predadores e barcos de pesca noturnos. As baleias-assassinas perceberam que o som das redes sendo içadas significava a possibilidade de uma refeição fácil. Audun pediu aos pescadores que apontassem seus mais fortes luz na água, para capturar seu tiro.

As baleias assassinas são os maiores membros da família dos golfinhos. Embora seja uma espécie, pensa-se agora que existem vários tipos que vivem em áreas diferentes, usando estratégias de caça e estruturas sociais específicas. Esta é uma forma masculina do leste do Atlântico Norte, que é conhecida por trabalhar junto com outras baleias assassinas para agrupar peixes em cardumes densos. "

Segurando

Outra foto de família comovente mostra um belo momento em que uma criança pequena segura suavemente a mão de sua mãe. Jami Tarris tirou esta imagem enquanto estava em Bornéu e a foto então fez seu caminho para a categoria LUMIX Peoples Choice Award.

"Este close-up captura o momento comovente em que um bebê põe sua mãozinha na mão grande de sua mãe. Jami tirou esta fotografia enquanto ela estava em Bornéu trabalhando em uma história sobre os efeitos da agricultura de óleo de palma no habitat dos orangotangos. Perda de floresta tropical primária é uma séria ameaça para esta espécie já criticamente ameaçada. "

Preguiça saindo

Esta foto é uma obra de arte brilhante. A preguiça é certamente uma pessoa feliz. Para conseguir a imagem, o fotógrafo Luciano Candisani teve que escalar o dossel para enquadrá-la perfeitamente.

"Luciano teve que escalar a árvore de cecropia, na Mata Atlântica protegida do sul da Bahia, Brasil, para tirar uma foto ao nível dos olhos desta preguiça de três dedos. As preguiças gostam de se alimentar das folhas dessas árvores, e por isso costumam ser visto no alto do dossel. "

A terra de gelo e neve

Uma criatura incrível capturada caminhando por uma paisagem deslumbrante de gelo e neve colorida pelos raios do sol. Essa cena incrível foi fotografada por Josh Anaon e aparece na categoria LUMIX Peoples Choice Award.

"O Ártico é lindo o ano todo, mas no final do inverno, quando as temperaturas chegam a -30˚C (-22˚F) e tudo é branco e o sol fica baixo no horizonte, é deslumbrante. Josh estava em um barco em um fiorde em frente a Longyearbyen, Svalbard, Noruega, e encontrou este urso polar caminhando ao longo da borda do gelo. Ela estava curiosa, passando pelo barco duas vezes - apenas o tempo suficiente para Josh tirar uma foto com seu casaco branco brilhando no sol poente. Depois de satisfazer sua curiosidade, ela silenciosamente se afastou. "

Relaxe e relaxe

Uma sessão de relaxamento fantástica e sem dúvida merecida para estes gorilas. O garotinho parece que está completamente enregelado depois de cansar seus pais. Um sentimento que conhecemos muito bem! Esta imagem foi capturada por Alan Chung nas profundezas de Ruanda.

"Depois de mais de duas horas de caminhada com guardas-florestais no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda, Alan encontrou o grupo familiar Hirwa (que significa o sortudo). Esse grupo de 16 gorilas da montanha é liderado por um único dorso-prateado forte. Eles eram alimentando-se de brotos de bambu jovens e relaxando em um local aberto e arborizado. Sorte para Alan, de fato! "

Gato legal

É um trabalho sedento ser tão legal. Um leão leva um momento para dar um toque de líquido refrescante. Esta fotografia sensacional foi altamente elogiada pelos juízes e por boas razões também.

"Eu adoro criar fotos com impacto, diz Isak, que costuma estar à procura dos animais mais icônicos da Zâmbia. Ele estava fotografando um bando de leões quando esta leoa se afastou. Antecipando que ia tomar uma bebida, ele se posicionou ao lado O poço mais próximo, que então apareceu através da grama alta, emoldurado por uma parede de um verde exuberante.

Os leões matam mais de 95 por cento de suas presas à noite e passam a maior parte do dia descansando. Embora bebam prontamente quando há água disponível, eles também são capazes de consumir umidade suficiente de suas presas e plantas - tornando-os perfeitamente adaptados à sua paisagem árida. No entanto, apesar disso, o número de leões está diminuindo significativamente. "

Tigerland

Outra imagem escolhida pelos jurados como muito elogiada, esta foto de Emmanuel Rondeau é impressionante. Um dos mais perigosos e majestosos dos grandes felinos estalou para todos nós desfrutarmos.

“Acompanhado por guardas florestais, Emmanuel escalou 700 metros para instalar oito câmeras, selecionando áreas com avistamentos anteriores de tigres e evidências de uso recente, como rastros, arranhões e fezes. As florestas não eram nada como eu já tinha visto, diz ele. Cada espécie era algo novo. Vinte e três dias depois, este tigre de Bengala olhou diretamente para uma de suas câmeras.

No Reino do Butão, os tigres estão voltando. Acredita-se agora que haja 103 tigres vivendo na natureza - quase um terço a mais do que a última contagem em 1998. Conforme o Butão se desenvolveu, o país criou uma rede de corredores de vida selvagem de um parque nacional a outro para permitir que a vida selvagem vagam relativamente sem perturbações. "

Senhor Bigodes

Uma imagem de retrato de animal altamente recomendável mostra um close-up de algumas morsas relaxando nas águas geladas. Nós amamos o quão temperamental essa imagem é, ela quase poderia ser a capa de um álbum.

"Estendendo a câmera à sua frente usando dois postes monopé e uma bóia, Valter mergulhou na água gelada para fotografar as morsas que avistou de seu bote. Isso chamou a atenção de alguns jovens curiosos que começaram a nadar em sua direção. encontro pacífico, Valter capturou este retrato íntimo do comprimento de um poste de distância.

Essas morsas têm probabilidade de viver até 40 anos, passando os dias vasculhando o fundo do mar, usando seus bigodes e focinhos para encontrar e extrair alimentos. Sua pele grossa protege-os do frio, pois procuram alimentos principalmente para moluscos, como amêijoas. Na água do Ártico, o fluxo sanguíneo para a superfície da pele é reduzido para reter o calor. "