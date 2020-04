Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Algumas das melhores imagens capturadas pelo Telescópio Espacial Hubble mostram um universo cheio de admiração e magnificência.

Reunimos algumas das vistas mais incríveis para mostrar como pode ser um espaço de tirar o fôlego.

Apenas esteja preparado para se sentir um pouco insignificante.

No final de 2018, o Telescópio Espacial Hubble capturou esta imagem de uma rede emaranhada SNR 0454-67.2. A imagem mostra os restos de uma supernova - uma bagunça emaranhada no espaço causada pelo fim de uma estrela massiva na região. A explosão resultante aparentemente enviou uma grande quantidade de material para o espaço circundante.

Uma imagem criada usando dados do Observatório de Raios-X Chandra da NASA revela o resultado cósmico da mistura de duas galáxias ao longo de milhões de anos. Esta área do espaço está localizada a 140 milhões de anos-luz da Terra, onde duas galáxias colidiram e causaram alguns fenômenos interessantes.

Regiões dessa área do espaço aparentemente mostram estrelas se formando a uma taxa extraordinariamente rápida. As várias cores mostram emissões de gás quente na área que se acredita representar a formação de novas estrelas.

Em 2017, o Hubble capturou esta imagem da Nebulosa da Aranha Vermelha, que hospeda uma das estrelas mais quentes conhecidas pelo homem. Esta estrela gera grandes ventos estelares que podem ser vistos alcançando até 62,4 bilhões de milhas.

Essas ondas estelares são causadas por choques supersônicos, que ocorrem quando o gás na área é comprimido, aquecido e depois se expande rapidamente. O resultado são ondas magníficas de radiação que podem ser facilmente vistas nesta imagem fantástica.

Esta imagem capturada pelo Telescópio Espacial Hubble mostra uma visão da Nebulosa da Águia - um aglomerado de estrelas na constelação de Serpens. Essa visão é inacreditavelmente superior a 6.500 anos-luz da Terra e mostra várias regiões de gás e poeira formadoras de estrelas que se estendem para formações semelhantes a pilares.

Esta nebulosa foi descoberta originalmente pelo astrônomo suíço Jean-Philippe Loys de Chéseaux em 1745, mas talvez seja mais conhecida graças a esta imagem do Telescópio Espacial Hubble.

A Nebulosa da Bolha está localizada a 8.000 anos-luz de distância da Terra e foi originalmente descoberta pelo astrônomo britânico Frederick William Herschel em 1787. A bolha é realmente o resultado dos ventos de uma estrela próxima e é o calor da estrela que causa brilhar.

As Galáxias de Antenas foram fotografadas pelo Telescópio Espacial Hubble várias vezes nas últimas décadas. Esta imagem é a mais recente e a mais impressionante. As galáxias mostradas nesta imagem estão travadas em uma batalha constante - entrando em conflito por várias centenas de milhões de anos.

Essa batalha espacial é tão violenta que as estrelas foram arrancadas de ambas as galáxias e formam um arco de fluxo que une as duas. Sinais desse caos cósmico podem ser vistos nas várias cores que circundam as galáxias.

Esta imagem mostra parte da constelação de Orion. Foi capturado durante o 23º ano do Telescópio Espacial Hubble em uso. A vista magnífica mostra ondas incríveis de poeira e gás, criando o que parece um gigante cavalo marinho espacial.

Pensa-se que a Galáxia Sombrero é uma das galáxias mais belas e fotogênicas do universo. Também é nomeado devido à sua semelhança com o famoso chapéu mexicano.

Uma galáxia brilhante e bem iluminada com um núcleo bulboso cercado por massas de gás. A galáxia é tão brilhante que pode ser facilmente vista através de pequenos telescópios da Terra, mas está além do limite do olho nu.

Esta imagem incrível do Telescópio Espacial Hubble mostra uma das vistas mais detalhadas da Nebulosa do Caranguejo já vistas. A imagem é realmente unida a partir de 24 imagens individuais capturadas pelo telescópio e achamos que você concorda, os resultados são espetaculares.

Com incríveis 55 anos-luz de largura e 20 anos-luz de altura, a Nebulosa da Lagoa é tão impressionante quanto bonita. Esta nebulosa está a 4.000 anos-luz da Terra e foi descoberta originalmente em 1654. Desde então, foi fotografada e analisada por astrônomos em todo o mundo.

Esta visão brilhantemente colorida da nebulosa de Órion mostra uma seção da nebulosa onde milhares de estrelas estão se formando. Incrivelmente, mais de 3.000 estrelas de tamanhos diferentes aparecem na região capturada por essa imagem única. A Nebulosa de Órion fica a 1.500 anos-luz da Terra e é a região de formação estelar mais próxima de nosso planeta. Como outras fotos nesta lista, essa imagem é composta de 520 fotos diferentes capturadas pelo Telescópio Espacial Hubble.

Esta imagem mostra faixas de poeira e aglomerados de estrelas desta galáxia gigante. Pensa-se que esses chamados coelhos de poeira sejam evidências de que essa massa é realmente o resultado da fusão com duas galáxias separadas.

Essa imagem incrível parece mais fantasia do que realidade, mas a visão brilhantemente colorida fala de atrito e caos cósmico. Um pilar em espiral de gás e poeira pode ser visto sendo envolvido pela luz brilhante das estrelas próximas.

Essa visão é de um viveiro estelar conhecido como Nebulosa Carina, a apenas 7.500 anos-luz de distância da Terra. Radiação e ventos cósmicos de estrelas recém-nascidas próximas são o que causa as formações semelhantes a pilares que podem ser vistas aqui. Jatos de gás, redemoinhos e pedaços de poeira e muito mais podem ser vistos à medida que novas estrelas nascem e crescem.

As cores são causadas pelo brilho dos diferentes gases - com oxigênio em azul, hidrogênio e nitrogênio em verde e enxofre em vermelho. Uma visão surpreendente, temos certeza que você concorda.

Esta incrível vista da nebulosa Carina mostra um incrível inferno e área de atividade onde novas estrelas estão nascendo. A radiação ultravioleta abrasadora e os ventos das estrelas nesta área do espaço criam a pintura cósmica colorida diante de seus olhos. Mais uma vez, essas cores representam os diferentes gases que fluem nas regiões - enxofre, hidrogênio e oxigênio girando maravilhosamente enquanto a natureza cria uma nova vida cósmica.

De nossa perspectiva na Terra, o Messier 57 (também conhecido como "A Nebulosa do Anel") tem uma forma elíptica com uma borda áspera e desgrenhada. O Telescópio Espacial Hubble mostra uma visão um pouco diferente - uma mais parecida com uma rosquinha distorcida. Essa visão é formada por gases expelidos de uma estrela vermelha gigante que está no processo de evoluir para uma anã branca.

Quem sabia que a poeira espacial poderia ser tão surpreendente? Esta imagem do Centaurus A foi tirada com o instrumento mais avançado do Hubble, a Wide Field Camera 3. Ela mostra detalhes incríveis nunca vistos antes das partes empoeiradas da galáxia.

O Centaurus A é uma das galáxias de rádio mais próximas da Terra emitindo emissões luminosas de rádio graças à radiação eletromagnética na região. Essas emissões de rádio facilitam a observação e o estudo das áreas. O centro do Centaurus A contém um buraco negro supermassivo que emite raios-X e comprimentos de onda do rádio da área.

Pensa-se que o Centaurus A já foi uma grande galáxia elíptica que colidiu com uma galáxia menor na região e se fundiu para criar a visão que vemos agora.

Esta imagem do Telescópio Espacial Hubble mostra uma pequena área da Nebulosa do Véu, também conhecida como Nebulosa da Vassoura de Bruxa. Esta visão mostra gás aquecido e ionizado e poeira cósmica da região. É também o rescaldo de uma supernova que explodiu na região entre 3.000 e 6.000 aC.

Ainda outra imagem da nebulosa Carina mostra a beleza do pilar de gás e poeira na região. Este pilar tem três anos-luz de duração e pode ser visto banhado pela luz brilhante de grandes estrelas próximas.

Esta imagem mostra uma região dispersa e distorcida do espaço - o resultado de um choque entre duas galáxias. Poderosas forças cósmicas esculpir as formas agora vistas aqui em uma galáxia conhecida simplesmente como NGC 4490.

47 Tucanae é, depois de Omega Centauri, o aglomerado globular mais brilhante no céu noturno. Como você pode ver nesta imagem, 47 Tucanae hospeda dezenas de milhares de estrelas.

Os cientistas que examinaram a área observaram como as estrelas anãs brancas que morreram migraram da região central para os arredores. Um processo que se sabia que acontecia, mas que não havia sido visto antes em detalhes até o início do estudo dessa área.

Esta bela vista da galáxia NGC 4526 parece mostrar uma galáxia pacífica brilhando intensamente nas profundezas do espaço. Essa visão serena mostra uma galáxia que hospedou duas explosões de supernova conhecidas apenas nas últimas décadas. Ele também tem um buraco negro supermassivo em seu núcleo, com uma massa incrível de 450 milhões de sóis.

Um disco de gás que gira rapidamente alcança espetacularmente o coração da galáxia e abrange sete por cento de todo o raio. Este disco gira a 250.000 metros por segundo. Tão notável quanto bonito.

A nebulosa de caranguejo mostrada em cores neon brilhantes e bonitas. Essa imagem fantástica foi criada combinando dados de diferentes telescópios que capturam todo o espectro eletromagnético, de ondas de rádio a raios-X. Esta nebulosa está localizada a 6.500 anos-luz da Terra e é o resultado de uma explosão de supernova observada pelos astrônomos em 1054.

No centro da Nebulosa do Caranguejo, está uma estrela de nêutrons superdensa, conhecida como pulsar. Esse pulsar gira uma vez a cada 33 milissegundos e, ao girar, dispara feixes de ondas de rádio e incríveis shows de luz visível. Ventos velozes do pulsar voam e energizam gás e poeira nas proximidades.

Essa vista deslumbrante mostra incríveis shows de luzes acontecendo na atmosfera de Júpiter. Essas auroras são o resultado de partículas de alta energia que entram na atmosfera do planeta. Essas partículas então colidem com átomos de gás e criam uma reação visível que também foi observada pela Juno Spacecraft da NASA .

Este artigo representa uma amostra pequena das muitas imagens capturadas pelo Telescópio Espacial Hubble e a maravilha do vasto espaço que circunda nosso planeta.