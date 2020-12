53 fotos impressionantes dos concursos globais de fotografia da The Nature Conservancy

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Todos os anos, o concurso global de fotografia da Nature Conservancy recebe um grande número de inscrições de fotógrafos de todo o mundo. Imagens de tirar o fôlego do nosso mundo no que há de melhor.

Como diretor de fotografia da organização, Bill Marr explica "O concurso de fotos da TNC é um cruzamento maravilhoso para aqueles que amam a natureza e os que amam a fotografia. Temos inscrições maravilhosas de todo o mundo, de belas paisagens ocidentais a esquilos em um quintal na Áustria . A fotografia é uma linguagem comum para todos. "

Como você pode imaginar, as entradas são bastante magníficas; somente nos últimos anos, surgiram algumas imagens realmente impressionantes. Coletamos algumas de nossas imagens favoritas para sua diversão, mas há muitas mais para ver nas galerias anteriores .

Nado ao nascer do sol

Pinguins no paraíso. Esta foto brilhante mostra as criaturas magníficas em seu habitat natural antes de um mergulho matinal refrescante. O fotógrafo conta a história do esforço feito para fazer esta incrível inscrição no concurso:

"Pinguins-reis se reúnem na praia de Salisbury Plain, na Ilha da Geórgia do Sul, para um mergulho matinal. Chegar à costa ao nascer do sol na Geórgia do Sul requer um pouco de planejamento, pois são na verdade cerca de 3 da manhã. A Geórgia do Sul é um paraíso natural."

Serenidade

Da ferocidade da natureza à incrível beleza de tirar o fôlego. Esta imagem de Jeremy Stevens mostra a beleza pacífica da Islândia.

"Cachoeira Aldeyjarfoss na Islândia, janeiro de 2018. Os lugares mais difíceis de chegar são geralmente os melhores e mais pacíficos."

Energia pura e fogo

Esta foto mostra a pura força destrutiva oculta sob a superfície de nosso humilde planeta. O céu de uma noite incrivelmente clara é um cenário magnífico para o vulcão Colima, no México.

"Vulcão Colima em erupção durante a noite mostrando sua força, foi tirada em Yerbabuena, Comala, Colima. Erupções vulcânicas em pequenas quantidades ajudam a reduzir o aquecimento global."

Cosmic Cany Cane

As planícies dobráveis da natureza, as curvas incríveis da paisagem e uma vista repleta de cores e maravilhas. Esta fotografia brilhante de Dustin Gregory mostra a majestade do nosso mundo, com a natureza intocada em exibição sob um céu noturno incrível.

"Maravilhas geológicas se desdobram sob os céus estrelados do Valley of Fire State Park em maio de 2017. A imensa poluição luminosa proveniente de Las Vegas ilumina a paisagem fazendo com que quase pareça ser de dia na calada da noite. Este lugar tinha uma aura assustadora naquela noite e me senti como se estivesse sendo observado, tornando-me uma das noites mais inquietantes, porém memoráveis, de filmar o céu noturno. "

O fim est prximo - segundo lugar

Este fragmento solitário de um iceberg parece falar muito sobre o aquecimento global. Esta fotografia, perfeitamente intitulada "o fim está próximo", foi tirada na Islândia pelo fotógrafo Andre Mercier e escolhida como a segunda colocada na competição.

"Este gelo pode ter milhares de anos e só recentemente se desprendeu da geleira Vatnajokull na baía de Jokulsarlon, na Islândia, e logo se derreterá no mar ..."

Jogo dos garanhes - vencedor do grande prmio

Esta imagem incrível de Camille Briottet foi escolhida como a vencedora do grande prêmio este ano. O fotógrafo descreve a cena que se desenrola diante de nossos olhos:

"Dois garanhões jovens jogam no Delta do Rhône, na região de Camarguais, na França. Eles estão treinando para futuras lutas contra outros garanhões pelos direitos de reprodução dentro do rebanho. Esta imagem me inspira porque mostra a força e a liberdade da natureza. Minha fotografia é contando a história de que a vida é uma luta! A natureza é magnífica, embora difícil e às vezes cruel; mas, ao mesmo tempo, a natureza é inteira e verdadeira. "

Encontro dos crocodilos

Esses crocodilos casualmente sentados nas águas também os fazem parecer dóceis e bonitos. Outra fotografia simples da natureza que mostra como o nosso mundo pode ser diferente.

"Lagoa com muitos crocodilos no Pantanal Norte, região de Poconé. O final da tarde saiu de cena com uma cor azulada."

Reflexo Gelada

Às vezes, na natureza, a beleza imperturbada também significa simetria perfeita. Esta incrível imagem é da Islândia e mais uma vez mostra a atração daquela parte do mundo. O fotógrafo Stephen Dean explica:

"Parque Nacional Vatnajokull, Islândia - Um iceberg na Lagoa Glacial Jokulsarlon que se separou da Geleira Vatnajokull. O iceberg é perfeitamente refletido nas águas calmas da lagoa- Eu particularmente gostei da simetria deste iceberg em particular"

Sua Majestade

Esta foto de Aristo Risi mostra as forças destrutivas do homem colidindo com as profundezas da natureza. Estranhamente lindo.

“Um saco plástico no seu habitat natural, o oceano. Filmado em Shellharbour em 2017. O plástico já foi venerado, agora destrói tudo o que amamos. A natureza nos conecta a todos, temos o dever de protegê-la.”

Flutuando no mar morto

Essa imagem parece mostrar o quão pacífica a natureza pode ser e, talvez, quão insignificante a humanidade pode ser no grande esquema das coisas. As águas do mar morto são apenas ligeiramente perturbadas por um nadador solitário na orla.

A fotógrafa Aline Fortuna descreve a cena:

"Uma das experiências mais únicas do mundo no ponto mais baixo da terra. Pertencemos à natureza e não o contrário. Sem a natureza, não vivemos, mas sem nós, ela vive."

Abrao de sapo - terceiro lugar

O terceiro colocado mostra uma jovem descobrindo as alegrias da natureza. A filha do fotógrafo foi filmada dando um abraço suave em um pequeno sapo-touro, como uma princesa tentando libertar seu príncipe.

O fotógrafo Terra Fondriest disse:

"Nas poças de lama em nossa estrada, encontramos vários jovens sapos-touro pulando. No topo de nossa colina, os pontos úmidos são poucos e distantes entre si, então nossas poças de lama são o lar de um fluxo constante de girinos, rãs e sapos. Minha filha adora todas as criaturas, seu objetivo é criar um centro de reabilitação de vida selvagem algum dia. Ela me inspira constantemente com seu cuidado com todos os seres vivos. "

Recuperao

As areias do deserto retomaram as terras anteriormente reivindicadas pelo homem enquanto as dunas enchiam casas abandonadas nos Emirados Árabes Unidos. Esta fotografia parece algo saído de um filme pós-apocalíptico, mas é um instantâneo da natureza do mundo real por Jesse Yang que disse:

“A estranheza de explorar esta cidade fantasma nos Emirados Árabes Unidos foi embora depois de uma hora ou mais de exploração. Mas eu ainda me sentia desconfortável em entrar em algumas dessas casas. Parecia que eu estava invadindo, então tentei ser estranhamente respeitoso. O deserto da Arábia obviamente não parecia da mesma maneira, me lembrando que a natureza sempre reivindicará o que abandonamos. "

Kingfisher

Esta fotografia perfeitamente sincronizada mostra o momento em que um Kingfisher mergulha na água para capturar um lanche leve. Outra imagem incrível da natureza e da maravilha do nosso mundo.

Petar Sabol descreve sua foto com mais profundidade:

"Martim-pescador-comum (Alcedo atthis) à caça de pequenos peixes no viveiro de peixes. Foi tirado em 2 de novembro de 2014. na Croácia, perto da vila de Palovec, viveiro de peixes local. É muito importante manter a natureza limpa em todos os aspectos, mas especialmente na água. A água é a essência de nossas vidas na Terra e nos dá muito o que descobrir. "

Santurio de sequoias

A luz do sol atinge as profundezas desta floresta imponente de enormes sequoias no norte da Califórnia. Essas enormes árvores tiveram anos e anos de crescimento, evitando de alguma forma serem cortadas pelo homem durante todo esse tempo.

O fotógrafo Patrick McDonald comentou:

"Uma árvore de mirtilo fica empoleirada sob enormes sequoias no norte da Califórnia. Apenas 5% das antigas florestas de sequoias originais permanecem, e são inestimáveis."

Floco de neve perfeito

A natureza é incrível, até o mais ínfimo detalhe. Muitas vezes ficamos maravilhados com o quão incríveis os flocos de neve podem ser - cada um diferente do anterior, cada um um presente perfeito e complexo da Mãe Natureza.

A fotografia de Kathleen Greeson foi uma das destacadas como favoritas pelos jurados e é fácil perceber porquê. Um momento perfeito capturado em um segundo.

"Um floco de neve perfeito repousa no cabelo da minha filha durante uma chuva de neve em nossa casa em Signal Mountain, TN. Completamente fascinante ver todos os diferentes flocos individuais caindo em nosso quintal."

Pink Flamingos em Celestun

Uma imagem muito mais quente do México mostra Flamingos mergulhados nas águas até os joelhos, alegremente inconscientes do fotógrafo fotografando esta imagem brilhante.

O caador

Além dos vencedores, há muitas outras fotos incríveis que valem a pena se maravilhar. Esta imagem mostra como a natureza pode ser feroz. Um cardume de peixes corre para a liberdade quando um grande tubarão branco ataca as águas da Ilha de Guadalupe, no México.

Super lua de sangue azul

Sobre as elevações do Vale de Yosemite, uma supermoon paira no céu para que todos possam ver. Gostamos de como o topo das montanhas parece estar chegando em direção à lua nesta foto. Mais um belo exemplo de todas as fotos brilhantes enviadas para o concurso.

O clube de caf da manh

Em 2017, Dene Miles tirou essa foto nas primeiras horas da manhã no Parque Nacional Olímpico. Ele observa que houve uma pausa momentânea para o café da manhã, já que a vida selvagem próxima era perfeitamente protegida pelo topo das montanhas e uma cobertura de nuvens enevoadas.

Pato-real em voo

Em 2019, Jessica Kirste tirou esta imagem de um pato selvagem fêmea voando pelo rio Rahway em Nova Jersey A foto é quase perfeita demais com um enquadramento maravilhoso de faias desfocadas ao fundo. Aquelas árvores também tinham folhas de laranja na época, complementando perfeitamente o pássaro e resultando nesta imagem incrível.

Primeiros passos

Vistas incríveis da costa da cidade mexicana de Tuxpan, Veracruz, como uma pequena tartaruga recém-surgida, dá seus primeiros passos nas areias intocadas.

Mundo Gelado

Uma visão fria de algumas formações de gelo intrigantes. A forma como este gelo congelou quase parece falsificada ou gerada por computador. No entanto, foi uma imagem que Erik Ruiz capturou em 2019.

Urso polar para passear

Uma vista magnífica de uma criatura igualmente magnífica para um passeio no Alasca. David Glatz tirou esta foto em 2019, enquanto o pôr do sol sobre Kaktovik e um urso polar passavam.

Via Lctea em ascenso

Esta é uma das vistas mais interessantes que já vimos da Via Láctea. A atenção é atraída pelas estrelas e pela luz brilhante que irrompe do celeiro abandonado. Estrutura feita pelo homem e natureza capturadas juntas de uma maneira brilhante.

Um par perfeito de corujas

Mitch Walters atingiu o ouro da fotografia ao tirar fotos no Monumento Nacional Carrizo Plain, pois esses pássaros apareceram brevemente para fornecer a imagem da natureza perfeitamente enquadrada.

"Às vezes, os deuses da fotografia de pássaros sorriem para você. Ao fotografar Painted Rock, localizado no Carrizo Plain National Monument, CA, EUA, um par de corujas-das-torres pousou milagrosamente um ao lado do outro como um espelho. Tirei algumas fotos antes de decolarem rapidamente, um dos encontros mais incríveis que tive enquanto fotografava. "

Famlia

Outra visão impressionante da vida selvagem capturada no topo de uma cordilheira. Desta vez na Etiópia:

“A foto mostra um macaco Gelada e seu filho, na beira de um penhasco das montanhas Semien, na Etiópia. Esta foto representa o instinto maternal típico da natureza, entre todas as espécies; e o comportamento protetor de todos os seres vivos em relação a seus prole. Para tirar essa foto, fui às montanhas de Semien, na Etiópia, um belo lugar caracterizado por picos altos e intocados. "

Giraffe Crossing

Esta é uma das fotos mais antigas da nossa lista, datada de 2012. Ela foi tirada na Reserva de Caça Selous, na Tanzânia, e mostra uma linha de girafas cruzando o rio Rufiji. O que gostamos, porém, é a maneira como estão fazendo isso juntos, de maneira ordenada, pisando com cuidado nas águas.

Minha grande refeio

Às vezes, a natureza pode ser uma amante severa, mas todo mundo tem que comer. Incluindo este sujeito escamoso que está comendo seu almoço.

Voando

Adoramos a foto de Claire Ryser de um golfinho em vôo. Este mamífero não deveria estar no céu, mas aqui está, desafiando brevemente a gravidade da forma mais majestosa.

O fotógrafo observa que o golfinho está, na verdade, tentando remover um Remora. Eles também são conhecidos como suckerfish, um tipo de criatura marinha que passa a vida ligada a outros mamíferos marinhos. Eles são conhecidos por agarrar baleias, tartarugas, tubarões e até mergulhadores. Eles se alimentam das fezes do hospedeiro e desfrutam de viagens gratuitas, mas nada mais.

O lobo

Uma vista fria da casa para este lobo nórdico que apareceu majestosamente no quadro:

"Um lobo nórdico, capturado ao se aproximar de uma isca na parte oriental da Finlândia. Esses animais incríveis são dizimados pesadamente pela caça."

50 sombras do outono

Em abril de 2019, Leah Horstman esteve na Patagônia, América do Sul, capturando esta magnífica vista de um pôr do sol sobre um cenário incrível.

O Monte Fitz Roy pode ser visto ao fundo com uma mistura de nuvens incríveis, árvores coloridas e as maravilhosas luzes do pôr do sol.

Joias verdes

Uma bela foto verde de uma criatura perigosa e uma ameaça para quem visita a área. Essas cobras são conhecidas por morder qualquer um que tenha a infelicidade de estar por perto. Os resultados de uma mordida também são desagradáveis - levando a sangramento espontâneo da boca, nariz e olhos, bem como problemas de coagulação do sangue. Miserável, mas ainda assim uma foto impressionante.

"Víbora da palmeira amazônica (Bothrops bilineatus) do Parque Nacional Yasuni, Equador. Infelizmente, essas lindas cobras são responsáveis por muitas picadas de cobra em toda a Bacia Amazônica. Elas normalmente ficam em galhos baixos. Posteriormente, a maioria das picadas ocorre nos braços, rosto e mãos ! "

Prncipe de espinhos

Jannicko Kelk tirou esta foto no início de 2019 na Austrália Ocidental. Uma fantástica imagem em close de um lagarto que é nativo da Austrália e tem um nome que combina:

"Thorny Devil (Moloch horridus) de Laverton, Austrália Ocidental, tirada em 20/01/2019. Esses estranhos animais podem ser encontrados nos desertos arenosos centrais da Austrália. Eles podem coletar água do orvalho matinal. Conforme a umidade atinge os espinhos, eles são redirecionados para a boca. "

Peguei ele

Este urso pardo parece ter sido pego em flagrante, fazendo algo perverso.

Pescando na orla de Brooks Falls, Parque Nacional de Katmai, esse sujeito foi legal o suficiente para (acidentalmente) posar para a câmera e de uma forma maravilhosa também. Uma excelente foto e uma apresentação maravilhosa para a competição de 2019.

The Dome

Duvidamos que muitas pessoas possam tirar uma selfie tão grande. A menos que você seja um astronauta ou um louco absoluto, seus autorretratos são provavelmente medianos. Eles certamente não são assim:

"Este é um autorretrato tirado do icônico pico da montanha Segla, com 640 m de altura. Começamos a caminhada com nuvens baixas e visibilidade zero, mas acabamos vendo o sol da meia-noite em um dos melhores locais do norte da Noruega. Este é um panorama gigantesco de 8 imagens verticais - e a imagem é 100% real. "

Sundew e blue damselfly

Bruce Moffat tirou esta imagem brilhante de uma donzela azul em ação em 2019. O resultado é uma bela imagem em close da natureza em ação.

"Nesta primavera, enquanto navegava em uma canoa no Lago Maple, BC, acabei ao lado de um tronco flutuante que sustentava uma colônia de mudas de folhas redondas. Essas plantas são particularmente interessantes devido ao seu comportamento carnívoro. Aqui, uma donzela azul descobriu da maneira mais difícil as gotas claras e pegajosas são uma parte fundamental da armadilha e do sistema digestivo. "

The Reef Wanderer

Algumas das fotos dos concursos globais de fotografia da Nature Conservancy incluem imagens de espécies ameaçadas de extinção. Animais que são os últimos de sua espécie e correm o risco de ser exterminados. Normalmente por causa de nossa própria influência destrutiva no mundo ao nosso redor.

Aqui, Jordan Robins capturou essa imagem, uma foto de uma tartaruga do mar verde nadando despreocupada pelas águas da Grande Barreira de Corais em 2018.

Pr-do-sol da medusa manchada

Esta foto foi tirada em Jervis Bay Australia no início de 2019 e mostra uma água-viva de pintas brancas, também conhecida como punctate Phyllorhiza. Essas águas-vivas de aparência estranha não são realmente perigosas para os humanos, ao contrário de outras águas-vivas na costa australiana. Eles se alimentam de plâncton enquanto aparentemente flutuam sem esforço junto com a corrente.

Doom iminente

Uma visão maravilhosa da natureza com um pai tentando ensinar seu filhote a se acostumar com a água enquanto o alimenta ao mesmo tempo. Também uma imagem magnífica tirada pouco antes de as pobres criaturas emplumadas serem atingidas pelas ondas.

"Estávamos na praia das Malvinas em 2019, esperando os pinguins-gentoo desembarcarem. Este adulto estava sendo perseguido por seu filhote para se alimentar. O pai continuou correndo na água para acostumar o filhote. Finalmente alimentou o filhote - bem no caminho de uma grande onda. O filhote conseguiu um pouco de comida, mas também foi nadar sob a onda ".

Retroiluminao de crocodilo americano

Há muitos dentes nessa imagem de 2017, já que um crocodilo americano é visto logo abaixo da superfície das águas do Gardens of the Queen, em Cuba.

De alguma forma, ele parece feliz por ser fotografado, mas não achamos que não estaríamos por perto.

Casinha

Esta imagem simples mas bonita é uma das mais interessantes da lista graças à sua criação humilde. Embora muitas das fotos sejam de locais incríveis ao redor do mundo, esta foi tirada em um jardim.

Signe Fogelqvist provando que imagens incríveis da natureza podem ser tiradas em qualquer lugar:

"Aprendi que você não precisa dos locais mais extravagantes para encontrar inspiração para a fotografia, apenas vá para o seu jardim e procure sua pequena vida local."

Leo-marinho australiano

Esta foto foi tirada em Jurien Bay, Austrália Ocidental, em 2019. À primeira vista, pode facilmente ser confundida com um cachorro dando um mergulho, mas na verdade é um leão-marinho australiano.

Quase l!

Esta foto de Jeffrey Munoz mostra uma tartaruga marinha Olive Ridley saindo das águas pronta para construir um ninho na costa da Costa Rica. Eles não parecem muito felizes com isso.

Silncio no pntano

Quase camuflado pela escuridão da superfície das águas, este sapo está desfrutando de um pouco de luz nos pântanos do Condado de Dauphin, na Pensilvânia.

A caadora

Outra foto da natureza que demonstra a sobrevivência do mais apto com um pequeno coelho que não foi rápido o suficiente para fugir desta raposa vermelha.

Com uma caça bem-sucedida concluída, a mãe raposa retorna à sua toca com o prêmio.

Pr do sol africano

Tirada no meio de um Safari, esta foto maravilhosa de Mary Hulett mostra um majestoso rei da selva descansando em um cupinzeiro. Uma vista calma e serena.

Noite com sede

Outra visão que muitos de nós nunca veremos na carne. Um morcego de língua comprida capturado se alimentando de uma flor de madeira de Balsa na floresta tropical da Costa Rica.

Deixar pra l

O tempo frio não pode ser muito divertido de se viver, mas com certeza resulta em algumas fotos interessantes, curiosas e bonitas. Aqui, uma coruja barrada está sacudindo a neve presa em suas penas.

Descanso da tarde

Em Landa Park, New Braunfels, Texas, dois patos coloridos foram capturados pela câmera por Jorgen Hog descansando em um tronco. Criaturas pacíficas, mas curiosas, de olho na câmera.

Tempestade crescente

Uma coisa que as fotos dos concursos globais de fotografia da Nature Conservancy mostram é que os lagartos são extremamente fotogênicos.

Aqui, um dragão com rede (Ctenophorus nuchalis) olha para a câmera enquanto uma tempestade violenta se acumula no céu.

Bioluminescncia

Nas costas da Tasmânia, Stanley Aryanto tirou esta foto de incrível bioluminescência - a vida marinha emitindo um brilho maravilhoso enquanto se espalhava pela superfície.

Pssaro azul nevado

Gostamos de ver essas imagens de criaturas magníficas com as maravilhas da natureza como pano de fundo. Esta imagem e várias outras semelhantes nesta lista são a prova de que mesmo a menor criatura pode ser fantástica.

"Esta é a foto de um pássaro azul oriental que tirei no outono passado. Certo dia, tivemos uma tempestade de neve precoce e me deparei com um pequeno grupo de pássaros azuis e consegui capturar esta foto"

Peixe-palhao e anmona

Nemo? Isso é você?

“Estávamos fotografando nas Maldivas em maio de 2019, quando encontramos uma anêmona muito pequena, com apenas cerca de 4 polegadas de diâmetro. Enquanto se preparava para o tiro, um peixe-palhaço muito pequeno de repente colocou a cabeça para fora da anêmona. "

Escrito por Adrian Willings.