Fotografia incrível de alta velocidade que certamente surpreenderá

(Pocket-lint) - A fotografia de alta velocidade envolve o uso do equipamento certo para capturar objetos em movimento rápido, pessoas e coisas de uma forma que de outra forma não seria possível. Geralmente é usado para fotografia de esportes e outros eventos que envolvem momentos de movimento rápido, mas alguns fotógrafos também o usam para outros fins.

Algumas das fotos mais legais que vimos envolvem alguns truques fotográficos de alta velocidade para capturar momentos que, de outra forma, seriam perdidos. Coisas explodindo em uma variedade de maneiras diferentes parecem ser o assunto perfeito e nós encontramos várias outras brilhantes para você aproveitar.

Flores liquidas

Como você pode imaginar, muito planejamento e preparação foram necessários para essas imagens. Jack Long usou água colorida manipulada da maneira certa para criar a ilusão de flores desabrochando, as folhas das plantas e até mesmo os vasos em que estão crescendo. A fotografia de alta velocidade resulta em imagens impressionantes que são um tributo a todo o esforço este artista deve ter colocado.

Ondas quebrando

Em fotos semelhantes às que você pode ver de surfistas mergulhando nas ondas, esta coleção de imagens inclui algumas imagens espetaculares de alta velocidade à beira-mar.

Ondas quebrando e quebrando, enrolando e lavando em toda sua magnífica glória. O fotógrafo Warren Keelan sabe como capturar o oceano no momento certo.

Pinte ferramentas e brinquedos ensopados

Muito do trabalho de Peter Schafrick geralmente envolve fotografia comercial e de produto, mas este artista é particularmente multi-talentoso. Algumas de suas fotografias de alta velocidade incluem trabalhos como este - onde pinturas de cores variadas são aplicadas em ferramentas, brinquedos e outros objetos antes de serem giradas com força centrífuga.

Os resultados são redemoinhos coloridos de tinta girando em todas as direções, uma vista fantástica e um exemplo brilhante do que é possível com esse tipo de fotografia.

Bales de tinta explodindo

Alguns trabalhos fotográficos mais brilhantes de Fabian Oefner envolvem balões cobertos de tinta sendo explodidos com um alfinete. Esses balões foram cobertos por várias camadas de tinta acrílica, levando a resultados coloridos quando finalmente estouraram.

Graças aos instantâneos capturados em milissegundos, podemos desfrutar de toda a glória colorida da tinta estourando da superfície do balão. Outro excelente exemplo de fotografia de alta velocidade e um destaque de um artista talentoso.

Exploses de lata de coca

Com o uso de alguns equipamentos de fotografia de alta velocidade, uma configuração de estúdio perfeita e algumas latas de Coca-Cola, o fotógrafo Fabian Oefner criou esta galeria de alta velocidade.

As latas que você pode ver explodindo são capturadas no momento em que o projétil de uma pistola de ar perfura a superfície e se quebra do outro lado. O spray resultante é bastante magnífico e as imagens também.

Estatuetas explodindo

Estas fotos são possivelmente as mais satisfatórias da nossa lista. Eles também são capturados de maneiras inteligentes. As estatuetas de porcelana caíram de uma altura de três metros para sua morte prematura na superfície abaixo. O som da porcelana se estilhaçando aciona o obturador para tirar a foto e este é o resultado.

Pode ser um pouco destrutivo, mas somos grandes fãs do trabalho de Martin Klimas .

Um copo no campo

Uma foto brilhante de um dia de verão de um copo em um campo capturada por Rachel Samanyi . Uma imagem simples com resultados brilhantes.

Leite nuvem de cogumelo

Líquido é um tema comum nessas fotos de alta velocidade e geralmente com resultados fantásticos. Raramente conseguimos ver os resultados de algo tão simples como uma gota atingindo a superfície de um líquido e esses instantâneos capturam cada pequeno detalhe do momento que, de outra forma, passaria em um piscar de olhos. Esta foto de Joe Dyer mostra os resultados na forma de uma nuvem de cogumelo de leite.

Ovo explodindo

É uma explosão! Esta imagem é o resultado de um ovo disparado por uma espingarda de ar comprimido. O respingo de líquidos de ovo de dentro quase dá a aparência de uma gema dupla.

Este fotógrafo experimentou bastante com fotografia de alta velocidade e criou algumas imagens incríveis para que todos possam desfrutar em sua página do Flickr.

Pimenta e gua

Esta imagem simples, mas agradável, faz parte de uma série de fotos em alta velocidade de pimentas quebrando na superfície da água. As bolhas do impacto e respingo resultantes são vistas em toda a sua majestade graças a este estalo rápido.

Tiro de pato

Este infeliz patinho de borracha foi aparentemente sacrificado para capturar este simples tiro em alta velocidade. Nós somos grandes fãs dessa imagem por como ela é discreta. Enquanto a maioria das outras fotos nesta lista apresentam resultados grandes e ousados, a destruição do pato é muito menos perceptível, mas você pode ver a viagem da foto quando ela passa por sua cabeça.

Lmpadas brilhantes

Somos fãs de destruição em alta velocidade. Essa imagem simples de uma lâmpada sendo quebrada por uma bolinha de ar é estranhamente satisfatória e agradável à vista. Embora estejamos felizes por não termos que limpar a bagunça resultante.

Bolas em um copo

Joe Dyer trabalhou um pouco da magia da fotografia de alta velocidade com esta imagem de pérolas de água transparente sendo jogadas em um copo de Martini. As bolas parecem desafiar a gravidade ao mesmo tempo que captam a luz de maneiras brilhantes. Uma imagem fantástica com resultados brilhantes.

