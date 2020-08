47 imagens de tirar o fôlego da Estação Espacial Internacional

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O espaço é um lugar incrível, não apenas para as vistas de tirar o fôlego de novos ângulos , mas sem dúvida pelo puro sentimento de insignificância que as visões do nosso universo devem proporcionar aos astronautas que têm a sorte de sair e sair da atmosfera.

A Estação Espacial Internacional está em órbita regular ao redor da Terra. Não apenas servindo de lar para astronautas e cosmonautas, mas também funcionando como um laboratório de ciências exclusivo.

Circulando a Terra a cerca de 250 milhas acima, viajando a 17.500 mph e orbitando o planeta a cada 90 minutos, as estações espaciais testemunham algumas vistas incríveis. Reunimos algumas das mais impressionantes para você ver.

Sun selfie

Um close da ação mostra um dos engenheiros da estação espacial realizando reparos na estação durante uma caminhada no espaço. Esta imagem foi capturada em 2017 e mostra uma visão brilhante com o sol brilhando à distância.

"O engenheiro de vôo da Expedição 32, Suni Williams, parece tocar o Sol brilhante durante a terceira caminhada espacial da missão. Durante a caminhada espacial de seis horas e 28 minutos, a Williams e o astronauta da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão Aki Hoshide (visível nos reflexos do visor do capacete de Williams) , engenheiro de vôo, concluiu a instalação de uma unidade de comutação de barramento principal (MBSU) que foi prejudicada na semana passada por um possível desalinhamento e roscas danificadas onde um parafuso deve ser colocado ".

Serra Nevada de Santa Marta, norte da Colmbia

As cadeias de montanhas criam uma imagem regularmente popular do nosso mundo, capturada pelos que orbitam acima. De alguma forma, essas massas terrestres gigantes parecem insignificantes quando vistas dessa vista, e ainda assim são algumas das vistas mais altas e impressionantes que nossa Terra tem a oferecer.

Esta foto da Serra Nevada de Santa Marta foi tirada de 215 milhas acima:

"Esta imagem da manhã, tirada por astronautas que olham da Estação Espacial Internacional, mostra uma vista dramática dos muitos picos do maciço colombiano de Santa Marta.

A mais alta delas (aproximadamente 5700 m, 18.700 pés), nomeada para Cristóvão Colombo, é tão alta que suporta uma calota de neve pequena mas permanente (imagem à esquerda), mesmo estando a apenas dez graus ao norte do Equador.

Os cumes são tão altos que as árvores não podem crescer - as paisagens parecem cinzentas porque apenas grama e pequenos arbustos podem sobreviver ao frio. Curiosamente, as características da erosão glacial podem ser vistas em toda a área da cúpula cinza - mostrando que uma calota de gelo centenas de vezes maior que a calota de neve existia durante as eras glaciais geologicamente recentes.

A maior parte da imagem mostra as encostas mais baixas cobertas pelo tom verde das florestas. Um incêndio florestal libera fumaça em um grande vale.

O boné de neve de Santa Marta é o único local onde a neve pode ser vista nas praias tropicais da costa do Caribe, a 45 km de distância (fora da parte superior da imagem). A região é uma atração turística porque os visitantes experimentam mudanças no clima, paisagens, vegetação e vida selvagem à medida que sobem as montanhas. O maciço contém dezenas de espécies endêmicas. Grande parte do maciço está agora protegida como um parque nacional, agora designado como Reserva da Biosfera pela UNESCO em 1979. Um relatório de 2013 identifica a reserva como o parque mais insubstituível do mundo para espécies ameaçadas ".

Escandinvia noite

Reparos na ISS

Obviamente, orbitando o planeta, a Estação Espacial Internacional precisa de reparos regulares e isso faz parte dos deveres da tripulação. Os destaques de seu trabalho incluem algumas vistas bastante magníficas:

"Cenário de uma Terra colorida, incluindo massa terrestre que cobre partes da Nova Zelândia, o astronauta Robert L. Curbeam Jr. (à esquerda) e o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Christer Fuglesang, ambos especialistas em missões STS-116, participam dos primeiros missões da missão. de três sessões planejadas de atividade extraveicular (EVA) enquanto a construção é retomada na Estação Espacial Internacional. "

O Nilo noite

Outra vista incrível da estação espacial capturada pelo astronauta da NASA Scott Kelly ( @StationCDRKelly ) mostra a vista do rio Nilo à noite. Os postes e luzes das cidades e vilarejos abaixo parecem quase fogos queimando na superfície da Terra.

Os desertos do Ir

As vistas dos desertos do Irã a partir do espaço mostram alguns padrões fascinantes na superfície abaixo. Quase como fluidos, essas vistas são na verdade formações rochosas e os resultados da erosão também:

"Quando a Estação Espacial Internacional atravessou os desertos do centro do Irã, incluindo Kavir, um dos tripulantes da Expedição 38 usou uma câmera digital equipada com uma lente de 200 mm para gravar esta imagem, apresentando um padrão incomum de numerosas linhas paralelas e curvas arrebatadoras.

A falta de solo e vegetação permite que a estrutura geológica das rochas apareça com bastante clareza. Segundo os geólogos, os padrões resultam do dobramento suave de numerosas camadas finas, claras, escuras e escuras de rocha. Segundo os cientistas, a erosão posterior pelo vento e pela água cortou uma superfície plana nas dobras, não apenas expondo centenas de camadas, mas também mostrando as formas das dobras.

A água escura de um lago (centro da imagem) ocupa uma depressão em uma camada de rocha em forma de S, mais facilmente erodida. O trecho irregular em tons claros, à esquerda do lago, é um lençol de areia fino o suficiente para permitir a detecção das camadas de rocha subjacentes. Um pequeno rio serpenteia na parte inferior da imagem. Nesta paisagem desértica, não há campos ou estradas para dar uma sensação de escala. De fato, a largura da imagem representa uma distância de 65 quilômetros ".

A lua 16 vezes por dia

A Estação Espacial Internacional também precisa de alguns ajustes. A órbita ao redor da Terra acontece com tanta frequência que os astronautas têm uma visão intrigante - incluindo ver a lua nascer 16 vezes por dia.

"No domingo, 31 de julho de 2011, quando o astronauta da Expedição 28 Ron Garan, a bordo da Estação Espacial Internacional, olhou pela janela, foi o que ele viu: a lua. E ele viu 16 vezes. Disse Garan:" Tínhamos pôr do sol simultâneo e lua. "Para Garan e o restante da equipe da estação, esse evento extraordinário é uma ocorrência diária. Como a estação orbita a Terra a cada 90 minutos, todos os dias a equipe experimenta isso cerca de 16 vezes por dia."

Rios e neve no Himalaia

A cordilheira do Himalaia oferece vistas incríveis onde quer que você tenha a sorte de vê-las. Da Estação Espacial Internacional, a visão parece ainda mais intrigante. As veias na superfície mostram onde os rios e as águas cortaram a paisagem.

A foto de 2015 mostra uma imagem fantástica das montanhas cobertas de neve abaixo:

"Esta imagem oblíqua foi tirada da Estação Espacial Internacional, quando os astronautas voaram sobre a cordilheira do Himalaia na China, perto da fronteira com a Índia. A vista mostra uma das principais cordilheiras das montanhas do Himalaia na parte inferior da imagem, onde picos projetam fortes sombras noturnas Os picos alcançam grandes altitudes (5200 m, 17.000 pés), com os que estão do lado de fora da margem inferior atingindo uma altitude suficiente (6500 m, 21.325 pés) para sediar geleiras.

Os rios erodiram a rocha dessas altas montanhas e depositaram o sedimento como superfícies largas de leques aluviais (no meio da imagem). A cobertura de neve mostra essas superfícies incrivelmente lisas. Um trabalho de treliça de voçorocas corta essas superfícies projetando sombras sinuosas. O maior rio da vista cortou um desfiladeiro de 500 m de profundidade (1650 pés) através dos ventiladores (imagem à esquerda).

Embora os rios na vista drenem para o norte do Himalaia, eles finalmente retornam ao sul através das cadeias de montanhas, como o rio Sutlej (fora da imagem) - em um dos maiores cânions do mundo - antes de entrar nas terras baixas do Paquistão e finalmente chegando ao mar da Arábia ".

O olho da tempestade

Em 2003, o astronauta Ed Lu capturou essa ampla visão do furacão Isabel da Estação Espacial Internacional. Esta imagem mostra bem o olho da tempestade e a majestade da natureza.

O olho do furaco Isabel

Tirada em setembro de 2003, esta imagem mostra uma vista sobre o Oceano Atlântico e os olhos do furacão Isabel ao passar por aquela área.

Essas visões de formações de nuvens e condições climáticas adversas parecem muito menos ameaçadoras por cima. Certamente uma bela vista da maravilha da mãe natureza.

Mt Cleveland

Esta foto, tirada em 2006, mostra uma vista aérea do Monte Cleveland em erupção - uma nuvem de cinzas irrompendo na atmosfera. Uma visão completamente impressionante da natureza da forma mais perigosa:

"A erupção do vulcão de Cleveland, Ilhas Aleutas, no Alasca, é destaque nesta imagem fotografada por um membro da tripulação da Expedição 13 na Estação Espacial Internacional.

Esta erupção mais recente foi relatada ao Observatório do Vulcão do Alasca pelo astronauta Jeffrey N. Williams, oficial de ciências da estação espacial da NASA e engenheiro de vôo, às 15:00 no horário de verão do Alasca (23:00 GMT).

Esta imagem, adquirida logo após o início da erupção, captura a nuvem de cinzas que se move para oeste-sudoeste da abertura do cume. A erupção durou pouco; a pluma havia se desprendido completamente do cume do vulcão duas horas depois. As plumas de cinzas do vulcão de Cleveland atingiram alturas de 12 quilômetros e podem representar um perigo para os vôos a jato transpacífico.

O banco de nevoeiro visível no centro da imagem é uma característica comum dos vulcões da Aleuta. O vulcão Cleveland, situado na metade ocidental da ilha de Chuginadak, é um dos vulcões mais ativos da cadeia das ilhas Aleutas que se estende para oeste-sudoeste do continente do Alasca. Em uma elevação de 1.730 metros, este estratovulcão é o mais alto do grupo das Ilhas das Quatro Montanhas. A Ilha Carlisle, ao norte-noroeste, outro estratovulcão, também faz parte desse grupo. O magma que alimenta erupções de cinzas e fluxos de lava do vulcão é gerado pela subducção da placa do Pacífico em direção noroeste, abaixo da placa da América do Norte. À medida que uma placa tectônica se subdui sob outra, a fusão dos materiais acima e dentro da placa subdividida produz magma que pode eventualmente se mover para a superfície e entrar em erupção através de uma abertura (como um vulcão). O vulcão de Cleveland reivindicou a única fatalidade relacionada à erupção conhecida nas Ilhas Aleutas em 1944. "

Vulco Momotombo, Lago Mangua

No final de 2018, um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional tirou esta foto do vulcão Momotombo, no oeste da Nicarágua. Difícil de acreditar que essa área já foi referida como "o terror do tabagismo".

Deste ângulo, você pode ver a magnificência total do vulcão e seu pico manchado de enxofre. Plumas regulares de vapor podem ser vistas vindo deste vulcão e entrou em erupção em 2015.

Cape Cod, Massachusetts

Uma vista aérea de Cape Cod como é improvável que você veja em outro lugar. Pensa-se que esta ilha barreira seja uma das mais jovens do gênero - provavelmente formada há 20.000 anos pelas geleiras.

"Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional usaram uma lente muito longa para fotografar esta imagem detalhada da ponta norte de Cape Cod - mostrando 14,5 km (105 km) do seu comprimento de 105 km. 105 km. Cape Cod é um dos maiores ilhas barreira do mundo, e protege cidades como Provincetown e suas instalações portuárias (centro de imagens) das ondas de tempestade que chegam do Oceano Atlântico, além de proteger grande parte da costa de Massachusetts. construído principalmente pelos ventos de inverno do noroeste (centro superior da imagem) soprando areias da praia para o interior ".

Nascer do sol de vero, Golfo de So Loureno

Outro snap brilhante mostra uma imagem de brilho solar perfeitamente cronometrada. O reflexo do sol sobre as províncias canadenses de Terra Nova e Labrador foi fotografado por volta das 4 horas da manhã por um astronauta a bordo da estação espacial. Para as pessoas no chão, o sol não nasceria por quase mais uma hora - apenas outro destaque das experiências diferentes para as equipes da estação, contra nós, gente humilde abaixo.

Ilha Adele, Noroeste da Austrlia

Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tiraram esta imagem detalhada de uma pequena ilha com muitas zonas concêntricas ao seu redor.

A Ilha Adele, na costa norte da Austrália, tem apenas 2,9 km (2 milhas) de comprimento, mas toda a zona das marés com todas as zonas concêntricas tem 24,5 km (15,2 milhas) de comprimento, cercada por extensos bancos de areia na área exposta às marés ...

As águas rasas que cercam a ilha são azul claro, em comparação com o oceano aberto mais profundo (canto superior esquerdo, canto inferior direito). Durante os períodos de baixo nível do mar (repetidamente durante os estágios glaciais dos últimos 1,7 milhão de anos), toda a plataforma e as zonas circundantes teriam sido solo seco - para que os astronautas tivessem visto uma ilha muito maior ocupando toda a imagem. . "

Nascer da lua sobre a aurora

Em 2016, a astronauta Kate Rubins compartilhou esta imagem de um nascer da lua da Estação Espacial Internacional. Uma foto brilhantemente bonita mostra o majestoso brilho atmosférico da aurora abaixo. Um pano de fundo de bilhões de estrelas é realmente humilhante deste ângulo.

Laguna Colorada, Bolvia

Esta imagem incrível da Laguna Colorada mostra uma vista do lago abaixo. As cores das águas podem ser vistas mudando ao longo do tempo, graças às algas que compõem parte do ecossistema.

"Os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tiraram esta imagem detalhada da Laguna Colorada de cores vivas, única nesta parte da Cordilheira dos Andes da Bolívia e uma característica bem conhecida dos astronautas.

A falta de neblina atmosférica em grande altitude - o lago fica a 4300 m acima do nível do mar (14.100 pés) - ajuda a tornar as imagens da região especialmente claras. A forte cor marrom-avermelhada deste lago raso de 10 km de comprimento é derivada de algas que prosperam em suas águas salgadas. Mas o lago ocasionalmente tem fases verdes porque algas diferentes exibem cores diferentes, sendo o tipo determinado pela alteração da salinidade e temperatura da água. À medida que a água do lago evapora no clima do deserto, torna-se salina. Vulcões cobertos de neve aparecem no centro da imagem e no canto inferior esquerdo. Linhas costeiras antigas mostram que o lago foi maior no passado.

Laguna Colorada é o centro de uma reserva de vida selvagem (listada em 1990 como um "Ramsar Wetland of Importance International") e lar de um grande número de flamingos. As estradas de acesso em três lados do lago são usadas pelos turistas que visitam essas paisagens de outro mundo. "

Manipulador Dextrous para uso especial

Embora talvez não seja a mais empolgante das imagens nesta lista, essa foto é, no entanto, uma visão poderosa do trabalho realizado na estação. Em maio de 2019, foram realizados trabalhos nesta seção da ISS para reparar componentes danificados. Esse tipo de trabalho essencial garante que a estação possa continuar funcionando totalmente.

A NASA explica: "A Estação Espacial Internacional continua a ser um banco de testes crítico, onde a NASA é pioneira em novos métodos para explorar o espaço, do trabalho robótico complexo à reabastecimento de naves em vôo e ao desenvolvimento de novos sistemas robóticos para ajudar os astronautas na fronteira do espaço. Tecnologias como essas será vital, pois a NASA procura devolver os astronautas à Lua até 2024. "

O vulco Kiska coberto de neve na ilha de Kiska

Não são apenas vistas impressionantes do espaço e das bordas do mundo que são visíveis na ISS. A estação também oferece visões fantásticas de áreas do nosso planeta natal que, de outra forma, seriam difíceis de visitar, deixa de ver por esse ângulo.

Esta visão de maio de 2019 mostra uma ilha Kiska coberta de neve, parte das Ilhas Aleutas, no Refúgio Nacional da Vida Selvagem Marítimo do Alasca.

O rio selvagem congelado de Dnieper

Outra visão incrível de uma tundra congelada capturada por um astronauta da Agência Espacial Européia a bordo da ISS.

"As correntes de neve são ampliadas pelo terreno ao redor do rio Dnieper, que é de 1.400 milhas, fluindo da Rússia para o Mar Negro.

O astronauta da Agência Espacial Europeia Thomas Pesquet, membro da tripulação da Expedição 50, capturou esta imagem da Estação Espacial Internacional em "9 de fevereiro de 2017, dizendo:" as paisagens de inverno também são mágicas da Estação Espacial Internacional: este rio ao norte de Kiev me lembra uma pintura de Hokusai. "

Todos os dias, a Estação Espacial Internacional completa 16 órbitas do nosso planeta natal, enquanto a equipe realiza importantes pesquisas e ciência. O trabalho deles não apenas beneficiará a vida aqui na Terra, mas também nos ajudará a nos aventurar mais profundamente no espaço do que nunca. Os membros da tripulação na estação espacial fotografam a Terra de sua perspectiva única, pairando 200 milhas acima de nós, documentando a Terra do espaço. Esse registro é crucial para a maneira como vemos o planeta mudar ao longo do tempo, de mudanças causadas por seres humanos, como crescimento urbano, a eventos dinâmicos naturais, como furacões e erupções vulcânicas ".

Buenos Aires, River Plate, Argentina

Uma vista enlameada de Buenos Aires a partir de 220 milhas:

"Esta imagem foi tirada quando astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional sobrevoaram o delta e os pântanos verdes do rio Paraná (imagem à direita) na costa atlântica da Argentina. O rio Paraná, o segundo maior da América do Sul depois do rio Amazonas, despeja água barrenta marrom em um estuário conhecido como Rio da Prata (centro da imagem e à esquerda) .A massa cinzenta da capital argentina, Buenos Aires (12,74 milhões de habitantes em 2010), é menos proeminente vista do espaço (canto superior esquerdo), Embora os astronautas rapidamente sintonizem seus olhos com a assinatura sutil de paisagens urbanas, numerosas pequenas fazendas em solos vermelhos cercam o delta e a cidade.

O sedimento do rio lamacento, em última análise, deriva da erosão das rochas da Cordilheira dos Andes, a montante - refletindo a cor do rio Amazonas, que também é turvo e também nasce na Cordilheira dos Andes. Nesta imagem, a retrolavagem de maré transporta a água barrenta a uma curta distância rio acima, para o rio Uruguai menor (imagem abaixo, à direita). "

Lagoas de sal, apartamentos costeiros, Austrlia Ocidental

Imagens de costas são comuns no catálogo de fotos tiradas da Estação Espacial Internacional. Essas fotos também representam uma visão comum dos astronautas que olham para o nosso planeta, pois são os melhores indicadores de que parte do mundo estão olhando. As linhas familiares das costas são fáceis de identificar em comparação com outras massas terrestres.

Hava de cima

Outra foto capturada da estação, desta vez pela astronauta da Agência Espacial Européia Samantha Cristoforetti ( @AstroSamantha ) mostra a ilha do Havaí. Um olhar mais atento a esta foto mostra também os picos dos vulcões.

Lagoa de Veneza

Outra vista incrível do nosso planeta surgiu do espaço em 2014. Esta foto mostra a ilha de barreira estreita que protege a Lagoa de Veneza das fortes ondas do norte do Mar Adriático. As cores das águas abaixo são o resultado de muitos barcos e outras embarcações passando sobre a superfície. O desgaste das terras circundantes causado pela esteira desses barcos tem sido motivo de preocupação. Tanto que foi criado um estudo para monitorar a saúde da Lagoa .

Grande barreira de corais perto das Ilhas Whitsunday

A Grande Barreira de Corais é uma visão impressionante de qualquer ângulo. Embora a maioria das pessoas veja isso a partir de fotografias turísticas, os astronautas o veem a 320 quilômetros - com todo o recife visível. Esta foto mostra apenas 10 milhas do recife de 1.700 milhas. Os recifes são facilmente visíveis a partir da estação graças à mudança de cor - os azuis iridescentes das lagoas rasas contrastam com os azuis escuros das águas circundantes mais profundas.

Sprites vermelhos acima dos EUA e da Amrica Central

Esse estalo da estação espacial captura uma vista do México quando um sprite vermelho pode ser visto sob a luz branca de uma tempestade ativa. Esses sprites não são causados por raios no sentido usual, mas são grandes descargas elétricas, um fenômeno de plasma frio semelhante à descarga de um tubo fluorescente. Às vezes, grandes tempestades resultam em uma explosão de energia sprite, mas raramente são capturadas em filme.

Mar do Caribe visto da Estao Espacial Internacional

Uma foto panorâmica do Mar das Caraíbas que inclui partes de Cuba, Bahamas e Flórida. Essa imagem brilhante captura também o brilho da atmosfera que cerca nosso planeta natal.

Inundaes na plancie de inundao do rio Mekong, Tailndia e Laos

O rio Mekong fica na fronteira entre Tailândia e Laos. Esta foto da estação espacial tirada em 2015 mostra evidências de inundações na área. As inundações abaixo foram causadas por fortes chuvas de monções que caíram por volta de julho daquele ano e afetaram a todos na área.

A tripulação da Estação Espacial Internacional foi frequentemente encarregada de documentar esse tipo de inundação. Esse tipo de imagem ajuda as autoridades a ajudar nos esforços de assistência no local e a salvar vidas.

Uma viso de uma viseira

O astronauta da NASA Ricky Arnold ( @astro_ricky ) tirou essa selfie durante a caminhada no espaço de 16 de maio de 2018 para realizar atualizações na Estação Espacial Internacional. Ele compartilhou a imagem incrível em sua conta do Twitter para todo mundo ver. Certamente uma visão interessante.

O porto de Sfax, Tunsia

Esta imagem mostra Sfax, Tunísia, como aparece na Estação Espacial Internacional e destaca o padrão radiante das ruas da segunda cidade da Tunísia. Essas ruas irradiam da antiga cidade murada e criam uma imagem distinta e bonita de cima. Os minúsculos edifícios abaixo, meramente pontilhados a essa distância, abrigam uma população de mais de 900.000 habitantes.

Bacias de piscicultura, NE China

Os astronautas capturaram esta imagem de alto contraste das fazendas de peixes com padrões de grade na costa da China. A vista inclui bacias de piscicultura construídas em madeira e fundos marinhos rasos, pântanos e baías. O fluxo de água dos navios também pode ser visto na superfície abaixo.

Observar as estrelas

Outra vista incrível de cima, melhor descrita pela NASA:

"Sabendo a hora exata e a localização da ISS, os cientistas foram capazes de combinar o campo estelar na foto com gráficos que descrevem quais estrelas deveriam estar visíveis naquele momento. Eles identificaram o padrão de estrelas na foto como nossa galáxia da Via Láctea. (olhando para o centro) As manchas escuras são densas nuvens de poeira em um braço espiral interno de nossa galáxia; essas nuvens podem bloquear nossa visão das estrelas em direção ao centro.

A curvatura da Terra atravessa o centro da imagem e é iluminada por uma variedade de camadas de brilho aéreo em laranja, verde e vermelho. Estrelas em formação são visíveis mesmo através do denso brilho laranja-verde.

A luz mais brilhante da imagem é um relâmpago que ilumina uma grande massa de nuvens. O flash refletiu as brilhantes matrizes solares da ISS e voltou para a câmera. A fraca nebulosidade equatorial é tão extensa que cobre a maior parte da superfície do mar nessa visão.

Sabendo a hora exata e a localização da ISS, os cientistas conseguiram combinar o campo estelar da foto com gráficos que descreviam quais estrelas deveriam estar visíveis naquele momento. Eles identificaram o padrão de estrelas na foto como nossa galáxia da Via Láctea (olhando em direção ao seu centro). As manchas escuras são densas nuvens de poeira no braço espiral interno de nossa galáxia; essas nuvens podem bloquear nossa visão das estrelas em direção ao centro.

A curvatura da Terra atravessa o centro da imagem e é iluminada por uma variedade de camadas de brilho aéreo em laranja, verde e vermelho. Estrelas em formação são visíveis mesmo através do denso brilho laranja-verde.

A luz mais brilhante da imagem é um relâmpago que ilumina uma grande massa de nuvens. O flash refletiu as brilhantes matrizes solares da ISS e voltou para a câmera. A fraca nebulosidade equatorial é tão extensa que cobre a maior parte da superfície do mar nessa visão ".

Londres noite

Um viaduto noturno de Londres mostra as luzes da cidade brilhando intensamente e as voltas e reviravoltas do rio Tamisa cortando o meio.

Pr do sol sobre o Mediterrneo

Uma vista incrível do pôr-do-sol sobre o Mediterrâneo, com os Alpes, o mar Adriático e a Itália, quase visíveis abaixo. O sol reflete em toda a superfície do planeta, mostrando a beleza de nossa casa de cima.

A viso de um astronauta do espao

O astronauta da NASA, Reid Wiseman, capturou essa bela vista da Terra com um nascer do sol sobre o oceano. Um reflexo brilhante da beleza do nosso mundo

Pennsula Ibrica noite

Uma foto no início da noite de toda a Península Ibérica (que inclui Espanha e Portugal) tirada da Estação Espacial Internacional em 2014. O brilho intenso das vilas e cidades abaixo pode ser facilmente visto, mesmo a 200 milhas de distância.

Voando atravs de uma Aurora

O astronauta da Agência Espacial Europeia Alexander Gerst tirou esta foto em 2014 quando a estação espacial passou por uma aurora. Essas vistas impressionantes são causadas por pequenas partículas de energia do sol interagindo com as linhas do campo magnético na atmosfera da Terra. Essas interações causam uma reação com a atmosfera, pois o oxigênio desencadeia uma bela luz verde e vermelha no céu.

Vistas em mudana da Terra

Esta imagem foi tirada em 2015 e mostra as vistas vistas pelo astronauta da NASA Terry Virts, comandante da expedição 43, pela astronauta Samantha Cristoforetti e pelo cosmonauta russo Mikhail Kornienko na época. Essas vistas são claramente visíveis a partir de janelas especiais na estação espacial que permitem uma observação de 360 graus do nosso mundo abaixo.

Furaco Gonzalo

Outra foto de um furacão que faz essas ocorrências naturais perigosas parecerem redemoinhos inofensivos de nuvens lá de cima. Esta imagem, de 2014, mostra o furacão Gonzalo sobre o Oceano Atlântico.

Aurora da manh da estao espacial

Esta foto de 2015, foi tirada pelo astronauta da NASA Scott Kelly ( @StationCDRKelly ) e mostra a vista magnífica das luzes verdes da aurora, vistas da estação espacial.

Panorama do cu noturno e da Via Lctea

Visões impressionantes da estação espacial não apenas mostram vistas incríveis da Terra, mas também as estrelas e constelações ao nosso redor. Este panorama atraente do céu noturno e da Via Láctea foi capturado pelo astronauta da NASA Reid Wiseman em 2014. A majestade das estrelas dominando os céus acima do nosso planeta. Abaixo, as areias do deserto do Saara fazem a Terra brilhar com um tom laranja.

Uma longa exposio colorida

Tirada em julho de 2020, esta foto mostra uma fotografia de longa exposição da ISS mostrando um brilho colorido da atmosfera da Terra.

Sun Glint em Angola

O sol capta a luz do rio abaixo quando a estação espacial passa sobre o continente africano. Essa vista incrível faz a água parecer quase dourada.

Reabastecimento russo acima do cu noturno

Aqui, um navio de suprimentos russo é visto atracado na ISS, enquanto sob as luzes da Europa pode ser visto na superfície, com milhões de pessoas realizando seus negócios enquanto a estação orbita acima.

O brao robtico Canadarm2

Uma visão bastante magnífica da tecnologia maravilhosa usada a bordo da Estação Espacial Internacional.

"O cargueiro espacial Cygnus da Northrop Grumman, com suas importantes matrizes solares UltraFlex em forma de prato, é retratado momentos após seu lançamento do braço robótico Canadarm2, terminando sua permanência de 83 dias na Estação Espacial Internacional."

Nuvens sobre o mar das Filipinas

As vistas da Estação Espacial Internacional são impressionantes. Esse estalo mostra longos sussurros de nuvens acima da superfície do mar das Filipinas.

Escrito por Adrian Willings.