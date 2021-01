Antes e agora: uma visão fotográfica do passado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o passar dos anos, os lugares e as paisagens mudam, ora para melhor, ora para pior. Ao longo das décadas, inúmeras fotos foram tiradas em todo o mundo. Uma pequena coleção de fãs de história e fotografia examinou essas imagens para formar pares - tirando fotos do presente para comparar com o passado.

Os resultados maravilhosos deste trabalho árduo podem ser vistos em toda a sua glória, com algumas imagens comparativas que remontam a mais de cem anos. Examinamos os arquivos de refotografias para obter uma pequena seleção para você aproveitar.

Venha conosco em um passeio pela história.

Esta foto original foi tirada por um capitão da Unidade Fotográfica e de Filmes do Exército e mostra uma arma autopropelida Priest fora da Catedral de Notre-Dame. Esta armadura fazia parte da 2ª Divisão Blindada francesa que esteve envolvida na libertação da cidade no final de agosto de 1944 - poucos dias após a revolta iniciada pela Resistência Francesa.

A segunda visão, mais moderna, tirada em 2017, mostra uma visão muito mais pacífica do mesmo local. Visitantes e turistas podem agora desfrutar da paz, tranquilidade e maravilhas do edifício, graças à coragem heróica do exército libertador todos aqueles anos atrás.

Esta foto original, tirada em 1932, mostra uma vista bem acima da cidade de Nova York durante a construção do Rockefeller Center. Esta imagem mostra um pesadelo de saúde e segurança que inclui trabalhadores bebendo álcool enquanto descansam casualmente bem acima do solo.

Uma recriação moderna tirada mais de 70 anos depois e do outro lado do mundo mostra uma visão um pouco mais segura de Londres, com trabalhadores com capacetes e arneses para evitar acidentes horríveis.

Esta foto de 1900 mostra o famoso teatro de variedades Moulin Rouge, inaugurado apenas um ano antes. Este edifício rapidamente se tornou um dos teatros mais famosos do mundo. Ele seria o anfitrião não apenas de uma variedade de shows e artistas espetaculares, mas também atrairia pessoas de todo o mundo.

A segunda imagem da área de 2016 mostra o teatro em toda a sua glória com o inconfundível moinho de vento vermelho ainda firmemente intacto. A área ao redor não é tão popular quanto antes, mas o teatro em si ainda atrai uma multidão.

Esta foto de 1908 mostra outra vista da França, desta vez do Mont-St.-Michel. Esta ilha incluiu fortificações durante séculos e no século 8 DC também foi alterada para incluir um mosteiro.

Mais de 100 anos depois, a vista se modernizou um pouco, mas ainda exala história de todos os ângulos. Uma nova ponte, estrada e barragem hidráulica projetadas para proteger a baía são as mudanças mais significativas dos últimos anos.

Esta primeira foto data de 1900 e mostra uma vista da Avenida Pensilvânia em Washington DC O prédio do Capitólio dos EUA é visível à distância, com uma rua cheia de pessoas esperando o serviço de bonde e fazendo sua rotina diária.

A segunda foto mostra uma visão muito mais moderna da mesma área - tirada em 2016. As linhas de bonde agora são substituídas por ciclovias e várias faixas de veículos.

Uma imagem antiga de 1889 mostra os efeitos da mudança climática na geleira Engabreen em Holandsfjorden, Noruega. A foto original mostra uma paisagem quase árida e sem vida de gelo, rocha, água e cascalho glacial.

O mesmo local capturado novamente em 2010 mostra uma visão muito diferente com vegetação e vegetação na paisagem circundante e muito menos gelo e neve ao fundo.

Uma impressionante vista ribeirinha obtida durante a "Exposition Universelle" em 1900 - a feira mundial realizada em Paris, França durante aquele ano para o qual estes edifícios foram especialmente erguidos:

"Memória de um esplendor do passado: Para a Exposição Mundial de 1900, que atraiu mais de 48 milhões de visitantes e foi uma das exposições de maior sucesso de seu tipo, foram erguidos monumentos impressionantes apenas para esse fim. No" Quai des Nations "( hoje Quai dOrsay) foram encontrados edifícios representativos das diferentes nações, por eles financiados. Da esquerda para a direita, os Estados Unidos, o Império Otomano, a Bósnia-Herzegovina, a Bélgica, a Alemanha, a Espanha e o Mónaco estão representados nesta secção em a imagem. Todos eles foram demolidos após a exposição. "

A visão moderna de 2010 mostra uma imagem totalmente diferente da paisagem. Difícil de acreditar que os edifícios originais estavam apenas temporariamente no lugar. Agora, a Torre Eiffel é quase a única coisa que chama a atenção na paisagem.

Tirada em 1901, esta imagem original mostra uma vista das ruas da Filadélfia, EUA. Trabalhadores são mostrados traçando linhas na estrada com a magnífica Prefeitura ao fundo.

Em 2018, arranha-céus altos se alinham na mesma rua, com as cores da vida moderna passando. A prefeitura ainda está magnificamente no centro, mas é firmemente diminuída pelos prédios altos que surgiram desde então nas ruas ao redor.

Em 1910, fortes chuvas fizeram com que as águas do rio Sena estourassem, à medida que os níveis aumentavam oito metros acima do normal. A inundação resultante ficou conhecida como Grande Dilúvio de Paris e tornou intransitáveis muitas das estradas circundantes, exceto por barco.

A inundação também causou prejuízos no valor de mais de $ 1,5 bilhão no dinheiro de hoje, mas, surpreendentemente, não houve relatos de alguém perder a vida durante esse período. A inundação demoraria mais de uma semana para se dissipar.

Uma visão muito mais normal da mesma estrada mostra uma cena calma e seca que as pessoas sem dúvida teriam recebido bem. Mais de 100 anos se passaram e nenhum barqueiro pode ser visto na Rue de lUniversité.

Esta foto original data de 1931 e mostra uma vista muito menos congestionada do Palazzo Esposizioni Mobili.

A fotografia seguinte mostra muito menos linhas de transmissão, mas uma série de novos edifícios que surgiram no horizonte ao redor.

Em alguns lugares, leva muito menos tempo para passar para a mudança do horizonte. Esta imagem original foi tirada da janela de um quarto em Londres em 2012.

Apenas seis anos depois, uma série de novos edifícios podem ser vistos no próprio horizonte e nas proximidades - um edifício inclui até um jardim no telhado. Um pequeno ponto verde em uma selva urbana extensa.

Em 1976, o Strand Arcade em Sydney foi atingido por um incêndio devastador. Apesar dos danos, os trabalhos de restauração começaram e o centro comercial foi inaugurado novamente em 1977. Agora, ele prospera novamente e a imagem mais recente de 2018 mostra o Strand Arcade em toda a sua glória moderna.

Outra do rio Sena durante a Feira Mundial de 1900. Mais uma vez mostrando uma seleção de um edifício provisório erguido especialmente para a ocasião. A intenção dessa imagem era mostrar aos visitantes da feira como o canal de Paris poderia ser centenas de anos antes.

A mesma vista 100 anos depois mostra um cenário muito mais verde, com carruagens, barcos e árvores no lugar dos magníficos edifícios que outrora enfeitavam a margem do rio.

A vista original da Rue de Paris em Viarmes data de 1912. Crianças pequenas e uma carroça puxada por cavalos enchem a rua - uma visão comum para a época. Uma loja agrícola pode ser vista do outro lado da estrada. Esta imagem apareceu originalmente em um cartão postal e pode ser vista com carimbo e tudo.

Mais de 100 anos depois, a vista não mudou muito. O cavalo e a carroça foram substituídos por carros e a loja foi trocada por um banco, mas certamente é uma visão facilmente familiar.

Uma vista aérea do Beverly Hills Hotel mostra uma paisagem relativamente mansa, com muito pouco no caminho de outros edifícios. Esta foto foi tirada em 1918 e a visão moderna é bem diferente.

A imagem de acompanhamento tirada em 2018 mostra não apenas mais edifícios, mas também uma grande variedade de árvores que cresceram ao longo dos anos. Os terrenos e edifícios do hotel são ainda mais impressionantes agora do que antes.

Nesta foto em preto e branco da década de 1940, uma multidão de soldados do exército alemão pode ser vista na cidade ocupada de Schagen, Holanda. Uma mistura de civis também caminha pelas ruas, sem dúvida desconfiados e preocupados com o que está ao redor.

Muitos anos depois, em 2018, essas mesmas ruas são ocupadas por carros e compradores fazendo suas tarefas diárias sem a ameaça de uma força ocupante para incomodá-los.

Outra vista da Holanda durante a guerra mostra uma parte tranquila da Holanda preparada para um ataque com armadilhas para tanques e, sem dúvida, outras posições defensivas nas proximidades.

A mesma visão dos anos mais recentes torna difícil acreditar no que poderia ter acontecido nessas mesmas ruas todos aqueles anos antes. A maioria dos mesmos edifícios permanece, mas as monstruosidades metálicas já se foram.

Um prédio residencial bombardeado nas ruas da Polônia, capturado em uma foto de 1950, mostrando uma época de miséria e tragédia.

Décadas depois, os reparos cobrem os buracos, manchas e danos do passado. Gostaríamos de saber se os atuais residentes conhecem a história de seu prédio e tudo o que se passou nos anos anteriores.

Uma vista da Place de la Bourse capturada em 1900. Nesta foto original, pedestres e carruagens puxadas por cavalos dominavam as ruas. As primeiras linhas de bonde estavam começando a surgir nessa época e, nos anos que se seguiram, muitas outras também apareceriam - com um total de 32 linhas presentes na área em 1957.

O prédio aqui fotografado constituía a bolsa de valores da época e o polo da modernização da região.

A vista moderna, capturada mais de 117 anos depois, ainda mostra uma rua movimentada, mas agora o prédio é usado para exposições e mostras de arte. A área também é um local popular para comícios e manifestações.

Outra fotografia de mais de um século antes. Esta imagem mostra a "Place du Grand Sablon" - no centro histórico da cidade de Bruxelas. Nessa época, a área local era palco de bancas de mercado onde se vendia carne às sextas-feiras e leite e queijo aos sábados.

A vista atual parece mais um estacionamento com muito menos personalidade, mas os arredores são extremamente populares entre os membros mais ricos da sociedade. Com antigos bares e lojas sendo substituídos por lojas de chocolate, antiquários e hotéis.

Os horrores da Grande Guerra atingiram a estação de Ypres na Bélgica em 1915. Esta foto fala dos estragos e caos que choveram em toda a área naquela época.

Mais de 100 anos depois, a mesma vista parece muito diferente com o edifício totalmente reparado e restaurado e as estradas modernas substituindo as trilhas de terra de anos passados. A vida é, sem dúvida, muito mais pacífica também.

Uma das imagens mais antigas de nossa lista data de 1860 e mostra uma rua cheia de curiosos, sem dúvida hipnotizados pela câmera. Um aqueduto interessante e atraente atravessa a rua e chama a atenção como o foco central da foto.

A mesma vista, mais de 158 anos depois, mostra o mesmo aqueduto em pé e as mesmas árvores antigas ainda revestindo as ruas. As pessoas agora são substituídas por carros estacionados, mas por outro lado, a visão é notavelmente semelhante.

Em 1945, este antigo bunker de guerra é fotografado com civis casualmente próximos. Um moinho de vento também é visível ao fundo.

Anos depois, esse mesmo bunker tem um uso interessante ao ser convertido em uma floricultura. O moinho de vento acabou e os arredores estão mais tranquilos, embora cheios de concreto e asfalto.

Na Rússia, durante a invasão da Alemanha, o Palácio Peterhof foi queimado e danificado por explosivos. Muitas das fontes do terreno também foram destruídas.

A restauração começou após a guerra e continuou durante os anos que se seguiram. A vista atual do Peterhof mostra o edifício original com toda sua magnífica glória.

Outra foto francesa de um século atrás. Esta imagem mostra alguns homens magnificamente bem vestidos - Sr. Merceron, Sr. Maisonville e Sr. Chabrand. Esses homens fundaram as bases do Sindicato de Iniciativa de Grenoble e da Dauphine: Primeiro Sindicato de Iniciativa da França e os futuros Escritórios de Turismo.

A mesma visão 100 anos depois não mudou muito, mas o posto de turismo foi aparentemente substituído por um corretor de imóveis.

Uma foto muito mais rural data de 1887 e mostra uma das muitas rotas rodoviárias que foram consideradas um grande feito da engenharia na época - uma estrada cortando a encosta.

116 anos depois, a estrada agora é asfaltada, mas, fora isso, a mesma. Nenhuma tentativa foi feita para alargar a estrada, apesar dos carros que passam por ela. A vista é tão maravilhosa hoje como era todos aqueles anos antes.

Esta primeira foto da ponte San Francisco-Oakland Bay foi tirada em 1980 e mostra um horizonte bem iluminado, bem como uma foto de longa exposição do tráfego que passa.

Quase três décadas depois, a mesma visão parece notavelmente semelhante. O horizonte mudou ligeiramente, com a adição de novos edifícios e árvores em crescimento, mas também é inconfundivelmente familiar.

Esta foto original da Torre Eiffel mostra-a em construção em meados de 1888. Prédios ao redor também podem ser vistos surgindo na área.

Em 2017, o mesmo ângulo mostra uma visão de mundo igualmente movimentada. A torre totalmente construída foi visitada por muitos milhões de pessoas desde sua construção e a própria torre também sobreviveu a décadas de uso e desgaste, incluindo duas guerras mundiais e mais.

Outro instantâneo de destruição e carnificina da primeira parte do século XX. Esta imagem mostra os destroços de uma igreja na França atingida por um enorme " Paris Gun" . Esses eram canhões de artilharia superpesados de longo alcance usados pelos alemães para bombardear Paris durante a guerra. Apesar de serem considerados super-armas por causa da distância que podiam disparar, essas armas de artilharia não foram muito bem-sucedidas, pois a carga útil disparada costumava ser relativamente pequena.

Aqui, o telhado da igreja foi atingido, fazendo com que desabasse para dentro e desta vez a arma deixou sua marca - matando 88 pessoas e ferindo quase o mesmo.

99 anos depois, a igreja é um local muito diferente. Totalmente reconstruído e em bom uso, o St-Gervais-et-St-Protais é agora um local de culto muito mais seguro.

Esta foto original em preto e branco da década de 1940 mostra os eventos da Parada do Dia da Anzac. Um evento especial realizado para homenagear todos os australianos e neozelandeses "que serviram e morreram em todas as guerras, conflitos e operações de manutenção da paz".

A mesma imagem mostra o magnífico Edifício Sultan Abdul Samad escondido atrás de ônibus de turismo em vez de participantes do desfile. O horizonte mudou muito nos 75 anos que se passaram desde que tirou um pouco de sua beleza.

Muitas das fotos desta coleção mostram um histórico de danos causados pelos alemães durante as guerras, mas esta foto mostra os resultados de suas ações. O exército russo causou destruição maciça enquanto varria a Alemanha e avançava para Berlim. Os edifícios da capital também não eram seguros.

O próprio edifício do Reichstag não era um monumento nazista. Na verdade, foi projetado e erguido entre 1884 e 1894.

O prédio foi fortemente destruído pelos danos, mas foi só na década de 1960 que a restauração começou para valer. O edifício moderno visto aqui mudou muito, pois foi novamente destruído e reconstruído novamente na década de 19It. Hoje é uma das atrações mais visitadas da Alemanha.

Dresden, na Alemanha, foi alvo de muitas campanhas de bombardeio dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Esta imagem comparativa mostra os danos causados pelos Aliados à cidade alemã durante aqueles anos. De alguma forma, os edifícios ao redor foram destruídos, mas a estátua permaneceu de pé.

A Frauenkirche de Dresden, a igreja luterana, pode ser vista reconstruída e reconstruída em toda a sua majestade. No entanto, foi deixado por mais de 50 anos como um memorial de guerra e não foi até a reunificação da Alemanha em 1994 que o edifício foi reconstruído.

A foto de 1900 mostra a Pont des Arts - uma ponte de pedestres sobre o rio Sena, na França. Esta ponte liga o Institut de France ao Louvre. Como tal, a ponte sempre foi um destino turístico extremamente popular e oferece uma vista maravilhosa da área circundante.

Aqui, casais podem ser vistos caminhando casualmente na ponte, um até tem uma espada amarrada à cintura.

Com uma visão romântica da cidade do amor, a ponte sempre foi um refúgio favorito para os casais e, como tal, as grades da ponte eram frequentemente adornadas com cadeados, um gesto romântico de amor. Em 2015, porém, o peso das fechaduras fez com que uma parte do parapeito desabasse e, portanto, o resto das fechaduras teve que ser removido à força.

O Portão de Brandemburgo é um dos marcos mais conhecidos de toda a Alemanha. Foi originalmente construído em 1791 e construído como um monumento durante a Revolução Bataviana.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas usaram o portão como um símbolo de seu partido. Ele conseguiu sobreviver à guerra, mas foi seriamente danificado por balas e explosões quando o Exército Russo entrou na cidade. Aqui, um soldado russo pode ser visto com uma câmera em frente ao monumento.

O portão reconstruído foi usado para muitos serviços memoriais nos anos que se seguiram, incluindo a cerimônia oficial para marcar a reunificação da Alemanha. Como um local regular para grandes eventos históricos, o Portão de Brandemburgo se tornou um ponto turístico e agora é considerado por muitos um símbolo da paz e unidade europeias.

"A Ópera Garnier decorada com suásticas para um festival de música alemã durante a Ocupação de Paris. Os alemães organizaram uma série de concertos na cidade ocupada, inclusive pela Filarmônica de Berlim, regida por Herbert von Karajan."

O Palais Garnier Opera House fotografado em 2016 oferece uma vista muito mais tranquila de Paris. O edifício é conhecido como "provavelmente a casa de ópera mais famosa do mundo ..." principalmente por ter sido o cenário para o romance de 1910 O Fantasma da Ópera. Ele também apareceu como uma peça central para adaptações subsequentes do romance em filmes e musicais.

