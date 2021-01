As 24 fotos mais caras vendidas por milhões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A maioria de nós sabe que as pinturas podem custar dezenas, até centenas de milhões de dólares, mas as fotos digitais podem ser igualmente colecionáveis e exigir preços semelhantes em leilão.

Os colecionadores ainda pagam muito dinheiro para possuir uma parte da fotografia: em fevereiro de 2018, um grupo de 10 investidores pagou US $ 1 milhão entre eles por uma foto de arte criptográfica chamada The Forever Rose, tirada por Kevin Abosch. A Rosa Eterna não é uma foto física, mas cada investidor recebeu um "token" no qual pode guardar ou vender.

Mas US $ 1 milhão é trocado, em comparação com as quantias pagas pelas fotografias nesta lista. Então, vamos levá-lo através das 24 fotografias mais caras já vendidas.

Fotógrafo: Kevin Abosch

Preço de venda: US $ 1 milhão

A cripto-arte é uma forma de arte virtual que é vista como rara e colecionável. Os trabalhos de arte são comprados na blockchain; um livro digital que lida com transações feitas por Bitcoin ou outras formas de moeda virtual. Forever Rose, de Kevin Abosch, é a obra de arte virtual mais cara já vendida.

Fotógrafo: Peter Lik

Preço de venda: US $ 6,5 milhões (não verificado)

Data de venda: dezembro de 2014

O fotógrafo australiano Peter Lik afirma manter o recorde da fotografia mais cara já vendida: impressionantes US $ 6,5 milhões por sua foto Phantom. No entanto, o preço nunca foi verificado oficialmente, pois o comprador é "privado e anônimo".

Há também alegações de que os preços de Lik não são legítimos, pois ele aumenta os preços de seu trabalho (que ele só vende em suas próprias galerias) à medida que o número limitado de 995 diminui. Seu trabalho costuma ser considerado não genuinamente colecionável pelos críticos de arte, mas ele usa o método de construção de hype para atrair novatos em arte com grandes rendas disponíveis.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço de venda: $ 4,338,500 (venda verificada)

Data da venda: 8 de novembro de 2011

A venda verificada mais cara para uma fotografia pertence a Andreas Gursky, que vendeu sua imagem, intitulada Rhine II, em 2011 por pouco mais de US $ 4,3 milhões. A imagem é o número um de uma série de seis e mostra uma seção do rio Reno, nos arredores de Dusseldorf. Gursky removeu digitalmente os edifícios vizinhos para deixar a imagem final, tornando-a verdadeiramente única, pois você não poderá ter a mesma visão se visitar o rio por conta própria.

Fotógrafo: Richard Prince

Preço: r $ 3.973.000

Data da venda: 12 de maio de 2014

A foto Spritual America, de Richard Prince, mostra uma Brooke Shields de dez anos, nua de pé em um banho, por isso não vamos publicá-la aqui. Prince não tirou a foto original, mas tirou uma foto. O original apareceu na revista pornô softcore Sugar n Spice e foi encomendado pela mãe de Shields em um esforço para impulsionar sua carreira desde tenra idade.

O título América Espiritual também foi tirado de outro trabalho: uma fotografia de um cavalo de trabalho tirada por Alfred Stieglitz em 1923. A imagem e o título contrastam entre si, comparando o trabalho duro e honesto com o que as pessoas da atualidade alcançam fama e sucesso.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Preço: r $ 3.890.500

Data de venda: maio de 2011

Cindy Sherman tirou essa imagem de si mesma em 1981 e finalmente a vendeu para um revendedor de Nova York por US $ 3.890.500. A foto faz parte da série Centerfolds de Sherman do mesmo ano. A série de fotos mostra Sherman em várias poses estereotipadas da época, sempre olhando para longe das lentes e fora de quadro.

Sherman foi responsável por todos os aspectos das fotos, incluindo maquiagem, cabelo, iluminação, direção, modelagem e fotografia. A imagem foi vendida novamente em maio de 2012 por US $ 2,89 milhões, tornando-a simultaneamente a 12ª foto mais cara já vendida.

Fotógrafo: Gilbert & George

Preço: $ 3,765,276

Data da venda: 30 de junho de 2008

Gilbert & George são Gilbert Prousch de San Martin de Tor, Itália e George Passmore de Plymouth, Reino Unido. Eles raramente são vistos em público sem o outro e quase sempre usam ternos que se tornaram "uniformes" após sua série de esculturas de canto. Para Sua Majestade, faz parte da série Drinking Sculptures do par e compreende 37 imagens individuais delas ficando bêbadas ou prestes a começar a beber.

Fotógrafo: Jeff Wall

Preço: r $ 3.666.500

Data da venda: 8 de maio de 2012

À primeira vista, a imagem de Jeff Wall parece ser uma verdadeira cena de guerra, mas na verdade foi encenada em um estúdio com atores. Ele mostra as tropas soviéticas voltando à vida depois de serem emboscadas, algumas das quais encontram humor na morte, pois podem ser vistas brincando com seus ferimentos. A idéia por trás da imagem é combinar imagens de filmes de guerra e de terror com as de pinturas históricas de épocas anteriores.

Wall era fascinado por pinturas antigas quando estudava arte, mas se voltou para a fotografia por seu trabalho, pois achava que "os artistas modernos não podiam pintar como os grandes mestres".

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço: $ 3,346,456

Data de venda: fevereiro de 2007

Andreas Gursky aparece na lista mais uma vez, desta vez para sua foto de 2001 Cent 99 Diptychon. A imagem é um díptico, que se refere a qualquer imagem ou objeto em duas partes, presa por uma dobradiça e foi tirada em uma loja de 99 centavos de dólar apenas nos Estados Unidos e retrata vários corredores de compras, mas Gursky manipulou a cor para causar explosões de vermelho. e laranja. As imagens são enormes, medindo 6,8 pés x 11,1 pés, e seis conjuntos foram feitos.

Fotógrafo: MAN RAY

Preço de venda: 2.688.750 € (3.313.347)

Data da venda: 9 de novembro de 2017

Man Ray, nascido Emmanuel Radnitzky, tirou esta imagem de Kiki de Montparnasse, sua musa e amante, em 1926. Foi publicada na versão parisiense da revista Vogue na época e mostra Kiki segurando uma máscara tribal africana.

O título, que se traduz literalmente em "preto e branco", refere-se não apenas ao meio em que a imagem foi tirada, mas à comparação entre a face do modelo e a máscara. Esta imagem fazia parte de uma série inteira, na qual Kiki é fotografado em várias poses.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço de venda: $ 3,298,755

Data da venda: 26 de junho de 2013

Andreas Gursky foi responsável por outra das fotografias mais caras do mundo em 2013, com esta imagem - tirada em 2000 - do pregão da Junta Comercial de Chicago. Enquanto os trabalhadores já estão se movendo freneticamente, dando à imagem um pouco de desfoque de movimento, Gursky expôs duas áreas para melhorar ainda mais a impressão de movimento. Assim como suas outras imagens encontradas nesta lista, Gursky também manipulou as cores para torná-las mais vivas.

Fotógrafo: Richard Prince

Preço: r $ 3.077.000

Data da venda: 14 de maio de 2014

Richard Prince produziu a série de fotografias Cowboy em 2000. Como em seu outro trabalho, esta imagem de um cowboy andando a cavalo é uma foto, uma foto. A imagem original foi usada em um anúncio de cigarros de Marlboro que Prince viu em uma revista enquanto trabalhava na Time Life.

Ele imediatamente soube que poderia mudar as conotações da imagem removendo o texto e qualquer associação para Marlboro. A imagem resultante é de um cowboy forte e robusto que era um símbolo da cultura americana.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Preço: r $ 2.965.000

Data da venda: 13 de maio de 2015

A série Untitled Film Stills de Cindy Sherman foi feita entre 1977 e 1980, e esta imagem Untitled # 48 é a mais cara a ser vendida. A série foi criada para mostrar personagens femininas fictícias em imagens que poderiam ser tiradas diretamente de filmes.

Como em seus outros trabalhos, Sherman posa na imagem e é responsável por toda a encenação. O filme ainda sem título nº 48 foi vendido anteriormente em 2014 por US $ 2.225.000, tornando-se a 18ª fotografia mais cara de todos os tempos.

Fotógrafo: Edward Steichen

Preço: r $ 2.928.000

Data de venda: fevereiro de 2006

A imagem de The Pond - Moonlight, vendida em leilão, é apenas uma das três, as outras duas são realizadas em museus. Cada uma é única, como foi tirada em 1904, usando um método manual de aplicação de gengivas sensíveis à luz para obter mais de uma cor. Como as gengivas foram aplicadas à mão, cada imagem é ligeiramente diferente das outras.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço: r $ 2.900.000

Data da venda: 27 de fevereiro de 2008

Outra imagem de Andreas Gursky agora, desta vez, sua fotografia de uma visão noturna de Los Angeles, tirada em 1998. A imagem original tem mais de três metros e meio de largura e mostra claramente a curvatura da terra no horizonte. Muitos críticos acham a composição de uma visão calma e serena de uma cidade movimentada ser particularmente eficaz.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Preço: r $ 2.770.500

Data da venda: 8 de novembro de 2010

Outro dos auto-retratos visualmente impressionantes de Cindy Sherman faz parte da lista das fotos mais caras de todos os tempos. Desta vez, Untitled # 153, que mostra uma mulher loira deitada na grama, coberta de lama. Não está confirmado ou totalmente claro, mas presume-se que ela esteja morta. A imagem inspira-se no personagem femme fatale do clássico filme noir.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço de Venda: $ 2,507,755

Data da venda: 23 de junho de 2013

Andreas Gursky tirou fotos da Junta Comercial de Chicago de vários pontos de vista e divulgou cada uma delas como imagens individuais. Enquanto o terceiro da série foi vendido por quase US $ 3,3 milhões, o primeiro obteve pouco mais de US $ 2,5 milhões ao mesmo tempo. T

A imagem é incrivelmente semelhante às outras, mas é tirada de um ângulo mais direto. Embora não mostre a vastidão do pregão em comparação com a Junta Comercial III, ainda representa a natureza frenética da negociação de ações.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço: r $ 2.416.475

Data da venda: 17 de outubro de 2013

Gursky tirou a imagem de um arranha-céu em Paris, Montparnasse, em 1993. Como muitas de suas outras obras, a gravura original é bastante grande, medindo 2,1 x 4 metros. O ponto focal da imagem é o prédio de apartamentos e, ao não mostrar onde termina nas laterais do quadro, deixa o espectador pensando que pode se estender por quilômetros e quilômetros.

Fotógrafo: Desconhecido

Preço: r $ 2.300.000

Data de venda: junho de 2011

A única fotografia conhecida e autenticada do famoso pistoleiro Billy the Kid foi vendida em leilão em 2011 por US $ 2,3 milhões, tornando-a a 17ª foto mais cara já vendida. Ainda não se sabe quem tirou a imagem, mas foi supostamente dada a Dan Dedrick pelo próprio Billy the Kid, apenas para os descendentes de Dedrick a herdarem.

A imagem mostra Billy the Kid, nome verdadeiro Henry McCarty e mais tarde William H. Bonney, segurando um rifle Winchester e com uma pistola Colt 45 no quadril e provavelmente foi tirada em 1879 ou 1880. Bonney morreu em 1881 de um ferimento a bala em com 21 anos.

Fotógrafo: Man Ray

Venda: $ 2.167.500

Data de venda: maio de 2017

Não se sabe quem é a imagem de Tearful Woman in Man Ray em 1936, mas exibe sua habilidade não apenas como fotógrafo, mas também como pintora. A imagem da mulher foi tirada em uma câmera, mas Man Ray usou tinta em certas áreas: lábios e olhos, para aprimorá-los vividamente e fazê-los parecer mais com desenhos.

Fotógrafo: Cindy Sherman

Preço: r $ 2.045.000

Data da venda: 12 de novembro de 2013

Outra das imagens de Cindy Sherman, Untitled # 92 da série Centrefolds, faz parte da lista das 24 fotos mais caras de sempre. Desta vez, Sherman fez-se parecer uma menina estereotipada da escola, com saia xadrez e blusa branca. Pode ser facilmente confundido com uma imagem parada de um filme, particularmente algo de Alfred Hitchcock, devido à sua pose natural e atenção aos detalhes, como sujeira nas unhas.

Fotógrafo: Andreas Gursky

Preço: r $ 1.925.000

Data da venda: 16 de maio de 2013

Gursky divulgou pela primeira vez uma imagem do Rhein em 1996, que foi vendida por US $ 1,9 milhão em 2013. Esta versão tem cores menos vivas que o Rhein II e foi fotografada usando um campo de visão mais restrito. No entanto, emprega técnicas semelhantes à segunda versão recorde de Gursky, a saber, a falta de estrutura lateral, fazendo com que pareça que poderia durar para sempre.

Fotógrafo: Thomas Struth

Preço: r $ 1.810.000

Data da venda: 15 de maio de 2016

Thomas Struth divulgou uma série de imagens no início dos anos 90, representando pessoas entre obras de arte famosas, chamadas Fotografias do Museu. A imagem mais famosa da série é essa, do Panteão de Roma. Nele, um grupo de visitantes pode ser visto parado no feixe de luz que atravessa o óculo no topo do Panteão, mas Struth deliberadamente o omitiu da imagem.

Porém, essa foto foi montada, com Struth obtendo permissão especial para fotografar depois do expediente, pois seria impossível tirar essa imagem durante o dia com as centenas de turistas constantemente entrando pelas portas.

Fotógrafo: Gilbert & George

Preço: r $ 1.805.000

Data da venda: 12 de novembro de 2013

Red Morning (Hate) faz parte da série Red Morning de Gilbert & George, que foi feita em resposta ao movimento socialista na Grã-Bretanha em 1976 e 1977: pense em punk rock, polícia e bombeiros. É a única série de fotos que o par produziu que os vê abandonando suas jaquetas de tweed, exibindo suas camisas. O uso do vermelho é para indicar agressão e raiva e uma imagem mais poderosa do que simplesmente preto e branco.

Fotógrafo: Dmitry Medvedev

Preço: r $ 1.750.000

Data de venda: janeiro de 2010

Atual primeiro-ministro e ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev reivindica o lugar final nesta lista das fotos mais caras já vendidas. Sua foto em preto e branco de uma vista aérea do Kremlin de Tobolsk, na Sibéria, arrecadou US $ 1,75 milhão em leilão, no entanto, alguns especialistas dizem que o alto preço foi pago mais por caridade do que por mérito artístico real. Foi vendido em um leilão que fazia parte da quarta feira anual de caridade Rozhdestvenskaya Azbuka (alfabeto de Natal), para Mikhail Zingarevich.

Tobolsk Kremlin (2009)

Manh Vermelha (dio) 1977

Panteo, Roma (1990-1992)

Sem ttulo # 96 (1981)

A Sua Majestade (1973)

Dead Troops Talk (Uma viso aps uma emboscada de uma patrulha do Exrcito Vermelho, perto de Moqor, Afeganisto, inverno de 1986) (1992)

Sem ttulo (Cowboy) (2000)

Filme sem ttulo Still # 48 (1979)

A lagoa - luar (1904)

Forever Rose (2018)

Reno II (1999)

Fantasma (2014)

Sem ttulo # 153 (1985)

Junta Comercial de Chicago (1997)

Los Angeles (1998)

Paris, Montparnasse (1993)

Billy the Kid

Retrato de uma mulher chorosa (1936)

99 Cent II Diptychon (2001)

Preto e branco (1926)

Conselho de Comrcio III de Chicago (1999-2000)

Sem ttulo # 92 (1981)

Reno (1996)

Escrito por Max Langridge. Edição por Adrian Willings.