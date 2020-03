58 fotos incrivelmente limpas de cabos que pertencem a uma galeria de arte moderna

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Há uma certa raça de trabalhadores de TI que tem um fetiche profundo por todas as coisas organizadas.

O resultado é uma sala de servidores com centenas de cabos organizados, amarrados e manipulados em ângulos perfeitos. O resultado não é apenas esteticamente agradável, mas também tecnicamente prático.

Reunimos algumas das melhores imagens desses cabos habilmente organizados para você aproveitar. Talvez alguma inspiração enquanto você está preso dentro de casa sem nada melhor para fazer?

Talvez a melhor configuração de jogo que você já tenha visto. Essa imagem não apenas apresenta um gerenciamento de cabo de próximo nível, mas também inclui todos os tipos de máquinas de jogos retro. Não acredita em nós? Basta dar uma olhada na prateleira acima da TV.

Este puro jogador foi completamente diferente com o gerenciamento de cabos. Indo até instalando não uma, mas duas máquinas de jogos na parte de trás da TV e mantendo todos os cabos bonitos, limpos e fora de vista. Parece uma ótima maneira de introduzir um novo dispositivo na casa sem que a outra metade perceba também.

Esse pornô de cabo vem do Laboratório Nacional de Tecnologia de Energia, parte do Departamento de Energia dos EUA. É bom ver que até os órgãos do governo levam o gerenciamento de cabos a sério.

Esse supercomputador é uma excelente obra de arte; você pode dizer que essa configuração significa um negócio sério.

Essa fiação de cor de cobre parece dar a impressão de tubulações metálicas e fiação elétrica / de dados se unindo em perfeita harmonia.

Essa fiação limpa pode estar facilmente presente no seu telefone ou tablet. Pequena atenção aos detalhes, garantindo os melhores resultados do mundo digital.

Essa pequena fiação da placa de circuito mostra que o gerenciamento de cabos é uma arte, mesmo no menor nível.

Não é surpresa que o CERN, a Organização Européia de Pesquisa Nuclear, precise de alguns cabos sérios para manter suas pesquisas em andamento.

Lotes grossos de cabo roxo alinham-se perfeitamente nas paredes deste rack. Você pode apenas imaginar a quantidade de tempo e esforço que foram gastos nessa configuração.

Mais algumas cores e quase teríamos um arco-íris de fiação nesta foto.

Tantas cores e tanta precisão em um só lugar.

Uma massa de cabos desce uma escada, bem amarrada e mantida no lugar.

Esta foto teve Redditors discutindo como o ângulo da foto faz parecer que os cabos estão indo nos buracos errados. Mesmo a Internet não pode ser acalmada por simples cabeamento e laços com zíper.

Essa é uma fiação seriamente impressionante, fiação da qual até Deus se orgulharia. Uma massa tubular de fios leva todos os dados até o teto, onde é necessário.

Essa tubulação suspensa é agradável e agradável aos olhos. Imaginamos quantas pessoas demoram para parar e olhar para cima ao caminhar por esses corredores sinuosos.

Esses cabos arrumados e arqueados levaram horas de trabalho meticuloso para serem montados. Você precisa admirar o trabalho manual e a dedicação à perfeição dos cabos.

Esses cabos e tubulações datam dos anos 30 e são originários da Alemanha. Não é surpresa ver os alemães serem tão eficientes em suas tubulações quanto em todo o resto. Tudo em seu lugar e um lugar para tudo.

Você deve admirar esse cabeamento curvilíneo, linhas magníficas e uma grande atenção aos detalhes.

Pode ser pequeno se comparado a outros racks que já vimos, mas o cabeamento aqui ainda é impressionante.

Outro detalhe do gerenciamento de cabos no nível perfeccionista. Novamente, este tinha Redditors discutindo se havia cabos suficientes sendo usados ou muitos.

Essa foto é simplesmente rotulada como "a Internet", mas, apesar da limpeza, não temos muita certeza de que há cabos suficientes aqui para armazenar toda a Internet.

Maravilhosa fiação doméstica capturada em uma foto simples de vários cabos Ethernet organizados em sua jornada a partir do roteador doméstico de banda larga.

Até o fluxo de vídeo e o roteamento precisam de cabeamento limpo. Este Redditor está compreensivelmente impressionado com o trabalho deles e com boas causas também.

Vendo esse gerenciamento de cabos, o Redditor Bitwaba comentou "O gerenciamento de cabos é uma arte, mas para mantê-lo você precisa ser um artista, então você está tornando-o mais complicado do que deveria ser". Este único comentário resume quase todas as fotos deste artigo.

Este Redditor tentou criar um arco-íris a partir de seus cabos e o resultado é tão elegante quanto colorido.

Essa fiação é de um PC auto-construído e mostra a dedicação ao gerenciamento de cabos e à organização que esses entusiastas têm ao construir suas próprias máquinas.

Uma foto dos bastidores do funcionamento interno da gigantesca máquina do Google. Essa fiação faz parte do maquinário usado para o aprendizado de máquina, para que você possa imaginar os dados que passam por esses fios.

Somos verdes de inveja. Este cabeamento incrivelmente limpo é uma alegria de se ver.

O cabeamento amarelo brilhante se curva e curva de maneiras satisfatórias, levando os dados para onde são mais necessários.

Cabos limpos e arrumados não pertencem apenas ao local de trabalho; aqui, uma peça de cabeamento Ethernet foi transformada em uma obra de arte em vez de apenas uma dor de olho.

À vista, esse cabeamento possui gravatas de velcro e zíperes para manter os cabos limpos e arrumados e enlouquecer os entusiastas do pornô por cabo.

Os racks de fiação de teto ajudam a manter esses cabos limpos fora de vista neste data center, o que você pode argumentar que é uma pena, mas certamente é limpo e prático.

Esse cabeamento de energia de vários núcleos mostra que mesmo os cabos de energia podem ser organizados de maneira organizada.

Um estalo de uma van de transmissão móvel capturada na Maratona de Londres. Fiação e entranhas expostas, sem dúvida, ajudam no fluxo de ar e no resfriamento durante os dias quentes.

Cabos organizados com curvas fluem como uma cascata de dados. Magnífico e intrincado.

Organização não é apenas para cabeamento. A organização dessa tubulação é tão admirável quanto bonita.

É assim que parece quando alguém com grande atenção aos detalhes liga um prédio de apartamentos a sinais de televisão digital originados de um único prato.

Um administrador de rede entediado transformou um cabo CAT5 em um gato de nove caudas. Esta foto dá um novo significado ao termo "pornografia a cabo".

Esse magnífico cabeamento roxo provavelmente é um cabo coaxial organizado de maneira organizada no interior de um caminhão de transmissão móvel. Um feito magnífico de cabeamento e tremendo uso de abraçadeiras.

Essa fiação colorida poderia ser facilmente confundida com bastão de doces.

Essa bela tubulação chegou ao Reddit sob / r / conduitporn / e mostra que não é apenas a fiação que as pessoas ficam obsessivas.

Este é um medidor elétrico classificado para transformador para um serviço de 2000 A. Um bom trabalho do instalador em um kit poderoso.

Este parece mais uma obra de arte do que uma foto da tecnologia, é apenas limpo e arrumado. Não há como negar que a simetria é agradável aos olhos.

O fotógrafo Alejandro Cynowicz diz que odeia cabos, mas a empresa deles leva a sério o assunto de cabeamento puro.

Esse tipo de cabeamento faz com que os nerds da fiação discutam sobre o pesadelo que seria se um único cabo precisasse ser substituído.

Você quase sente a satisfação de um trabalho bem-feito ao olhar para esta foto tirada no final de uma missão de cabeamento concluída. Limpo e arrumado e tudo em seu lugar correto.

Esse trabalho de arte de cabo parece que alguém tentou mapear o metrô de Londres usando cabos de energia e tachas na parede.

Quando o fluxo de ar é importante, há ainda mais valor em uma instalação elétrica limpa do que apenas ser fácil aos olhos.

Parece haver um tema com esses entusiastas de cabos apaixonados por cabos amarelos.

A supercomputação em Barcelona é um negócio sério.

Muitas dessas imagens apresentam um cabeamento muito elegante, mas você raramente vê qualquer insight sobre o nível de esforço nessas fotos. Bem, agora você pode, como este Redditor, mostrou como era a bagunça do cabo antes de "consertá-la". Esse artesanato requintado levou seis horas de esforço humano para ser concluído.

Como jogadores e construtores de PC, sempre podemos apreciar um pouco de gerenciamento de cabos limpo quando se trata de uma construção de PC para jogos. Este Redditor é claramente um mestre em cabos e mangas com zíper. É impressionante.

Onde a maioria dessas imagens de cabo organizadas envolve grandes faixas de cabos sendo cuidadosamente amarradas e agrupadas, essa foi o contrário. Esta imagem vem dos escritórios do Facebook e mostra uma configuração de cabo que parece ser tocada como um instrumento musical.

É assim que a nuvem realmente se parece? Uma vista magnífica sobre o paraíso dos cabos.

Essa visualização de cabo incrivelmente bonita mostra uma grande quantidade de cabos sendo usados em uma grande instalação de produção de TV. Um total de 576 portas preenchidas com todos os cabos limpos necessários.

Alguns podem argumentar que isso é desnecessário e que parte disso poderia ter sido feito à vista, mas temos que admirar o artesanato desses loops de serviço. Cabos maravilhosamente limpos e organizados, separados e controlados da maneira mais magnífica.

Essa impressionante massa de cabos aparentemente levou o usuário do Reddit T --- Ham quatro dias para montar isso ordenadamente. Ele disse que havia pelo menos 378 cabos nessa configuração e suas mãos estavam cruas até o final, mas, oh, menino, valeu a pena.

Desde construções de cabos maciças e satisfatórias até pequenas obras de arte como essa. A beleza do gerenciamento de cabos está em toda parte. Esta foto mostra os resultados de uma boa peça de hardware funcional modificando um PlayStation 2. Cabos limpos fugindo do chip recém-instalado.