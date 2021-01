25 incríveis fotografias aéreas com uma nova perspectiva do mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em uma série de fotografias chamada "Flatland", o artista turco e manipulador de fotos Aydın Büyüktaş usa uma coleção de fotografias aéreas para criar essas imagens que dão uma nova perspectiva ao mundo.

Aydın Büyüktaş diz que obteve a inspiração inicial para este estilo de fotografia no livro " Flatland: A Romance of Many Dimensions " de Edwin Abbott, que explora a interconexão de dimensões e a transição entre elas do ponto de vista da geometria.

Pegando as ideias instigantes do livro, Büyüktaş começou a criar uma série de fotografias para representar visualmente esses conceitos.

Em 2017, Büyüktaş deu início ao árduo processo de planejamento de sua viagem. Demorou dois meses para encontrar os locais perfeitos para criar as imagens que ele imaginou. Usando o Google Earth, ele vasculhou os Estados Unidos escolhendo uma variedade de locais que, no final, cobririam 45 locais de filmagem e incríveis 10.000 milhas.

Tirar as fotos levou cerca de um mês e muitas viagens pelo Arizona, Texas, Califórnia e Novo México. Cada uma das imagens que você vê nesta coleção é na verdade uma combinação de cerca de 18 a 20 fotografias de drones cuidadosamente costuradas para criar uma colagem curva da paisagem.

Esta imagem vem de Tucson, Arizona e foi produzida usando o Google Earth Studio . Usar as imagens do Google para criar esse tipo de arte a partir de um campo de pouso de aeronaves abandonadas é certamente um caso de uso interessante e com alguns resultados muito legais também.

Infelizmente, nem todas as imagens de Aydin foram incluídas na série Flatland 2. Mesmo os que não o fizeram são impressionantes e evocam imagens de outro mundo. Neste, um trem parece estar desafiando a gravidade à medida que se distancia, mais carruagens do que você pode facilmente contar, curvando-se para o espaço.

Não são apenas os carros, trens e máquinas que desafiam a gravidade nessas fotos, mas a água e os barcos também. Esta imagem maravilhosamente surreal engana os olhos como a outra e resulta em uma vista magnífica da área.

Envisioning Cityscapes Vitra

Além da curva incomum em perspectiva, essas imagens oferecem, outra coisa que elas têm a seu favor é a variedade absoluta das paisagens fotografadas. Num momento, uma estrada, ao lado de um rio, depois uma linha de trem. Aqui, algumas estruturas humanas antigas estão aparentemente desmoronando diante de nossos olhos.

Gostamos deste, não apenas porque parece fantástico como todo o resto, mas também porque parece que a terra está sendo mantida no lugar e desafiando a força da gravidade com um parafuso borboleta aparafusado no primeiro plano.

Uma pausa de Flatland vem na forma de outra série de fotos de Aydın Büyüktaş. Conhecidas como Universos Paralelos 2, essas imagens criam uma visão maravilhosa do nosso mundo, semelhante ao início. Aqui parece que um arranha-céu está segurando o céu e há um mundo lá em cima, fora de alcance.

Escrito por Adrian Willings.