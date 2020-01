19 fotografias aéreas incríveis com uma nova perspectiva do mundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Em uma série de fotografias chamada "Flatland", o artista e manipulador de fotos turco Aydın Büyüktaş usa uma coleção de fotografias aéreas para criar essas imagens que dão uma nova perspectiva ao mundo.

Aydın Büyüktaş diz que obteve a inspiração inicial para esse estilo de fotografia do livro " Terra plana : um romance de muitas dimensões ", de Edwin Abbott, que explora a interconexão de dimensões e a transição entre elas do ponto de vista da geometria.

Tomando as idéias instigantes do livro, Büyüktaş começou a criar uma série de fotografias para representar visualmente esses conceitos.

Em 2017, Büyüktaş iniciou o processo minucioso de planejar sua viagem. Demorou dois meses para encontrar os locais perfeitos para criar as imagens que ele imaginava. Usando o Google Earth, ele vasculhou os Estados Unidos, escolhendo uma variedade de pontos que, no final, cobririam 45 locais de filmagem e impressionantes 10.000 milhas.

Filmar as fotos levou cerca de um mês e muitas viagens pelo Arizona, Texas, Califórnia e Novo México. Cada uma das imagens que você vê nesta coleção é na verdade uma combinação de 18 a 20 fotografias de drones cuidadosamente costuradas para criar uma colagem curva da paisagem.

Sem dúvida, tirada em uma de suas muitas viagens pelos Estados Unidos para tirar essas fotos, esta imagem captura a estrada americana iconicamente clássica que se estende ao longe. A estrada americana longa e reta clássica agora possui uma curva indutora de vertigem que complementa as encostas circundantes.

Até onde os olhos podem ver, um cemitério de carros antigos se estende em todas as direções. Esta foto dá a impressão de um mundo desafiador da gravidade, onde os carros se recusam a se mexer, apesar de estarem em uma inclinação que os faria cair, esbarrar e colidir.

Com fotografias aéreas desta pedreira, Aydın Büyüktaş evoca imagens de uma máquina gigante da indústria, implacável em sua busca por minerais e materiais para o progresso da humanidade.

A cada colagem, o artista aparentemente captura os diferentes aspectos do modo de vida americano - agricultura, indústria, comércio e viagens. Aqui milhares de plantas se estendem para longe, respirando oxigênio, dando vida à dimensão distorcida em que habitam.

Esta imagem captura um agricultor no meio de sua colheita e acena para a vastidão da paisagem americana, com terras aráveis disponíveis em massas fora das grandes cidades.

A maior montanha-russa do mundo teria forte concorrência se essa estrada realmente caísse nesse ângulo. Os outdoors se estendem para o céu, bombardeando os motoristas com anúncios para distraí-los do tédio da longa viagem para a frente e para cima.

Aqui, o rural e o urbano colidem quando uma enorme estrada interestadual atravessa terras agrícolas pacíficas.

Esse é o sonho americano? Uma grande fazenda no final de uma estrada particular cercada por terras idílicas até onde os olhos podem ver. No entanto, não temos certeza de que queremos nossa casa nesse gradiente.

Só podemos sonhar em encontrar um parque de estacionamento tão vazio. Estacione o carro em qualquer lugar que você quiser, faça-o por sua conta e risco e coloque o freio de mão.

De volta do ultra-urbano para as extremidades da América rural. Outra fazenda solitária fica no final de uma longa estrada deserta.

Milhares de vagões de trem ficam ociosos neste enorme pátio de trens. Uma massa de indústria preparada e pronta para entregar mercadorias em um momento.

Cores marcantes e um maravilhoso pôr-do-sol ajudam a lançar uma sombra magnífica sobre essas carruagens de trem, enquanto elas rolam para o além. Nós odiaríamos ver a velocidade que um trem desgovernado se reunia nesses trilhos.

Com essas fotografias, Aydın Büyüktaş consegue nos dar uma nova perspectiva do mundo. Aqui, um lembrete triste da mortalidade, de alguma forma, consegue parecer bonito e misterioso.

Nesse mundo de pernas para o ar, imaginávamos que a gorjeta da vaca se tornaria rapidamente rolando. De fato, estamos impressionados ao ver essas criaturas bovinas conseguindo permanecer em pé em primeiro lugar.

Outro testemunho da enorme escala e poder da agricultura americana. Esta imagem captura centenas de vacas pastando e se debatendo, pensando sobre o que poderia ser o zumbido do zangão.

Sonhos desfeitos e terras desperdiçadas, esta colagem de uma estufa abandonada é tão fascinante quanto triste. Qual é a história por trás desta casa de cultivo vazia?

Uma ponte sobre o rio Colorado se curva à distância. Em qualquer outra fotografia, você pode ser perdoado por pensar que a ponte estava simplesmente se erguendo para dar lugar ao tráfego fluvial.

Imaginamos que um jogo de futebol americano seria muito mais desafiador com esse tipo de inclinação em campo e certamente funcionaria a favor de um time.

O calor do deserto perfeitamente representado em uma única imagem. Terra seca e desolada circunda uma estrada de asfalto rachada e queimada pelo sol sem fim. Um carro solitário corre na nossa direção, esperamos que os freios dele sejam bons.

Ângulos alegres de um campo de beisebol em uma perspectiva que você nunca verá na vida real. Gostaríamos de ver como os arremessadores se saíram nesse gradiente.