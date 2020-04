30 das mais famosas fotografias de alienígenas e monstros já tiradas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Desde o início dos tempos, a raça humana tem visto mistério e intriga em cada esquina. Eventos misteriosos foram atribuídos ao sobrenatural, ao paranormal e até ao extraterrestre.

Uma coisa é certa: tem havido muitos mistérios inexplicáveis ao longo dos séculos e, com a tecnologia moderna dando às pessoas maior acesso à fotografia e partes da galáxia anteriormente inexploradas, é provável que surjam muito mais.

Nós rastreamos algumas das mais famosas fotografias de alienígenas e monstros já tiradas para mostrar o quão estranho e maravilhoso o mundo pode ser.

Nessie é a lendária criatura que habita o Lago Ness na Escócia. Esse monstro pode muito bem ser o mais antigo dos mistérios inexplicáveis da nossa lista, já que os primeiros relatos de avistamentos datam de 565 DC.

Desde aquela época, muitas pessoas afirmaram ter visto o monstro do lago, mas também houve muitos avistamentos, trotes e identificações errôneas que incluíram tudo, desde árvores a gases naturais.

Esta pintura de Domenico Ghirlandaio, de "A Madona com São Giovannino", remonta ao século XV e aparentemente mostra um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) pairando ao fundo.

Pode ser um pouco exagerado, mas alguns teorizaram que não é um erro na pintura ou uma nuvem no céu, porque se você olhar com cuidado, poderá ver um homem parado olhando o objeto.

Em junho de 1908, uma grande explosão aconteceu perto do rio Stung Tunguska, na Rússia. A explosão arrasou 770 milhas quadradas de floresta, derrubando cerca de 80 milhões de árvores e, de alguma forma, não resultou em perda de vidas humanas.

Foi teorizado que o evento de Tunguska, como foi designado, foi causado por um meteoróide de explosão de ar, mas ninguém realmente sabe ao certo. Não havia cratera de impacto, então a conjectura é simplesmente que ela se partiu na atmosfera em algum lugar entre cinco e seis milhas acima da superfície da Terra. Calcula-se que a explosão tenha sido mil vezes maior que a da bomba atômica lançada em Hiroshima, no Japão.

Desde então, o evento de Tunguska levou a muitas discussões sobre prevenção de impactos de asteróides , um crescente medo de eventos no nível da extinção e ajudou a gerar uma infinidade de filmes de ficção científica.

Durante os 19 e 20 séculos, o espiritismo deu um aperto em sociedade com muitas pessoas acreditando que os médiuns poderia ajudar a comunicar com os mortos. Os fraudadores começaram a manipular seu público com uma variedade de truques e ilusões destinadas a enganá-los com seu dinheiro suado.

Favoritos fortes na época vieram na capacidade de produzir ectoplasma convincente, aparições e manifestações que não podiam ser facilmente explicadas pela pessoa comum. Nesta foto, Marthe Béraud aparentemente conjura uma luz inexplicável entre as mãos e o ectoplasma acima da cabeça.

Nas profundezas da Baviera, Alemanha, em 1922, ocorreu um massacre horrível, onde seis pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram assassinadas com um implemento agrícola. Houve várias coisas que transformaram esse trágico evento em um mistério inexplicável e um crime que nunca foi resolvido.

Um suspeito nunca foi encontrado, apesar de mais de 100 pessoas serem interrogadas. Houve vários rumores sobre a fazenda ser assombrada e os ataques também ocorreram logo após a chegada de uma nova empregada (que também foi morta).

Aparentemente, cada uma das vítimas foi atraída para o celeiro onde foram mortas uma a uma. Os eventos foram ainda mais sinistros quando foram reveladas evidências que sugeriam que os assassinatos permaneceram na casa por vários dias após cometer o crime antes de desaparecer. Décadas depois, uma grande quantidade de investigações foi realizada sem mais resultados.

Existem algumas histórias e lendas de viajantes do tempo ao longo da história. A mais popular até agora provou ser essa imagem de 1941, tirada na reabertura da ponte South Fork Bridge, na Colúmbia Britânica.

Aparentemente, a imagem mostra um homem com roupas modernas e usando óculos escuros em uma época em que a maioria das pessoas usava roupas esportivas. Embora tenha havido muitos argumentos e explicações que contrariam a teoria, ela ainda é muito popular na internet.

Logo após o ataque japonês a Pearl Harbor, nas primeiras horas da manhã de 25 de fevereiro de 1942, uma aeronave não identificada foi vista nos céus acima de Los Angeles. Temendo outro ataque, as forças militares dispararam mais de 1.400 projéteis antiaéreos no céu e aparentemente não atingiram nada.

As fotografias do evento pareciam mostrar um objeto parecido com um disco voador pendurado no céu e capturado pelos holofotes militares. Obviamente, o governo negou o avistamento e o atribuiu a balões meteorológicos.

Essa lenda do alto mar vem de junho de 1947, quando dois navios americanos receberam um pedido de socorro do SS Ourgan Medan. Enviado em código Morse, a mensagem dizia "SOS de Ourang Medan * * * flutuamos. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos na sala de operações e na ponte. Provavelmente toda a equipe está morta * * *".

Os navios americanos foram oferecer ajuda, mas, quando entraram na SS Ourgan Medan, descobriram que a tripulação estava morta, esparramada de costas, bocas abertas, sem sinais visíveis de ferimentos. Em seguida, um incêndio eclodiu no navio afligido, forçando os socorristas a abandoná-lo antes que ele explodisse e afundasse, levando todas as evidências. O que aconteceu com o navio e a tripulação permanece um mistério.

Em maio de 1950, Paul Trent tirou uma série de fotografias em sua fazenda perto de McMinniville, Oregon, nos Estados Unidos. Essas imagens pareciam mostrar um objeto metálico em forma de disco movendo-se lentamente nos céus acima da fazenda.

O evento foi testemunhado por Paul Trent e sua esposa Evelyn. Apesar de muitos argumentos de que as fotografias eram falsas , as duas testemunhas mantiveram suas declarações de que as imagens eram genuínas até a morte no final dos anos 90.

Em 1952, vários controladores de tráfego aéreo de vários aeroportos e bases da força aérea perto de Washington DC relataram ter visto sinais não identificados em suas telas de radar. Ao questionar os pilotos locais, os controladores foram informados de que várias "luzes brilhantes" haviam sido vistas no céu próximo.

No fim de semana seguinte, aconteceu novamente, desta vez com uma dúzia de blips aparecendo nas telas de radar. Os caças foram embaralhados para interceptar, mas não conseguiram igualar a velocidade dos objetos voadores não identificados. Esses avistamentos foram adicionados à lista que está sendo investigada pelo governo no Projeto Livro Azul, mas nada mais foi revelado.

Em 1959, nas profundezas das montanhas Urais da Rússia, um grupo experiente de trekkers morreu em circunstâncias misteriosas que nunca foram adequadamente explicadas. Os investigadores descobriram que as vítimas haviam aberto um buraco na barraca e fugido de algo enquanto usavam roupas mínimas, apesar das temperaturas estarem em torno de -30 graus centígrados.

Várias vítimas morreram de hipotermia, mas algumas tiveram ferimentos fatais inexplicáveis, incluindo um crânio fraturado, grandes fraturas no peito e uma vítima sofreu danos cerebrais, apesar de não haver lesão visível no crânio. Outra vítima foi encontrada com ferimentos graves, além de língua, olhos e lábios ausentes. Várias teorias foram apresentadas sobre o que causou a fuga dos caminhantes e o que acabou por matá-los, mas nenhuma foi conclusiva e suas mortes permanecem um mistério.

Em 1963, o Presidente John F. Kennedy foi assassinado enquanto andava em sua carreata em Dallas, Texas. Muitas teorias da conspiração e reivindicações selvagens se concentraram nos eventos daquele dia. Talvez o menos conhecido disso se relacione com essa mulher apelidada de "a senhora Babushka" (graças ao lenço que ela pode ser vista usando nas fotografias).

Com base nas imagens tiradas naquele dia, a mulher pode ser vista apontando uma câmera para o carro do presidente em um ângulo que teria capturado imagens essenciais. Apesar disso, a mulher aparentemente nunca se apresentou e as imagens de sua câmera nunca foram vistas.

Em uma viagem de um dia a Burgh Marsh, em Cumbria, Inglaterra, Jim Templeton tirou várias fotografias de sua filha, uma das quais, quando desenvolvida, parecia mostrar um homem em um traje espacial em pé atrás dela . Jim jura que não havia mais ninguém na foto, mas os críticos afirmam que a foto provavelmente será sua esposa superexposta ao fundo.

Durante uma viagem de barco com sua família no verão de 1964, Robert Le Serrec viu uma criatura nas águas australianas que parecia monstruosa em tamanho. Descrita como sendo de cerca de 80 pés de comprimento, com características semelhantes a serpentes e olhos no topo de sua cabeça, a criatura rapidamente se tornou conhecida como o monstro da Ilha Hook.

Muitas teorias desmentiram a fotografia como falsa ou encenada, mas o mito continua vivo.

Bigfoot é uma lenda que remonta a 1867, com várias pessoas relatando ter visto "homens selvagens" gigantes vagando pelas florestas e montanhas das partes noroeste do Pacífico dos Estados Unidos e Canadá.

Em 1967, os cineastas Roger Patterson e Robert Gimlin capturaram as imagens mais famosas e conhecidas de Bigfoot existentes. Sua autenticidade tem estado em muita disputa nas décadas que se seguiram, mas certamente há algo convincente nisso.

Outro ano, outra história sobre um avistamento de OVNI. Desta vez, de Manitoba, Canadá, onde Stefan Michalak aparentemente viu uma nave alienígena não identificada pousar nas proximidades, quando ele estava em busca de ouro e prata.

Stefan se aproximou da nave e aparentemente ouviu vozes humanas abafadas pelos motores. Ele chegou perto o suficiente para enfiar a cabeça dentro da nave e viu "um labirinto de luzes" dentro. Ele ficou surpreso quando a aeronave decolou e foi ferida por um raio de calor que disparou do navio. O calor incendiou suas roupas e queimou severamente seu peito. Médicos e autoridades não puderam explicar seus ferimentos e isso acrescentou credibilidade à sua história, que ele repetiu em entrevistas até sua morte em 1999.

Em 1972, a missão da Apollo 17 à lua voltou com várias fotografias perto de Geophone Rock. Esta foto foi marcada pela NASA como "em branco", mas quando aprimorada parece mostrar o que parece uma pirâmide na lua.

Isso mais tarde levou a muitas teorias de conspiração de que a NASA estava escondendo o que realmente estava lá em cima.

Outro mistério relacionado à NASA, desta vez gira em torno de Marte e vem graças a outra foto tirada do espaço sideral. Aqui, a sonda Viking 1 capturou fotos da superfície de Marte que pareciam mostrar um rosto olhando para a nave espacial do chão.

Fotografias mais recentes com lentes de alta resolução deram uma imagem mais clara da área e agora a NASA concluiu que pode ser apenas uma Mesa. Isso não impediu a opinião popular de concluir que é um sinal de vida em Marte.

O evento Phoenix Lights foi provavelmente o maior relatório conhecido sobre avistamentos de OVNIs na história. Em um único dia em março de 1997, milhares de pessoas relataram ter visto luzes acima deles nos céus a mais de 300 milhas de extensão através do sudoeste americano.

Testemunhas afirmaram ter visto um OVNI enorme em forma de V passando por cima e sem emitir som enquanto se movia. Nenhuma explicação razoável foi oferecida sobre a causa dos avistamentos e mais relatórios sobre os OVNIs vieram novamente em 2007 e 2008.

Há um mito entre os teóricos e entusiastas da conspiração OVNI de que um satélite alienígena existe e está na órbita da Terra há cerca de 13.000 anos.

A chamada teoria dos satélites "Cavaleiro Negro" é baseada em uma série de histórias diferentes em torno de itens de origem desconhecida orbitando nosso planeta e sinais de rádio extraterrestres sendo captados na Terra. A NASA e outras organizações espaciais afirmam que os avistamentos e fotografias são mais propensos a serem detritos espaciais ou restos de nossos satélites.

O Myakka Skunk Ape é, na maioria das contas, uma relação distante com os pés grandes. Essa grande criatura parecida com um macaco foi vista várias vezes ao longo dos anos, com os primeiros avistamentos que datam da década de 1960, mas, mais recentemente, também foi capturada várias vezes em vídeo.

O Skunk Ape habita principalmente regiões da Flórida e recebeu esse nome devido ao fedor que geralmente acompanha seus avistamentos. Os céticos dos avistamentos dizem que é muito mais provável que seja uma identificação incorreta de outros animais selvagens, incluindo ursos negros locais. Assim como as imagens de Bigfoot, gravações e fotografias do Skunk Ape costumam ser instáveis, de baixa qualidade ou tiradas de uma distância extrema.

Em setembro de 2007, Rick Jacobs colocou uma câmera com sensor de movimento em uma árvore ao longo das trilhas de jogo da Pensilvânia. Mais tarde, esta câmera capturou várias imagens que parecem mostrar alguns ursos sendo perseguidos por uma criatura parecida com um macaco que se assemelhava a um Pé Grande juvenil.

Várias testemunhas afirmaram ter visto o Pé Grande Juvenil ao longo dos anos, descrevendo-o como andando sobre quatro pernas (ao contrário do Pé Grande, que geralmente é visto em duas pernas), que o levou a ser demitido por falso ou provável outro animal mal identificado.

Sobre os vales de Hessdalen, no centro da Noruega, uma série de luzes inexplicáveis aparece regularmente durante o dia e a noite. Às vezes as luzes aparecem por mais de uma hora, às vezes ficam lá por apenas alguns segundos. Eles são uma ocorrência regular e tiveram muitos teóricos de OVNIs alegando que as luzes são de origem extraterrestre.

Os cientistas, no entanto, atribuíram as luzes a uma reação química e elétrica causada pelos diferentes metais e minerais na encosta local, reagindo ao meio ambiente. Embora não seja tão emocionante, é certamente bonito.

Outro corpo de água que se diz conter um monstro aquático é o lago Raystown, em Huntingdon, Pensilvânia. Aqui, uma criatura não muito diferente do monstro do Lago Ness foi vista e fotografada várias vezes ao longo dos anos.

Assim como Nessie, não há muitas provas além das fotografias tiradas à distância que provam ou refutam a existência da criatura, mas certamente é uma lenda popular local.

Por volta de 1999, o telescópio Hubble foi apontado para a lua e capturou várias imagens. Uma dessas fotografias, nunca divulgada oficialmente pela NASA, parece mostrar uma pirâmide na superfície.

Este é o segundo avistamento de um objeto pirâmide na Lua, o primeiro sendo capturado durante a missão da Apollo 17, mas nenhum foi explicado com precisão ou sua autenticidade foi confirmada pelas autoridades. Assim, o mistério das pirâmides da lua continua.

Em 2011, uma equipe de mergulho sueca descobriu uma formação misteriosa no fundo do mar Báltico. As imagens do sonar pareciam mostrar um objeto estranho, parecido com um disco, com 60 metros de diâmetro, com muitas características incomuns que incluem uma longa pista subindo, uma escada ao lado e uma leve cobertura de fuligem.

As explicações para o objeto incluíram tudo, desde um OVNI acidentado até uma formação geológica que ocorre naturalmente. Foi comparado ao Millennium Falcon de Star Wars. Não se sabe muito mais sobre o objeto, embora se pretenda que ele possa ter até 140.000 anos de idade.

Em 2013, Elisa Lam estava hospedada no Hotel Cecil em Los Angeles. Ela desapareceu durante a sua estadia e mais tarde foi descoberta no tanque de água no telhado do hotel. Houve vários fatos incomuns sobre o caso, o que o tornou misterioso, incluindo um vídeo divulgado pela polícia de Los Angeles quando ela subia no elevador, pressionando vários botões e aparentemente tentando se esconder de alguém.

O acesso ao telhado do hotel foi bloqueado no momento de sua morte e os relatórios toxicológicos e do médico legista não mostraram trauma visível ou motivo para sua morte. Embora sua morte tenha sido oficialmente rotulada como "afogamento acidental", existem muitas outras teorias que incluem a vítima de um serial killer.

A lenda do Chupacabra encontra suas raízes nas Américas, onde se diz que uma criatura vagueia pelas terras atacando e matando animais e bebendo o sangue de seus restos mortais. Desde então, há relatos de Chupacabra de todo o mundo e em 2016 um vídeo foi capturado no deserto português.

O vídeo parece mostrar um animal parecido com um homem caminhando pelo deserto e desaparecendo atrás de um arbusto. Assim como todos os vídeos do Bigfoot, a filmagem é de longa distância e de baixa qualidade; portanto, deixamos que você julgue sua validade.

Existem algumas imagens de Marte que levantaram questões sobre se existia vida em Marte ou se ainda existe.

Em 2017, o Mars Curiosity Rover capturou uma imagem que parece mostrar um objeto não identificado na superfície de Marte. Os que duvidam sugerem que são apenas detritos do próprio Mars Rover, mas os teóricos da conspiração tomam essa imagem como prova da existência de vida extraterrestre.

Aparentemente, essa cena embaçada veio de um feed de câmera sobre uma cama de hospital. É um pouco difícil de ver, mas parece mostrar uma pequena criatura demoníaca andando pela cama. Arrepiante.