As mais famosas fotografias de fantasmas já tiradas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Fantasmas, o paranormal e o sobrenatural sempre foram debatidos. Eles existem?

Muitas pessoas já relataram avistamentos antes, mas sem nenhuma prova real, elas geralmente são desconsideradas como meras histórias. Ser capaz de tirar fotos de espíritos obviamente ajuda a causa, mas todos são reais ou alguns foram medicados?

Aqui está um resumo das fotos "fantasmas" mais famosas de todos os tempos. Alguns foram falsificados, sem dúvida, mas parecem tão bons na primeira inspeção que definitivamente conseguiram converter alguns não-crentes.

William Mumbler é creditado com a criação da primeira foto para mostrar um fantasma na década de 1860. Mas não era um fantasma, era simplesmente um caso acidental de dupla exposição de um negativo enquanto tirava uma foto sua. O empresário nele transformou isso em um negócio, onde os membros do público teriam seu retrato exposto com a imagem de um parente morto.

Esta imagem tirada da biblioteca da Combermere Abbey em Cheshire, Inglaterra, por Sybell Corbett, mostra claramente uma figura sentada na cadeira à esquerda. Acredita-se que seja o fantasma de Lord Combermere, um comandante de cavalaria britânico nos anos 1800.

Esta imagem foi tirada por Sir Victor Goddard, do seu esquadrão em 1919. Acredita-se que a imagem fantasmagórica por trás do quarto marinheiro da esquerda, no topo, seja de Freddy Jackson. Jackson morreu alguns dias antes de a foto ser tirada ao entrar em uma hélice em movimento.

Esta imagem tirada do SS Watertown mostra os rostos de dois tripulantes, James Courtney e Michael Meehan na água. Os dois homens morreram a bordo do navio e receberam um enterro no mar.

Outros tripulantes no navio viram os rostos na água, mas inicialmente não tiraram fotos, eles voltaram para um local semelhante e os viram novamente. Cinco das seis fotos não mostraram nada, mas essa foi a sexta e mostra claramente o rosto de dois homens.

Esta foto de "A Dama Marrom" é considerada por muitos como uma evidência fotográfica real de fantasmas. Foi tirada em Raynham Hall, em Norfolk, Inglaterra, em 1936. Alegadamente, houve muitos avistamentos da figura antes desta foto e diz-se ser o fantasma de Lady Townshend. Ela estava trancada em um quarto no corredor pelo marido quando ele descobriu sua infidelidade e foi embora lá para morrer.

A foto de uma criança aparecendo sobre uma cova foi tirada pela Sra. Andrews em 1947. Ela notou o fantasma quando publicou o filme, mas disse que não era sua filha na foto. Apesar de existirem alguns túmulos para crianças próximas, a criança na foto nunca foi identificada.

Esta imagem, tirada em algum momento na década de 1950, mostra uma pequena família sentada à mesa. Dois meninos sentam-se alegremente no colo da mãe, mas um convidado bastante assustador e inesperado também apareceu. Pendurado de forma perturbadora nas vigas.

Ninguém sabe quem é a figura fantasmagórica desta foto, mas foi tirada em Alice Springs, Território do Norte, Austrália, em 1959. Algumas pessoas pensam que é apenas um caso de dupla exposição, enquanto outras pensam que poderia ser um espírito nos observando, ou outra coisa, porque parece que eles estão segurando binóculos.

Esta foto foi tirada por Mabel Chinnery em 1959. Ela mostra o marido em seu carro com, supostamente, a sogra morta no banco de trás. Enquanto os paranormalistas acreditam que isso é real, outros o criticam como sendo outro caso de dupla exposição.

Alguns analistas acham que esta foto tirada na Newby Church em North Yorkshire, Inglaterra, é falsa, porque o personagem parece estar posando demais. No entanto, o reverendo KF Lord insiste que não havia nada visível a olho nu quando ele tirou a foto, e especialistas em fotografia dizem que não foi exposto duas vezes.

Esta foto tirada dentro do Museu Marítimo Nacional de Greenwich, Inglaterra, mostra claramente uma figura fantasmagórica segurando o corrimão da Escadaria Tulip. Todos os especialistas em fotografia concordaram que não foi adulterada, por isso é considerado um exemplo genuíno da existência de fantasmas.

Como esta foto foi tirada em uma Polaroid, foi considerada por muitos como legítima. Mostra Robert A Ferguson fazendo um discurso, com o fantasma de seu falecido irmão Walter olhando por cima dele.

Peter Berthelot tirou esta foto de sua esposa, Diane, sentada em um banco na Igreja de Worstead, em Norfolk, Inglaterra, em 1975. Quando o filme foi revelado, eles notaram um fantasma sentado no banco de trás de Diane. Um homem teria ficado na igreja a noite toda em 1830 para tentar refutar a teoria dos fantasmas, mas ele alegou na manhã seguinte que havia de fato visto a senhora branca vista nesta foto.

Esta foto, tirada por Ed e Lorraine Warren, afirma mostrar o fantasma de John DeFeo, de nove anos. DeFeo, junto com seu outro irmão, duas irmãs e pais, foram mortos por seu irmão mais velho, Ronald, na casa deles em Amityville.

Ed e Lorraine Warren eram especialistas em paranormalidade que entraram na casa e capturaram esta imagem usando uma câmera que consistentemente tirava fotos infravermelhas durante a noite.

Os assassinatos de DeFeo foram a inspiração para os livros e filmes de terror de Amityville.

A loja Toys R Us em Sunnyvale, Califórnia, é supostamente assombrada pelo fantasma de Johnny Johnson, e esta imagem mostra uma silhueta encostada nas prateleiras. A mesma figura não estava lá quando a foto foi tirada.

A história diz que Johnny tinha uma queda por uma garota chamada Elizabeth, filha de um proprietário de uma plantação - a plantação costumava estar no site da Toys R Us. Johnny sangrou até a morte depois de se cortar cortando lenha e agora percorre os corredores da loja procurando por ela. Ou Tartarugas Ninja Mutantes Adolescentes.

Se você olhar com cuidado no canto superior direito desta foto, poderá ver apenas uma figura translúcida. Foi tirada na igreja de St Boltoph em 1982 e, na época, havia apenas três pessoas no prédio. Um construtor mais tarde entrou em contato com Chris Brackley, que tirou a foto, para dizer que ele reconhecia o rosto como sendo o mesmo de alguém que ele já havia visto em um caixão na igreja.

À primeira vista, você acha que não há nada de errado com esta foto. Mas olhe novamente, e você verá uma figura alta e escura usando o que poderia ser um vestido de monge, com um capuz, no canto superior esquerdo. Esta é uma foto da sociedade Coventry Freeman mostrando todos no evento, incluindo a figura misteriosa, inclinando a cabeça. Ninguém no evento foi visto usando esse estilo de roupa.

Em 1987, a Sra. Sayer estava visitando o aeroporto na Inglaterra com sua amiga. Ela achou divertido tirar uma foto dela sentada no cockpit.

Quando a imagem foi revelada, havia um homem sentado no banco do piloto que não estava lá quando a foto foi tirada. Um piloto há muito perdido? Ninguém tem certeza.

Acredita-se que a figura branca nesta foto seja algum tipo de anjo, com vista para Rose Benvenuto, que estava envolvida no acidente de carro. Ela disse que só poderia ter sido um milagre para ela sobreviver ao acidente, e eis que há uma figura semelhante a um anjo na foto da bombeira Sharon Boo.

A Sociedade de Pesquisa Fantasma da América tirou esta foto no Cemitério dos Solteiros, em Illinois, depois de notar leituras estranhas em seus equipamentos. Os pesquisadores não viram nada na época, mas quando essa imagem foi exposta, ela mostrou uma mulher vestida de branco, sentada em um dos túmulos.

Embora a foto de Tony ORahilly pareça mostrar o fantasma de uma jovem na porta de uma prefeitura em chamas na cidade de Wem, mais tarde foi considerada uma farsa. A garota em questão aparentemente aparece em um cartão postal que apareceu no jornal local.

Somente o amigo de Ike Canton foi visto quando esta foto foi tirada. O homem misterioso usando um chapéu atrás dele não estava. Mais tarde, Canton olhou mais de perto a foto e decidiu que a figura estava, de fato, segurando uma faca, com o ponto terminando logo acima do colarinho.

Denise Russell tirou esta foto de sua avó, que morava sozinha na época, em 17 de agosto de 1997. Embora a foto tenha sido revelada, copiada e entregue a outros membros da família, ninguém notou a figura masculina em pé sobre ela até o dia de Natal de 2000. A família Russell diz que é uma imagem do avô que morreu em 1984.

Esta foto na Igreja de Sefton, em Liverpool, Inglaterra, mostra claramente um homem vestindo um uniforme preto, que se acredita ser o antigo ministro da igreja. Alegadamente, havia apenas dois fotógrafos na igreja no dia em que foi tirada, e nenhum deles se lembra de ter visto um ser físico ali quando a foto foi tirada.

As duas meninas nesta foto, tirada em Manila, Filipinas, não relataram ter visto alguém ou sentir presença quando essa foto foi tirada. Também foi tirada em uma câmera digital, portanto não pode ter sido o resultado de dupla exposição.

Essa imagem foi capturada em um hospital abandonado de tuberculose em Louisville, Kentucky, em 2006. Como você pode imaginar, em seu auge, o hospital viu uma quantidade incrível de doenças e mortes - levando muitos a acreditar na possibilidade de serem assombrados.

Nos últimos anos, tornou-se um dos destinos mais populares da América para caçadores de fantasmas.

Essa imagem misteriosa aparentemente mostra Mary Lee, uma enfermeira que se enforcou no hospital. A história diz que essa pobre mulher foi impregnada por um médico que trabalhava no hospital, mas depois não queria mais nada com ela.

Neil Sandwich tirou esta foto de uma casa de fazenda onde seus amigos estavam se casando. Quando ele colocou a foto no Photoshop e ajustou a exposição, ele notou uma figura branca misteriosa no lado direito, parecendo estar espiando pela porta. Aparentemente, os faxineiros da fazenda tinham visto o fantasma de um garoto vestindo roupas brancas antes.

Anos atrás, em algum momento da década de 1930, diz-se que um ônibus escolar cheio de crianças quebrou perto de uma passagem ferroviária em San Antonio, Texas. Tragicamente, um trem em alta velocidade atingiu o ônibus, matando várias crianças e o motorista.

Esta foto tirada por Andy e Debi Chesney parece mostrar algumas aparições fantasmagóricas que as pessoas sugeriram parecer fantasmas das crianças. Como qualquer uma dessas imagens, há um debate sobre se são reais e mesmo se a história em si é verdadeira, mas ainda são assustadoras.