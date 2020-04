29 fantásticas estreias fotográficas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As fotos servem a um propósito importante na vida. Eles capturam momentos preciosos, momentos engraçados, momentos únicos na vida e muito mais. Com o surgimento das mídias sociais, estamos tirando e compartilhando mais fotos do que nunca. De acordo com uma pesquisa recente, mais de 2,5 trilhões de fotos foram compartilhadas on-line somente em 2016, mais de 30 vezes a quantidade de fotos que tiramos na década de 1990.

Entre os vários trilhões de fotos tiradas ao longo dos anos, houve muitas primeiras fotos e fizemos nossa pesquisa para encontrar as melhores. Então junte-se a nós enquanto viajamos por uma estrada de memória visual dos marcos fotográficos dos últimos 190 anos.

A fotografia mais antiga sobrevivente é a Vista da Janela em Le Gras, tirada em 1826 ou 1827 por Nicéphore Niépce. Foi tirada em uma câmera obscura que projeta a imagem sendo tirada através de um orifício na tela, onde é mostrada como uma imagem invertida e invertida.

A imagem na placa original é bastante difícil de distinguir, mas graças à tecnologia moderna foi aprimorada manualmente para mostrar os edifícios e os campos circundantes da propriedade de Le Gras. Foi votada como uma das 100 fotografias mais importantes do mundo.

Louis Daguerre era amigo de Niépce, e após a morte de Niépce em 1833, Daguerre continuou a experimentar vários e acabou criando o processo de Daguerreótipo. Ele também é responsável por tirar a primeira foto para destacar as pessoas.

Tirada em 1838 no Boulevard du Temple, no 3º arrondissement de Paris, a longa exposição significa que todo o tráfego da rua desapareceu, mas dois homens são claramente visíveis no canto inferior esquerdo, que, graças a alguém com as botas polidas pelo outro, permaneceram estáticos por tempo suficiente para se tornarem visíveis no negativo.

Antes de chamá-los de selfies e passearmos por aí com smartphones, havia uma raça de um fotógrafo como o americano Robert Cornelius, que fazia as coisas da maneira mais difícil.

Um homem de paciência infinita, ele é creditado por ter criado o primeiro auto-retrato fotográfico de todos os tempos em 1839, uma façanha que exigia que ele sentasse imóvel diante de sua câmera, durante uma exposição de 15 minutos.

O elogio da primeira fotografia encenada vai para um único Hippolyte Bayard. Bayard era considerado rival de Daguerre, pois criou seu próprio método de fotografia chamado processo positivo direto. Bayard queria ser considerado o pioneiro da fotografia, mas Daguerre o venceu. Como reação, Bayard tirou uma foto de si mesmo se afogando na água, alegando ter se matado, quando na verdade tudo foi encenado.

Ele até escreveu um parágrafo completo no verso, alegando "O governo que foi generoso demais com Monsieur Daguerre, disse que não pode fazer nada por Monsieur Bayard, e que o pobre coitado se afogou".

Apesar do nome do fotógrafo que perdeu essa imagem de 1847 com o passar do tempo, essa imagem do daguerreótipo de um homem preso na França por soldados é amplamente considerada como a primeira fotografia de um evento de notícias.

A primeira foto aérea registrada é uma vista de Boston em 1860, a uma altura de 2.000 pés. Naquela época, o fotógrafo não tinha drones, então esta foto foi tirada de um balão de ar quente. É intitulado "Boston, como a águia e o ganso selvagem vêem".

No entanto, o fotógrafo francês Nadar (nome real Gaspard-Félix Tournachon) é creditado como o expoente da fotografia aérea em 1858, mas, infelizmente, nenhum de seus trabalhos resistiu ao teste do tempo.

Como costuma acontecer com as imagens dos primeiros anos da fotografia - apenas porque uma imagem é a primeira, não significa que ela sobreviva. O mesmo acontece com as primeiras fotos dos presidentes dos EUA. Em 8 de março de 1841, William Henry Harrison se tornou o primeiro presidente em exercício a ser fotografado, mas infelizmente a imagem tirada no dia de seu discurso de posse foi perdida.

É, portanto, essa imagem de John Quincy Adams, sexto presidente, em 1843, que se tornou a imagem mais antiga sobrevivente de um comandante em chefe, apesar de ter sido tirada uma década depois que ele deixou o cargo.

As imagens coloridas começaram a aparecer no final da década de 1840, mas as técnicas da época eram tão trabalhosas e os resultados tão frágeis que só em 1861 foi produzida a primeira imagem colorida durável.

A imagem, chamada Tartan Ribbon, foi criada fotografando o mesmo assunto três vezes, usando filtros vermelho, verde e azul sobre a lente da câmera. Quando as fotos foram reveladas, elas foram impressas em folhas de vidro e brilhadas na parede através de três projetores diferentes - cada um equipado com uma lente colorida que combinava com o filtro usado para tirar a foto original.

Meio-tom refere-se à técnica de produção de uma imagem usando vários pequenos pontos pretos de tamanho e espaçamento variados. É uma espécie de ilusão de ótica, pois o olho humano vê os pontos como um gradiente.

A primeira impressão de uma fotografia em meio-tom foi na edição de 4 de março de 1880 do The Daily Graphic, um jornal americano. A imagem em questão era "Uma cena em Shantytown, Nova York".

Tendo sobrevivido por pouco a treze metros de uma aeronave em cativeiro, o fotógrafo aéreo americano George R. Lawrence foi pioneiro em uma técnica mais segura para levar suas câmeras de 22 kg a pontos de vantagem elevados.

Através do uso de pipas, Lawrence foi capaz de capturar imagens incríveis como esta, uma das ruínas de São Francisco após o terremoto de 1906. A imagem foi vendida como fogo, gerando US $ 15.000 ao fotógrafo - quase US $ 400.000 pelos padrões atuais.

Como costuma acontecer ao longo de sua história, a fotografia costuma ser usada para documentar as melhores e piores conquistas da humanidade.

Em 16 de julho de 1945, a primeira bomba atômica já foi detonada no Local da Trindade, no Novo México. De todas as inúmeras imagens tiradas da explosão, a de Jack Aeby é a única foto colorida da explosão que surgiu bem exposta o suficiente para mostrar a bola de fogo em toda a sua aterrorizante glória.

Em 24 de outubro de 1946, o White Sands Rocket, oficialmente conhecido como V-2 No.13, tirou a primeira fotografia da Terra do espaço.

Capturada com uma câmera DeVry 35mm, a foto foi tirada de uma altitude de 65 milhas (104,6 km), 5 vezes maior do que qualquer outra foto tirada anteriormente.

Sempre o showman, quando Hugh Heffner lançou a revista Playboy em dezembro de 1953, sabia que precisava de algo grande para atrair seus potenciais leitores, e eles não eram muito maiores que Marilyn.

Graças em parte ao poder estelar de Marilyn, além de haver pouca concorrência direta com a revista startup, Heffner vendeu rapidamente todas as 53.000 cópias impressas e o ícone de publicação nasceu.

A World Press Photo of the Year é considerada uma das mais prestigiadas competições de fotografia de imprensa do mundo.

Foi essa imagem de 1955 de um motociclista que caiu de moto durante o Campeonato Mundial de Motocross no curso de Volk Mølle que conquistou o fotógrafo inaugural dinamarquês Mogens von Haven.

Russell A. Kirsch é creditado como o homem que produziu a primeira imagem digital. Enquanto trabalhava no Departamento Nacional de Padrões, Kirsch e sua equipe desenvolveram um scanner de imagem digital.

A primeira imagem digitalizada foi de uma foto do filho de três meses de Kirsch, capturada em um bit por pixel. É considerada uma das 100 fotografias que mudaram o mundo.

A primeira foto da Terra, tirada da Lua, foi tirada em 23 de agosto de 1966. A foto foi tirada pela sonda não tripulada Lunar Orbiter 1 e transmitida para a Terra, onde foi recebida em uma estação de rastreamento da NASA perto de Robledo De Chavela, perto de Madri Espanha.

A primeira imagem colorida tirada do nosso planeta foi fotografada pelo astronauta William Anders como parte da missão Apollo 8 em 1968. Anders usou uma câmera Hasselblad 500 EL altamente modificada com acionamento elétrico e filme colorido de 70 mm.

A revista Life considerou o Earthrise como "a fotografia ambiental mais influente já tirada".

Quatro anos após a captura da primeira imagem colorida da Terra, a equipe da Apollo 17 capturou uma imagem de todo o planeta. A foto foi tirada em 7 de dezembro de 1972 e agora é conhecida como "Mármore Azul".

Em 1975, enquanto em uma missão não tripulada a Vênus, a sonda soviética Venera 9 capturou essas imagens da superfície de Vênus. Eles se tornaram as primeiras fotos a nos mostrar a superfície de outro planeta em nosso sistema solar.

Em julho de 1992, Tim Berners-Lee, inventor da World Wide Web, procurou Silvio de Gennaro, seu colega no CERN, e perguntou se ele tinha algumas fotos que Berners-Lee poderia enviar na Web para testar o suporte recém-criado. para o formato de arquivo Gif.

De Gennaro teve que entregar uma série de fotos que ele havia tirado do grupo de tributo à paródia do CERN, Les Horrible Cernettes. Sendo uma fã do grupo, Berners-Lee decidiu que faria uma imagem de teste ideal e selecionou esse quadro de meninas posando para carregar.

Ter uma câmera em nossos telefones agora é considerado essencial, mas houve um momento em que você precisaria usar uma câmera dedicada e separada se quisesse tirar fotos, pois ter uma em seu telefone parecia exagerada.

Tudo mudou em 1997, quando Philippe Kahn criou o primeiro telefone com câmera, que foi literalmente combinado com uma câmera digital e um telefone celular, e tirou a primeira foto de sua filha recém-nascida. Ele então enviou a foto sem fio para 2.000 pessoas pelo telefone.

Embora não tenha literalmente "quebrado a Internet", ficou bastante estressado quando a Paper Magazine divulgou fotos nuas de Kim Kardashian na edição de inverno 2014.

As fotos foram tiradas pelo fotógrafo de moda francês Jean-Paul Goude, e o site da Paper Magazine recebeu 50 milhões de acessos em um dia, o que representou 1% de todo o tráfego da Internet nos EUA naquele dia

A primeira foto a ser carregada no Instagram foi a foto de um cachorro em um carrinho de taco. Foi tirada pelo co-fundador do Instagram Kevin Systrom e carregada em 16 de julho de 2010.

Desde a sua criação, o Instagram se tornou o site social mais usado de todos os tempos. Em abril de 2017, o serviço conta com 700 milhões de usuários ativos e mais de 1 bilhão de fotos foram carregadas.

Uma das selfies mais famosas de todos os tempos foi tirada no Oscar 2014. Ellen DeGeneres conseguiu o máximo de celebridades que conseguiu para entrar no elenco, incluindo Jennifer Lawrence, Brad Pitt, Glenn Close, Julia Roberts e Kevin Spacey. Foi Bradley Cooper quem pressionou o botão do obturador.

Desde então, a foto se tornou a imagem retweetada mais rápida até o momento, acumulando mais de 3,4 milhões de retweets

Não, nós não brincamos com você. Em um mundo em que a fotografia há muito luta para ser tratada igualmente com a arte, não surpreende que as fotografias comecem a ser vendidas por uma quantidade louca e insana de dinheiro.

Nos últimos anos, houve várias histórias de fotografias individuais trocando de mãos por vastas somas de dinheiro, mas, por pura elegância discreta, você não pode ir além de uma batata fotografada por Kevin Absoch.

Para os não iniciados, o fotógrafo americano Abosch é especialista em retratos de celebridades e desenvolveu um culto a seguir. Foi durante o jantar na casa do artista em Paris em 2015, onde um empresário europeu viu Batata # 345 pendurada na parede e precisou ficar com ela, independentemente do custo, que foi um milhão de dólares legal.

Com mais de 700 milhões de usuários, era apenas uma questão de tempo até que uma foto carregada no Instagram tivesse mais de 10 milhões de curtidas. Aconteceu em fevereiro de 2017, quando Beyonce enviou uma foto anunciando que ela e seu parceiro Jay-Z estavam esperando gêmeos.

A imagem já ganhou mais de 11 milhões de curtidas e mais de 500.000 comentários.

Em 1998, o fotógrafo subaquático Jim Hellemn começou a fotografar o Bloody Bay Wall nas Ilhas Cayman. Filmando por 10 dias seguidos em 23 mergulhos, Hellemn capturou meticulosamente uma área de 20 pés por 68 pés de parede em 280 quadros sobrepostos.

O pós-processamento das fotos levou 6 meses com a Hallemn usando um scanner de bateria para importar cada quadro para um Mac G4 a 4000ppi. Todos os 18 GB de dados RAW foram combinados para criar uma imagem final impressionante de 1,77 Gigapixel. Quando o projeto foi concluído em 1999, acreditava-se que Hallemn fizera a maior imagem já criada fora da comunidade científica.

Em janeiro de 2019, a sonda lunar Change 4 da China fez um toque suave no lado mais distante da lua. Nesse ponto, a sonda tirou a primeira foto daquela região. A imagem representou uma série de estreias diferentes, pois também foi a primeira vez que a área da lua foi explorada.

Em abril de 2019, outro feito histórico foi alcançado com a ajuda de uma rede internacional de radiotelescópios chamada Event Horizon Telescope . Este sistema foi usado para capturar a primeira imagem de um buraco negro .

Embora talvez não seja a foto mais impressionante (muitos se queixariam de estar "embaçada"), a imagem em si é realmente incrível quando você olha os fatos que a cercam. O primeiro deles é o fato de que este buraco negro, conhecido como M87, está localizado a 53 milhões de anos-luz de distância da Terra. Também é uma visão assustadora, pois é 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. É enorme, poderoso e totalmente perigoso. O esforço para capturar essa imagem também é impressionante. Você pode descobrir mais sobre como eles fizeram isso aqui .