Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De surf e paraquedismo a close-ups de animais e paisagens deslumbrantes, esta galeria tem algumas imagens de tirar o fôlego que só conseguimos ver graças à GoPro.

As fotos raras da vida selvagem não são mais restritas a profissionais que passam anos aguardando a foto perfeita - agora milhares de GoPros estão examinando o mundo de uma só vez, constantemente. Só vamos conseguir mais fotos incríveis para nos impressionar.

Graças à câmera e às fotos, a Internet está repleta de imagens impressionantes dos GoPros em todo o mundo. Encontrar todos eles é um trabalho, então fizemos isso por você.

Essa imagem foi tirada por Marcos Trotta, que faz parte da Força Aérea Brasileira e, sem dúvida, um piloto magnífico. A foto foi tirada no final de um loop durante um exercício de formação e não há como negar que os resultados são impressionantes. Muitos de nós não poderiam tirar uma selfie tão legal enquanto realizavam nosso trabalho diário.

Esta vista incrivelmente calma do Lago Bled, na Eslovênia, mostra um nascer do sol às quatro da manhã sobre um lago tranquilo com águas incrivelmente tranquilas. Uma imagem incrível com vistas impressionantes capturadas com uma GoPro Hero 4 Black.

Esta fantástica cena noturna mostra uma vista incrível do paraíso com o uso de uma GoPro Hero 7 Black. Tomada na Índia, a imagem mostra algumas faixas impressionantes de luz no céu criadas pelas estrelas. A GoPro tem algumas dicas sobre como tirar fotos noturnas incríveis como essa em seu site .

É para isso que os bastões de selfie devem ser usados. Esse usuário da GoPro realmente definiu um limite alto para fotos subaquáticas com os golfinhos locais. Uma vista fantástica da natureza, graças à câmera de ação compacta.

Uma incrível visão de inverno do mundo capturada por Kyle Wicks com uma GoPro Hero 7 Black. Uma cena colorida do pôr-do-sol, com uma vista coberta de gelo da paisagem e uma pessoa solitária no meio de tudo.

No extremo oposto do espectro subaquático, esta foto da GoPro é um pouco menos fria. Um tubarão maciço mostra seus dentes afiados para que todos possam desfrutar - ou pelo menos se encolher de medo. Felizmente, esse usuário da GoPro estava seguro dentro de uma gaiola.

Mitchell Pettigrew é um fotógrafo amador com um olho na fotografia de paisagem e um talento inegável. Ele é capaz de capturar algumas vistas bacanas com sua GoPro, como mostra essa foto simplesmente incrível. Também vale a pena conferir seu feed do Instagram .

As câmeras GoPro certamente permitem uma variedade interessante de fotografias subaquáticas. Este mostra águas azuis brilhantes e um mergulho casual com os peixes locais.

Outra pressão da qual temos inveja. Essas águas parecem quentes, pacíficas e acolhedoras. Gostaríamos que estivéssemos lá também!

Os cães também gostam de nadar ou talvez surfar rápido? A câmera de ação versátil não é apenas para fotos subaquáticas e esportes de alta octanagem, mas também é brilhante ao capturar fotos de animais em estado selvagem.

Esta foto incrível foi postada no Instagram, juntamente com algumas dicas de especialistas para alcançar os mesmos resultados com uma GoPro Hero 7:

"Eu sempre quis fotografar as estrelas, então fui ao Farol da Cabeça Fingal para experimentá-lo. Durante uma #LongExposure, sua #GoPro deve estar muito quieta, então montei-a no Shorty Mount. O GoPro para o Modo Foto noturna e usou as seguintes configurações do ProTune: Velocidade do obturador 30s, ISO 800, Nitidez baixa, Auto WB. #ProTip: ative o Formato RAW para obter o máximo controle sobre sua imagem durante a edição. "

Esse usuário da GoPro teve uma visita inesperada na forma de um porquinho procurando um mergulho refrescante na água. As águas cristalinas são certamente convidativas, por isso não podemos culpá-lo. O resultado do encontro também cria uma foto bastante impressionante.

Agora você está apenas se exibindo. Este camarada é até algumas travessuras subaquáticas, com certeza. Adoramos a visão submersa das nuvens. Outra foto fantástica da GoPro de águas convidativas.

Essa foto é certamente mais do estilo que esperamos ver dos usuários da GoPro. Um tiro de ação de um surfista pegando algumas ondas.

Outro tiro de surf, mas este é calmo e colorido. Esse tipo de imagem mostra o quão versátil as câmeras GoPro podem ser. Eles não são ótimos apenas para vídeo, mas também para fotos em paisagem e retrato.

Na asa de um planador ou aeronave leve, a humilde GoPro nos dá uma visão brilhante do mundo lá do alto. Esta imagem mostra as belas paisagens circundantes, enquanto um usuário da GoPro realiza algumas acrobacias acrobáticas incríveis.

Algumas vistas espetaculares sobre os cumes das montanhas. Mais uma prova de que uma boa montagem de câmera pode proporcionar vistas incríveis capturadas com sua câmera de ação favorita.

A GoPro compacta também captura algumas vistas bastante interessantes dos arredores. Uma lente grande angular proporciona algumas vistas interessantes, especialmente quando combinadas com a paisagem de formato incomum.

Aqui, um usuário da GoPro tira uma foto brilhante na estrada à frente, como pode ser visto através do reflexo no visor. As câmeras GoPro são uma escolha popular dos motociclistas, mas somos fãs especiais desse estalo.

A GoPro é uma ferramenta incrível para fotos ao ar livre, onde quer que você esteja. Este estalo da floresta quando o sol nasce captura perfeitamente a beleza da natureza.

Uma foto perfeitamente cronometrada de uma onda quebrando com uma nitidez brilhante. Esta imagem mostra os incríveis e surpreendentes poderes fotográficos da GoPro. Não é apenas para vídeo.

Outro tiro de asa de avião mostra uma vista fantástica sobre uma cidade. As ruas abaixo quase parecem quietas e vazias.

Não há nada como uma foto de alta velocidade de um carro esportivo. Esta imagem mostra como as câmeras GoPro podem ser usadas de maneira adequada para criar alguns truques brilhantes com a luz também. O resultado é uma foto colorida que quase faz parecer que o carro está viajando na velocidade da luz.

Não são apenas as fotos aéreas que a GoPro faz com que seja leve. Essas câmeras também são fortes favoritos entre os entusiastas do parkour. Você verá frequentemente esse tipo de estalido indutor de vertigem do alto dos telhados.

Estrelinhas, fogos de artifício e mais podem ser combinados com as configurações inteligentes da câmera da GoPro para criar obras de arte como esta, onde formas e padrões são criados a partir da luz. Também amamos as cores deste - o brilho da luz refletindo brilhantemente nos arredores sob o céu noturno.

Esperamos que essas pessoas façam algum tipo de exercício, em vez de ficarem presos no mar enquanto aguardam o resgate. É certamente interessante ver a variedade de situações em que as câmeras GoPro foram usadas, se nada mais.

Outra visão que você provavelmente não vê todos os dias e outro uso interessante de um bastão de selfie também. Esta imagem mostra dois companheiros no ar encontrando um novo amigo no alto. Não temos certeza se o sujeito emplumado está tão feliz em vê-los como eles são.

Uma vista magnífica do mundo, com balões de todas as formas e tamanhos sendo lançados no céu. Multidões de espectadores que se estendem até os olhos podem admirar a vista.

Este usuário da GoPro conseguiu capturar uma foto impressionante de dois helicópteros voando acima das nuvens perto de Mokra Gora, Sérvia. Essa vista de tirar o fôlego é apenas uma das muitas fotos fantásticas que o fotógrafo postou em sua conta do Instagram .

O mundo está cheio de beleza e maravilha ocultas. Alguns dos pontos turísticos são altamente incomuns. Adoramos essas vistas deslumbrantes do mundo abaixo.

Outra visão precária do topo das montanhas. Esta visão de alto nível do mundo mostra algumas vistas espetaculares do mundo abaixo, se com uma pequena queda perigosa ao lado. Não para quem tem medo de altura, mas brilhante para observar de longe.

Nós não sabemos o que está acontecendo aqui. Algumas acrobacias impressionantes, sem dúvida. Fotos impressionantemente cronometradas são quase certamente as melhores.

O oceano costuma fazer com que as fotos da GoPro sejam quebradas de um tipo ou de outro. Essa imagem de um arco-íris é particularmente impressionante - nem sempre é possível ver as duas extremidades do arco-íris de uma só vez. Mas onde está o pote de ouro? Talvez haja algum tesouro afundado.

Um homem sobe para ter uma visão melhor da multidão, um mar de rostos se estendendo para longe. Outro exemplo de uma foto incomum que mostra o quão versátil as câmeras GoPro podem ser.

Colocando a carcaça à prova dágua da GoPro ao máximo, Marcus Rodrigues captura uma magnífica vista subaquática. A superfície da água parece ser áspera e irritada, mas há uma calma agradável abaixo da qual este nadador desfruta brevemente no caminho até a superfície.

Colocando sua GoPro em uso espetacular, Niqolas Ruud nos mostra como é escalar uma montanha íngreme, apoiando colegas de equipe e colegas alpinistas ao longo do caminho. A maravilha do nosso planeta se estende diante deles enquanto esses três alpinistas solitários avançam e avançam. Quão pequenos e insignificantes eles aparecem diante da poderosa paisagem abaixo deles.

Observamos com inveja essa visão do paraíso capturada por Mark Baechtold. Não é a ação habitual que esperaríamos de uma GoPro, mas certamente uma vista maravilhosa de um belo pôr do sol.

Há algo completamente humilhante nessa visão capturada por Marc Ruffini. Ele está sentado na beira da barraca, bebendo de um frasco e se deliciando com a glória das magníficas montanhas que se estendem diante dele. Imaginaríamos que havia um esforço considerável para escalar essa montanha para chegar a esse ponto de vista em primeiro lugar; portanto, esperamos que a recompensa valha a pena.

Por último, mas não menos importante, em nossa lista é uma submissão do ano passado por Alex Robert. Esta fantástica fotografia captura o rosto alegre de um magnífico mamífero marinho nadando nas águas de Laguna Beach, Califórnia.

Algumas imagens bastante espetaculares, temos certeza que você concorda e esperamos ver mais fotos da GoPro assim no futuro.

No extremo oposto do espectro vem esse estalo das planícies ocidentais da Mongólia. Aqui, a fotógrafa da GoPro Lauren McGough captura espetaculares vistas cobertas de neve das montanhas arrebatadoras enquanto caçava com um grupo de cazaques nômades.

As águias douradas acompanham-nos para ajudar na caça, alegremente inconscientes da majestade que acrescentam à fotografia.

Pendurado no topo das montanhas de Yangshuo, China, Chuang Liu tira uma vista de tirar o fôlego durante uma escalada emocionante. Um feito impressionante de resistência e fotografia magistral em uma única foto.

Outro estalo de um maravilhoso nadador subaquático captura o que parece ser alguém mergulhando em busca de tesouros enterrados enquanto o capitão do barco vigia.

Ação é o nome do jogo. Merlino Nicolas pode ser visto aqui rasgando as estradas de terra com um escorregador perfeitamente cronometrado.

Às vezes, uma foto simples pode ser bonita e nos fazer sentir insignificantes ao mesmo tempo. Este instantâneo incrível mostra uma visão brilhante do mundo capturado por Nicolas Lavilla Calahorra:

"É a grande porta que abre nossos olhos para o grande mundo que nos cerca. Faz-nos sentir pequenos, mas somos grandes em nossos corações e imensos em nossas possibilidades"

Uma imagem incrível com vistas impressionantes das pistas de esqui em Valmalenco. Esta foto na altura do esqui é certamente uma perspectiva interessante e uma inspiração perfeita para outros usuários da GoPro.

Uma vista de um caiaque mostra uma passagem estreita através da via navegável, com rochedos coloridos subindo de ambos os lados. Nós imaginávamos que remar por esse rio apertado era complicado, mas certamente contribui para uma boa foto.

Diversão e brincadeiras rápidas é o nome do jogo aqui, pois uma bicicleta suja é usada de maneira brilhante no deserto. Levantando uma tempestade de areia para uma foto brilhante.

Uma vista muito mais tranquila acima das nuvens. Não sabemos ao certo como essa foto foi tirada, mas não há como negar que é incrível. O fogo furioso do balão de ar quente contrasta maravilhosamente com as nuvens fofas ao fundo.

As câmeras GoPro se acostumam regularmente a feitos ousados. Alguns deles loucos, outros um pouco mais perigosos. Este sujeito está dando um longo tombo na água abaixo. Uma tempestade violenta de poeira de um lado e água corrente do outro fazem algumas cores interessantes nas águas abaixo.

Este sujeito não parece muito feliz em ser arrebentado, mas não há como negar que esta é uma incrível foto da natureza subaquática. Humanos e animais selvagens nadando juntos em harmonia.

Outra vista impressionante do alto, acima do solo. Este usuário tirou uma imagem de tirar o fôlego de uma montanha que oferece um panorama impressionante dos arredores.

Esta foto prova que as câmeras GoPro são capazes de capturar imagens brilhantes do horizonte. Uma variedade de cores, uma tempestade de iluminação e até alguns reflexos calmos proporcionam uma vista inspiradora.

Além de imagens de caos e emoções de alta velocidade, as câmeras GoPro também podem capturar a natureza da melhor e mais pacífica. Esta foto incrivelmente colorida mostra uma vista impressionante de um lago cristalino e de águas incrivelmente tranquilas também.

Uma vista arrebatadora que transformou o céu em um brilhante tom de roxo. Relâmpagos no céu quase fazem parecer que está quebrado e está prestes a cair sobre nossas cabeças.

Um usuário da GoPro espirra um pouco nas águas com um passeio de bicicleta pela superfície. Adoramos as cores e a maneira como o posicionamento da câmera faz parecer que o ciclista está surfando pela superfície, em vez de atravessar as águas.

Por que esperar o momento certo quando você pode simplesmente se ajoelhar no topo de uma montanha? Este é quase certamente um daqueles momentos em que é necessário mostrar uma foto como prova quando as pessoas não acreditam na história.

Os jatos costumam criar fotos e vídeos verdadeiramente espetaculares da GoPro. Este vídeo é inegavelmente impressionante, não apenas para os arredores, mas também para o método de fotografia. Com que frequência você vê aviões em uma subida vertical como essa?

Um tiro subaquático capturado no que parece ser uma piscina longa e estreita cria alguns visuais interessantes, pois as linhas abaixo refletem e refratam na superfície da água acima.

A GoPro não precisa ser usada para capturar constantemente diversão sem fim, mas também é ótima para capturar vistas relaxantes da natureza. O que é mais relaxante do que relaxar em uma rede pendurada entre duas árvores cercadas por águas lambendo?

As câmeras GoPro são ótimas em velocidade de captura e em fotos estáticas. Esta foto cria uma visão brilhante do mundo enquanto um ciclista passa por uma rua cercada por grafites coloridos.

Caminhantes, alpinistas e entusiastas do parkour costumam tirar algumas vistas brilhantes e deslumbrantes do mundo desde o alto. A lente GoPro é excelente em capturar uma ampla visão do mundo e é perfeita para fotos como esta.

Essa longa ponte parece se estender até o infinito. Isso nos deixa imaginando se você poderia tocar as nuvens se você andasse longe o suficiente e apenas alcançasse os céus.

Não temos certeza se queremos levar essa jangada improvisada sobre corredeiras intensas, mas certamente proporciona uma vista fantástica sobre águas relativamente calmas.

Essas imagens de corpos dágua parecidos com espelhos parecem um favorito sólido entre os usuários de GoPro de caiaque. É fácil ver por que também, pois a beleza pacífica da natureza é surpreendentemente atraente.

Não temos certeza se esse pára-quedista acabou de sair do balão ou passou por ele no caminho para o chão abaixo. De qualquer forma, contribui para outra foto da GoPro que amamos.

Assumiríamos que esse passeio exigia muita energia e uma forte disposição. Quedas acentuadas e vistas deslumbrantes do topo das montanhas contribuem para o equilíbrio entre riscos e recompensas.

Apostamos que esse tipo de foto requer uma montagem forte, mas as câmeras GoPro são à prova dágua e robustas - especialmente quando combinadas com a carcaça certa. Isso significa que existem muitas fotos incríveis como esta - com as câmeras de ação conectadas a remos de entusiastas de esportes aquáticos que gostam de diversão.

Até onde sabemos, os gatos geralmente não são fãs de água, mas esta pequena bola de pêlo parece bastante fria. A vista também é espetacular.

Você já viu o cachorro no skate, mas você já viu um cão em uma prancha de surf? Certamente não temos. Se alguma câmera for usada para esse tipo de foto, não é surpresa que seja uma GoPro.

Mais uma visão descontraída do mundo que nos faz desejar um retiro tranquilo na praia e um coquetel alto.

Adoramos esse tipo de foto subaquática de pessoas nadando com golfinhos. A memória de uma vida inteira capturada na menor câmera que você provavelmente possui.

Outra visão inspiradora de vertigem de uma grande altura. Este usuário da GoPro conseguiu capturar uma visão fantástica acima das nuvens.

Como se a vista da cidade abaixo não fosse boa o suficiente - com águas claras e brilhantes lavando a baía - este usuário da GoPro nos deu uma visão ainda mais espetacular. Colorido e habilmente posado.

Não há nada melhor do que descobrir um lugar tranquilo onde você pode mergulhar para um mergulho relaxante. Este cais leva às águas perfeitas e também contribui para uma foto brilhante.

A montagem de uma GoPro em seu skate, longboard ou outro dispositivo de transporte suspenso é uma maneira brilhante de obter uma nova perspectiva do mundo. Essa visão incomum não apenas cria um vídeo de crack, como também cria fotos fantásticas.

Contanto que você não deixe as ondas lavarem sua GoPro, essas câmeras são fantásticas para tirar fotos subaquáticas e semi-submersas. Esta imagem é uma das muitas da nossa lista e uma pequena amostra dos milhares que existem por aí.

Por serem robustas e à prova dágua, essas câmeras são ferramentas brilhantes para tirar fotos do oceano e do poder da natureza. Nesse nível, eles também são perfeitos para capturar belas quebras de ondas.

Outra foto capturada com uma GoPro que mostra a pintura com luz. Esse tipo de foto parece fantástica e dá a aparência de fogo chovendo de cima.

Muito mais do que apenas uma maneira de proteger a baía das ondas, esse paredão também contribui para um brilhante local fotográfico. Bastava olhar para os detalhes e o timing perfeito para capturar um oceano calmo e um cenário brilhante.

Às vezes é melhor não olhar para baixo. Esta ponte de aparência precária sobre águas turbulentas não parece muito convidativa, mas oferece uma vista incrível do mundo abaixo.

Às vezes, você nem precisa se aventurar fora de casa para obter fotos incríveis. Este visitante do banho de pássaro foi capturado em uma GoPro, o proprietário teve a sorte de não ser um pega.

Outra combinação de bastão de selfie e skate contribui para uma foto GoPro em ritmo acelerado com super resultados. Nós realmente gostamos da fluidez desses tipos de fotos também.

Uma vista brilhante de cima e de baixo da água. Vários fotógrafos parecem estar tentando capturar imagens diferentes do surfista quando ele passa. Gostaríamos muito de ver o resto dos resultados também.

Uma selfie simples de um homem e seu amigo peludo dando uma volta. Não temos certeza se isso é particularmente seguro, mas não há como negar que é incrível.

Outra foto de um encontro subaquático com a vida selvagem local. Adoramos esses close-ups de animais e vemos criaturas capturadas em seu ambiente natural.

Outra GoPro combinada com diversão nos esportes aquáticos. Esta imagem é brilhantemente emoldurada para mostrar o reflexo impressionante nas águas abaixo.

Um surfista se agarra à sua GoPro enquanto se afasta das ondas e os resultados são impressionantes. Fotos simples como esta são criadas para as câmeras GoPro. Apenas certifique-se de não deixá-los cair!

Certamente deve haver alguma liberdade no topo dessas montanhas. As vistas são impressionantes e fazem um final maravilhoso para o que foi sem dúvida uma difícil caminhada para o topo.

Outro uso favorito das câmeras GoPro é capturar a vista no caminho de paraquedas de um avião. Com uma montagem simples na cabeça, algumas vistas bastante fantásticas podem ser capturadas para todos verem.

Esse tipo de instantâneo mostra como as câmeras GoPro podem ser versáteis. É tão possível capturar um retrato de animal incrível quanto uma selfie surfando maluca. Os resultados também são surpreendentes.

Planadores, fotos de sol e até um helicóptero, esta foto da GoPro tem tudo. Diversão acrobática aérea capturada para todos nós desfrutarmos.

Um grupo de paraquedistas cai no chão enquanto segura as mãos. Cria uma foto quebrada e, se você olhar de perto, verá uma infinidade de câmeras GoPro presas a capacetes também.

Águas calmas, cheque, sol no horizonte, cheque, outra foto fantástica da GoPro, cheque. Você não pode errar com uma foto com água parada, um sólido favorito da fotografia GoPro.

Não, esta não é uma captura de tela do Red Dead Redemption 2, é um snap da vida real. A paisagem fantástica e as águas correntes proporcionam um ambiente completamente pacífico.

Esse cara é claramente um candidato a emoção. Como se o paraquedismo não fosse divertido o suficiente, ele também está fazendo isso de trás para frente e vestindo apenas um par de shorts também. Por que não.

O inverno não é maravilhoso. Este cão é claramente um grande fã de diversão na neve. Uma foto da GoPro com um tempo brilhante captura toda a alegria de pular troncos e andar na neve.

Outra vista calma e serena com uma senhora e seu cachorro apreciando as águas. Nada como uma raquete relaxante agradável e uma foto perfeitamente posada.

Esse tipo de foto mostra o quão versátil uma GoPro pode ser. Eles funcionam bem ao ar livre, mas também são altamente capazes em condições de neve intensa. A vista também é fantástica. Árvores cobertas de neve se estendem até onde os olhos podem ver.

Com a montagem certa, você pode fazer um GoPro com as mãos livres. Suportes para o peito, suportes para capacete e muito mais permitem capturar todos os tipos de fotos, incluindo fantásticas fotos de família para guardar por anos.

Uma imagem simples de um homem e sua busca para rasgar as pistas de esqui e se divertir na neve.

Uma foto colorida e cheia de ação de um surfista solitário pegando ar por cima de uma grande onda. Perfeitamente cronometrado e brilhantemente divertido também.

Nós amamos esta foto simplesmente emoldurada. A grande onda de entrada parece quase em tamanho de tsunami, graças à altura da câmera. No entanto, a visão tranquila fala de paz e tranquilidade.

As pessoas adoram uma boa selfie e não ficam muito mais legais do que isso. Vestindo uma camiseta enquanto pendurado em um penhasco gelado - arrepiante!

Não há como negar que os surfistas podem ver algumas vistas impressionantes. Um tempo brilhante e um olho para as ondas perfeitas resultam em momentos bem especiais como esse. Uma vista incrível como um surfista passa por baixo de uma grande onda assim que ela quebra.

Não temos certeza de como essa foto foi composta, mas é brilhante. Um arco-íris incrível pintado entre as árvores e através do céu da noite.

Reserve um momento para admirar essa vista, depois olhe atentamente e verá o alpinista preso entre as rochas. Parece uma escalada estreita e difícil, mas certamente contribui para uma foto incrível.

Não há como negar que as câmeras GoPro são regularmente utilizadas de maneira impressionante, capturando alguns esportes radicais, capturando vistas incríveis ou destacando aventuras em inúmeras paisagens.

Este ás de Giorgio Ghezzi certamente mostra um talento para aventuras divertidas e desafiadoras da morte com uma subida de um penhasco íngreme e gelado.

Por que se contentar com apenas um bolo, quando você pode subir ao céu? Este usuário da GoPro conseguiu uma brilhante festa de aniversário com uma incrível experiência de paraquedismo e a foto para provar isso.

Um dos bônus dos recursos subaquáticos de uma GoPro é poder ver como a água reage à interação humana. Adoramos ver ações de alto impacto capturadas em um único quadro.

Fotos aéreas continuam chegando à medida que mais e mais usuários da GoPro voam para o céu. Essas câmeras robustas são perfeitas para voar tanto quanto para qualquer outro uso. Esta foto mostra uma cordilheira verde brilhante e até um pequeno centro urbano que se estende abaixo.

As câmeras GoPro estão disponíveis para compra em praticamente todo o mundo. O que significa que podemos ver fotos incríveis como esta - com shows de luzes pintados no céu. Desde tempestades com raios a luzes do norte, as câmeras GoPro podem capturá-las todas.

Agora, isso parece muito divertido. Este fotógrafo utilizou bem sua GoPro, capturando uma ótima imagem deles deslizando por uma enorme cachoeira.

É surpreendente como a fotografia popular da vida selvagem está entre os entusiastas da GoPro. Os resultados também costumam ser impressionantes - quase tanto quanto o próprio assunto.

Outra foto da vida selvagem captura um grupo de baleias assassinas nadando juntas. Criaturas magníficas em seu habitat natural.

Desde a tranquilidade do mar, às ruas más com alguma diversão de moto. A humilde GoPro é cheia de versatilidade sem fim.

Por que pagar por fotos hilariantes de montanhas-russas quando você pode tirar suas próprias fotos com uma câmera que cabe no bolso? Esse tipo de foto brilhante é tão fácil de se tirar.

Mais acrobacias aéreas capturadas com a ajuda de uma GoPro. Esta foto não inclui apenas vários aviões e uma vista magnífica, mas também há trilhas de fumaça.

Nada para ver aqui, apenas algumas bananas pegando algumas ondas. Tudo perfeitamente normal.

Nós amamos esta imagem. Outra visão brilhante da paisagem capturada com a ajuda de um pára-quedas e um pouco de paciência.

Essa imagem quase parece ter sido criada no Photoshop. Uma aterradora vista de close-up de um tubarão em busca de um lanche rápido. Não é algo que você gostaria de ver fora da gaiola.

Mais uma impressionante foto subaquática capturada com uma GoPro. Esta imagem mostra uma massa de nadadores, sem dúvida competindo em algum tipo de corrida. Uma vista impressionante, ainda que turbulenta, da água.

Como as fotografias de paraquedismo não são interessantes o suficiente, este fotógrafo conseguiu capturar uma pose casual pendurada na asa de um avião.

A alegria de um motociclista capturada em uma foto simples - uma estrada sinuosa e vazia, clima agradável e liberdade para abrir o acelerador.

Outra aventura do Velho Oeste a cavalo capturada com a ajuda da GoPro. Essa visão impressionante do mundo na encosta é certamente de tirar o fôlego. Perguntamos se o cavalo o aprecia tanto quanto nós.

Começamos a pensar que deveríamos ter incluído um aviso no início deste artigo para pessoas com medo de altura. É provável que essa visão faça o coração de alguém pular algumas batidas, mesmo com a corda de segurança firmemente presa.

O uso padrão das câmeras GoPro na maioria dos casos é capturar fotos e vídeos impressionantes de alta velocidade de atividades imprudentes. Esse tipo de trenó é perfeito para essas coisas. Parece divertido fantasticamente rápido também.

Outro passeio de balão de ar quente com uma vista brilhante. Adoramos o quão alto está acima das nuvens. Se você olhar de perto, também verá outro balão emergindo das nuvens abaixo.

Há algo sobre escalar montanhas e tirar selfies. Essas selfies voltadas para baixo são sem dúvida muito mais fáceis de capturar com uma pequena GoPro.

Estamos impressionados com o quanto a água ainda está aqui. Mesmo o grande navio não está fazendo ondas através dessas águas tranquilas e estragando a vista.

Outro ângulo de diversão no surf. Colocar uma GoPro em uma prancha de surf quase sempre resulta em fotos bem especiais. Esse ângulo dá uma visão que você provavelmente não verá, a menos que esteja praticando bodyboard.

Capturar retratos de animais é fácil quando eles estão curiosos. Esse carinha de penas se interessou particularmente pela GoPro e se aproximou para olhar mais de perto.

Capturar ótimas fotos de ação não é só truque, é também tempo. Pegar um pouco de ar e também tirar fotos não é fácil, mas quando sai, os resultados são fantásticos.

Esse cão pode estar aproveitando algum tempo no tabuleiro, mas algo mais à distância chamou sua atenção. Faz para outra foto brilhante embora.

Quando você pensou que uma paisagem como essa não podia ficar mais bonita, vem uma baleia para melhorar a cena. Um clique rápido e a vista é capturada para sempre.

Uma vista alta do paraíso de um snowboarder. Essa visão incrível deve ser atraente, se não cheia de perigos e calafrios gelados.

Não há como negar que esta é uma visão brilhante da paisagem bem colorida pelo sol poente.

Imaginamos que andar de bicicleta debaixo dágua seria bastante complicado. No entanto, cria uma foto incrível. Daft, mas incrível.

Uma rápida olhada nesta foto e você pode perder o planador que está quase camuflado pela neve igualmente branca no andar de baixo.

Adoramos a ideia de saltar de paraquedas com um inflável gigante. Eles provavelmente não são muito úteis para atrasar você, mas os resultados fotográficos são bem únicos. Além disso, se você pode pousar em uma piscina ou na praia, também pode se divertir com base em água.

Outro snap da GoPro mostrando as maravilhosas cores da aurora boreal que iluminam o céu noturno.

Essa foto é ótima, parece que esse carinha está chamando seus amigos sobre sua nova descoberta. "Olha o que eu encontrei gente, algum humano nos deixou uma câmera!"

Golfinhos são conhecidos por serem brincalhões. Estamos surpresos que ele não se incomode com o grande navio fazendo ondas atrás dele. Faz uma pressão impressionante embora.

Um tiro aquático colorido do paraíso tropical de Fiji. Esta vista mostra um hidroavião se preparando para decolar das águas cristalinas.

Uma vista brilhantemente bonita de uma ponte artificial que se estende por uma pacífica margem do lago. Alba Lleshi capturou esta imagem enquanto caminhava ao redor do lago e parava para descansar.

Acontece que os porcos não gostam apenas de rolar na lama, mas também de um belo mergulho no mar. Esta foto mostra um porco bonito nadando nas águas cristalinas das Bahamas.

Uma vista incrível capturada enquanto nadava com os golfinhos na costa do Havaí. Esta foto subaquática de Connor Trimble mostra em que mundo incrível vivemos.

Não é a sua visão habitual de Natal - esta foto foi tirada na véspera de Natal na ilha vulcânica de Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Estradas tranquilas para um homem se divertir com apenas sua moto e os ventos frios do inverno para lhe fazer companhia.

"Quando seu cachorro começa a fazer um buraco na areia da praia e você acaba enterrando nele"

Miriam Borrego Ruiz estava claramente se divertindo na praia e isso é certamente um cão cooperativo!

Uma vista sereno de um lago perfeitamente imóvel no norte da Itália. Alberto Rossetto tirou essa imagem enquanto fazia um passeio de bicicleta aventureiro. As cores brilhantes das árvores outonais contrastam maravilhosamente com as águas frias do lago.

Esta imagem é na verdade a combinação de 400 fotos em uma única. O resultado é o que parece mil estrelas cadentes no céu. Muito espetacular, temos certeza que você concorda.

Victor De Valles nos mostra o quão versáteis as câmeras GoPro podem ser com uma captura subaquática brilhante capturada enquanto ele mergulha em liberdade com os peixes. Adoramos como a luz rompe a água nesta imagem. Uma visão simples e maravilhosa da natureza.

Machu Pichu é uma cidadela inca situada nas montanhas dos Andes, no alto do Peru. É um destino turístico popular para a região e, com esse tipo de vista de tirar o fôlego, é fácil entender o porquê.

Outra visão impressionante de Overcapture acima das nuvens, provando novamente por que as câmeras GoPro são as favoritas dos paraquedistas.

Um skatista solitário aproveita ao máximo uma estrada sinuosa e vazia no início da manhã. O sol rasteja lentamente sobre o topo da montanha quando um novo dia começa. Outra foto brilhantemente simples escolhida como foto do dia.

Um snowboarder solitário aparece na beira desse estalo, quase invisível na vista de cair o queixo da extensão coberta de neve que se estende diante deles. Um pó branco maravilhoso e intocado se estende até onde os olhos podem ver. Um paraíso para os praticantes de snowboard.

Tiros virados para a frente a partir da proa de um barco parecem ser os favoritos entre os usuários da GoPro. Este também é muito especial. As águas cor de esmeralda cintilam sob as encostas cobertas de verde. Relaxante, calma e tranquila, esta foto certamente inspira uma sensação calorosa e feliz de como a natureza pode ser serena.

Sol rompendo a linha das árvores, corredeiras acenando ao longe, uma GoPro presa a um capacete. Não temos dúvida de que foram tiradas algumas fotos impressionantes neste passeio de caiaque, mas esta é algo especial. O silêncio antes da tempestade? Ou simplesmente uma vista fantástica da natureza no seu melhor.

O fotógrafo da GoPro, Mike Maholias, aquece as mãos em uma fogueira enquanto comunica com a natureza e relaxa nas águas tranquilas deste lago imóvel. Esta foto certamente nos maravilha com quantos elementos maravilhosos da natureza podem ser espremidos em um único estalo.

As câmeras GoPro são especiais por serem flexíveis. A habitação subaquática mais uma vez trabalha sua magia, quando Jeb Corliss captura um cardume de peixes passando com alguns tubarões jogados para uma boa medida. Uma série de criaturas capturadas na câmera pacífica e harmoniosamente flutuando nas águas quentes. Qual seria o melhor ajuste para uma competição sobre o ambiente em que vivemos?

Com uma vista montanhosa um pouco menos relaxante, Victoria Nader mostra como pode ser uma descida bastante íngreme. Temos o prazer de vê-lo a uma distância segura, mas temos que admirar a coragem do fotógrafo e a maravilha da vista.

Este entusiasta da GoPro levou o melhor amigo do homem para passear nessas águas calmas do lago. Uma bela cena se coloca diante deles e o cão parece contemplar as maravilhas de sua vida enquanto ele olha para longe.

Esta imagem de Cesar Palacios mostra uma vista brilhante do México, com um reflexo cristalino dos céus acima capturados durante uma paisagem urbana brilhante.

A incrível GoPro é obviamente uma câmera incrivelmente versátil e perfeita para esportes radicais, como mergulhar em aviões perfeitamente bons.

À primeira vista, você pode pensar que este era um homem nadando com um tubarão ou uma baleia, mas na verdade é um peixe-oceano oceânico. Aparentemente, um dos peixes ósseos mais pesados do mundo e também um dos mais férteis. A fêmea da espécie produz até 300.000.000 de ovos por vez.