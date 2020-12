48 das melhores fotos GoPro do mundo, prepare-se para perder o fôlego

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - De surf e pára-quedismo a close-ups de animais e paisagens deslumbrantes, esta galeria tem algumas imagens de tirar o fôlego que só podemos ver graças à GoPro.

As fotos raras da vida selvagem não são mais restritas a profissionais que passam anos esperando pela foto perfeita - agora milhares de GoPros estão digitalizando o mundo ao mesmo tempo, constantemente. Nós só vamos conseguir fotos mais incríveis para nos impressionar.

Graças à câmera e às fotos de vídeo, a Internet está inundada com imagens impressionantes de GoPros ao redor do mundo. Encontrar todos eles é um pouco difícil, então fizemos isso por você.

Uma caverna com vista

Outra foto de surf, mas esta é calma e colorida. Esses tipos de imagens mostram o quão versáteis as câmeras GoPro podem ser. Eles não são ótimos apenas para vídeo, mas também para fotos de paisagens e retratos.

Uma vista de guas turbulentas

Aproveitando ao máximo o invólucro à prova dágua da GoPro, Marcus Rodrigues captura uma magnífica vista subaquática. A superfície da água parece áspera e furiosa, mas há uma calma agradável abaixo da qual este nadador está desfrutando brevemente no caminho para a superfície.

A subida apoiada

Colocando seu GoPro em uso espetacular, Niqolas Ruud nos mostra como é escalar uma encosta íngreme de montanha, apoiando companheiros de equipe e outros escaladores ao longo do caminho. A maravilha do nosso planeta se estende diante deles enquanto esses três alpinistas solitários avançam e sobem. Como eles parecem pequenos e insignificantes diante da poderosa paisagem abaixo deles.

Paraso das palmeiras

Olhamos com inveja para esta vista do paraíso tirada por Mark Baechtold. Não é a foto de ação usual que esperaríamos de uma GoPro, mas certamente uma vista maravilhosa de um belo pôr do sol.

Uma vista tranquila de uma barraca no topo da montanha

Há algo de profundamente humilhante nessa visão capturada por Marc Ruffini. Ele está sentado na beira de sua tenda, bebendo de um cantil e se aquecendo na glória das magníficas montanhas que se estendem diante dele. Imaginaríamos que houve um grande esforço para escalar esta montanha para chegar a este ponto de vista em primeiro lugar, então, esperançosamente, a recompensa valeu a pena.

Um novo amigo subaqutico

Por último, mas não menos importante, em nossa lista está uma apresentação do ano passado por Alex Robert. Esta fotografia fantástica captura o rosto alegre de um magnífico mamífero marinho nadando nas águas de Laguna Beach, Califórnia.

Algumas imagens bem espetaculares, temos certeza que você concordará e esperamos ver mais fotos GoPro como esta no futuro.

Uma viso de olhos de guia

Na extremidade oposta do espectro vem esta fotografia das planícies ocidentais da Mongólia. Aqui, a fotógrafa da GoPro Lauren McGough captura vistas espetaculares das montanhas cobertas de neve enquanto caçam com um grupo de cazaques nômades.

As águias douradas acompanhantes estão acompanhando para ajudar na caça, felizmente inconscientes da majestade que adicionam à fotografia.

Pegando algumas ondas

Esta foto é certamente mais o estilo que esperaríamos ver dos usuários GoPro. Uma ação filmada de um surfista pegando algumas ondas.

Pendurado em penhasco para vistas

Suspenso no topo das montanhas de Yangshuo, China, Chuang Liu tem uma vista de tirar o fôlego durante uma escalada de tirar o fôlego. Um feito impressionante de resistência e fotografia magistral em uma única foto.

O que est abaixo

Outra foto de um maravilhoso nadador subaquático captura o que parece ser alguém mergulhando em busca de um tesouro enterrado enquanto o capitão do barco observa.

Selfie de formao

Essa imagem foi tirada por Marcos Trotta que faz parte da Força Aérea Brasileira e sem dúvida um magnífico piloto. A foto foi tirada no final de um loop durante um exercício de formação e não há como negar que os resultados são fantásticos. Muitos de nós não conseguiríamos tirar uma selfie tão legal enquanto realizávamos nosso trabalho diário.

Abaixo do azul

Agora você está apenas se exibindo. Este camarada está com algumas travessuras subaquáticas, com certeza. Nós amamos a visão submersa das nuvens. Outra foto fantástica da GoPro de águas convidativas.

Uma vista parada do Lago Bled

Esta vista incrivelmente calma do Lago Bled, Eslovênia, mostra o nascer do sol das 4 da manhã sobre um lago tranquilo com águas incrivelmente paradas. Uma imagem incrível com vistas deslumbrantes capturadas com uma GoPro Hero 4 Black.

Uma viso de inverno

Uma visão invernal incrível do mundo capturada por Kyle Wicks com uma GoPro Hero 7 Black. Uma cena colorida do pôr do sol com uma visão da paisagem coberta de gelo e uma pessoa solitária no meio de tudo isso.

Pegadas na areia

Mitchell Pettigrew é um fotógrafo amador com olho para a fotografia de paisagem e um talento inegável. Ele é capaz de capturar algumas visualizações bacanas com sua GoPro, como mostra esta foto simplesmente incrível. Seu feed do Instagram também vale a pena conferir.

O melhor amigo do homem

Os cães também gostam de nadar ou talvez de surfar rápido? A versátil câmera de ação não é apenas para fotos subaquáticas e esportes de alta octanagem, mas também é brilhante para capturar fotos de animais de estimação na selva.

Diverso com nadadeiras

Outro estalo de que estamos com ciúmes. Essas águas parecem mornas, calmas e acolhedoras. Gostaríamos de estar lá também!

Paraso subaqutico

As câmeras GoPro certamente permitem uma gama interessante de fotografias subaquáticas. Este mostra águas de um azul brilhante e um mergulho casual com os peixes locais.

Acima do topo

Algumas vistas bastante espetaculares sobre os topos das montanhas. Mais uma prova de que uma boa montagem de câmera pode proporcionar algumas vistas incríveis capturadas com sua câmera de ação favorita.

Uma p de resfriamento para porquinho

Este usuário GoPro teve uma visita inesperada na forma de um porquinho procurando por um mergulho refrescante na água. As águas cristalinas são certamente convidativas, então não podemos culpá-lo. O resultado da visita também é uma foto incrível.

Algo com um pouco mais de mordida

Na extremidade oposta do espectro subaquático, esta foto GoPro é um pouco menos fria. Um enorme tubarão mostra seus dentes afiados para que todos possam desfrutar - ou pelo menos se encolher de medo. Felizmente, este usuário GoPro estava seguro dentro de uma gaiola.

Uma linha na areia

A compacta GoPro captura algumas vistas bastante interessantes dos arredores também. Uma lente grande angular proporciona algumas visualizações interessantes, especialmente quando combinada com a paisagem de formato incomum.

Para cima, para cima e para longe

Na asa de um planador ou aeronave leve, a humilde GoPro nos dá uma visão brilhante do mundo do alto da terra. Esta imagem nos mostra as belas paisagens ao redor enquanto um usuário GoPro realiza algumas acrobacias acrobáticas incríveis.

Nadando com os habitantes locais

É para isso que os bastões de selfie devem ser usados. Este usuário GoPro realmente definiu um padrão elevado para fotos subaquáticas com os golfinhos locais. Uma vista fantástica da natureza graças à câmera compacta de ação.

Um ajuste apertado

A vista de um caiaque mostra uma passagem estreita através do canal, com faces coloridas de penhascos subindo de cada lado. Imaginaríamos que remar neste rio apertado seria complicado, mas certamente é uma boa foto.

Para cima, para cima e para longe

Uma visão muito mais pacífica acima das nuvens. Não temos certeza de como esta foto GoPro foi tirada, mas não há como negar que é incrível. O fogo furioso do balão de ar quente contrastando maravilhosamente com as nuvens fofas ao fundo.

Caindo na queda

As câmeras GoPro são usadas regularmente para feitos ousados. Alguns deles loucos, outros um pouco mais perigosos. Este camarada está dando uma longa queda na água abaixo. Uma violenta tempestade de poeira de um lado e água corrente do outro criam algumas cores interessantes nas águas abaixo.

Ol l em cima

Não sabemos o que está acontecendo aqui. Algumas acrobacias impressionantes, sem dúvida. Fotos com cronometragem impressionante são quase certamente as melhores.

Pescar arco-ris

O oceano costuma quebrar fotos GoPro de um tipo ou de outro. Esta imagem de um arco-íris é particularmente impressionante - não é sempre que você consegue ver as duas extremidades do arco-íris ao mesmo tempo. Mas onde está o pote de ouro? Talvez haja algum tesouro afundado.

Lutando com a multido

Um homem sobe para ver melhor a multidão, um mar de rostos se estendendo ao longe. Outro exemplo de uma foto incomum que mostra o quão versáteis as câmeras GoPro podem ser.

Bales para todos

Uma vista magnífica do mundo com balões de todos os formatos e tamanhos sendo lançados aos céus. Multidões de curiosos se estendendo até onde a vista alcança, admirando a vista.

Sair com os pssaros

Outra visão que você provavelmente não verá todos os dias e outro uso interessante de um stick de selfie também. Esta imagem mostra dois companheiros no ar encontrando um novo amigo no alto do céu. Não temos certeza se o sujeito de penas está tão feliz em vê-los quanto eles estão.

Uma viso espetacular do topo da colina

O mundo está cheio de maravilhas e belezas ocultas. Alguns dos pontos turísticos são altamente incomuns. Amamos essas vistas deslumbrantes do mundo abaixo.

Esperando por resgate

Esperamos que esses camaradas estivessem fazendo algum tipo de exercício, em vez de ficarem presos no mar enquanto esperam pelo resgate. É certamente interessante ver a variedade de situações em que as câmeras GoPro foram usadas, senão outra coisa.

Cores de alta velocidade

Não há nada como um tiro em alta velocidade de um carro esporte. Esta imagem mostra como as câmeras GoPro podem ser bem utilizadas para criar alguns truques brilhantes com a luz também. O resultado é uma foto colorida que quase dá a impressão de que o carro está viajando na velocidade da luz.

Pintando com luz

Brilhantes, fogos de artifício e muito mais podem ser combinados com as configurações inteligentes da câmera GoPro para criar obras de arte como esta, onde formas e padrões são criados a partir da luz. Adoramos as cores deste também - o brilho da luz refletindo brilhantemente nos arredores sob o céu noturno.

Um horizonte com vista

Não são apenas fotos aéreas que a GoPro simplifica o trabalho. Essas câmeras também são as favoritas entre os entusiastas do parkour. Freqüentemente, você verá esses tipos de instantâneos que causam vertigem bem acima dos telhados.

Muito acima da selva de concreto

Outra foto da asa do avião mostra uma vista fantástica de uma cidade. As ruas abaixo quase parecem silenciosas e vazias.

Linhas lquidas

Uma foto perfeitamente sincronizada de uma onda quebrando com uma clareza brilhante. Esta imagem mostra os incríveis e surpreendentes poderes fotográficos da GoPro. Não é apenas para vídeo.

Voltando natureza

A GoPro é uma ferramenta incrível para fotos externas, onde quer que você esteja. Esta foto tirada da floresta quando o sol nasce captura a beleza da natureza perfeitamente.

O reflexo de um cavaleiro

Aqui, um usuário da GoPro tira uma foto brilhante na estrada à frente, visto através do reflexo em seu visor. As câmeras GoPro são uma escolha popular entre os motociclistas, mas somos fãs particulares desse instantâneo.

No olhe para baixo

Outra visão precária do topo das montanhas. Esta visão elevada do mundo mostra algumas vistas espetaculares do mundo abaixo, embora com uma pequena queda perigosa na lateral. Não para quem tem medo de altura, mas brilhante para observar de longe.

Chutando um pouco de sujeira

Diversão rápida e brincadeiras são o nome do jogo aqui, já que uma bicicleta da sujeira é colocada em uso brilhante no deserto. Chutando uma tempestade de areia para uma foto brilhante.

Um pouco rpido

Este cara não parece muito feliz em ser fotografado, mas não há como negar que esta é uma incrível foto subaquática da natureza. Humanos e animais selvagens nadando juntos em harmonia.

Voando sobre vulces

Horacio Llorens capturou esta imagem com uma câmera GoPro Fusion enquanto pegava um pouco de ar sobre o Volcán de Fuego na Guatemala. Vistas impressionantes e aterrorizantes para todos desfrutarem.

Beleza do pssaro

Vistas deslumbrantes sobre as incríveis águas de Maurício tornaram isso um pouco mais especial, graças a algumas habilidades de fotografia bacana e uma GoPro.

Manhs de montanha enevoadas

Perfeitamente enquadrado e totalmente satisfatório. Esta imagem de Fusine Laghi mostra lindas montanhas refletidas nitidamente em águas totalmente paradas.

Selfies e criaturas marinhas

Esta imagem surgiu como parte da tag #underwaterselfieday do Go Pro, que encorajou as pessoas a compartilhar imagens bacanas de si mesmas e de seus arredores. Os resultados são realmente agradáveis e incluem este camarada aparentemente sendo beijado por um polvo.

