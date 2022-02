Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tendo sido anunciado apenas em 2018, o YouTube Music é um serviço de streaming de música relativamente novo, mas veio para substituir o Google Play Music, o serviço de streaming de música anterior do Google. Com o YouTube Music, você pode ouvir músicas oficiais, álbuns, playlists, rádios de artistas, remixes e versões ao vivo de músicas, além de assistir a videoclipes.

É um serviço gratuito se você não se importa de ouvir anúncios a cada poucas músicas, disponível através de um aplicativo móvel ou web player. Um nível do YouTube Music Premium também está disponível para remover os anúncios, permitir que você ouça em segundo plano no seu dispositivo móvel (para que você possa sair do aplicativo e continuar ouvindo) e permitir o download de músicas para reprodução offline.

O que você não pode fazer com o YouTube Music é assistir a vídeos que não sejam de música, como gatos tocando piano ou Charlie sendo mordido no dedo, no restante do site do YouTube, mas há acesso abundante a vídeos de música por meio do aplicativo .

Como outros serviços de streaming de música, o YouTube dá muita atenção aos seus recursos de descoberta. Ele diz que a música é "mais fácil de explorar" com o serviço de música e tem um extenso catálogo não apenas de músicas oficiais, mas também de remixes, apresentações ao vivo, covers e videoclipes.

A tela inicial, esteja você usando o aplicativo ou o web player, está sempre mudando. Ele é atualizado para fornecer recomendações com base em seus hábitos de audição, mas também reconhece a localização e pode oferecer algumas opções de música para combinar com o que você está fazendo.

É baseado em três guias, Home, Explore e Library. Home é uma mistura de tudo, Explore permite que você encontre facilmente novas músicas, como novos lançamentos, além de mergulhar em humores ou gêneros. A guia Biblioteca exibe listas de reprodução, bem como qualquer música importada que você trouxe do Google Play Music e qualquer música que você tenha em seu dispositivo móvel. Esteja você usando a versão da Web ou o aplicativo para dispositivos móveis, as músicas importadas do Google Play estarão disponíveis em ambos.

Os vídeos também têm grande destaque no aplicativo e no navegador, e ao selecionar uma música no aplicativo, muitas vezes você poderá selecionar se deseja ouvir a música ou assistir ao vídeo. Você também pode alternar no meio do caminho, o que é um ótimo recurso. Ao usar o YouTube Music em um navegador, obviamente é uma experiência baseada em vídeo como o restante do YouTube.

Você também pode gostar ou não de música e isso ajudará o Google a ajustar a seleção de músicas recomendadas, portanto, se você não gosta de Ed Sheeran, pode dar a ele o polegar para baixo e verá menos Ed Sheeran.

Não, você não. Pelo menos, não se você estiver feliz em usar a versão web. Se você acessar music.youtube.com, poderá ouvir a versão do serviço com anúncios. Se você fizer login na versão da Web, terá acesso a qualquer música que salvou em listas de reprodução e seus próprios artistas preferidos na 'Tela inicial', além de acesso às músicas que você transferiu do Play Música no seu navegador também .

Se você quiser usar qualquer parte do serviço de streaming por meio do aplicativo para smartphone, precisará fazer login na sua Conta do Google. O aplicativo nem mostra nenhum conteúdo de streaming sem fazer login. Mas assim que fizer isso, você poderá acessar o serviço gratuito sem necessidade de assinatura. Isso permitirá que você ouça as faixas e assista aos vídeos, com anúncios ocasionais. Se você não tiver uma assinatura, também não poderá ter a reprodução em segundo plano, ou seja, assim que você desligar o display, a música será interrompida.

Há uma solução alternativa, no entanto.

Há uma pequena brecha que permitirá que você reproduza a versão gratuita do YouTube Music no seu dispositivo sem ter uma assinatura. É essencialmente o mesmo processo necessário para reproduzir o YouTube em segundo plano, que detalhamos para o iPhone aqui .

Aqui está como fazê-lo:

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Acesse music.youtube.com no navegador do seu dispositivo. Abra as configurações e selecione o modo de área de trabalho. Pressione play na música que deseja ouvir. Desligue a tela. Se a música parar, desperte para a tela de espera no Android e procure os controles de mídia e reproduza. No iPhone, deslize para o centro de controle e pressione play. A música deve então começar a tocar novamente.

Para ser honesto, é uma solução um pouco longa e os telefones Android lidam com música de maneiras ligeiramente diferentes, portanto, pode não funcionar em todos os modelos ou talvez seja necessário encontrar ou ativar os controles de reprodução na tela de bloqueio.

O Google começou a encerrar o Play Music em setembro de 2020, aposentando o serviço antigo e sugerindo que os usuários passassem para o YouTube Music. Isso encerra as compras de música do Google, passando para uma oferta de streaming. O Google forneceu um método para mover suas compras anteriores do Play Música para o YouTube Music inicialmente, mas agora o Google Play Music foi completamente encerrado, então você não pode mais fazer isso.

O YouTube Music está disponível como um nível gratuito com suporte para anúncios, assim como o Spotify. Mas há um problema para o aplicativo móvel, porque você não pode usá-lo para tocar música em segundo plano (embora, veja acima). Para a maioria das pessoas, a assinatura proporcionará a melhor experiência.

Você pode perder os anúncios e ouvir offline com uma assinatura do YouTube Premium, mas aqui há um sistema de camadas um pouco complicado. Você pode assinar apenas o YouTube Music Premium ou o YouTube Premium. O último custa mais, mas também significa que você pode assistir a qualquer vídeo no YouTube sem anúncios e manter o áudio de qualquer vídeo do YouTube em segundo plano.

Música Premium do YouTube:

Estudante: $ 4,99 / £ 4,99

Padrão: $ 9,99 / £ 9,99

Família: US$ 14,99/US$ 14,99

YouTube Premium:

Estudante: $ 6,99 / £ 6,99

Padrão: $ 11,99 / £ 11,99

Família: $ 17,99 / £ 17,99

Se você é um novo usuário, há muitas opções de avaliação - você pode obter meses grátis ou também há uma avaliação sem risco de duas semanas. Basta continuar clicando e você receberá esses testes.

O aplicativo YouTube Music é extremamente simples em layout e facilidade de uso. Sua tela inicial é adaptada às suas escolhas pessoais de artistas - que você seleciona durante sua primeira visita - e é claramente definida para que você possa encontrar listas de reprodução e vídeos recomendados instantaneamente.

A principal característica única é que, como suas faixas são obtidas de toda a gama de conteúdo disponível no YouTube, existem milhares de apresentações que você não pode obter em nenhum outro lugar. E todos eles também estão disponíveis para visualização em vídeo.

Existem controles dentro do aplicativo para ajustar a qualidade do streaming, através de baixa, normal, alta e sempre alta e esses valores podem ser selecionados para streaming móvel e Wi-Fi. Você também pode optar por reproduzir vídeos de qualidade inferior em dispositivos móveis e HD apenas em Wi-Fi.

Existe um modo restrito para reduzir músicas sinalizadas explicitamente, embora isso não seja protegido, para que o usuário sempre possa desativá-lo - e depende do artista ter sinalizado o conteúdo como explícito.

Você também pode baixar músicas para ouvir offline, faixas individuais ou listas de reprodução ou álbuns inteiros. Isso significa que você pode ouvir sem streaming para economizar dados ou para quando estiver viajando - e há uma opção para limitar o streaming apenas ao Wi-Fi.

Escrito por Max Langridge. Edição por Cam Bunton.