O que é o Amazon Music Unlimited e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Amazon Music Unlimited é o serviço de streaming de música da Amazon, competindo com empresas como Spotify e Apple Music . A versão HD não custa mais e está incluída na assinatura principal.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Amazon Music Unlimited, incluindo quanto custa, onde está disponível, se é livre de anúncios, como funciona e quais recursos oferece.

Amazon Music Unlimited é uma plataforma de streaming de música sob demanda que funciona de maneira semelhante à música Spotify, Tidal e Apple. Ele oferece acesso a uma enorme biblioteca de mais de 75 milhões de músicas e podcasts, bem como a capacidade de adicionar sua própria música. Assim como seus rivais, ele permite que você acesse milhares de playlists e estações de rádio selecionadas para ajudar na descoberta de músicas.

Está disponível para todos, mas há um incentivo de preço para os clientes que já assinam o Amazon Prime .

£ 7,99/mês ou £ 79/ano para membros Prime

£ 9,99/mês para membros não Prime

£ 3,99 / mês de assinatura Echo

£ 14,99/mês ou £ 149/ano Plano familiar

£4,99/mês para estudantes

O Amazon Music Unlimited está disponível para membros do Amazon Prime por £ 79 por ano no Reino Unido ou US $ 79 por ano nos EUA. Alternativamente, você pode pagar mensalmente a um custo de £ 7,99/$ 7,99.

Isso o torna mais barato do que seus dois rivais mais próximos, Apple Music e Spotify, que cobram £ 9,99 por mês por seus serviços semelhantes (o Spotify, é claro, tem um nível gratuito e suportado por anúncios). No entanto, se você não tiver uma assinatura do Amazon Prime, custará o mesmo - £ 9,99 por mês.

Uma assinatura do Amazon Prime custa £ 79 por ano no Reino Unido e US $ 99 nos EUA, mas oferece entrega gratuita no dia seguinte em milhões de itens (mesmo no mesmo dia em muitos, dependendo da sua localização). Você também tem acesso ao Amazon Prime Video, Prime Reading e muitos outros incentivos.

Como mencionamos acima, o Amazon Music HD não custa mais e está incluído na assinatura principal. O Amazon Music HD oferece mais de 50 milhões de músicas em HD, com uma profundidade de bits de 16 bits e uma taxa de amostragem de 44,1 kHz (semelhante à qualidade de CD). Além disso, você pode transmitir milhões de músicas em Ultra HD (sim, ele realmente decidiu usar esse nome, mas significa áudio sem perdas tão melhor que a qualidade de CD) até 24 bits/192 kHz.

Se você possui um dispositivo Amazon Echo, pode obter o serviço completo Amazon Music Unlimited por apenas £ 3,99 (US $ 3,99) por mês para jogar em um único dispositivo Echo - com ou sem uma associação Prime. A Amazon possui vários modelos Echo, todos os quais você pode comparar em nosso recurso separado . Há também um plano de estudante por £ 4,99 (US $ 4,99) por mês, seja você um membro Prime ou não.

O Amazon Music Unlimited também oferece um plano familiar. Ele permite que até seis pessoas tenham sua própria conta individual por £ 14,99 / $ 14,99 por mês, se você não for um assinante Prime, equiparando-o à opção de plano familiar da Apple Music e ao plano familiar do Spotify . Os membros Prime podem desfrutar do Plano Familiar anual por £ 149/$ 149 por ano, o que representa um desconto de dois meses.

Acesse o site Amazon Music Unlimited aqui (para o Reino Unido) ou aqui (para os EUA) .

Você pode primeiro se inscrever para uma avaliação gratuita de 30 dias, independentemente de ser um membro Prime ou não.

Você terá que se inscrever usando suas credenciais de login da Amazon e autorizar a Amazon a cobrar seu cartão padrão ou outro cartão registrado após o término da avaliação. Sua assinatura é renovada mensalmente, mas você pode cancelar a renovação a qualquer momento acessando suas configurações do Amazon Music aqui (para o Reino Unido) ou aqui (para os EUA) .

Se você usa o Echo, basta pedir ao Alexa no dispositivo Echo escolhido para iniciar sua avaliação do Amazon Music Unlimited.

O Amazon Music Unlimited está disponível no Reino Unido, EUA, Alemanha, Canadá, França, Áustria, Itália, Espanha, Japão, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Tcheca, Estônia, Finlândia, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia, Suécia, Austrália , Nova Zelândia, México e Brasil.

O Amazon Music Unlimited pode ser acessado por meio do aplicativo Amazon Music para dispositivos Fire, iOS e Android, além de Mac e PC. Você também pode acessá-lo por meio de um web player em seu navegador e pelos dispositivos Echo da empresa.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Você também pode reproduzir música por meio de um sistema Sonos ou de um streamer de mídia Roku. A Amazon até tornou possível transmitir música em carros selecionados, incluindo BMW, Ford e Mini.

O Amazon Music Unlimited é semelhante ao Apple Music e ao Spotify, pois oferece milhões de músicas que você pode ouvir sob demanda e sem anúncios. Ele também oferece um mecanismo de recomendações baseado em algoritmos e listas de reprodução escolhidas a dedo, e você pode acessá-lo por meio de aplicativos móveis e da web.

A Amazon impulsiona a integração do serviço Music Unlimited com o Echo e o assistente de voz Alexa. Os proprietários do Echo não apenas têm acesso a uma versão mais barata do serviço (disponível em um dispositivo Echo por vez), mas também podem solicitar músicas usando apenas a voz. Eles podem transmitir uma música, artista, álbum ou lista de reprodução específica, e o Alexa pode até puxar a "música mais recente" de um artista ou tocar música com base no humor, tempo, atividade etc.

Alexa também pode encontrar músicas de trechos de letras. Embora o plano Echo com desconto seja limitado a apenas um dispositivo (você não pode usá-lo em seu telefone, PC, tablet ou até mais de um dispositivo Echo), ele oferece os mesmos recursos, incluindo o catálogo completo de músicas e recomendações. Se os proprietários do Echo não obtiverem o Music Unlimited, o serviço Prime Music da Amazon estará disponível com uma biblioteca de dois milhões de músicas.

O Amazon Music Unlimited tem um recurso exclusivo chamado Side-by-Side. Ele sincroniza os comentários dos artistas com os racks de seus catálogos. Inclui artistas como The Chainsmokers, Jason Aldean, Lindsey Stirling, Norah Jones, OneRepublic e Kongos.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Luke Baker.