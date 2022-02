Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é um usuário do Signal , deve ter notado que a troca de números de telefone em sua conta limpa todos os bate-papos, grupos e mensagens existentes. Bem, isso agora é coisa do passado. O Signal lançou um novo recurso, chamado Change Number, que permite alterar números sem perder todos os seus dados no aplicativo de mensagens seguras.

Se você estiver mantendo seu telefone existente, mas obtendo um novo número, o novo recurso Alterar número do Signal permitirá que você mantenha seu perfil e todas as suas mensagens e grupos existentes em seu dispositivo.

Na versão mais recente do aplicativo móvel Signal, toque em seu perfil. Vá para Configurações (somente iOS) > Conta > Alterar número de telefone. Você não poderá desfazer isso. Selecione Continuar. Digite seu número antigo e, em seguida, seu novo número. Selecione Continuar ou Concluído. Confirme se o novo número está correto. Selecione Alterar número. Siga as instruções na tela para concluir o processo.

Depois de atualizar seu número, todos os contatos com os quais você se corresponde no Signal verão uma nova mensagem em sua conversa que notifica que você alterou o número de telefone, junto com um link para atualizar o cartão de contato. Mais importante, no entanto, você não perderá seus tópicos ou grupos de conversa existentes.

Alterar número é suportado se você estiver mantendo o mesmo telefone e apenas alterando o número. Ele não é suportado se você não tiver seu dispositivo antigo, perdeu seu telefone ou limpou seu telefone. Isso porque o novo recurso é destinado a usuários que estão mantendo o telefone atual. Se você estiver atualizando para um novo telefone e quiser manter todos os seus dados, precisará usar o recurso de transferência de dispositivo para dispositivo criptografado de ponta a ponta do Signal ( tutorial aqui ) no Android ou iOS para transportar seus contatos e histórico de bate-papo para o seu novo dispositivo.

Confira a postagem no blog do Signal para mais detalhes. O Signal também tem uma página de suporte aqui.

Escrito por Maggie Tillman.